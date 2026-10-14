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Mallory Swanson, USWNTGetty

「良い前進」マロリー・スワンソンとアシュリー・サンチェスがスペイン戦を2-2の引き分けに持ち込むも、守備のミスでエマ・ヘイズに課題山積。アメリカ女子代表の勝者と敗者

アシュリー・サンチェスとマロリー・スワンソンが、それぞれ2年ぶりとなる米国代表でのゴールでチームをけん引した。一方、米国女子代表の守備陣は連係と意思疎通の不安定さに課題を残した。

翻訳者：

  • アメリカ女子代表は、スペインとの対戦で前回とは違う結果を残すべく、フィラデルフィア周辺に乗り込んだ。0-2で敗れてから3日後の火曜夜、再び訪れたチャンスで、今度は反撃を見せた。

    エマ・ヘイズ監督は先発メンバーを4人変更した。GKにはクラウディア・ディッキーに代わってファロン・タリス＝ジョイスが入り、中盤ではクレア・ハットンがリンジー・ヒープスと並んだ。サイドバックにはジゼル・トンプソンが入り、中央ではアシュリー・サンチェスが先発した。

    アメリカは週末の試合よりはるかに良い立ち上がりを見せたが、スペインは2度の正確なフィニッシュで前半を2-0で折り返した。先制点の場面では、アメリカの選手たちは走り込む相手を追い、そろって前に出て、ゴール側の位置を保つ代わりに、スペインのボール回しを眺めているかのようだった。

    このアメリカの最終ライン4人がともにプレーするのは初めてで、その影響は動きや連係に表れていた。ケネディ・ウェズリーがアレクシア・プテジャスをオンサイドに残し、ティアナ・デービッドソンが前に出ると、両サイドバックは相手を追いかける形になった。タリス＝ジョイスはセーブを見せたものの、足元でのボール扱いにはやや不安を見せた。特に、スペインのプレスを受けて素早い判断を迫られた場面でそうだった。

    後半に入ると、サンチェスが試合の流れを変えた。47分、2024年10月30日以来となる先発出場で代表通算4点目を挙げ、アメリカに反撃の足がかりをもたらした。

    「本当に特別な瞬間でした」とサンチェスは試合後、ターナー・スポーツのインタビューで語った。「素晴らしい選手たちと一緒に成し遂げられたことが、本当に特別でした」

    だが、主役となったのはマロリー・スワンソンだった。60分に投入されると、反撃の勢いを保ち、同じく途中出場のケイト・デル・ファヴァとミシェル・クーパーが作った攻撃を締めくくった。デル・ファヴァが後方からクーパーにつなぎ、クーパーはスワンソンら攻撃陣が上がるまでボールをキープ。スワンソンが折り返しに合わせてゴールを決めた。2024年パリ五輪以来となるアメリカ女子代表での得点だった。

    試合後、ヘイズ監督は「チーム全体の素晴らしい、素晴らしい闘志と強い決意」を称え、スワンソンがチームにとって重要な存在であることを強調した。

    「彼女には『このレベルでもう一段上の力を発揮できる』と伝えました。今は、より安定してプレーできる良い状態にあります」とヘイズ監督は語った。「いつも言っていますが、彼女はチームにとって重要な選手です。彼女が戻ってきてプレーする機会が増えるほど、チームは良くなっていくと思います」

    アメリカには、スペインの4-4-2の守備ブロックへの対応から、自分たちの守備時の動きの連係まで、さらに多くの課題が残った。スペインに時間とスペースを与えれば、相手はそれを生かす。アメリカは追いつく方法を見いだしたが、なお細部の修正が必要だ。

    「もちろん勝ちたかったですが、良い経験になりました」とサンチェスは語った。

    GOALが、スバル・パークで行われたアメリカ女子代表とスペインの2-2の引き分けから、勝者と敗者を分析する……

  • 勝者：アシュリー・サンチェス

    Ashley Sanchez

    アシュリー・サンチェスが冷静に決めたゴールをきっかけにアメリカ女子代表が反撃し、スペインと2-2で引き分けた。

    サンチェスには、あのゴールが必要だった。ノースカロライナ・カレッジで20得点を挙げていただけに、今回の代表合宿をアメリカ代表での得点なしで終えるのは、報われないように感じられただろう。前半を通じて適切なスペースに入り、逆サイドへの好走も見せたが、ボールタッチが大きくなったり、パスを急いだりして、好機を生かせずにいた。

    だが47分、ついに結果につながった。サンチェスはソフィア・ウィルソンの絶妙な力加減のスルーパスに抜け出し、スペインの最終ラインに向かってドリブルを仕掛けると、シュートコースを見つけた。身体を開いてボールをゴールのファーサイドに流し込み、スコアを2-1とした。機を待つ姿勢と正確さ、冷静さが生んだ一撃だった。ヘイズ監督の構想にサンチェスがどう組み込まれるかはまだ分からないが、何をもたらせるかを改めて示す、確かな決定力を見せた。

  • 敗者：ファロン・タリス＝ジョイス

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    アメリカ女子代表がスペインと2-2で引き分けた試合で、ファロン・タリス＝ジョイスは代表通算8試合目の出場を果たし、8試合目の先発を務めた。

    タリス＝ジョイスは、3日前のクラウディア・ディッキーと同じく2失点を喫したが、スペインに先制を許す前には重要なセーブを見せた。

    一方、ボールの配球には依然として課題が残る。ヘイズはシュートストップ能力を評価する一方、足元でのプレーを伸ばすべき点に挙げている。その弱点が響いたのは、タリス＝ジョイスがプレッシャーを受け、中央でボールを失った場面だ。スペインはそのミスを逃さず、サルマ・パラジュエロがリードを2点に広げた。

    それでも、タリス＝ジョイスは後半に落ち着きを取り戻した。重要なセーブを見せ、より冷静なプレーでアメリカの2-2の引き分けに貢献した。

  • 勝者：マロリー・スワンソン

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    Icon Sportswire

    マロリー・スワンソンが、アメリカ女子代表で2年以上ぶりとなるゴールを決めた。

    スワンソンは、スペインとの初戦で米国女子代表の一員としてピッチに戻れたことを喜んでいた。2戦目が終わる頃には、チームメイトも彼女の復帰を喜ぶ理由が十分にあった。86分に同点ゴールを決め、世界ランキング1位のスペインとの2-2の引き分けに貢献。米国女子代表での得点は、2024年オリンピックの金メダルを懸けたブラジルとの決勝で決勝点を挙げて以来だった。

    スワンソンはターナー・スポーツに対し、当時の決勝点を振り返って「ずいぶん前のことですね」と語り、こう続けた。「復帰後の最初の1点を決められると、いつだってうれしいし、すごく特別な気持ちになります」

    ここまでの道のりは長かった。スワンソンは昨年11月に娘のジョシーちゃんを迎え、ワールドカップまで1年を切った今、娘の前でプレーしている。米国女子代表で得点した10人目の母親となった。

    「驚きです。本当に光栄です」とスワンソンは語った。「心から感謝しています」

    スワンソンの復帰により、米国女子代表には実績のある得点者がもう一人加わった。ただ、その価値は得点力だけにとどまらない。中央でもサイドでもプレーでき、ヘイズ監督に前線での選択肢を増やす。妊娠を経て復帰を目指す間、前進し続けられたのは監督のおかげだと語った。

    「一人ひとり体が違うことを、彼女は分かっていると思います。特に妊娠から復帰するときはそうですし、彼女自身も経験しています。だから、とても支えてくれます。ずっと私を信じ、私自身も信じられるようにしてくれるんです……。長い道のりだと何度も言ってくれますが、今回は良い前進になりました」

  • 敗者：アメリカ女子代表の最終ライン

    Tierna Davidson

    ティアナ・デビッドソン、ケネディ・ウェズリー、エミリー・フォックス、ジゼル・トンプソンの4人が、火曜日に初めてそろって先発した。


    アメリカ女子代表は守備面で徐々に試合に適応したものの、立ち上がりは不安定で、4-4-2の守備ブロックから前に出るタイミングを見極めるのに苦しんだ。ティアナ・デイビッドソンとケネディ・ウェズリーは長い時間帯にわたって規律を保ったが、スペインはわずかなスペースでも問題を引き起こした。ボールに見入る場面やポジショニングの悪さから、アウェーのスペインに隙を与え、素早く突かれた。

    ウェズリーとデイビッドソンはまだ連係を築いている段階にあり、ジゼル・トンプソンもスペインほどの実力を持つ相手には経験不足を露呈した。最終ラインの4人ではエミリー・フォックスが最も安定していたが、そのフォックスでさえ時折ポジションを外れた。次にワールドカップ予選を控え、ナオミ・ギルマとエミリー・ソネットの出場可否も依然として不透明な中、最終ラインには懸念が残る。