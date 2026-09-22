オンは、わずか16年前の創業以来、特許取得済みの「CloudTec」テクノロジーを武器に市場を揺さぶるランニングシューズ専門ブランドとして名を上げ、急成長を遂げてきた。2026年9月時点で、その企業価値は約90億ドル（67億ポンド）と評価されていた。

しかし、フットボールブーツ製造という熾烈な競争の世界に足を踏み入れるのは今回が初めてであり、しかも驚くべきことに、エムバペがオンの世界で最も人気のあるスポーツへの事業拡大における世界的な“顔”となった。

ただし、これはありふれたスパイク契約にはならない。これまでの報道を裏付けた『ジ・アスレティック』によれば、この10年契約は双方に利益をもたらす内容で、エムバペは株式の形でオンの持ち分を保有することになる。また、27歳のエムバペは、同社の一般向けモデルと並行して、自身の名を冠したフットボールブーツの「サブブランド」も持つと報じられている。そうした株式付与こそが、ナイキが提示した新条件との違いだったとされている。

このレアル・マドリーのスーパースターは、今後の商品戦略とブランド構築に実質的な影響力を持つことになる。声明の中で、エムバペの新たなスパイクサプライヤーは、同選手が「オンの商品チームと直接連携し、自身のトップレベルの視点を将来のフットボール用フットウェアやアパレルの開発、テストに組み込む」と説明した。さらに同選手は同社のグローバルアンバサダーにも就任し、「このパートナーシップをフットボールの枠を超え、ムーブメント、パフォーマンス、そして現代的デザインの領域へ広げていく」という。

フットボール界におけるこのアタッカーの知名度を踏まえれば、オンが目指しているのは、皮肉にもナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダン ブランドがバスケットボール界で持つのと同等の重みだとみていい。

これほど実り多い関係を築いてきたにもかかわらず、なぜエムバペがナイキを離れるのかと疑問に思う向きも多いだろう。しかし、分かりやすい金銭的魅力はもちろんのこと、自ら深く関与し、大きな発言力を持ち、これまでのオンの前例のない成功の一部となる機会は、明らかに非常に魅力的だった。現代の多くのアスリートは自らを起業家と捉えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業パートナーシップの顔ぶれを見れば、エムバペも明らかにその例外ではない。