「自分たちは素晴らしい物語になれる」 フランク・ランパードがチェルシーとエバートンでの教訓、挑戦者の立場の受け入れ、そしてコヴェントリーのプレミアリーグ復帰について語る
質問が終わると、フランク・ランパードはほんの一瞬間を置いて笑みを浮かべた。「いい質問だね」と彼は言う。というのも、それはここ最近たびたび考えてきた問いだからだ。コヴェントリー・シティは今、プレミアリーグ復帰まであと一歩のところにいる。ランパードにとっても、指揮官としてトップリーグへ戻ることを意味する。その現実は、彼に多くの準備を求める一方で、ここに至るまでの意外な道のりを振り返るだけの時間もわずかに与えている。
プレミアリーグの偉大さを体現した選手が、なぜ25年ぶりのトップリーグ復帰を目指すクラブを率いることになったのか。結局のところ、その答えは教訓にある。ランパードもコヴェントリーも、それぞれの歩みの中で多くを学んできた。そして、ともに次の章を歩み始める中で、さらに多くを学ぶことになると理解している。
コヴェントリー・シティの復帰は長く待ち望まれてきたものだ。一方、ランパードの復帰はそうではない。それでも、チェルシーの暫定監督として悪夢のような11試合を過ごしてから、すでに3年が経った。その3年間で多くのことが変わり、ランパード自身もまた変わった。それが彼の答えだ。
では、今は何が違うのか。
「いろいろあるよ」と、ランパードは笑みを浮かべながらGOALに語った。「期待やプレッシャーが非常に大きい難しい仕事に就いてきた。そして、おそらく自分自身の一番の成長は、そうしたあらゆることへの向き合い方、そしてそこに対してよりバランスを取れるようになったことだと思う。
「それに備えていなければならない。敗戦後の厳しい時こそ、冷静でいなければならない存在である必要がある。勝っている時、そして昨季のように何度も勝っていた時こそ、ある意味では自分が一番浮かれないようにして、きちんと自分の仕事を続けるようにしている」
経験は、ランパードにそうした感情の波へ以前ほど鋭く振り回されない術を教えてきた。
「たぶん7年前の自分より、今はそれがうまくできている。若い監督だった頃は、勝利のたびに最高の気分になり、敗戦のたびに世界の終わりのように感じていたからね。そこをしっかりできれば、選手たちにいい意味での落ち着きを与えられるし、自分がボスであり、それをしっかり担える人間だと信頼してもらえる。そうしたものを最初に背負うことができる存在だとね」
今季のランパードは、多くのものを背負うことになる。昇格組に歴史は優しくない。過去10シーズンのプレミアリーグでは、30クラブのうち16クラブが1年で降格した。さらに直近3シーズンのうち2度は、昇格した3チームすべてが1年目で降格している。
ランパードは、その移行がいかに容赦ないものかを知っている。現役時代の大半、彼はその反対側にいた。トップリーグに慣れようとしているチームを打ちのめすことが期待される本命側の一員だった。
では今、その立場にいるとはどのようなものなのか。挑戦者であることをどう感じるのか。プレミアリーグ史上屈指の勝者の一人は、勝利をつかむことがこれまで以上に難しくなるシーズンに、どう臨むのか。
「ストーリーの話だよね。アンダードッグの物語というのは、いつだって素晴らしいものだ」と彼は言う。「最近のプレミアリーグのチームを見ても、昇格してはまた降格し、もう一度挑戦するチームがたくさんあると思う。
「僕たちにはプレミアリーグでの経験がそれほど多くない。その点では少し準備不足のまま入ってきた部分もある。だからこそ、自分たちを示し、自分たちを信じ、僕自身やチームができると考えているレベルでプレーできれば、大きな自信を持ってこの挑戦に立ち向かうことで、素晴らしい物語になれると思う」
コヴェントリーで過ごす時間が長くなるにつれ、ランパードはその物語の重みをより深く理解するようになった。
「コヴェントリーというクラブや、その規模、ファンベース、そしてリーグを25年離れていたというストーリーについて多くを学んだ。それが、この物語の力強さをさらに増しているように感じる」
ランパードとコヴェントリーの物語が交わると想像できた者は、ほとんどいなかっただろう。だが実際に交わってみると、それは双方が思い描き得たのと同じくらいうまくいった。コヴェントリーでランパードは、これまでの経験から得た教訓を積み重ね、そして何よりも、より良いものを築くことを許してくれるクラブを見つけた。コヴェントリーはランパードの中に、クラブを四半世紀ぶりの場所へ導くだけの重みと能力を備えた監督を見いだした。もしこの物語が昇格で終わっていたなら、それはこの上なく幸福な結末だっただろう。
だが、この物語はまだ始まったばかりだ。昇格はひとつの章を閉じたが、プレミアリーグはすぐさま挑戦の条件を変えた。ある意味で、ランパードとコヴェントリーはこの旅に向けて準備を進めてきた。しかし真実は、プレミアリーグの挑戦に完全な備えを与えてくれるものなど何もないということだ。
「昇格した時は、少しの間現実じゃないような感覚だった」とランパードは笑みを浮かべて語る。「でも今は、とても現実味があるよ」
人生の教訓
コヴェントリー・シティの昨季の昇格は、まさに勝ち取ったものだった。そして、その道のりの大半において圧倒的でもあった。
クラブがどこへ向かっているのかに疑いはほとんどなかった。最終的にコヴェントリーは勝ち点95でプレミアリーグ昇格を決め、2位イプスウィッチを11ポイント上回った。
コヴェントリーの25年ぶりの復帰という重みだったのか、あるいはランパードがここまでの道のりで学んできた教訓だったのか。理由が何であれ、昨季の成功はどこか違って感じられた。おそらくキャリアで初めて、彼は成功のただ中にいるうちに、その喜びを味わうことを自分に許した。
「シーズンの最後には大いに祝う理由があったし、それは楽しまなければならなかった」と彼は語る。「僕はこれまでの人生で、その瞬間を楽しまず、次のことばかり考えてきた。今回は大きなことだと感じていたし、そうあるべきだったから、楽しもうとしたんだ」
もっとも、長くは楽しめなかったという。やがて、本人の言葉を借りれば、現実が押し寄せてくる。パーティーが終わり、トロフィーが大切にしまわれた瞬間、その現実が始まった。ランパードは夏を、特にワールドカップを楽しむ時間を取ろうとしたが、次なる挑戦に向けて自分がやるべきことの数々、小さなことも大きなことも、考えずにはいられなかった。
「少しはフレッシュな時間を取って、サッカーから少し離れることもできた」と彼は言う。「でもこの役割にいると、常に『よし、次は何だ？ どう進化する？ 何をする必要がある？』と考えなければならない。夏の間は補強について話し合い、プレミアリーグもかなり分析してきた」
今のランパードが分析しているものは、ここ数年とはかなり違う。ダービー、チェルシー、エヴァートンでの経験から教訓を引き出すことはできるが、この挑戦に完全に当てはまる青写真はどこにもない。この夏、彼はそれぞれ異なる挑戦を振り返ってきたが、大きな学びの一つは、どんな挑戦にも完全に準備万端で臨むことはできないということだった。突き詰めれば、ランパードの監督キャリアは、その場で学びながら進んでいく力によって形作られてきた。少なくとも、それが彼をここまで導いてきた。
「当時、僕が監督業に入った時は、解説の仕事もしていた」と彼は語る。「いずれはどこかで監督になりたいと思っていたけど、その機会はとても早くやってきた。それはある意味で良いことでもある。大きなエネルギーを持って物事を受け入れ、とにかく飛び込んで取り組んでいくことになるからね。
「今振り返れば、いろいろな経験から学んできた。ダービーで昇格を目指したこと、チェルシーで若いチームとともにチャンピオンズリーグ出場を目指したこと、エヴァートンをプレミアリーグに残留させようとしたこと。どれもそれぞれ違う形の挑戦だったし、人はいつだって君のキャリアを見て『あそこではうまくやった、あそこではそうでもなかった、あそこではまたうまくやった』と言うものだ。でも、そういうことはいいことなんだ。そこから学べるからね」
その知名度ゆえに、今季のランパードには大きな注目が集まるだろう。外から見ている人々は、彼がどれほど多くを学んできたのか、そしてこれまでのいくつかの状況がいかにうまくいかなかったかを踏まえた上で、この特定の状況でどんな監督になれるのかを見たがるはずだ。
ランパードもそれは分かっている。ただ同時に、その過程で外から見ている人々が、彼が今やホームと呼ぶこのクラブについて何かを学んでくれることも願っている。
プレミアリーグ復帰
コヴェントリー・シティが前回プレミアリーグにいた時、ランパードもまたそこにいた。まだ自身の道を歩み始めたばかりで、その夏にチェルシーへ加入する前、ウェストハムで最後のシーズンを戦っていた。そこから先に彼に何が起きたかは世界が知るところだ。栄光、タイトル、そしてイングランドサッカー史を代表する選手の一人として確固たるレジェンドの地位を築いた。
では、コヴェントリー・シティはどうだったか。彼らはその逆方向へ進んだ。ランパードが花開く一方で、いつの日か彼が率いることになるクラブは低迷した。トップリーグで34シーズン連続を過ごした後、2000-01シーズンに降格したスカイブルーズは、その後何十年にもわたる下部リーグでの旅を始めた。チャンピオンシップで11年間足踏みを続け、さらに6シーズンを下位で過ごした末、ついにリーグ1へ降格。リーグ1での5シーズンの後には、さらにもう一度降格を味わった。2018年には4部から1年での昇格を果たし、そこから上昇が始まった。
その上昇は、昨季のチャンピオンシップ優勝によって頂点に達した。イングランドサッカー史に残る復活劇の一つを完成させるタイトルだった。その復活によって、もう二度とプレミアリーグには戻れないと思われていたクラブが帰還を果たした。同じくらい重要なのは、そもそもプレミアリーグを見たことのなかった世代のファンにも、その機会が訪れることだ。これは新たな機会であり、ファンだけのものではない。街にとっても、サポーターにとっても、そしてランパードの多くの選手たちにとっても新しい経験である。
ランパードは「プレミアリーグを見たことがないファンもいるだろう。若いコヴェントリーのファンたちだ」と語り、こう続けた。「うちの選手の多くも、プレミアリーグでの出場時間はない。彼らはキャリアを重ね、チャンピオンシップやそれ以下のカテゴリーでやってきた。それは良いことでもある。新しいエネルギーを持って、この舞台に向き合えるからだ。でも、私の仕事という点では、私はプレミアリーグを知っている。長い間そこでプレーしたし、そこでコーチや監督も務めた。だから私の役目は、しっかり準備を整えること、そして選手たちをある程度リラックスさせることだ。
「この仕事ができるのは本当に恵まれている。誰もがトップレベルでプレーし、トップレベルで戦いたいと思っている。だからそれ自体が一つの贈り物だ。ただ、その贈り物を手の中からこぼれ落ちさせたくはない。真正面から受け止めなければならない。このグループとクラブには良いエネルギーを感じている。ファンも本当に興奮している」
それでもランパードは、このリーグがどれほど変わったかを認めている。コヴェントリーが去ってからの25年で、プレミアリーグはこの競技最大の収益を生む舞台へと膨れ上がった。さらに、ランパードが最後にトップリーグで指揮を執ってからの3年の間にも、ゲームは変化している。戦術は進化し、チームは向上し、競技そのものも移り変わる。物事が動き、しかも素早く動くことを、ランパードは誰よりも理解している。
「プレミアリーグでは、チームのプレスのかけ方や、試合のどの部分が本当に重要なのかという点について、この夏にかなり分析した」と彼は語る。「そして、最高の状態になるために、また結果を出すために効果的であるために、どこに到達しなければならないのかを踏まえ、トレーニングを非常に具体的に行うようにしている。この挑戦は、今年の私自身、スタッフ、そして選手たちにとって大きなものになるだろう。だから、この7年間のさまざまな経験が、私をより良い監督にしてくれていることを願っている」
ランパードと彼のチームは、その挑戦をすぐに目の当たりにすることになる。そしてそれは、この国最高のチームを相手に、最高レベルの舞台で突きつけられる。
「いきなり王者と対戦」
アーセナルとのアウェー戦。プレミアリーグ王者とチャンピオンシップ王者の対決だ。そのニュースを見た時のことをランパードは覚えている。ほんの一瞬、この日程を組んだ側が自分たちのチームに与えた試練が信じられなかったという。プレミアリーグへようこそ、というわけだ。
「アーセナルだと分かった時は」と、彼は笑いながら語る。「『ああ、いかにもって感じだ』と思ったよ」
ただ、そのことを考えれば考えるほど、彼は次第に受け入れられるようになっていった。確かに挑戦ではある。だが同時にチャンスでもある。リーグ最高のチームを相手に予想を覆しながらシーズンを始める以上に、いいスタートの切り方があるだろうか。
「悪くないよ」とランパードは言う。「金曜の夜にアーセナルと戦い、世界中が自分たちを見ているんだ。僕らにとっては最高の開幕だよ。僕らは挑戦者として入っていくことになるし、それはまったく問題ない。ある意味では、かなり前向きなモチベーションになるからね……。アーセナルファンの友人も何人かいる。彼らも来るだろうし、自分たちの立場に興奮しているはずだ。それこそが僕らがここにいる理由だろう？ ただ、できる限り万全の準備をして臨もうとしているだけだ」
アーセナル相手のスタートは、誰にとっても現実を直視させるものでもある。コヴェントリーはアーセナルではない。今季、この2チームは異なる戦いをしている。それぞれに異なる目標、狙い、成功の尺度がある。コヴェントリー・シティにとっての尺度は大きく変わった。昨季の目標はタイトルだった。では今季は？ 残留だ。
「僕らがこれから戦うのは世界最高のリーグだ」と彼は語る。「昨季あれだけ楽しめたからこそ、今回は本気で挑みたい。クラブの監督として、僕の仕事はとても現実的で、とても具体的であることだ。どうすればスカッドを改善できるのか。ピッチ上でこの先どんな課題が待っているのか。
「まず第一に、いきなり王者と戦うわけだから、眠っているわけにはいかない。いろいろなことが起きてきたけれど、クラブとしても個人的にも、始まるのがとても楽しみだ」
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コヴェントリー・シティはすでに、とてつもない物語をつくり上げている。転落は痛烈だった。復活は予想外のものだった。そして今、クラブが25年前に去った当時とは大きく異なるプレミアリーグに戻るにあたり、世界の多くは初めてコヴェントリーの名を耳にすることになる。ランパードが大きな期待を寄せることのひとつは、この街の外の人々にも、もう少しこのクラブを知ってもらうことだ。
「僕たちは何の先入観もなく入っていく。うまく“魅力的なアンダードッグ”のような存在になれればと思う」と彼は語る。「最初は第2の応援チームとしてでもいいし、その後にメインで応援するチームになれることを示せれば、それも素晴らしいことだ。そうなれるようにやっていく。フットボールクラブとして、僕たちはそうした橋を築こうとしているんだ。
「このプレミアリーグから長く離れていた時間を取り戻しているところだ。今こうしてあなたと話していても、こういったことに対する関心は、1年前や18カ月前だったら、たぶんもう少し低かっただろう。クラブとともにその関心を広げて、少し世界にも広げていければいいと思う。でも、言うまでもなく、それはピッチ上の僕たちから始まらなければならない」
ランパードは、この物語が人々の心に響き、さらにいくつかの新たな章が加わることも願っている。
では最終的に、彼はそれがどんな姿になっていてほしいのか。人々にコヴェントリー・シティの何を覚えていてほしいのか。そして彼自身についてはどうなのか。
「この物語の前向きな側面を生かせればと思う。というのも、これはとても大きな出来事だったからだ」と彼は語る。「ここでは、その歩みがあったからこそ、とても特別な物語になっている。そして選手たちもファンも、それをしっかり受け止めていると思う。僕たちはフットボールクラブとしてとても強く結びついているし、それは本当に大きな強みになり得る。
「同時に、この挑戦が簡単ではないことも理解しなければならない。難しい局面は必ずあるし、僕はいつもこのグループのスピリットについて話している。起こり得る厳しい時期を通して、それを保たなければならない。そうした粘り強さがあれば、このチームの才能を僕は信じている。人々を驚かせるチームになれると思う」