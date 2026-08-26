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GFX Romario 1-1GOAL

自己中心的な10代からワールドカップのスターへ。ロマーリオはいかにして世界的スーパースターになったのか

小柄なブラジル人はピッチ内外で扱いにくい存在だったが、それでも世界を制した。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 「僕が生まれたとき、神は僕を見てこう言ったんだ。『彼こそがその男だ』と」

    多くの人は、生まれつきのものにせよ、境遇によるものにせよ、自分に課された限界を受け入れて生きる。夢を追うにはあまりに不利だと感じれば、表舞台から退き、やむなく沈黙を選ぶ。だが、ロマーリオは違った。

    リオデジャネイロのジャカレジーニョのファベーラで、極度の貧困の中に生まれた少年だった。両親は彼の喘息の薬を買うにも苦労していた。それでもロマーリオは、自分に限界があると考えたことすらなかったようだ。まして、それを受け入れることなどなかった。サッカーが呼吸の問題を和らげてくれるようになったことが、その確信の始まりだったのかもしれない。

    ロマーリオは『ザ・プレーヤーズ・トリビューン』にこう記している。「4歳の頃、僕は喘息で寝つきが悪かった。だから夜、なかなか眠れないときは、片手で父の手を取り、もう片方の手でボールをつかんだ。［鉄道の］線路に着くまで少し話をして、そこで10分ほどボールを蹴った。あの頃から、僕はボールに夢中だった。少し蹴るだけで幸せになれた。家に戻ると、ぐっすり眠れたんだ」

    深夜のその習慣が、後の偉大な選手の土台を築く助けとなった。ヴァスコ・ダ・ガマのユースチームのレベルを急速に超え、1985年初頭にプロデビューを果たしても、ロマーリオを取り巻く状況はなお厳しかった。身長はわずか約165センチ。ストライカーとして生計を立てようとする彼は、常に過小評価されていた。

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  • 名乗りを上げる

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    ロマーリオは幼い頃から並外れた自信を持っていた

    しかし、ロマーリオの自信は常軌を逸するほどだった。1985年のある日、ヴァスコのアントニオ・ロペス監督が練習を終えようとしていたとき、若き控え選手は監督に近づき、考えられない要求を突きつけた。15年以上クラブに在籍し、得点を量産してきた身長約185センチの主将ロベルト・ジナミテを先発から外すべきだというのだ。

    ロペス監督によると、小柄な19歳は「僕はもう彼よりうまくプレーできる」と言った。

    監督は、実績のない若手のために伝説的なFWを外すつもりはなかった。要求を笑い飛ばし、1985年シーズンに15試合で16得点を挙げたジナミテは「まだゴールの決め方を知っている」とロマーリオに言い聞かせた。

    ロペス監督自身が認めるところでは、当初はロマーリオをまったく起用したくなかったという。会長に選手の追加獲得を求めたものの、ユースアカデミーの選手を頼るよう言われた。そこでロマーリオと妥協し、若手の彼をベテランのジナミテを支えるウイングとして先発させることになった。

    ロペス監督に要求を突きつけてから間もない8月、ロマーリオはノヴァ・ヴェネシアで行われたリオ州選手権の試合で、ついにセンターフォワードとしてのチャンスを得た。観衆2708人の多くは、目当てのジナミテが負傷で欠場すると知って落胆した。だが、若きロマーリオが試合を支配して2ゴールを決めると、たちまちそのプレーに目を奪われた。

    監督に宣言した通りの結果を出したロマーリオは、ほどなくブラジルで大活躍する。ジナミテと強力なコンビを築き、ヴァスコが決勝で敗れた1986年のカンピオナート・カリオカでは得点王に輝いた。その後はチームを州選手権2連覇に導き、1988年の決勝第1戦ではフラメンゴのGKを股抜きでかわした一方、第2戦ではけんかをして退場となった。

    ヴァスコでの最多得点と最多出場の記録を持ち、後に会長も務めた故ジナミテは、ロマーリオについてこう語っている。「20歳のロマーリオと一緒にプレーするのがどんなものだったか分かるかい？　彼にボールを渡すだけでよかった。彼に届いたボールの3本に2本は、ネットに入れてくれたんだ」

    また、別のインタビューでは「彼は私がプレーを見た中で最高のセンターフォワードだ」と語った。

    ロマーリオ熱はブラジル中に広がった。彼は雑誌に対し、現役通算1000ゴールを決めると宣言した。本人が後に達成したと主張するその数字を、当時は疑う理由もほとんどないように思えた。

  • 欧州へ向かう

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    ロマーリオはPSVへの移籍に先立ち、五輪で目覚ましい活躍を見せていた

    「バイシーニョ・マレント」（生意気な小男）の異名を持つ選手が放つ圧倒的な存在感は、まだ世界には十分に知られていなかった。それが変わったのは1988年のことだ。

    ブラジルはソウル五輪に逸材ぞろいのチームを送り込んだ。後にワールドカップを制するクラウジオ・タファレル、ベベット、マジーニョ、ジョルジーニョらもメンバーに名を連ねたが、注目をさらったのは小柄なアタッカーだった。

    ロマーリオは7ゴールを挙げ、大会得点王となった。初戦のナイジェリア戦で2得点を記録すると、次のオーストラリア戦ではハットトリックを達成。準決勝の西ドイツ戦では0-1とリードを許すなか、79分に同点ゴールを決め、PK戦でもキックを成功させた。

    ブラジルは決勝でソビエト連邦と対戦し、ロマーリオが開始29分で先制点を挙げた。最終的にはソビエト連邦に追いつかれ、延長戦の末に敗れて銀メダルに終わったものの、22歳のロマーリオは金にも代えがたい選手として大会を後にした。

    その才能は世界に知れ渡った。バルセロナとレアル・マドリーが獲得を望んだが、ロマーリオが選んだのはヨーロピアンカップ王者のPSVだった。

    「最も重要だったのは、我々が最初に彼と接触したことだ」とフース・ヒディンク監督は語った。「だが、その数日後にはレアル・マドリーとバルセロナも獲得に乗り出した。両クラブの資金力ははるかに大きかった。そうなると、移籍先を変える選手は多い。だがロマーリオは『PSVに行く』と言った。彼は約束を守ってくれた。それが本当にうれしかった」

    PSVがロマーリオを知った経緯は奇妙なものだった。1988年夏、PSVはクラブ・ブルージュからマルク・デグリーズを何としても獲得したかった。しかしベルギーのクラブは売却を拒み、まずは五輪で活躍中の別のストライカーとの契約をまとめたいと主張した。

    興味を持ったPSVの移籍担当責任者、ケース・プルーフスマは、その謎の獲得候補が誰なのかを尋ねるため、サッカーに夢中な息子を真夜中に起こした。PSVの会計責任者ハリー・ファン・ラーイは、こう振り返っている。「［ベルギーからの］帰り道、我々はブラジルのストライカーに違いないという結論に達した。アイントホーフェンに着くと、プルーフスマの家へ直行した」

    「もう夜の11時半だった。プルーフスマは『息子のケースなら知っているが、もう寝ている』と言って、息子を起こした。すると若いケースは『ああ、ロマーリオだよ』と答えた」

    現在なら、クラブのスカウト網がそうした選手の映像や豊富なデータを見つけるのに苦労はしない。しかしプルーフスマは、さらに詳しく知るために別の変わった方法を取らなければならなかった。PSVの創設母体である大手テクノロジー企業フィリップスのブラジル本部に連絡し、そこで働くサッカーファンから情報を得られないか探ったのだ。

    「そこに熱心なサッカーファンがいて、ロマーリオについて尋ねた」とプルーフスマは『PSV Supportersvereniging』のインタビューで続けた。「その人は、ロマーリオは間違いなくトップ選手になれると言った」

    ロマーリオのほうもクラブやアイントホーフェンについて何も知らなかったが、移籍に同意した。そして彼を驚かせることが待っていた。

  • 「激しい文化の衝突」

    Romario PSV 1991

    ロマーリオはアイントホーフェンでセンセーションを巻き起こしたが、その生活ぶりがいくつかの問題を引き起こした

    「オランダはクソほどきつかった」とロマーリオは語った。冬は暗く、寒すぎたため、彼はたびたび練習を休んだ。オランダの寒い冬に長距離走をする代わりに、ビーチサッカーをするためブラジルへ帰ることも多かった。一度は3日間、家から出るのを拒んだという。「仲間たちは僕を心配した。ドアをたたいてくれたけど、僕は返事をしなかった」

    もう一つ問題があった。ロマーリオは静かな絶望を抱えて暮らすタイプではなく、大のパーティー好きだった。自宅で開くパーティーは有名で、クラブに繰り出すのも好きだった。明け方まで遊ぶことも多かった。

    「朝の練習で驚異的な姿を見せる日もあった」とサー・ボビー・ロブソンは自伝に記している。「だが、ひと目見ただけで、エネルギーも脚の力も家かナイトクラブに置いてきたと分かる日もあった」

    ロブソンは続けた。「酒が問題だったわけではない。彼はコカ・コーラ派だった。ただ、朝4時まで外にいて、午後7時30分キックオフの試合を前に一日中寝ていた。『ロマーリオは一晩中遊んでいた。ここを出たのは4時だ』という電話がかかってきたものだ。踊り、おしゃべりをし、地元の女性と知り合って一緒に騒ぎ、その後は試合に向けて『万全の状態』になるために一日中眠っていた」

    「文化の違いが激しくぶつかった」とGKハンス・ファン・ブロイケレンは、フランス・ファン・デン・ニューウェンホフの著書『アイントホーフェンのロマーリオ』で語っている。「彼が私たちに合わせるべきで、その逆ではないと考えていた。今なら、その考え方は完全に間違っていたと言える」

    ロマーリオを突き動かしていたのは、貧困からさらに遠ざかろうとする強い決意だった。「寒さで足の指の感覚がなくなるたびに、サッカー選手になるため、父のために屋根板を運んでいた頃を思い出した。寒いからといって夢を諦めるのか、と。

    「最終的には家族に家を買うことができた。家政婦と運転手も付けてね。僕にとっては、ものすごく大きな勝利だった」

    ロマーリオが名高い赤と白のユニフォームを着て初出場するまでには10月下旬まで待たなければならなかったが、すんなりとチームに溶け込んだ。エールディビジでの出場3試合目には試合唯一のゴールを決め、翌週にはハットトリックを達成。3月にはレアル・マドリーとのヨーロピアンカップ準々決勝でホーム、アウェーの両試合で得点したものの、PSVは延長戦の末に敗れた。

    そのシーズン、ロマーリオは33試合で25得点を挙げ、アイントホーフェンのクラブは2冠を達成した。ブラジル人FWはKNVBカップ決勝でも1得点を記録した。

  • 心理戦が抜群の効果を発揮

    Romario PSV 1991

    ロマーリオとPSVがチャンピオンズリーグを勝ち進むには、フース・ヒディンクの心理的な駆け引きが必要だった

    ロマーリオは時に、ピッチ外での評判どおり、ピッチ上でも怠けているように見えた。しかし、決まって適切なタイミングで適切な場所に現れ、ゴールを決めた。それをいとも簡単にやってのけた。

    ヒディンクは振り返る。「重要な試合の前、少し緊張していると、彼は私のところに来て『監督、トランキーロ（落ち着いて）。ロマーリオが決める。そうすれば勝てる』と言うんだ。そして実際に決める。毎回ではないが、そういう試合では10試合中8試合で決勝点を挙げていた」

    2シーズン目、ヒディンクはロマーリオがチームミーティングや練習に遅刻を繰り返すことにいら立ちを募らせた。ヨーロピアンカップのベスト16第1戦でステアウア・ブカレストと0-0で引き分けた後、チームが敗退するのではないかとひどく恐れていた。ロマーリオに最高のプレーをしてもらう必要があったヒディンクは、彼を奮い立たせるために異例の方法を取った。

    「RKCワールワイク戦の前にミーティングを開いた。その3日後にはステアウア・ブカレスト戦が控えていた」と、ポッドキャストMidMidで語った。「『何とかしてあの小柄な男を刺激しなければ』と思った。普段は絶対にしないことだが、腕時計を1分進めた。彼がミーティングの開始時刻ぴったりに来ると分かっていたからだ。それで11時に始めたが、ロマーリオはまだいなかった。1、2分後にドアが開き、私は『出ていけ。もう顔も見たくない』と言った」

    ロマーリオが時間どおりに来たと反論すると、ヒディンクは腕時計を指し、RKC戦のメンバーには入れないと告げた。その理由をこう説明している。「トップ選手は反発する。一方、トップに近い選手は見当違いのことで争うんだ。同情を求め、泣きそうな顔をする。トップ選手は『見てろよ』と言って戻ってくる」

    ステアウア戦は最悪の立ち上がりとなった。17分にステアウアに先制されたが、5分もたたないうちにユール・エラーマンの見事なFKでPSVが同点に追いついた。前半終了間際には、セーレン・レアビーのクロスをペナルティーエリア中央でフリーになったロマーリオが頭で押し込み、PSVが逆転した。後半早々にも2人が連係。今度はレアビーが中央へ高いボールを送ると、ロマーリオの存在にGKとDFが乱れ、ロマーリオは無人のゴールに押し込んだ。

    エラーマンがさらに1点を加えた後、ロマーリオは訪問チームを翻弄した。センターサークル付近でパスを受けると、DFを1人かわし、さらに別のCBとGKを倒して、角度のない位置から強烈なシュートを決め、ハットトリックを達成した。

    「試合を見れば分かる。彼は完全に解き放たれていた」とヒディンクは語った。

    それでもヒディンクは、スターFWへの仕打ちを後悔していた。「試合後、私はひどく取り乱していた。『ロマーリオ、今夜は君がチームを救ってくれた。でも、私はしばらく調子が良くなかった。チームミーティングの前に腕時計の時刻を変えていたんだ』と伝えた。すると彼は『そうじゃないかと思っていた。でも、あれで本当に気が引き締まった』と言った。それで終わりだ。過ぎたことは水に流した」

    オランダのPSVは準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗退した。ロマーリオは負傷で2試合とも欠場したものの、6ゴールで大会得点王タイとなった。ロマーリオを欠いたPSVは、アヤックスとの優勝争いに1ポイント差で敗れた。

  • コブラを手なずける

    Sir Bobby Robson PSV

    ピッチ上のオランダの守備陣であれ、ピッチ外のイングランド屈指の名監督であれ、誰もロマーリオを黙らせることはできなかった。

    翌シーズン、ロブソン監督の下でロマーリオは手のつけられない存在となった。ペナルティーエリア際からのワンタッチのループシュート、ファーポストでのヘディング、難なく押し込むゴール、そして巧みに守備陣を抜けて強烈なシュートをネットに突き刺すプレー。ロマーリオは常に相手を翻弄し、得点する方法を見つけた。フェイエノールト戦では4得点、アヤックス戦では2得点を挙げ、30試合で30ゴールを記録。エールディヴィジの得点王に3度目の輝きを見せた。

    「ゴールまで約27メートルの位置では、彼は抜群だった」とロブソンは記した。「誰が相手でも抜き去ることができた。決定力が高く、ボールを収めるのもうまかった。小柄ながら空中戦でも危険な存在だった」

    それでも、名将はロマーリオの生活態度に腹を立てていた。ヒディンク監督の下では、他の選手たちがこのスター選手の守備への貢献不足に不満を漏らしていた。それに対しロマーリオは、練習で猛烈なタックルを見せて彼らをやり込めた。しかし、その反感はさらに強まっていた。

    ロマーリオはチームで最も高給取りだった。ロブソンによれば、チームメートたちは、自分たちほど懸命に練習する必要がなく、チームバスに時間どおりに来る必要さえないことに反感を抱いていた。

    「ある試合では目を見張るようなプレーをする」とロブソンは続けた。「別の試合では動きが鈍く、集中を欠いていた。選手たちはすぐに、ロマーリオの調子が悪い日を見分けるようになった。ある敗戦の際、エリック・ゲレツが彼に向かって激しい口調でまくし立てているのを耳にした……。エリックはこう言っていた。『おい、このクソ野郎。お前が俺より多くもらっているのは分かっている。それは理解しているし、文句もない。お前は俺より優れた選手だからな。俺は試合を救えるかもしれないが、お前は試合に勝たせることができる。俺が納得できないのは、土曜日には全員がボーナスを分け合うのに、俺はそれを得るために必死で頑張っていて、お前はそうじゃないことだ。俺たちは一緒に戦っているんだ』」

    ロブソンの言葉を借りれば、「ロマーリオのような選手は、自分がどれほどチームの結束を損ない得るか分かっていない」のだ。

    ロマーリオが腰の具合が悪いと訴え、練習の途中でこっそり抜け出した後、ロブソンは、スペイン語を多少話せるアシスタントのフランク・アルネセンに通訳を頼み、本人と話し合った。練習場から勝手に立ち去るのをやめ、金曜夜のパーティー通いもやめるよう伝えたが、ロマーリオは沈黙したままだった。

    「彼はコブラのように、かなり険しい目つきでフランク・アルネセンの目をじっと見つめるだけだった。フランクは落ち着かなくなっていた。反抗され、屈辱を感じ始めていた。小さな話し合いが続く中、私たちは『分かったか？』と尋ねたが、それでもロマーリオは口を開かなかった」。静かだった。だが、決して切羽詰まった様子はなかった。

    ロマーリオは1991-92シーズンのかなりの期間を負傷で欠場したが、出場すれば変わらぬ決定力を発揮した。翌シーズンもゴールを量産し、PSVが2次グループステージを突破できなかったにもかかわらず、大会方式が一新されたチャンピオンズリーグで得点王となった。

    その夏、移籍の時が来た。ヒディンクはバレンシアでの再会を望んだが、同胞のヨハン・クライフが先手を打った。クライフは、自身が率いる名高いバルセロナに、この派手なプレーを見せるブラジル人を加えようと熱望していた。

  • 新たなチーム、変わらぬロマーリオ

    Romario Barcelona 1994

    ロマーリオはバルセロナにとって理想的な補強に思えたが、クライフにとっては悩みの種でもあった

    バルセロナでの日々は短くも鮮烈だった。プレシーズンにゴールを量産した27歳のロマーリオは、ラ・リーガデビュー戦のレアル・ソシエダ戦でハットトリックを達成。強烈な第一印象を残した機敏なストライカーは、自ら高めた期待にも難なく応えた。これは、そのシーズンのリーグ戦で記録した5度のハットトリックの最初の一つだった。

    そのうち2度はアトレティコ・マドリー戦で記録した。バルセロナは最初の対戦では3-5で敗れたが、続くカンプ・ノウでの対戦では同じ5-3で勝利した。オサスナ戦でもハットトリックを決め、そのうちの1点はGKの頭上を大胆に越すループシュートだった。そして、もちろん最も有名なのはレアル・マドリー戦でのハットトリックだ。

    圧巻のパフォーマンスだった。バルセロナは5-0で圧勝し、その中心にロマーリオがいた。

    きっかけをつくったのはペップ・グアルディオラだった。MFが出した何気ないパスがマドリーのペナルティーエリア際にいたロマーリオの右足に届いたとき、次に何が起こるかは予想もつかなかった。エリアのすぐ外でゴールを背にしており、選択肢は限られていた。後ろに下がろうにもレアル・マドリーの選手2人が待ち構え、ゴールに向かうのも不可能に見えた。左に1人、右にもう1人のマドリーのDFが立ち、突破できるものならしてみろと言わんばかりだった。

    ロマーリオは突破した。一連の滑らかな動きでセンターバックとGKをかわし、ゴールの隅へ低く流し込んだ。

    リーグ戦33試合で30ゴールを挙げ、ラ・リーガの得点王に輝いたロマーリオは、ピッチ上でいとも簡単にゴールを重ねていた。ピッチ外でも楽しい時間を手放すつもりはなかった。カーニバルの時期になると、故郷リオデジャネイロに帰る許可を求めてクライフ監督に掛け合った。

    クライフ監督は当時のやり取りをこう語っている。「私は『明日2点取ったら、ほかの選手より2日多く休みをあげよう』と答えた。翌日、ロマーリオは試合開始20分で2点目を決めると、すぐに私に向かって帰らせてくれとジェスチャーをした。そして『監督、飛行機は1時間後に出ます』と言った。約束を果たしたロマーリオを行かせるしかなかった」

    バルセロナは、チャンピオンズリーグで相手を圧倒していたロマーリオをPSVから獲得し、その活躍をさらに重ねることを期待していた。しかし、1994年の決勝でACミランに0-4で敗れるまでの道のりで、ロマーリオが挙げたのはわずか2ゴールだった。クライフ監督との関係が悪化するなか、ロマーリオは母国に戻ってフラメンゴに加入することを決めた。ただし、それは世界の頂点に立った後のことだった。

  • 世界制覇

    Mazinho, Bebeto, Romario 1994

    ブラジルが窮地に陥る中、かつて追放されていたロマーリオが立ち上がり、1994年ワールドカップ決勝進出に重要な役割を果たした。

    カルロス・アルベルト・パレイラ監督を公然と批判したロマーリオは、1994年ワールドカップの出場メンバーから外されていてもおかしくなかった。実際にチームから追放されていたが、ブラジル代表がウルグアイとの負ければ終わりの最終予選に臨むことになり、パレイラ監督はプライドを捨てて彼を呼び戻した。

    ブラジルは2-0で勝利。ロマーリオが2得点を挙げた。

    「あの場にいた誰に聞いても、サッカー選手ができる最高の試合だったかもしれないと言うはずだ」と、ストライカーは後に語った。「10点満点なら、僕は11点だった」

    ワールドカップは彼のものだった。いかにもロマーリオらしい。初戦のロシア戦では難しいつま先でのシュートを決め、カメルーン戦では巧みなタッチでGKをかわしてゴール。スウェーデン戦では2人のDFの間を走り抜け、ボールをゴールラインの向こうへ流し込んだ。オランダ戦ではCKに合わせ、準決勝では再びスウェーデンをヘディングで苦しめた。彼なしでは決勝にたどり着けなかっただろう。

    イタリアとの決勝では、前半に放ったロマーリオのヘディングシュートは難なくセーブされた。後半にはファーポストでボールを受け、決めるかに見えたが、足をもつれさせ、ボールはゴールキックとなった。

    試合はPK戦に突入した。ブラジルは最初のキックを外したが、イタリアは決めた。2人目のロマーリオは成功。ロベルト・バッジョがシュートをバーの上に外し、ブラジルの優勝が決まった。ロマーリオはゴールデンボール賞を獲得。小柄なブラジル人は、ついにその大きな自信に見合う存在になった。

    ロマーリオはさまざまなことで非難されてきた。だが、決して黙ってはいなかったし、必死になることもなかった。