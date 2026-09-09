そして、将来という問題もある。サリバンは昨年7月にマンチェスター・シティでトレーニングを行った。親善試合で得点を決め、数日後のパリ・サンジェルマンU-19戦でのパフォーマンスでも絶賛を浴びた。正式にマンチェスター入りするのは2027年になってからだが、それでも彼は“シティ加入待ち”の選手である。

「これほど素晴らしいクラブ、そして素晴らしい人たちのいる場所にプレ契約できたのは、間違いなくワクワクすることだ。今もあちらとはとても良い関係を築けているし、まだ先のことではあっても連絡は取り合っている」とサリバンは語った。

アメリカ男子代表を巡る期待も現実のものだ。マウリシオ・ポチェッティーノが2030年ワールドカップまでアメリカを率いる4年の契約延長にサインしたことで、サリバンには指揮官の構想に入り込む時間がある。2028年のオリンピックもまた、自身を示す場になり得る。すでに昨年のU-17ワールドカップ出場も実績にあるからだ。だが、初のA代表でのチャンスはそれよりはるかに早く訪れるかもしれない。今月後半にも招集される可能性があるとの声が高まりつつある。

ただ、ポチェッティーノは、台頭を目指す若手選手にとって考慮されるのはパフォーマンスだけではないことを明確にしている。サリバンがGOALの取材に応じた数日後に行われたインタビューで、ポチェッティーノは自身の哲学を説明した。

「最も重要なのはリスペクトだと思うし、彼らは敬意を持っていなければならない」と指揮官は語った。「もちろん、我々は才能のある選手を求めている。勇気を持ち、自信を持てる選手を求めているが、自分が示していないものを持っているかのように感じるべきではない」

一方のサリバンは、待ちながら努力を続ける覚悟があるようだ。

「そこにあまり意識を向けすぎてはいない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う……。でも僕はただ、毎週毎週成長して、もっと良くなることに集中している。自分のパフォーマンスが大事なのは分かっている。毎試合、見ている人がいるから、今週末も、その次の週末もやり続けないといけない」とサリバンは語った。「メンバーが選ばれて、うまくいけばそれは素晴らしいこと。もしそうならなくても、僕が変わることは何もない」

すべてが順調に進めば、その初招集は何年も続く代表キャリアの始まりになるだろう。急ぐ必要はほとんどない。そしてポチェッティーノにとって、若い才能に対する周囲の期待を管理することも仕事の一部だ。

「我々は慎重である必要がある」とポチェッティーノは語った。「若ければ、もちろん自信を持つ必要がある。自分を信じ、やれる、うまくやれると信じる必要がある。ただ、そこには限度がある。最も重要なのはバランスであり、彼らを守ることは我々の責任の一つだ」