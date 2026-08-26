その翌シーズン、ロブソンの下でロマーリオは手のつけられない存在となった。ペナルティーエリア外縁からのファーストタッチのループ、ファーでのヘディング、難なく決めるタップイン、さらには守備陣を巧みに切り裂いてから強烈な一撃をネットに突き刺すプレーまで、ロマーリオは常に相手をきりきり舞いさせ、得点を奪う術を見つけていた。フェイエノールト戦では4得点、アヤックス戦では2得点を挙げ、このシーズンを30試合30得点で終え、エールディヴィジ得点王に3度目の輝きを見せた。

「ゴールから30ヤードの位置で、彼は抜群だった」とロブソンは記している。「誰にでも仕掛けることができた。決定力に優れ、ボールを収めるのも上手く、体格は大きくないのに空中戦でも危険な存在だった」

それでも、この名将はロマーリオのライフスタイルに怒りを募らせていた。ヒディンクの下では、他の選手たちがこのスーパースターの守備面での貢献不足に不満を漏らしていたが、ロマーリオはその返答として、練習でまるでタックルの怪物のように彼らを圧倒してみせた。だが、この時にはその反感はさらに強まっていた。

ロマーリオはチーム最高給の選手であり、ロブソンによれば、チームメートたちは自分たちほど厳しく練習しなくていいこと、さらにはチームバスに時間どおり来る必要すらないことに憤っていた。

「ある試合では彼はまばゆいばかりだった」とロブソンは続けた。「だが別の試合では、覇気がなく、集中も欠いていた。選手たちはすぐにロマーリオの調子が悪い日を見抜くようになった。ある敗戦の時、私はエリック・ヘーレツが彼に向かって攻撃的にまくしたてているのを耳にした……エリックはこう言っていた。『よく聞け、このクソ野郎。お前が俺より多くもらっているのは知っている。それは理解しているし、お前の方が俺よりいい選手なんだから文句はない。俺は1試合を救うことはあっても、お前は1試合を勝たせることができる。だが、俺が文句を言いたいのは、土曜日にはみんなでボーナスを分け合うのに、俺はそのボーナスを取るために死にものぐるいでやっていて、お前はそうじゃないってことだ。俺たちは一緒に戦うんだ』」

このイングランド人が言うには、「世の中のロマーリオのような連中は、自分たちがどれほどチームの土台を損ない得るかを分かっていない」

ロマーリオが腰痛を訴えて練習の途中でこっそり抜け出した後、ロブソンは多少スペイン語を話せるアシスタントのフランク・アルネセンを通訳として同席させ、彼と話し合いの場を持った。「練習場から勝手に立ち去るのはやめろ」と告げ、金曜夜のパーティー癖も改めるよう求めたが、コーチ陣に返ってきたのは沈黙だけだった。

「彼はただ、まるでコブラのように、かなり攻撃的な目つきでフランク・アルネセンの目を見つめていただけだった。フランクは落ち着かなくなっていた。公然と逆らわれていたんだ。屈辱さえ感じ始めていた。小さな首脳会談のようなやり取りが続く中、私たちは『コンプレンディード？』と尋ねたが、それでもロマーリオは口を開かなかった」静かだった。決して必死ではなかった。

ロマーリオは1991-92シーズンのかなりの期間を負傷離脱で過ごしたが、出場した時の決定力はなお健在だった。その翌シーズンには再び恐るべき得点力を見せ、新たに再編されたチャンピオンズリーグでも得点王となった。PSVは2次ラウンドのグループステージ突破こそ果たせなかったが、それでもなおトップスコアラーとして終えている。

その夏、別れの時が来た。ヒディンクはバレンシアでの再会を望んでいたが、その前に同胞ヨハン・クライフが動いた。名高いバルセロナにこの奔放なブラジル人を加えることを熱望していたのである。