衝撃的なキリアン・ムバッペ獲得により、新鋭の挑戦者Onは飛躍の時を迎える見通しだ。サッカースパイク市場は地殻変動級の変化に身構えている。
うわさは事実だった。キリアン・エンバペが、アメリカのスポーツウェア大手ナイキとの20年にわたる関係を衝撃的な形で終え、代わってスイスの新興勢力Onと手を組んだ。同社にとって、サッカースパイクの世界への参入はこれが初めてとなる。
超競争市場であるこの分野において、世界最高の選手と言っても過言ではない、そして世界的に絶大な知名度を誇る1人を獲得したことで、Onにとっては極めて大きな契約となった。成功の可能性は一気に高まっている。
エンバペが未知の領域へ踏み出す中、これは業界の姿を永遠に変えるスパイク契約となりそうだ。そしてOnを、挑戦者の立場から別次元へと押し上げるものになるとみられる。
市場を揺るがす存在
オンは16年前の創業以来、特許取得済みの「CloudTec」技術を武器に、市場を揺るがすランニングシューズ専門ブランドとして名を上げ、急成長を遂げてきた。2026年9月時点で、その企業価値は約90億ドル（67億ポンド）と評価されていた。
しかし、フットボールブーツ製造という極めて競争の激しい世界への進出は今回が初めてであり、驚くべきことに、ムバッペがオンの世界で最も人気のあるスポーツへの事業拡大における、世界的な“顔”となった。
ただし、これはありふれたスパイク契約にはならない。これまでの報道を裏付けた『The Athletic』によれば、この10年契約は双方に利益をもたらす内容となっており、ムバッペは株式の形でオンの持ち分を得るという。また、27歳の同選手は、同社の一般向けモデルとは別に、自身の名を冠したフットボールブーツの「サブブランド」を持つことになると報じられている。その持ち分こそが、ナイキが提示した新条件との違いを生んだ要素だったとされている。
今後、レアル・マドリーのスーパースターは、製品戦略とブランド構築に本格的な影響力を持つことになる。声明の中で、ムバッペの新たなブーツサプライヤーは、同選手が「オンの製品チームと直接連携し、将来のフットボール用フットウェアおよびアパレルの開発とテストに、トップレベルの視点を組み込んでいく」と説明。さらに同選手は同社のグローバルアンバサダーにも就任し、「このパートナーシップをフットボールの枠を超え、ムーブメント、パフォーマンス、そして現代的なデザインへと広げていく」という。
このアタッカーがフットボール界で持つ知名度を踏まえれば、オンが目指しているのは、皮肉にもナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダンブランドがバスケットボール界で確立しているのと同等の重みである可能性は十分にある。
ムバッペがこれほど実り多い関係を築いてきたナイキを、なぜ離れるのかと疑問を抱く向きも多いだろう。しかし、明白な金銭的魅力はもちろんのこと、主体的に関わり、大きな影響力を持ち、これまでにないオンの成功の一端を担う機会が、明らかに非常に魅力的だったのだろう。現代の多くのアスリートは自らを起業家とも捉えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業提携の顔ぶれを見ても、ムバッペがその例外でないことは明らかである。
錚々たる顔ぶれの中で
オンのフットボール事業は文字通りまだ黎明期にあるが、エムバペを同社へ引き寄せるうえで、見慣れた顔が重要な役割を果たしていたことが明らかになった。ティエリ・アンリが同社のフットボール部門ディレクターに就任したことが確認されており、The Athleticによると、アーセナルとフランスのレジェンドである同氏は、自身の同胞にこの大胆な一歩を踏み出すよう説得する手助けをしたという。アンリはこの大きな瞬間に備え、2025年から秘密裏にオンのフットボール部門ディレクターとして活動していた。
「フットボールで新しいものを築くには、大胆かつ独創的なアプローチが必要だ」と、アンリは発表に際して語った。「この1年で、オンのチームがそのプロセスに持ち込む好奇心と細部へのこだわりを、私は間近で見てきた。私たちは選手たちの声に耳を傾け、彼らが何を必要としているのかを理解し、本当にこの競技に価値を加えられるものを作りたい。次に来るものを形作る一員であることを誇りに思う」
エムバペとアンリは、オンの小規模ながら非常に印象的な現役および元アスリート陣に加わる最新のビッグネームとなる。2019年には、テニス界のアイコンであるロジャー・フェデラーを説得してナイキを離れさせ、同社とフットウェア契約を結ばせるとともに株主にも迎えることに成功した。また、グランドスラム6勝のイガ・シフィオンテクと、アメリカのベン・シェルトンは現在、コートでオンのシューズを着用している。女子フットボールでは、19歳のバルセロナとスイスの逸材シドニー・シェルテンライブが、同ブランドとの既存パートナーシップをフットボールブーツへと拡大することになる。
「何が可能か」への挑戦
男子サッカー界の紛れもないスーパースター獲得という快挙を成し遂げたOnは、ランニングシューズの世界で現在プレミアムブランドの有力勢力となっているのと同様に、フットボールブーツ市場でも単なる市場の破壊者以上の存在になることを目指している。
「サッカーに必要なのは、同じことを繰り返すだけの新たなスポーツウェアブランドではない」と、Onの創業者兼共同CEOデイビッド・アレマン氏は、エムバペの移籍に関するニュースを受けて語った。「サッカーに必要なのは、新しいアイデアと、何が可能かに対する挑戦だ。私たちがスポーツの世界に参入する時、真のイノベーションと現代的なデザインを通じて、未来のブランドになりたいと考えている。
「私たちの野心は、Onのアプローチをピッチ、舗道、そしてランウェイへと持ち込み、エリートパフォーマンスと、この競技を取り巻くカルチャーを結びつけることにある。キリアンとともに、私たちはサッカーがどのようなものになり得るかを思い描くための完璧なパートナーを得た」
成功を保証するのか？
ムバッペの獲得に成功した以上、Onは成功の可能性をそれほど心配する必要はないだろう。世界最高峰の選手の一人である彼が、同社のフットボール進出における最初の契約アスリートとして関わることで、初のスパイク発売はマーケティングの観点から必然的に大きく加速するはずだ。
グローバルでの信頼性獲得は事業計画の重要な一部となる。そして、ムバッペほどの知名度、実力、存在感を持つ選手は、この挑戦者的スポーツウェアブランドにそれを十分すぎるほどもたらす。他の選手たちが近い将来にこれに続いても不思議ではなく、Onがさらに衝撃的な獲得を隠し持っていても驚きはない。
もう一つのフットウェア専門ブランドであるスケッチャーズは、そのグローバルでの信頼性を証明できる存在だ。イングランド代表でバイエルン・ミュンヘン所属の記録破りのストライカー、ハリー・ケインが、同社の予想外のフットボール初参入に際して2023年にアメリカブランドと画期的な生涯契約を結んだ際には、世界中で驚きの声が上がった。しかし、その賭けは見事に実を結んだ。その後、数人がこれに続いており、スケッチャーズはスパイク市場の破壊者として定着しつつあるようだ。
フットボール分野での経験不足を踏まえれば、それを裏づけるだけの価値ある製品を示さない限り、ムバッペを獲得してもOnに即座の信頼性はもたらされないと主張する声もある。だが、同社は極めて短期間のうちにランニングとテニスの両分野で進出を成功させており、全体的なマーケティング戦略も踏まえれば、これを実現できないと見る理由はほとんどない。
「まだ始まりにすぎない」
現時点では、そのスパイクがどのような見た目になるのか、さらにはどのような名称になるのかについても詳細はほとんど明らかになっていない。しかし、『The Athletic』によると、ムバッペは今後数週間のうちに、Onのスパイクを自身として初めて実戦で着用する見通しで、最近は極秘にプロトタイプを履いてトレーニングを行っていたという。一般向けの発売は2027年に予定されており、9月27日に発売される新作ゲーム『EA FC 27』にも登場する。
また、Onの「LightSpray」テクノロジーがこのスパイクのデザインの中核になるとみられている。同ブランドはこれについて、「フットウェアの構造に対する根本的に異なるアプローチを可能にする」ものであり、「従来の製造製品を上回るパフォーマンスを発揮するよう設計されている」と説明している。さらに、初期段階の不具合があった場合でも、非常に迅速に変更を加えることが可能だと報じられている。
注目すべきは、ナイキとの契約が終了に近づく中、このフランス代表が週末のマドリード・ダービーで白一色のナイキ・マーキュリアルを着用していたことだ。新たな章に向けた準備が整っているのは明らかである。
「最初から、Onに引かれたのは、ともにまったく新しいものを築き上げ、未来のゲームを形作る手助けができる機会があったからだ」と、ムバッペはブランド変更の発表に際して語った。「自分たちが作り上げるものに、自分の経験と視点を持ち込みたい。イノベーションを通じて可能性を押し広げ、そして常にフットボールの喜びに忠実でありたい。
僕たちは夢を共有している。これはまだ始まりにすぎない」