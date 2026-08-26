「バイシーニョ・マレント」（生意気な小男）の異名を持つ選手が放つ圧倒的な存在感は、まだ世界には十分に知られていなかった。それが変わったのは1988年のことだ。
ブラジルはソウル五輪に逸材ぞろいのチームを送り込んだ。後にワールドカップを制するクラウジオ・タファレル、ベベット、マジーニョ、ジョルジーニョらもメンバーに名を連ねたが、注目をさらったのは小柄なアタッカーだった。
ロマーリオは7ゴールを挙げ、大会得点王となった。初戦のナイジェリア戦で2得点を記録すると、次のオーストラリア戦ではハットトリックを達成。準決勝の西ドイツ戦では0-1とリードを許すなか、79分に同点ゴールを決め、PK戦でもキックを成功させた。
ブラジルは決勝でソビエト連邦と対戦し、ロマーリオが開始29分で先制点を挙げた。最終的にはソビエト連邦に追いつかれ、延長戦の末に敗れて銀メダルに終わったものの、22歳のロマーリオは金にも代えがたい選手として大会を後にした。
その才能は世界に知れ渡った。バルセロナとレアル・マドリーが獲得を望んだが、ロマーリオが選んだのはヨーロピアンカップ王者のPSVだった。
「最も重要だったのは、我々が最初に彼と接触したことだ」とフース・ヒディンク監督は語った。「だが、その数日後にはレアル・マドリーとバルセロナも獲得に乗り出した。両クラブの資金力ははるかに大きかった。そうなると、移籍先を変える選手は多い。だがロマーリオは『PSVに行く』と言った。彼は約束を守ってくれた。それが本当にうれしかった」
PSVがロマーリオを知った経緯は奇妙なものだった。1988年夏、PSVはクラブ・ブルージュからマルク・デグリーズを何としても獲得したかった。しかしベルギーのクラブは売却を拒み、まずは五輪で活躍中の別のストライカーとの契約をまとめたいと主張した。
興味を持ったPSVの移籍担当責任者、ケース・プルーフスマは、その謎の獲得候補が誰なのかを尋ねるため、サッカーに夢中な息子を真夜中に起こした。PSVの会計責任者ハリー・ファン・ラーイは、こう振り返っている。「［ベルギーからの］帰り道、我々はブラジルのストライカーに違いないという結論に達した。アイントホーフェンに着くと、プルーフスマの家へ直行した」
「もう夜の11時半だった。プルーフスマは『息子のケースなら知っているが、もう寝ている』と言って、息子を起こした。すると若いケースは『ああ、ロマーリオだよ』と答えた」
現在なら、クラブのスカウト網がそうした選手の映像や豊富なデータを見つけるのに苦労はしない。しかしプルーフスマは、さらに詳しく知るために別の変わった方法を取らなければならなかった。PSVの創設母体である大手テクノロジー企業フィリップスのブラジル本部に連絡し、そこで働くサッカーファンから情報を得られないか探ったのだ。
「そこに熱心なサッカーファンがいて、ロマーリオについて尋ねた」とプルーフスマは『PSV Supportersvereniging』のインタビューで続けた。「その人は、ロマーリオは間違いなくトップ選手になれると言った」
ロマーリオのほうもクラブやアイントホーフェンについて何も知らなかったが、移籍に同意した。そして彼を驚かせることが待っていた。