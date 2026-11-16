その翌年、逮捕の24年前に、デ・アビラは裏社会とのつながりがどれほど深いかをうかがわせた。

1998年ワールドカップ出場へのコロンビアの望みを高めるエクアドル戦の勝利を決定づけるゴールを決め、報道陣に囲まれたデ・アビラは、驚くべき発言をした。

「本当にうれしいよね？ この勝利を、収監されている人たちに捧げたい」と語った。「名前を挙げる必要はないと思うけど、深い愛情と謙虚な気持ちを込めて、彼ら、ギルベルトとミゲルに捧げる」

ギルベルトとミゲルとは、ロドリゲス・オレフエラ兄弟のことだった。カリ・カルテルの指導者で、2年前に逮捕され、コカイン密輸と資金洗浄で有罪判決を受けていた。

ちょうどパブロ・エスコバルがアトレティコ・ナシオナルを支配下に置いていたのと同じように、ロドリゲス・オレフエラ兄弟はアメリカ・デ・カリを所有していた。カルテルの資金と冷酷な手法がコロンビアのサッカー界に流れ込み、八百長と資金洗浄が横行した。事態は、サッカーの試合をめぐって審判が日常的に買収や脅迫、誘拐に遭い、殺害されることさえあるほど悪化した。

当時のコロンビアでプレーする以上、カルテル関係者と接することは避けられなかった。それでも、デ・アビラとカルテルの関係は、サッカー選手として受け取る給与の範囲を超えるものだったことを示す兆候が現れた。1995年、コロンビア代表のチームメートだったアンドレス・エスコバルが 米国で開催されたワールドカップでのチームの早期敗退後に殺害されてから1年、警察はカルテルの会計係、ギジェルモ・アレハンドロ・パロマリ・ゴンサレスの事務所を捜索し、影響力のあるさまざまな人物への多額の支払いを示す証拠を押収した。その中にはデ・アビラも含まれ、300万ペソ相当の小切手を受け取ったと報じられた。

デ・アビラの発言はコロンビア国内でも十分に物議を醸した。だが、米国に密輸されるコカインの最大80％にこのカルテルが関与し、米政府がロドリゲス・オレフエラ兄弟の身柄引き渡しを求めていたことから、ニューヨークへ戻る途上のデ・アビラには激しい批判が向けられた。

FWは当初、強気の姿勢を崩さず、エクアドルを離れる前にこう語った。「この献呈について米国の人々がどう思うかは怖くない。もし僕が間違いを犯したのなら、神が僕を裁くだろうし、その罰を受け入れる」

「19歳の時に彼らが助言をくれたことを思い出した。今、困難な時期を過ごしている人たちと、心の中の喜びを分かち合いたかった」

しかし、ニューヨークに戻ると態度は変わり、声明を出さざるを得なくなった。「まず、代表チームの試合後に私がした発言で誰かを不快にさせたのであれば、申し訳なく思う」と述べた。

「あの発言をしたことは否定しない。だが、文脈から切り離され、誤解されたと思う。はっきりさせておきたいが、刑務所にいるミゲルとギルベルト・ロドリゲス・オレフエラは社会にとって悪い手本であり、法を犯した代償を払っていると思う。コロンビアの素晴らしい勝利の後、私は非常に感情が高ぶっていた。あの発言をした時は、キャリアの初期に助けてくれたすべての人のことを考えていた。あの2人はその中で極めて重要な存在だったが、それは政治やその他の事情とは何の関係もない」

期待外れに終わったMLSでのシーズン後、デ・アビラはエクアドルの強豪バルセロナSCへ移籍。再びリーグ優勝を果たし、1998年には自身4度目のコパ・リベルタドーレス決勝に進んだが、ヴァスコ・ダ・ガマが2戦合計4-1で勝利した。