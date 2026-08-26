翌シーズン、ロブソン監督の下でロマーリオは手のつけられない存在となった。ペナルティーエリア際からのワンタッチのループシュート、ファーポストでのヘディング、難なく押し込むゴール、そして巧みに守備陣を抜けて強烈なシュートをネットに突き刺すプレー。ロマーリオは常に相手を翻弄し、得点する方法を見つけた。フェイエノールト戦では4得点、アヤックス戦では2得点を挙げ、30試合で30ゴールを記録。エールディヴィジの得点王に3度目の輝きを見せた。

「ゴールまで約27メートルの位置では、彼は抜群だった」とロブソンは記した。「誰が相手でも抜き去ることができた。決定力が高く、ボールを収めるのもうまかった。小柄ながら空中戦でも危険な存在だった」

それでも、名将はロマーリオの生活態度に腹を立てていた。ヒディンク監督の下では、他の選手たちがこのスター選手の守備への貢献不足に不満を漏らしていた。それに対しロマーリオは、練習で猛烈なタックルを見せて彼らをやり込めた。しかし、その反感はさらに強まっていた。

ロマーリオはチームで最も高給取りだった。ロブソンによれば、チームメートたちは、自分たちほど懸命に練習する必要がなく、チームバスに時間どおりに来る必要さえないことに反感を抱いていた。

「ある試合では目を見張るようなプレーをする」とロブソンは続けた。「別の試合では動きが鈍く、集中を欠いていた。選手たちはすぐに、ロマーリオの調子が悪い日を見分けるようになった。ある敗戦の際、エリック・ゲレツが彼に向かって激しい口調でまくし立てているのを耳にした……。エリックはこう言っていた。『おい、このクソ野郎。お前が俺より多くもらっているのは分かっている。それは理解しているし、文句もない。お前は俺より優れた選手だからな。俺は試合を救えるかもしれないが、お前は試合に勝たせることができる。俺が納得できないのは、土曜日には全員がボーナスを分け合うのに、俺はそれを得るために必死で頑張っていて、お前はそうじゃないことだ。俺たちは一緒に戦っているんだ』」

ロブソンの言葉を借りれば、「ロマーリオのような選手は、自分がどれほどチームの結束を損ない得るか分かっていない」のだ。

ロマーリオが腰の具合が悪いと訴え、練習の途中でこっそり抜け出した後、ロブソンは、スペイン語を多少話せるアシスタントのフランク・アルネセンに通訳を頼み、本人と話し合った。練習場から勝手に立ち去るのをやめ、金曜夜のパーティー通いもやめるよう伝えたが、ロマーリオは沈黙したままだった。

「彼はコブラのように、かなり険しい目つきでフランク・アルネセンの目をじっと見つめるだけだった。フランクは落ち着かなくなっていた。反抗され、屈辱を感じ始めていた。小さな話し合いが続く中、私たちは『分かったか？』と尋ねたが、それでもロマーリオは口を開かなかった」。静かだった。だが、決して切羽詰まった様子はなかった。

ロマーリオは1991-92シーズンのかなりの期間を負傷で欠場したが、出場すれば変わらぬ決定力を発揮した。翌シーズンもゴールを量産し、PSVが2次グループステージを突破できなかったにもかかわらず、大会方式が一新されたチャンピオンズリーグで得点王となった。

その夏、移籍の時が来た。ヒディンクはバレンシアでの再会を望んだが、同胞のヨハン・クライフが先手を打った。クライフは、自身が率いる名高いバルセロナに、この派手なプレーを見せるブラジル人を加えようと熱望していた。