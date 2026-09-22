オンは16年前の創業以来、特許取得済みの「CloudTec」技術を武器に、市場を揺るがすランニングシューズ専門ブランドとして名を上げ、急成長を遂げてきた。2026年9月時点で、その企業価値は約90億ドル（67億ポンド）と評価されていた。

しかし、フットボールブーツ製造という極めて競争の激しい世界への進出は今回が初めてであり、驚くべきことに、ムバッペがオンの世界で最も人気のあるスポーツへの事業拡大における、世界的な“顔”となった。

ただし、これはありふれたスパイク契約にはならない。これまでの報道を裏付けた『The Athletic』によれば、この10年契約は双方に利益をもたらす内容となっており、ムバッペは株式の形でオンの持ち分を得るという。また、27歳の同選手は、同社の一般向けモデルとは別に、自身の名を冠したフットボールブーツの「サブブランド」を持つことになると報じられている。その持ち分こそが、ナイキが提示した新条件との違いを生んだ要素だったとされている。

今後、レアル・マドリーのスーパースターは、製品戦略とブランド構築に本格的な影響力を持つことになる。声明の中で、ムバッペの新たなブーツサプライヤーは、同選手が「オンの製品チームと直接連携し、将来のフットボール用フットウェアおよびアパレルの開発とテストに、トップレベルの視点を組み込んでいく」と説明。さらに同選手は同社のグローバルアンバサダーにも就任し、「このパートナーシップをフットボールの枠を超え、ムーブメント、パフォーマンス、そして現代的なデザインへと広げていく」という。

このアタッカーがフットボール界で持つ知名度を踏まえれば、オンが目指しているのは、皮肉にもナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダンブランドがバスケットボール界で確立しているのと同等の重みである可能性は十分にある。

ムバッペがこれほど実り多い関係を築いてきたナイキを、なぜ離れるのかと疑問を抱く向きも多いだろう。しかし、明白な金銭的魅力はもちろんのこと、主体的に関わり、大きな影響力を持ち、これまでにないオンの成功の一端を担う機会が、明らかに非常に魅力的だったのだろう。現代の多くのアスリートは自らを起業家とも捉えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業提携の顔ぶれを見ても、ムバッペがその例外でないことは明らかである。