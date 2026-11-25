今夏のワールドカップで、米国代表が試合を終えるたびに、マーク・マッケンジーは輪の中心にいた。選手、監督、スタッフが周りに集まり、マッケンジーがチームの祈りを先導した。もともとは祈りの場として始まったものの、目的は信仰心を示すことではなかった。その輪は必ずしも宗教的なものですらなかった。大切にしていたのは感謝と団結だ。世界中が見つめるその瞬間、彼らは一つのチームだった。
だが、ワールドカップは終わった。ベルギーに敗れて数時間後、全員がそれぞれの道へと戻った。夏が終わり、日々の習慣も消えた。ホテルで過ごした時間、バスでの移動、炎天下での長い練習。そのすべてが一瞬で終わった。そしてマッケンジーは、新たな現実と向き合わなければならなくなった。突然、自分自身のことを考える必要が生じたのだ。これからどうするのか。最も答えの難しい問いが待っていた。
「僕にとって一番大きかったのは、後で振り返ったときに誇れるようなキャリアの一歩を踏み出すことだった」とマッケンジーはGOALに語る。「ワールドカップを終えると、次の一歩には本当にいろいろな選択肢や道があるよね。でも、今回の選択は、もう自分だけのためではないと分かっていた」
そして27歳のマッケンジーは、すべてが始まった場所へ帰ることを決めた。9月には、1月にフィラデルフィア・ユニオンへ復帰すると発表。欧州での6シーズンに終止符を打つ。センターバックとしてキャリアの最盛期を迎える中、その時期を地元クラブのさらなる飛躍にささげることを選んだ。それが決断の重要な理由の一つだ。
もう一つは、故郷という感覚だった。ワールドカップが終わり、マッケンジーだけでなく家族にとっても新しい時代が始まった。変化を予感させる、楽しみな時期だ。一方で、新しくもなじみのある場所で、変わらずにいられることもある。
「僕だけじゃなく、僕たちのためなんだ」と彼は言う。「でも妻にも話したように、どんな一歩を踏み出しても僕の考え方は変わらない。僕は同じマークのままだ。これまでと同じ性格、同じ意欲、同じ大きな目標を持ち、社交的な自分のままで臨むよ。
どこへ行っても勝ちたい。勝って、競い合って、何をするにしても一番になりたい。僕にはそういう負けず嫌いなところがある。だから、自分が踏み出す一歩が、描いていたビジョンに合っているかを確かめることが大切だった」
そのビジョンは、ある意味では1月から動き出す。だが実際には、ワールドカップが終わった後の落ち込んだ日々に始まっていた。