そして次にあるのが、将来を巡る問題だ。サリバンは昨年7月にマンチェスター・シティでトレーニングを行った。フレンドリーマッチで得点を挙げ、数日後のパリ・サンジェルマンU-19戦でのパフォーマンスでも絶賛を浴びた。正式にマンチェスター入りするのは2027年になってからだが、それでも彼は“シティの入団待ち”の選手であることに変わりはない。

「これほど素晴らしいクラブ、そして素晴らしい人たちのいる場所にプレサインできたのは、間違いなくワクワクすることだ。今の時点ですでにあちらとはとても良い関係を築けているし、まだ先の話ではあるけど連絡も取り合っている」とサリバンは語った。

アメリカ男子代表を巡る期待もまた現実のものだ。マウリシオ・ポチェッティーノが2030年ワールドカップまでアメリカを率いる4年契約延長にサインしたことで、サリバンには指揮官の構想に入り込むための時間がある。2028年のオリンピックも、昨年のU-17ワールドカップ出場歴を持つ彼にとってはアピールの場になり得る。ただ、その最初のA代表でのチャンスはもっと早く訪れるかもしれない。今月後半にも招集される可能性があるとの声が高まりつつある。

もっとも、若手選手がブレークを目指す上で、ポチェッティーノはパフォーマンスだけが判断材料ではないことを明確にしている。サリバンがGOALに語った数日後に行われたインタビューで、ポチェッティーノは自身の哲学を明かした。

「最も重要なのはリスペクトだと思うし、彼らは敬意を持っていなければならない」と指揮官は語った。「もちろん、我々は才能のある選手を求めている。勇気を持ち、自信を持てる選手を求めている。ただ、自分が示していないものまで持っていると思い込んではいけない」

一方のサリバンは、待ちながら努力を続ける覚悟があるようだ。

「そこにあまり気を取られすぎてはいない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う……。でも僕はただ成長すること、毎週毎週もっと良くなることに集中している。自分のパフォーマンスが大事なのは分かっている。毎試合、誰かが見ているから、今週末も次の週末も続けていかないといけない」とサリバンは語った。「メンバーが選ばれて、それがうまくいけば最高だし、そうでなくても僕に何か変化が起きることはない」

すべてが順調に進めば、その初招集は何年にもわたって続く代表キャリアの始まりになるだろう。急ぐ必要はほとんどない。そしてポチェッティーノにとって、若い才能に対する周囲の期待をコントロールすることも仕事の一部だ。

「我々は慎重である必要がある」とポチェッティーノは語った。「若ければ、もちろん自信を持つ必要がある。自分を信じ、自分はやれる、良いプレーができると思う必要がある。だが問題は、そこには限度があるということだ。最も重要なのはバランスであり、彼らを守ることは我々の責任の一つでもある」