衝撃のキリアン・エムバペ獲得により、新たな台頭ブランドのオンは大ブレイクの態勢に入った。サッカースパイク市場は地殻変動級の変化に身構えている。
うわさは事実だった。キリアン・エムバペは、アメリカのスポーツ用品大手ナイキとの20年にわたる関係を衝撃的な形で終え、代わってスイスの新興ブランドOnと手を組んだ。Onにとっては、これがサッカースパイクの世界への初参入となる。
これはOnにとって極めて大きな獲得だ。熾烈な競争が続く市場において、世界最高の選手のひとり、あるいはその筆頭とも言える存在であり、さらに世界的な知名度も誇るエムバペを迎えたことで、成功の可能性を一気に高めた。
エムバペが未知の領域へ踏み出す中、この契約は業界の姿を永遠に変えるスパイク契約となりそうだ。そして、挑戦者Onを別次元へ押し上げるものにもなるだろう。
市場を揺るがす存在
オンは、わずか16年前の創業以来、特許取得済みの「CloudTec」テクノロジーを武器に市場を揺さぶるランニングシューズ専門ブランドとして名を上げ、急成長を遂げてきた。2026年9月時点で、その企業価値は約90億ドル（67億ポンド）と評価されていた。
しかし、フットボールブーツ製造という熾烈な競争の世界に足を踏み入れるのは今回が初めてであり、しかも驚くべきことに、エムバペがオンの世界で最も人気のあるスポーツへの事業拡大における世界的な“顔”となった。
ただし、これはありふれたスパイク契約にはならない。これまでの報道を裏付けた『ジ・アスレティック』によれば、この10年契約は双方に利益をもたらす内容で、エムバペは株式の形でオンの持ち分を保有することになる。また、27歳のエムバペは、同社の一般向けモデルと並行して、自身の名を冠したフットボールブーツの「サブブランド」も持つと報じられている。そうした株式付与こそが、ナイキが提示した新条件との違いだったとされている。
このレアル・マドリーのスーパースターは、今後の商品戦略とブランド構築に実質的な影響力を持つことになる。声明の中で、エムバペの新たなスパイクサプライヤーは、同選手が「オンの商品チームと直接連携し、自身のトップレベルの視点を将来のフットボール用フットウェアやアパレルの開発、テストに組み込む」と説明した。さらに同選手は同社のグローバルアンバサダーにも就任し、「このパートナーシップをフットボールの枠を超え、ムーブメント、パフォーマンス、そして現代的デザインの領域へ広げていく」という。
フットボール界におけるこのアタッカーの知名度を踏まえれば、オンが目指しているのは、皮肉にもナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダン ブランドがバスケットボール界で持つのと同等の重みだとみていい。
これほど実り多い関係を築いてきたにもかかわらず、なぜエムバペがナイキを離れるのかと疑問に思う向きも多いだろう。しかし、分かりやすい金銭的魅力はもちろんのこと、自ら深く関与し、大きな発言力を持ち、これまでのオンの前例のない成功の一部となる機会は、明らかに非常に魅力的だった。現代の多くのアスリートは自らを起業家と捉えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業パートナーシップの顔ぶれを見れば、エムバペも明らかにその例外ではない。
錚々たる顔ぶれの中で
オンがサッカー分野への本格参入前という、文字通りまだ黎明期にある段階でエムバペを引き寄せる上で、見慣れた顔ぶれが重要な役割を果たしていたことが明らかになった。ティエリ・アンリが同社のフットボール部門ディレクターに就任したことが確認され、さらに『The Athletic』によれば、このアーセナルとフランスのレジェンドは、この大きな瞬間に備えて2025年から極秘でオンのフットボール部門ディレクターとして活動しており、同胞であるエムバペにこの挑戦へ踏み出すよう説得したという。
アンリは発表に際して次のように述べた。「サッカーで新しいものを築くには、大胆で独創的なアプローチが必要だ。この1年で、オンのチームがそのプロセスにもたらす好奇心と細部へのこだわりを私は間近で見てきた。私たちは選手たちの声に耳を傾け、何を必要としているのかを理解し、本当にこの競技に価値を加えられるものを生み出したい。これから先に来るものを形作る一員になれることを誇りに思う」
エムバペとアンリは、オンの小規模ながら非常に印象的な現役・元アスリート陣に加わる新たなビッグネームとなった。2019年には、テニス界のアイコンであるロジャー・フェデラーにナイキを離れさせ、同社とフットウェア契約を結ぶとともに株主になるよう説得することに成功している。さらに現在は、グランドスラム6勝のイガ・シフィオンテクとアメリカのベン・シェルトンがコートでオンのシューズを着用している。女子サッカーでは、19歳のバルセロナとスイスの新星シドニー・シェルテンライプが、同ブランドとの既存パートナーシップをサッカースパイクにも拡大することになる。
「可能なこと」への挑戦
男子サッカー界の紛れもないスーパースターの獲得に見事に成功したOnは、現在プレミアムブランドの有力企業となっているランニングシューズの世界で成し遂げたのと同様に、サッカースパイク市場でも単なる市場の破壊者以上の存在になることを目指している。
Onの創業者で共同CEOのデイビッド・アレマンは、エムバペのスイッチに関するニュースを受けて、「サッカーに必要なのは、同じことをさらに繰り返す新たなスポーツウェアブランドではない。サッカーに必要なのは新しいアイデアであり、何が可能かという考えへの挑戦だ。我々がスポーツ分野に参入する時、真のイノベーションと現代的なデザインを通じて、未来のブランドになりたいと考えている」と語った。
さらに「Onのアプローチをピッチ、舗道、そしてランウェイへと持ち込み、エリートパフォーマンスと、その競技を取り巻くカルチャーを結びつけることが我々の野心だ。キリアンとともに、我々はサッカーがどのようなものになり得るかを思い描くための完璧なパートナーを得た」と続けた。
成功を保証する？
ムバッペの獲得に成功したことで、Onは成功の可能性を心配する必要はおそらくないだろう。世界最高峰の選手の一人である彼が、同社の初の契約アスリートとして関わることは、フットボール分野への進出に伴う初のスパイク発売を、マーケティング面で確実に大きく加速させるはずだ。
世界的な信頼性の獲得は事業計画の重要な一部となる。その点で、ムバッペほどの知名度、実力、存在感を持つ選手は、この新興スポーツウェアブランドにそれを十二分にもたらす。近い将来、ほかにも同様の動きが続いても不思議ではなく、Onがさらに別の衝撃的な契約を隠し持っていても驚きではない。
もう一つのフットウェア専門ブランドであるSkechersは、その世界的な信頼性を証明できる存在だ。2023年、記録破りのイングランド代表でバイエルン・ミュンヘン所属のFWハリー・ケインが、アメリカのブランドと画期的な生涯契約を結んだ際、Skechersが予想外にも初めてフットボール分野へ参入したことで、世界中で驚きの声が上がった。しかし、その賭けは見事に実を結んだ。その後、ほかの選手たちもこれに続いており、Skechersはスパイク市場の破壊者として定着しつつあるようだ。
フットボールでの経験不足を踏まえれば、それを裏付けるだけの価値ある製品を示さない限り、ムバッペの獲得がOnに即座の信頼性を与えることはないと主張する声もある。ただ、ランニングとテニスの両分野への進出が短期間で収めてきた成功、そして全体的なマーケティング戦略を見れば、彼らがそれをやってのける可能性を否定することはできない。
「始まりにすぎない」
ブーツがどのような見た目になるのか、あるいは何という名称になるのかについては、現時点で詳しい情報はほとんどない。しかし、The Athleticによると、エムバペは近いうちにOnのブーツを初めて着用してピッチに立つ見通しで、最近はプロトタイプを使って極秘裏にトレーニングを行っていたという。一般向けの発売は2027年を予定しており、9月27日にリリースされる今後のビデオゲーム『EA FC 27』にも登場する。
Onの「LightSpray」技術が、このブーツのデザインの中核になるようだ。同ブランドはこの技術について、「フットウェアの構造に対して根本的に異なるアプローチを可能にする」ものであり、「従来の製造製品を上回るよう設計されている」と説明している。また、初期段階の問題があった場合でも、非常に迅速に変更を加えられる能力を備えると報じられている。
注目すべきことに、ナイキとの契約が終了に近づく中、このフランス人選手は週末のマドリード・ダービーで白一色のナイキ マーキュリアルを着用していた。新たな章に向けた準備は明らかに整っている。
「最初から、Onに引かれたのは、ともにまったく新しいものを築き、明日のゲームを形づくる手助けができる機会があったからだ」と、エムバペは移籍発表に際して語った。「自分たちが生み出すものに、自分の経験と視点を持ち込みたい。イノベーションによって可能性を押し広げ、常にフットボールの喜びに忠実でありたい。
「私たちは夢を共有している。これはまだ始まりにすぎない」