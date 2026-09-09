「自分の中でしっくりきた」 マンチェスター・シティ加入が決まっているカバン・サリバン、ブレイクを追い風にフィラデルフィア・ユニオンで名を上げ、アメリカ代表待望論も加熱
カバン・サリバンは、5月2日に何かがうまくいっていると感じていた。
その週ずっと、フィラデルフィア・ユニオンのFWはある1つのプレーに取り組んでいた。右足でステップオーバーし、左に持ち出し、外側で相手を抜き去って、ボックス内へ鋭いクロスを入れる。その前も後も、サリバンは同じ動きを何度も何度も繰り返していた。
そして、ナッシュビル戦でその瞬間が訪れた。犠牲になったのはジョシュ・バウアーだった。サリバンは右にフェイントを入れてから左へ持ち出し、クロスを送り込んだ。
「あそこで自分の中でハマったんだ。誰かのためにプレーするのをやめたわけではないけど、自分なりの形で違いを生み出せると思った」と、GOALに語っている。
その“違い”について言えば、サリバンはそれをどう生み出すかを理解した。アメリカU-17代表の有望株からMLSのトップチーム選手へと成長したこの若手は、マンチェスター・シティがわずか14歳で契約した理由を示すレベルのパフォーマンスを見せている。結果はゴールにも表れており、直近3試合で3得点を記録している。しかし、それだけではない。堂々とした振る舞い、醸し出す雰囲気、レブロン・ジェームズをまねたゴールセレブレーション、報道陣の前での責任ある受け答え、そしてもちろん、インテル・マイアミ戦で見せた感情むき出しの小競り合いもある。サリバンはこれまで、どうあるべきかを常に言われ続けてきた。だが今、サリバンは自分自身の未来を自らコントロールしている。そして、その先はかなり明るく見える。
「ただ、もっと心地よくプレーできるようになったと感じている」と、サリバンは肩をすくめながら語った。「チームは試合に勝っている。そう、今年のこの先で何か特別なことを成し遂げられるかもしれない」
「君が君でいられるようにする」
サリバンはここ2年、ユニオンのトップチームの一員であり、それよりはるか以前から知られた存在だった。14歳でホームグロウン契約を結ぶと同時にマンチェスター・シティとも契約を交わし、18歳でのプレミアリーグ移籍への道筋を整えた。フレディ・アドゥ以来、これほど広く知られ、これほど大きな期待を集めた有望株はいなかった。
だが、彼はその瞬間を手にできなかった。少なくとも最初は。2025年のユニオンはブラッドリー・カーネルの下で勝ち続けており、リザーブチームでのパフォーマンスがステップアップの準備ができていることを示していたとしても、サリバンに居場所はなかった。彼がどれほど優れていたとしても、どれほど準備ができていたとしても、起用はそこまで必要ではなかった。フィラデルフィアはサポーターズ・シールドを獲得。サリバンは先発1試合、出場時間215分にとどまり、チームはイースタン・カンファレンス準決勝で敗退した。その後、チームは大規模な刷新に踏み切り、先発の左SB、CB、FWをトレードで放出した。カーネルは2026年シーズンの途中で解任された。ある時点では、ユニオンはイースト最下位に沈んでいた。リーグ最高成績を収めてから、わずか6カ月後のことだった。
そして新たに指揮を執った暫定監督ライアン・リヒターは、偶然にもサリバンが8歳の頃から指導してきた人物だった。自身も元ユニオンのリザーブ選手だった37歳は、サリバンが毎週確実に居場所を得ることになると明言した。
「素晴らしい関係を築けている。彼がしてくれたすべてのことに本当に感謝している。『君は君らしく、自由にやっていい。でも、少しバランスは取ろう』というような感じだ」とサリバンは語った。
フィラデルフィア復活の原動力
結果は明白だ。ワールドカップによる中断以降、サリバンはユニオンで際立った存在となっているだけでなく、MLS全体でも文句なしのトップクラスの一人となっている。直近7試合で7ゴール関与。直近3試合では3得点を記録している。サリバンはドリブル成功数でリーグ97パーセンタイル、チャンスクリエートで88パーセンタイルに入っている。
ユニオンは勢いに乗っている。9月5日にモントリオールを下した後、ユニオンはイースタン・カンファレンス9位に浮上した。もしプレーオフが明日始まるなら、フィラデルフィアはその出場チームの一つになる。サリバンはその上昇の一翼を担ってきた。背景にあるのは、若手の力でもある。そして、これもまたユニオンのカルチャーだ。彼らは若手才能の育成と登用において屈指のクラブの一つである。サリバンの前には兄クインがいた。MLSで際立った存在だ。しかし、それだけではない。ブレンデン・アーロンソン、オーストン・トラスティ、マーク・マッケンジーもいた。大まかに言えば、誰もが成功をつかむチャンスを得られるという感覚がある。リヒターが指揮を執る中ではなおさらだ。ここでは誰もが互いに面倒を見合っている。
「もし話をしたい時や、フィードバック、あるいは批判が必要な時があれば、もちろん周りには人がいるし、素晴らしいサポート体制もある」とサリバンは語った。
もっとも、それだけで成功が保証されるわけではない。
「それでトップチームに入ることが少しでも簡単になるわけではない。自分と同じポジションの人や、かつて同じ立場にいた人たちがいるからといって、挑戦そのものが変わるわけではない」とサリバンは話した。
脚光を浴びながら育つ
サリバンもまた、特別なケースだと感じられる。あまりに若くしてその名が知られていたため、あらゆる方面から視線を集めていた。Apple TVは『Onside』シリーズの1エピソードを丸ごとサリバンに充てた。彼は早い段階から、比較的よく知られる存在となっていた。
「最初に出始めた頃は変な感じだった。サッカー場の近くを歩いていると、写真を頼まれるようになったんだ」と彼は語った。
末っ子がホームグロウン契約に近づく頃までに、すでに1人の子どもがユニオンのトップチームに食い込む姿を見ていたサリバン家も、また適応を迫られた。
「家族にとっても変な感じだった。何というか、いつもより余計に気を配らないといけなくなるから。自分たちの振る舞いにも少し気をつける必要があって、それはすごいことだよね。その時にフラストレーションがあったわけではないけど、間違いなく慣れていく必要はあった」とサリバンは話した。
それでも、その注目は常にサリバンに合っていたし、彼自身もそれを全面的に受け入れていた。ブリーチした髪、プラダのブーツ、余分なステップオーバー、アディダスやトリニティ・ロッドマンとの写真撮影。ブランドとして機能していた。プロ契約にサインする前から、Generation Adidas Cupで子どもたちと自撮りしていたほどだ。
「楽しんでいるよ」とサリバンは笑顔で語った。「子どもたちの1日を特別なものにできるというかね」
もちろん、裏側もある。注目にはネガティブな反応も伴う。サリバンはアメリカ・サッカー界の大きな希望かもしれない。だが同時に、批判を集める存在にもなり得る。たとえ“スター少年”であっても、相手ファンの怒りを買うことはある。
「まあ、ちょっと汚いことを言ってくる人たちはいるよ……。みんながいろいろ言ってくるのは、ほかと同じさ。僕はそれを遮断して、あまり気にしすぎないようにしている」と彼は語った。
マンチェスター・シティとのつながり、アメリカ代表を巡る議論が始まる
そして、将来という問題もある。サリバンは昨年7月にマンチェスター・シティでトレーニングを行った。親善試合で得点を決め、数日後のパリ・サンジェルマンU-19戦でのパフォーマンスでも絶賛を浴びた。正式にマンチェスター入りするのは2027年になってからだが、それでも彼は“シティ加入待ち”の選手である。
「これほど素晴らしいクラブ、そして素晴らしい人たちのいる場所にプレ契約できたのは、間違いなくワクワクすることだ。今もあちらとはとても良い関係を築けているし、まだ先のことではあっても連絡は取り合っている」とサリバンは語った。
アメリカ男子代表を巡る期待も現実のものだ。マウリシオ・ポチェッティーノが2030年ワールドカップまでアメリカを率いる4年の契約延長にサインしたことで、サリバンには指揮官の構想に入り込む時間がある。2028年のオリンピックもまた、自身を示す場になり得る。すでに昨年のU-17ワールドカップ出場も実績にあるからだ。だが、初のA代表でのチャンスはそれよりはるかに早く訪れるかもしれない。今月後半にも招集される可能性があるとの声が高まりつつある。
ただ、ポチェッティーノは、台頭を目指す若手選手にとって考慮されるのはパフォーマンスだけではないことを明確にしている。サリバンがGOALの取材に応じた数日後に行われたインタビューで、ポチェッティーノは自身の哲学を説明した。
「最も重要なのはリスペクトだと思うし、彼らは敬意を持っていなければならない」と指揮官は語った。「もちろん、我々は才能のある選手を求めている。勇気を持ち、自信を持てる選手を求めているが、自分が示していないものを持っているかのように感じるべきではない」
一方のサリバンは、待ちながら努力を続ける覚悟があるようだ。
「そこにあまり意識を向けすぎてはいない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う……。でも僕はただ、毎週毎週成長して、もっと良くなることに集中している。自分のパフォーマンスが大事なのは分かっている。毎試合、見ている人がいるから、今週末も、その次の週末もやり続けないといけない」とサリバンは語った。「メンバーが選ばれて、うまくいけばそれは素晴らしいこと。もしそうならなくても、僕が変わることは何もない」
すべてが順調に進めば、その初招集は何年も続く代表キャリアの始まりになるだろう。急ぐ必要はほとんどない。そしてポチェッティーノにとって、若い才能に対する周囲の期待を管理することも仕事の一部だ。
「我々は慎重である必要がある」とポチェッティーノは語った。「若ければ、もちろん自信を持つ必要がある。自分を信じ、やれる、うまくやれると信じる必要がある。ただ、そこには限度がある。最も重要なのはバランスであり、彼らを守ることは我々の責任の一つだ」
「まだ改善の余地はある」
とはいえ現時点で、彼の関心を引いているのは別の節目だ。多くの10代なら歓迎するであろうものでもある。先週、サリバンが自身初のEAFCカードを見る動画が話題となった。本人はレーティング70を期待していた。実際は67だった。動画を見ると、その表情には少し落胆もにじんでいる。
「Ultimate Teamの仕組みは正直あまり分かっていない。でも、誰かが僕の選手はかなり良くて、かなりスピードがあるって言っていた」と彼は語った。
それから数日がたち、サリバンはそれをあるがままに受け止められるようになっている。ひとつの瞬間だ、と。兄弟たちはすでに家を出ており、サリバン自身ももうEAFCをあまりプレーしていない。それでも今回のことで、久しぶりにまたゲームを起動することになるかもしれないと認めた。
「ゲームの中で自分を使ってプレーしないといけないかもしれないね。そうしたら、もう二度とやらないと思う」とサリバンは語った。
あの動画、そしてあのカードは、より重要な論点も浮かび上がらせている。より良い選手になることだ。サリバン自身、自分がまだ完成された選手には程遠いと理解している。
「ユニオンでは守備をたくさんやるし、それはチームの哲学の一部でもある。だから、ひとつ前のプレーで疲れていることもあるし、相手に仕掛けるタイミングを見極めること、自分にそのためのエネルギーがあるかどうかを判断することは本当に重要なんだ。疲労は実際にあるものだからね。判断力は良くなっている。でも、もっと改善できる余地はまだある」とサリバンは語った。
その動画の最後で、サリバンはひとつの約束のような言葉を残している。
「次のアップグレードでは70か、71になれるかもしれない」と彼は語った。
そうなる可能性は十分にある。