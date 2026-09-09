「自分の中でしっくりきた」 マンチェスター・シティ加入が決まっているカバン・サリバン、ブレイクでアメリカ代表待望論が高まる中、フィラデルフィア・ユニオンでその名を広める
キャバン・サリバンは、5月2日に何かがうまくいっていると感じていた。
その週ずっと、フィラデルフィア・ユニオンのFWはある一つのプレーに取り組んでいた。右足でステップオーバーし、左へ持ち出し、外側で相手をかわし、ボックス内へ鋭いクロスを入れることだ。サリバンは練習の前後に、同じ動きを何度も何度も何度も繰り返していた。
そしてナッシュビル戦で、その瞬間が訪れた。犠牲になったのはジョシュ・バウアーだった。サリバンは右にフェイントを入れてから左へ持ち出し、そのままクロスを送り込んだ。
「あそこで自分の中でつながったんだ。誰かのためにプレーするのをやめたわけではないけど、自分なりのやり方で違いを生み出せると思った」と、GOALに語っている。
そして、その“違い”についてだ。サリバンは、それをどう生み出すかを理解した。U-20アメリカ代表の有望株からMLSのトップチーム選手へと歩んできたこの選手は、なぜマンチェスター・シティがわずか14歳で彼と契約したのかを示すレベルの活躍を見せている。ゴールにも表れている。直近3試合で3得点だ。だが、それだけではない。自信あふれる振る舞い、醸し出す空気感、レブロン・ジェームズをまねたセレブレーション、報道陣の前での責任ある受け答え、そして、そう、インテル・マイアミ戦で見せた熱のこもった小競り合いもある。サリバンはこれまで、どうあるべきかを周囲から言われ続けてきた。だが今、その未来を自らの手でコントロールしている。そして、その未来はかなり明るく見える。
「ただ、もっと居心地が良くなったと感じているだけだよ」と、サリバンは肩をすくめながら語った。「チームは試合に勝っている。だから、そうだね、このシーズンの次の期間で何か特別なことができるかもしれない」
「君は君のままでいればいい」
サリバンはここ2年、ユニオンのトップチームの選手であり、さらにそのずっと前から知られた存在だった。14歳でホームグロウン契約を結び、同時にマンチェスター・シティとも契約。18歳でプレミアリーグへ移る道筋が整えられた。フレディ・アドゥ以来、これほど広く知られ、これほど大きな期待を集めた有望株はいなかった。
だが、彼はその瞬間をつかめなかった。少なくとも当初は。ユニオンは2025年にブラッドリー・カーネルの下で勝利を重ねており、リザーブチームでのパフォーマンスがステップアップの準備ができていることを示していたとしても、サリバンの居場所はなかった。彼がどれほど優れていようと、どれほど準備ができていようと、起用はそこまで必要ではなかった。フィラデルフィアはサポーターズ・シールドを制覇。サリバンは先発1試合、出場時間は215分にとどまり、チームはイースタン・カンファレンス準決勝で敗退した。その後、チームは大規模な再編に踏み切り、先発の左サイドバック、センターバック、ストライカーをトレードで放出した。カーネルは2026年シーズン途中に解任。一時は、リーグ最高勝率を記録してからわずか6カ月後に、ユニオンがイースタン・カンファレンス最下位に沈む場面もあった。
そして新たに指揮を執った暫定監督ライアン・リヒターは、偶然にもサリバンが8歳の頃から指導してきた人物だった。自身も元ユニオンのリザーブ選手である37歳の指揮官は、サリバンが毎週コンスタントに出場機会を得ることになると明確にした。
「彼とは素晴らしい関係を築いている。本当に、彼がしてくれたすべてのことに感謝している。『君らしくやればいい、自由を持っていい。ただ、そこに少しバランスを加えていこう』という感じだ」とサリバンは語った。
フィラデルフィア復活の原動力
結果は見れば明らかだ。ワールドカップ中断以降、サリバンはユニオンで際立った存在であるだけでなく、MLS全体でも文句なしに屈指の選手の一人となっている。直近7試合で7ゴール関与。直近3試合では3得点を記録している。成功したドリブル数ではリーグの97パーセンタイル、チャンスクリエイトでは88パーセンタイルに入っている。
ユニオンは勢いに乗っている。9月5日にモントリオールを下した後、ユニオンはイースタン・カンファレンス9位に浮上した。もしプレーオフが明日始まるなら、フィラデルフィアはその出場チームの一つとなる。サリバンはこの浮上の一翼を担ってきた。その要因の一つが若さだ。これもまたユニオンの文化である。彼らは若手タレントの起用に非常に積極的なクラブの一つだ。サリバンの前には兄のクインがいた。MLSで際立つ存在だ。しかし、ブレンデン・アーロンソン、オーストン・トラスティ、マーク・マッケンジーもいた。大まかに言えば、誰もが成功するチャンスを得られるという感覚がある。リヒターが指揮を執っているならなおさらだ。ここでは誰もが互いを気にかけている。
「話をしたい時や、フィードバックや批判が欲しい時には、もちろん周りに人がいるし、素晴らしいサポート体制もある」とサリバンは語った。
ただ、それだけで成功が保証されるわけではない。
「トップチームに入り込むことが簡単になるわけではない。自分と同じポジションにいる人や、同じ立場を経験してきた人がいるからといって、挑戦そのものが変わることはない」とサリバンは語った。
脚光を浴びながら成長すること
サリバンもまた、特別なケースのように感じられる。あまりに若くして注目を集めたため、あらゆる方面から視線が注がれていた。Apple TVは『Onside』シリーズでサリバンに丸々1話を割いた。彼は早い段階から、比較的高い知名度にさらされていた。
「最初にやり始めた頃は変な感じだった。例えばサッカー場の近くを歩いていると、写真を頼まれるようになったんだ」と彼は語った。
末っ子がホームグロウン契約に近づく頃までに、すでに1人の子どもがユニオンのトップチームに食い込む姿を見ていたサリバン家も、また適応を迫られた。
「家族にとっても変だった。何というか、いつもより少し余計に目を配らないといけなくなるからね。自分たちの振る舞いにも少し気をつけないといけない。それがすごいことなんだ。当時、それがフラストレーションだったわけではないけど、間違いなく適応する必要はあった」とサリバンは話した。
それでも、その注目は常にサリバンに合っていた。彼はそれを完全に受け入れていた。ブリーチした髪、プラダのブーツ、余計に踏むシザース、アディダスやトリニティ・ロッドマンとのフォトシュート。ブランドとして機能していた。プロ契約にサインする前から、Generation Adidas Cupで子どもたちと自撮りをしていたほどだ。
「楽しんでいるよ」とサリバンは笑顔で語った。「子どもたちの一日を特別なものにできるしね」
もちろん、物事には裏の面もある。注目にはネガティブな反応も伴う。サリバンはアメリカサッカー界の大きな希望かもしれない。しかし同時に、批判を集める存在にもなり得る。たとえ“スターボーイ”であっても、相手ファンの怒りを買うことはある。
「そういう人たちはいるよ。少しばかり好き勝手なことを言ってくるようなね……みんながいろいろ言うのは、まあ他と同じさ。僕はそれを遮断して、あまり気にしすぎないようにしている」と彼は語った。
マンチェスター・シティとのつながり、アメリカ代表を巡る議論が始まる
そして次にあるのが、将来を巡る問題だ。サリバンは昨年7月にマンチェスター・シティでトレーニングを行った。フレンドリーマッチで得点を挙げ、数日後のパリ・サンジェルマンU-19戦でのパフォーマンスでも絶賛を浴びた。正式にマンチェスター入りするのは2027年になってからだが、それでも彼は“シティの入団待ち”の選手であることに変わりはない。
「これほど素晴らしいクラブ、そして素晴らしい人たちのいる場所にプレサインできたのは、間違いなくワクワクすることだ。今の時点ですでにあちらとはとても良い関係を築けているし、まだ先の話ではあるけど連絡も取り合っている」とサリバンは語った。
アメリカ男子代表を巡る期待もまた現実のものだ。マウリシオ・ポチェッティーノが2030年ワールドカップまでアメリカを率いる4年契約延長にサインしたことで、サリバンには指揮官の構想に入り込むための時間がある。2028年のオリンピックも、昨年のU-17ワールドカップ出場歴を持つ彼にとってはアピールの場になり得る。ただ、その最初のA代表でのチャンスはもっと早く訪れるかもしれない。今月後半にも招集される可能性があるとの声が高まりつつある。
もっとも、若手選手がブレークを目指す上で、ポチェッティーノはパフォーマンスだけが判断材料ではないことを明確にしている。サリバンがGOALに語った数日後に行われたインタビューで、ポチェッティーノは自身の哲学を明かした。
「最も重要なのはリスペクトだと思うし、彼らは敬意を持っていなければならない」と指揮官は語った。「もちろん、我々は才能のある選手を求めている。勇気を持ち、自信を持てる選手を求めている。ただ、自分が示していないものまで持っていると思い込んではいけない」
一方のサリバンは、待ちながら努力を続ける覚悟があるようだ。
「そこにあまり気を取られすぎてはいない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う……。でも僕はただ成長すること、毎週毎週もっと良くなることに集中している。自分のパフォーマンスが大事なのは分かっている。毎試合、誰かが見ているから、今週末も次の週末も続けていかないといけない」とサリバンは語った。「メンバーが選ばれて、それがうまくいけば最高だし、そうでなくても僕に何か変化が起きることはない」
すべてが順調に進めば、その初招集は何年にもわたって続く代表キャリアの始まりになるだろう。急ぐ必要はほとんどない。そしてポチェッティーノにとって、若い才能に対する周囲の期待をコントロールすることも仕事の一部だ。
「我々は慎重である必要がある」とポチェッティーノは語った。「若ければ、もちろん自信を持つ必要がある。自分を信じ、自分はやれる、良いプレーができると思う必要がある。だが問題は、そこには限度があるということだ。最も重要なのはバランスであり、彼らを守ることは我々の責任の一つでもある」
「まだ改善の余地はある」
とはいえ現時点で、彼の関心を引いているのは別の節目だ。10代の多くが喜ぶようなものでもある。先週には、サリバンが自身初のEAFCカードを見る動画が拡散された。本人はレーティング70を期待していたが、結果は67。映像を見ると、その表情には少し落胆もにじんでいる。
「アルティメットチームの仕組みは、正直あまり分かっていない。でも、誰かが僕の選手はかなり良くて、かなりスピードがあるって言っていた」と本人は語った。
それから数日がたち、サリバンはそれをあるがままに受け止められるようになった。ひとつの瞬間だったのだ。兄弟たちはすでに家を出ており、サリバン自身ももうEAFCをあまりプレーしていない。それでも、これをきっかけにまたゲームを起動するかもしれないと認めた。
「ゲームの中で自分を使ってプレーすることになるかもしれない。そうしたら、もう二度とやらないと思う」とサリバンは話した。
その動画、そのカードが、より本質的な問いを浮かび上がらせる。もっと良くなることだ。サリバンは、自分がまだ完成された選手ではないことを理解している。
「ユニオンでは守備をたくさんやるし、それがチームの哲学の一部でもある。だから時には、その前のプレーで疲れていて、相手に仕掛けるタイミングを見極めないといけない。自分に十分なエネルギーがあるかどうかも含めて、それは本当に重要なことなんだ。疲労は現実にあるものだからね。僕の判断力は良くなっている。でも、まださらに改善できる余地はある」とサリバンは語った。
その映像の最後で、サリバンはひとつの約束のような言葉を口にしている。
「次のアップグレードでは、70か71になれるかもしれない」と彼は言った。
そうなっても不思議ではない。