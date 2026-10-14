アメリカ女子代表は、スペインとの対戦で前回とは違う結果を残すべく、フィラデルフィア周辺に乗り込んだ。0-2で敗れてから3日後の火曜夜、再び訪れたチャンスで、今度は反撃を見せた。

エマ・ヘイズ監督は先発メンバーを4人変更した。GKにはクラウディア・ディッキーに代わってファロン・タリス＝ジョイスが入り、中盤ではクレア・ハットンがリンジー・ヒープスと並んだ。サイドバックにはジゼル・トンプソンが入り、中央ではアシュリー・サンチェスが先発した。

アメリカは週末の試合よりはるかに良い立ち上がりを見せたが、スペインは2度の正確なフィニッシュで前半を2-0で折り返した。先制点の場面では、アメリカの選手たちは走り込む相手を追い、そろって前に出て、ゴール側の位置を保つ代わりに、スペインのボール回しを眺めているかのようだった。

このアメリカの最終ライン4人がともにプレーするのは初めてで、その影響は動きや連係に表れていた。ケネディ・ウェズリーがアレクシア・プテジャスをオンサイドに残し、ティアナ・デービッドソンが前に出ると、両サイドバックは相手を追いかける形になった。タリス＝ジョイスはセーブを見せたものの、足元でのボール扱いにはやや不安を見せた。特に、スペインのプレスを受けて素早い判断を迫られた場面でそうだった。

後半に入ると、サンチェスが試合の流れを変えた。47分、2024年10月30日以来となる先発出場で代表通算4点目を挙げ、アメリカに反撃の足がかりをもたらした。

「本当に特別な瞬間でした」とサンチェスは試合後、ターナー・スポーツのインタビューで語った。「素晴らしい選手たちと一緒に成し遂げられたことが、本当に特別でした」

だが、主役となったのはマロリー・スワンソンだった。60分に投入されると、反撃の勢いを保ち、同じく途中出場のケイト・デル・ファヴァとミシェル・クーパーが作った攻撃を締めくくった。デル・ファヴァが後方からクーパーにつなぎ、クーパーはスワンソンら攻撃陣が上がるまでボールをキープ。スワンソンが折り返しに合わせてゴールを決めた。2024年パリ五輪以来となるアメリカ女子代表での得点だった。

試合後、ヘイズ監督は「チーム全体の素晴らしい、素晴らしい闘志と強い決意」を称え、スワンソンがチームにとって重要な存在であることを強調した。

「彼女には『このレベルでもう一段上の力を発揮できる』と伝えました。今は、より安定してプレーできる良い状態にあります」とヘイズ監督は語った。「いつも言っていますが、彼女はチームにとって重要な選手です。彼女が戻ってきてプレーする機会が増えるほど、チームは良くなっていくと思います」

アメリカには、スペインの4-4-2の守備ブロックへの対応から、自分たちの守備時の動きの連係まで、さらに多くの課題が残った。スペインに時間とスペースを与えれば、相手はそれを生かす。アメリカは追いつく方法を見いだしたが、なお細部の修正が必要だ。

「もちろん勝ちたかったですが、良い経験になりました」とサンチェスは語った。

GOALが、スバル・パークで行われたアメリカ女子代表とスペインの2-2の引き分けから、勝者と敗者を分析する……