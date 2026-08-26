自己中心的なティーンエイジャーからワールドカップのセンセーションへ ロマーリオはいかにして世界的スーパースターになったのか
「僕が生まれた時、神は僕を見てこう言った。『こいつだ』と」
多くの人は、生まれつきであれ環境によるものであれ、自分に課された限界を受け入れて生きる術を覚える。夢を追ううえで不利な条件が積み重なっているように見えれば、表舞台から退き、やり場のない沈黙に甘んじる。だが、ロマーリオは違った。
リオデジャネイロのジャカレジーニョ・ファベーラという極貧の環境に生まれ、両親が喘息の薬代を工面するのにも苦労していた少年にとって、ロマーリオは自分に限界があるという事実を意識したことすらなかったように見える。ましてや、それを受け入れることなどなかった。おそらく、その確信はフットボールが呼吸の問題に対する治療法となった時に始まったのだろう。
ロマーリオは『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』にこう記している。「4歳の時に喘息を患っていて、寝つきも悪かった。だから夜、なかなか眠れない時は、片方の手で父の手を握り、もう片方でボールを持っていた。線路まで行く間に少し話をして、着いたらそこで10分ほどプレーした。当時からすでに僕はボールに夢中だった。少し蹴って回すだけで幸せになれた。家に戻ると、ぐっすり眠れたんだ」
その深夜の“治療”は、偉大さの土台を築く助けとなった。バスコ・ダ・ガマの下部組織で急速に頭角を現し、1985年初めにプロデビューを果たした後も、なおロマーリオは不利な見方と向き合っていた。身長はわずか1.65メートル。ストライカーとして生計を立てようとしていた彼は、常に過小評価されていた。
存在感を示す
だが、ロマーリオは常軌を逸するほどの自信を備えていた。1985年のある日、ヴァスコの指揮官アントニオ・ロペスが練習を終えようとしていたとき、若き控え選手が歩み寄り、信じがたい要求を突きつけた。15年以上にわたってクラブに在籍し、得点を量産してきた身長1.85メートルの主将、ロベルト・ジナミッチを外すべきだというのだ。
「もう彼より自分の方が上だ」
ロペスによれば、小柄な19歳はそう言い放った。
指揮官は、実績のない若手のために伝説的FWを追放するつもりなどなく、その要求を笑い飛ばした。そして、1985年シーズンに15試合で16得点を挙げていたジナミッチは「まだゴールの取り方を知っていた」とロマーリオに言い聞かせた。
ロペス本人の認めるところによれば、当初はロマーリオをまったく起用したくなかったという。クラブ会長には補強を求めたが、返ってきたのは下部組織を頼れという答えだった。そこでロマーリオとの妥協案が成立した。見習いの彼は、ベテランを支える形でウイングで先発することになった。
8月、ロペスとの衝突から間もなくして、ロマーリオはついにノヴァ・ヴェネシアで行われたリオ州選手権の試合でセンターフォワードとしてチャンスを得た。観衆2708人の多くは、最大の目玉だったジナミッチの負傷欠場を知って落胆したが、ほどなくして、その若き新鋭ロマーリオが試合を支配し、2ゴールを決める姿に息をのんだ。
監督に予告していた通り、彼は結果を出した。やがてブラジルで大暴れするようになると、ジナミッチと強力なコンビを形成し、ヴァスコが決勝で敗れた1986年のカンピオナート・カリオカでは得点王に輝いた。その後は2年連続の州選手権制覇に導き、1988年決勝の第1戦ではフラメンゴのGKの股を抜いてゴールを決めた一方、第2戦では乱闘で退場処分を受けた。
ヴァスコで最多得点と最多出場の記録を持ち、のちに会長も務めた故ジナミッチは、彼についてこう語っている。「20歳の時のロマーリオと一緒にプレーするのがどんなものだったか分かるかい？ することは彼にボールを渡すだけだった。3本ボールが来れば、そのうち2本はネットに突き刺していた」
別のインタビューでは、こうも話している。「彼は、私がこれまで見てきた中で最高のセンターフォワードだ」
ブラジルはロマーリオ・フィーバーに沸いた。本人は雑誌に対し、自身のキャリアで1000ゴールを決めると宣言した。その数字には到達したと彼は主張しており、それを疑う理由はほとんどないように思われた。
欧州へ向かう
「Baixinho marrento（生意気な小男）」の異名を取るこの怪物を包む強烈なオーラは、当時まだ世界に完全には知れ渡っていなかった。それが変わったのは1988年だった。
ブラジルはソウル五輪に、見事な才能の集まりを送り込んだ。後にワールドカップ優勝を経験するクラウジオ・タファレル、ベベット、マジーニョ、ジョルジーニョといった名手たちがそろっていたが、注目をさらったのはカナリアのように小柄なアタッカーだった。
ロマーリオは大会得点王となる7ゴールを記録した。初戦のナイジェリア戦で2得点を挙げると、次の試合ではオーストラリア相手にハットトリックを決めた。準決勝の西ドイツ戦ではブラジルが0-1で追う中、自ら79分に同点弾を決め、その後のPK戦でもキックを成功させた。
ブラジルはその後、決勝でソビエト連邦と対戦し、ロマーリオは29分に先制点を挙げた。最終的にはソビエト連邦が延長戦の末に逆転勝ちし、ブラジルは銀メダルに甘んじることになったが、22歳の彼はこの大会を経て、金にも匹敵する価値を持つ存在となった。
もはや秘密ではなくなった。バルセロナとレアル・マドリーが獲得を望んだが、ロマーリオは代わりに欧州チャンピオンズカップ王者PSVを選んだ。
グース・ヒディンク監督は「最も重要だったのは、われわれが最初に彼に接触したことだった」と語った。「だがその数日後にレアルとバルセロナも現れ、彼らの方がはるかに豊富な資金力を持っていた。そうなると心変わりする選手は多い。だがロマーリオは『PSVに行く』と言った。彼は約束を守ってくれたし、それを私は本当にありがたく思った」
PSVがロマーリオを知った経緯は奇妙なものだった。1988年夏、PSVはクラブ・ブルージュからマルク・デグライセをどうしても獲得したいと考えていた。だがベルギー側は売却を拒否し、まずは当時オリンピックで活躍していた別のストライカーとの契約をまとめたいと主張した。
PSVは興味を抱き、クラブの移籍責任者だったケース・プローグスマは、その正体不明のターゲットが誰なのかを確かめるため、真夜中にサッカー好きの息子を起こした。PSVの会計係ハリー・ファン・ラーイは当時をこう振り返っている。「［ベルギーからの］帰り道、われわれはその選手がブラジルのストライカーに違いないと結論づけた。アイントホーフェンに着くと、われわれは真っすぐプローグスマの家へ向かった。
「もう夜11時30分だった。『うちの小さなケースなら知っているが、もう寝ている』とプローグスマは言い、それから息子を起こした。すると『ああ、それはロマーリオだよ』と小さなケースが言った」
今でこそ、クラブのスカウティングネットワークは、こうした選手の映像や膨大なデータを難なく見つけられる。だがプローグスマは、さらに詳しく知るために別の珍しい方法を使わなければならなかった。PSVの母体企業である巨大テクノロジー企業フィリップスのブラジル本部に連絡し、そこで働くサッカーファンの誰かが手がかりをくれないか探ったのだ。
プローグスマはPSV Supportersverenigingのインタビューでこう続けている。「そこに熱心なサッカーファンがいて、われわれはロマーリオについて尋ねた。すると彼は、ロマーリオは絶対的なトップ選手になり得ると言った」
一方のロマーリオもまた事情に疎く、クラブやアイントホーフェンについて何も知らなかった。それでも移籍には同意したが、そこで待っていたのは衝撃だった。
「文化の激しい衝突」
「オランダはクソみたいにきつかった」とロマーリオは語った。冬はあまりにも暗く、寒すぎたため、彼はたびたび練習を欠席していた。冷たいオランダの冬に長距離走で苦しむ代わりに、ブラジルへ戻ってビーチサッカーをすることもよくあった。ある時は3日間、家から出ることを拒んだ。「みんな僕を心配していた。ドアをノックされたけど、僕は答えなかった」
別の問題もあった。静かな絶望を抱えて生きるようなタイプではなかったロマーリオは、かなりのパーティー好きだった。自宅で有名なパーティーを開き、クラブ遊びも大好きで、朝方まで外出していることも珍しくなかった。
「ある朝の練習では彼は驚異的だった」と、サー・ボビー・ロブソンは自伝に記している。「だが別の日には、ひと目見ただけで、エネルギーも脚も家に置いてきたか、あるいはナイトクラブに置いてきたことが分かった」
ロブソンは続けた。「問題はアルコールではなかった。彼はコカ・コーラ派だった。だが午前4時まで外にいて、午後7時30分キックオフの前に一日中寝ているんだ。『ロマーリオが一晩中外にいた。ここを出たのは4時だった』という電話が入ることもあった。彼は踊り、話し込み、地元の女性と出会い、その女性とどんちゃん騒ぎをして、それから試合に向けて『フレッシュ』になるために一日中眠っていた」
「それは残酷な文化の衝突だった」と、GKハンス・ファン・ブロイケレンはフランス・ファン・デン・ニーウェンホフの著書『アイントホーフェンのロマーリオ』で語っている。「彼は我々に適応しなければならなかったのであって、その逆ではなかった。今なら、あれは完全に欠陥のある考え方だったと言える」
ロマーリオを突き動かしていたのは、貧困からさらに遠ざかっていこうとする決意だった。「寒さで足の指の感覚がなくなりそうになるたびに、僕はサッカー選手になるために父のために屋根板を運んでいた頃を思い出していた。寒いからという理由で夢を諦めるつもりだったのか。
「最終的に僕は家族に家を買ってあげた。家政婦も運転手もつけて。それは僕にとってとてつもない勝利だった」
ロマーリオは、あの有名な赤と白のユニフォームでの初出場まで10月下旬を待たなければならなかったが、すぐに違和感なく溶け込んだ。エールディヴィジ3試合目の出場で決勝点となるこの試合唯一のゴールを決めると、その1週間後にはハットトリックも達成。3月にはレアル・マドリーとのヨーロピアンカップ準々決勝でホーム＆アウェーの両試合で得点したが、PSVは延長戦の末に敗れた。
そのシーズン、ロマーリオは33試合で25得点を記録し、アイントホーフェンのクラブは2冠を達成。ブラジル人FWはKNVBベーカー決勝でも1点を挙げた。
心理戦は驚くほど効果的だ
時にロマーリオは、ピッチ外での評判が示す通り、ピッチ上でも怠けているように見えた。だが、常に絶妙な場所に絶妙なタイミングで現れ、最後の仕上げを加えた。そのすべてを、いとも簡単にやってのけるように見せていた。
ヒディンクはこう振り返る。「重要な試合の前は、少し神経質になるものだ。そんな時、彼は私のところに来てこう言った。『監督、トランキーロ（落ち着いて）。ロマーリオが点を取って、僕らが勝つ』とね。そして実際にそうなった。毎回ではないが、そういう試合の10試合中8試合では決勝点を決めていた」
2年目のシーズンになると、ヒディンクはロマーリオがチームミーティングや練習にたびたび遅れてくることにいら立ちを募らせていた。指揮官は、ラウンド16第1戦でステアウア・ブカレストと0-0に終わったことで、自分たちがヨーロピアンカップ敗退に向かっているのではないかと恐れていた。ロマーリオにベストの状態でいてもらう必要があり、その意欲を引き出すために異例の方法に打って出た。
「RKCワールワイク戦の前にミーティングを開いた。その3日後にはステアウア・ブカレストと対戦することになっていた」と、『MidMid』のポッドキャストで語っている。「私は思ったんだ。『あの小さな男を何とかして挑発する必要がある』とね。だから、普段は絶対にそんなことはしないのだが、腕時計を1分ずらしておいた。彼がきっかりその時間に到着することは分かっていたからね。そこで11時に始めたが、ロマーリオはまだ来ていなかった。1分か2分後にドアが開いたので、私は『出ていけ。もうお前の顔は見たくない』と言った」
ロマーリオが自分は時間通りだと反論すると、ヒディンクは腕時計を指さし、RKC戦のメンバーには入れないと告げた。そして、その理由についてこう説明している。「トップ選手は反応してくるし、その一歩手前の選手は見当違いのけんかを始めるものなんだ。彼らは同情を欲しがり、泣きつくような態度を見せる。だがトップ選手は戻ってきて『見てろよ、おい』と言うものだ」
試合はひどい立ち上がりとなった。ステアウアが17分に先制したが、PSVはその5分もたたないうちにユール・エレルマンの見事なFKで追いついた。ソーレン・レルビーのクロスがボックス中央で完全にフリーだったロマーリオを見つけ、前半終了間際にヘディングでPSVを勝ち越しに導いた。後半立ち上がりにも再びこの2人が絡み、今度はレルビーが中央へ高いボールを送ると、ロマーリオの存在感がGKとDFを混乱させ、無人のゴールへ押し込むことを可能にした。
さらにエレルマンの追加点の後、ロマーリオはビジターを屈辱にさらした。センターサークル付近でパスを受けると、まず1人のDFをかわし、その後もう1人のセンターバックとGKを倒れ込ませたうえで、厳しい角度から強烈に決めてハットトリックを完成させた。
「試合を見れば分かる。彼は完全に解き放たれていた」とヒディンクは語った。
それでも、指揮官はスターFWへの扱いを後悔していた。「試合後、私は自分でもどうしていいか分からなかった。『ロマーリオ、今夜は君が私たちを救ってくれた。でも私はしばらくベストな状態ではなかった。チームミーティングの前に腕時計をいじったんだ』と話した。すると彼は『やっぱりそうだと思っていたよ。でも、それで本当に研ぎ澄まされた』と言った。それで終わりだ。水に流したよ」
オランダのクラブは準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れて敗退したが、この2試合をロマーリオは負傷で欠場した。それでもブラジル人FWは6ゴールで大会得点王タイとなった。彼を欠いたPSVは、リーグ優勝争いでアヤックスに勝ち点1差で敗れた。
コブラを手なずける
その翌シーズン、ロブソンの下でロマーリオは手のつけられない存在となった。ペナルティーエリア外縁からのファーストタッチのループ、ファーでのヘディング、難なく決めるタップイン、さらには守備陣を巧みに切り裂いてから強烈な一撃をネットに突き刺すプレーまで、ロマーリオは常に相手をきりきり舞いさせ、得点を奪う術を見つけていた。フェイエノールト戦では4得点、アヤックス戦では2得点を挙げ、このシーズンを30試合30得点で終え、エールディヴィジ得点王に3度目の輝きを見せた。
「ゴールから30ヤードの位置で、彼は抜群だった」とロブソンは記している。「誰にでも仕掛けることができた。決定力に優れ、ボールを収めるのも上手く、体格は大きくないのに空中戦でも危険な存在だった」
それでも、この名将はロマーリオのライフスタイルに怒りを募らせていた。ヒディンクの下では、他の選手たちがこのスーパースターの守備面での貢献不足に不満を漏らしていたが、ロマーリオはその返答として、練習でまるでタックルの怪物のように彼らを圧倒してみせた。だが、この時にはその反感はさらに強まっていた。
ロマーリオはチーム最高給の選手であり、ロブソンによれば、チームメートたちは自分たちほど厳しく練習しなくていいこと、さらにはチームバスに時間どおり来る必要すらないことに憤っていた。
「ある試合では彼はまばゆいばかりだった」とロブソンは続けた。「だが別の試合では、覇気がなく、集中も欠いていた。選手たちはすぐにロマーリオの調子が悪い日を見抜くようになった。ある敗戦の時、私はエリック・ヘーレツが彼に向かって攻撃的にまくしたてているのを耳にした……エリックはこう言っていた。『よく聞け、このクソ野郎。お前が俺より多くもらっているのは知っている。それは理解しているし、お前の方が俺よりいい選手なんだから文句はない。俺は1試合を救うことはあっても、お前は1試合を勝たせることができる。だが、俺が文句を言いたいのは、土曜日にはみんなでボーナスを分け合うのに、俺はそのボーナスを取るために死にものぐるいでやっていて、お前はそうじゃないってことだ。俺たちは一緒に戦うんだ』」
このイングランド人が言うには、「世の中のロマーリオのような連中は、自分たちがどれほどチームの土台を損ない得るかを分かっていない」
ロマーリオが腰痛を訴えて練習の途中でこっそり抜け出した後、ロブソンは多少スペイン語を話せるアシスタントのフランク・アルネセンを通訳として同席させ、彼と話し合いの場を持った。「練習場から勝手に立ち去るのはやめろ」と告げ、金曜夜のパーティー癖も改めるよう求めたが、コーチ陣に返ってきたのは沈黙だけだった。
「彼はただ、まるでコブラのように、かなり攻撃的な目つきでフランク・アルネセンの目を見つめていただけだった。フランクは落ち着かなくなっていた。公然と逆らわれていたんだ。屈辱さえ感じ始めていた。小さな首脳会談のようなやり取りが続く中、私たちは『コンプレンディード？』と尋ねたが、それでもロマーリオは口を開かなかった」静かだった。決して必死ではなかった。
ロマーリオは1991-92シーズンのかなりの期間を負傷離脱で過ごしたが、出場した時の決定力はなお健在だった。その翌シーズンには再び恐るべき得点力を見せ、新たに再編されたチャンピオンズリーグでも得点王となった。PSVは2次ラウンドのグループステージ突破こそ果たせなかったが、それでもなおトップスコアラーとして終えている。
その夏、別れの時が来た。ヒディンクはバレンシアでの再会を望んでいたが、その前に同胞ヨハン・クライフが動いた。名高いバルセロナにこの奔放なブラジル人を加えることを熱望していたのである。
新たなチーム、変わらぬロマーリオ
バルセロナでの時間は短かったが、鮮烈そのものだった。得点量産のプレシーズンを経て、27歳の彼はレアル・ソシエダ戦でラ・リーガデビュー戦ハットトリックを記録してスタートした。これ以上ない登場となり、その俊敏なストライカーは自らが生み出した期待に応えるのに何の苦労もなかった。そのシーズン、リーグで決めた5度のハットトリックの最初の一つだった。
そのうち2回はアトレティコ・マドリー戦だった。バルサは最初の試合を5-3で落としたが、その後カンプ・ノウで同じスコアで勝利した。オサスナもまた犠牲となり、ロマーリオは自身のゴールの一つでGKの上を大胆にループで抜いた。そして、もちろん最も有名なのはレアル・マドリー戦だ。
しかも、そのパフォーマンスたるや見事だった。5-0の圧勝。中心にいたのはロマーリオだった。
口火を切ったのはペップ・グアルディオラだった。MFの何気ないパスがマドリーのペナルティーエリア端でロマーリオの右足に渡った時、次に彼が何をするのか見抜くことは不可能だった。ゴールに背を向け、ボックスのすぐ外にいた彼の選択肢は限られていた。後方には2人のレアル・マドリーの選手が待ち構えていた。ゴールへ向かうこともまた不可能に見えた。左に1人、右に1人、マドリーのDFが構え、勝負してみろと言わんばかりだった。
ロマーリオはそれでも仕掛けた。滑らかな一連の動きの中で、センターバックとGKをかわし、ボールをゴール右隅へ流し込んだ。
ラ・リーガ得点王を33試合30得点で獲得したロマーリオは、ピッチ上で楽しむかのようにゴールを量産していた。そして、ピッチ外でもその楽しい時間を手放そうとはしなかった。カーニバルの時期が来ると、彼はクライフに故郷リオデジャネイロへ帰る許可を求めた。
「私はこう答えた。『明日2点決めたら、ほかの選手より2日多く休みをやる』と」と、クライフは振り返っている。「すると翌日、ロマーリオは試合開始から20分で2点目を決め、すぐに交代させてくれと私に合図した。彼はこう言った。『監督、飛行機が1時間後に出るんだ』。約束を果たしたロマーリオを行かせる以外、私に選択肢はなかった」
バルサは、その評判をさらに確かなものにするべく、チャンピオンズリーグを破壊した男をPSVから獲得した。しかし、1994年決勝でACミランに4-0で敗れるまでの道のりで、彼が決めたのはわずか2ゴールだった。彼とクライフの関係が悪化していく中、ロマーリオはフラメンゴ加入を決断して母国へ戻った。ただし、それは世界を制した後のことだった。
世界制覇
カルロス・アルベルト・パレイラ監督への公然たる批判によって、ロマーリオは1994年ワールドカップの出場枠を失っていてもおかしくなかった。実際にチームから追放されていたが、ブラジル代表がウルグアイとの最後の、後がない予選に臨む中、パレイラはプライドをのみ込み、彼を呼び戻した。
ブラジルは2-0で勝利。ロマーリオは2得点を挙げた。
「あの場にいた誰に聞いても、あれはフットボーラーができる最高の試合だったかもしれないと言うはずだ」と、そのFWは後に語っている。「10点満点で11点だった」
あのワールドカップは彼のものだった。まさにロマーリオだった。初戦ロシア戦での難しいトーキック、カメルーンのGKをかわす巧みなタッチと持ち出し、スウェーデンのDF2人の間を走り抜けて押し込んだゴール、オランダ戦でのCKからの得点、そして準決勝で再びスウェーデンを苦しめたヘディング。彼なしに決勝進出はあり得なかった。
イタリア戦では前半、ヘディングシュートを難なく止められた。後半にはファーでボールを受け、決める運命にあるように見えたチャンスを迎えたが、ゴールキックになるボールに追いつく場面でつまずいてしまった。
試合はPK戦に突入した。ブラジルは1人目が失敗し、イタリアは失敗しなかった。2人目のロマーリオは成功。ロベルト・バッジョがクロスバーの上へ蹴り上げると、ブラジルが王者となり、ロマーリオはゴールデンボールを受賞した。ついに、その小さなブラジル人は自らのエゴに見合う存在へと成長した。
ロマーリオはこれまで多くのことで非難されてきたが、黙っていたことは一度もないし、これからも必死になることはないだろう。