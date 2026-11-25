ワールドカップの渦中にいると、その時間に夢中になる。人生を懸けて目指してきた舞台は、まさに想像していたとおりのものだった。少なくともマッケンジーはそう感じた。世界中が見つめていると知りながら日々を過ごす。同時に、最も親しい仲間たちと夏を過ごし、一つの目標に向かって戦うのだ。

「最高峰の大会でプレーするんだ」と彼は言う。「しかも、自分一人じゃない。家族や大切な人たち、支えてくれた人たち、テレビをつける何百万人もの人たちと一緒に戦う。ワールドカップだからね。インスタグラムやSNSを開いても、話題はワールドカップ一色だ。それがずっと続くと、『これこそがすべてなんだ』という気持ちになる。子どもの頃に夢見ていたことそのものだよ」

マッケンジーはその夢をかなえた。2022年大会のメンバー入りを惜しくも逃し、2024年のコパ・アメリカでもベンチから出場する機会がなかったが、世界最大の大会でピッチに立った。グループステージのトルコ戦では米国を代表して先発し、自分の名前が読み上げられるのを聞いた。

ただ、彼の役割はDFとしての能力だけにとどまらなかった。26人のメンバー全員がスターになれるわけではないと、マッケンジーは分かっていた。彼の役割はチームを分けることではなく、結びつけることだった。精神的にも、感情的にも、そして毎試合の終わりには、仲間に囲まれるという文字どおりの意味でも。最初の輪は、その場の流れで数人が集まってできた。やがて米国代表のウェアを着た50人が腕を組み、マッケンジーを中心に輪を作るようになった。

「心から自然に生まれたものだったから、美しい瞬間だった」と彼は語る。「計画したわけでも、話し合ったわけでもない。そこには、本当にさまざまな境遇の人がいる。進む道もキャリアの段階も違う選手たちがいるし、それぞれの人生でいろいろな経験をしてきた人たちもいる。世界の舞台で何百万人もの人たちを代表する立場になるなんて、かつては考えもしなかった人もいただろうね」

マッケンジーにとって、その数分間だけは、そうした違いが何も問題にならなかったことが何より美しかった。

「飾り気のない瞬間だったからこそ、やはり素晴らしかったと思う。注目を集めようとしたわけじゃない。どちらかと言えば、チームをつなぐ存在、みんなを一つにする存在になりたかった。全員が頼りにできて、大事なのは誰か一人ではなく、互いの結びつきだと気づけるような存在にね」

だが、それは永遠には続かない。ワールドカップが終わり、全員がそれぞれの生活に戻ると、あのメンバーが再び全員そろうことはないのだと、次第に明らかになった。大会後最初の米国代表合宿には、新たに招集された選手が13人いた。2度目の活動では、マウリシオ・ポチェッティーノとそのスタッフがマンチェスター・ユナイテッドへ去った。物事は変わっていく。

「ずっと一緒にいたのに、大会が終わって、当面はそれぞれの道へ進むことになった」とマッケンジーは言う。「言ってみれば、別れた直後のような時期なんだ。最初の1週間は、終わったという事実を受け止める生々しい感情があった。この経験は終わり、あの時間が二度と戻ってこないと分かっていたから」

そうした思いから、マッケンジーは自分の次の一歩を考え始めた。それが自身を、そして何より大切な人たちをどこへ連れていくのかを。