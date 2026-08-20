質問が終わると、フランク・ランパードはほんの一瞬間を置いて笑みを浮かべた。「いい質問だね」と彼は言う。というのも、それはここ最近たびたび考えてきた問いだからだ。コヴェントリー・シティは今、プレミアリーグ復帰まであと一歩のところにいる。ランパードにとっても、指揮官としてトップリーグへ戻ることを意味する。その現実は、彼に多くの準備を求める一方で、ここに至るまでの意外な道のりを振り返るだけの時間もわずかに与えている。

プレミアリーグの偉大さを体現した選手が、なぜ25年ぶりのトップリーグ復帰を目指すクラブを率いることになったのか。結局のところ、その答えは教訓にある。ランパードもコヴェントリーも、それぞれの歩みの中で多くを学んできた。そして、ともに次の章を歩み始める中で、さらに多くを学ぶことになると理解している。

コヴェントリー・シティの復帰は長く待ち望まれてきたものだ。一方、ランパードの復帰はそうではない。それでも、チェルシーの暫定監督として悪夢のような11試合を過ごしてから、すでに3年が経った。その3年間で多くのことが変わり、ランパード自身もまた変わった。それが彼の答えだ。

では、今は何が違うのか。

「いろいろあるよ」と、ランパードは笑みを浮かべながらGOALに語った。「期待やプレッシャーが非常に大きい難しい仕事に就いてきた。そして、おそらく自分自身の一番の成長は、そうしたあらゆることへの向き合い方、そしてそこに対してよりバランスを取れるようになったことだと思う。

「それに備えていなければならない。敗戦後の厳しい時こそ、冷静でいなければならない存在である必要がある。勝っている時、そして昨季のように何度も勝っていた時こそ、ある意味では自分が一番浮かれないようにして、きちんと自分の仕事を続けるようにしている」

経験は、ランパードにそうした感情の波へ以前ほど鋭く振り回されない術を教えてきた。

「たぶん7年前の自分より、今はそれがうまくできている。若い監督だった頃は、勝利のたびに最高の気分になり、敗戦のたびに世界の終わりのように感じていたからね。そこをしっかりできれば、選手たちにいい意味での落ち着きを与えられるし、自分がボスであり、それをしっかり担える人間だと信頼してもらえる。そうしたものを最初に背負うことができる存在だとね」

今季のランパードは、多くのものを背負うことになる。昇格組に歴史は優しくない。過去10シーズンのプレミアリーグでは、30クラブのうち16クラブが1年で降格した。さらに直近3シーズンのうち2度は、昇格した3チームすべてが1年目で降格している。

ランパードは、その移行がいかに容赦ないものかを知っている。現役時代の大半、彼はその反対側にいた。トップリーグに慣れようとしているチームを打ちのめすことが期待される本命側の一員だった。

では今、その立場にいるとはどのようなものなのか。挑戦者であることをどう感じるのか。プレミアリーグ史上屈指の勝者の一人は、勝利をつかむことがこれまで以上に難しくなるシーズンに、どう臨むのか。

「ストーリーの話だよね。アンダードッグの物語というのは、いつだって素晴らしいものだ」と彼は言う。「最近のプレミアリーグのチームを見ても、昇格してはまた降格し、もう一度挑戦するチームがたくさんあると思う。

「僕たちにはプレミアリーグでの経験がそれほど多くない。その点では少し準備不足のまま入ってきた部分もある。だからこそ、自分たちを示し、自分たちを信じ、僕自身やチームができると考えているレベルでプレーできれば、大きな自信を持ってこの挑戦に立ち向かうことで、素晴らしい物語になれると思う」

コヴェントリーで過ごす時間が長くなるにつれ、ランパードはその物語の重みをより深く理解するようになった。

「コヴェントリーというクラブや、その規模、ファンベース、そしてリーグを25年離れていたというストーリーについて多くを学んだ。それが、この物語の力強さをさらに増しているように感じる」

ランパードとコヴェントリーの物語が交わると想像できた者は、ほとんどいなかっただろう。だが実際に交わってみると、それは双方が思い描き得たのと同じくらいうまくいった。コヴェントリーでランパードは、これまでの経験から得た教訓を積み重ね、そして何よりも、より良いものを築くことを許してくれるクラブを見つけた。コヴェントリーはランパードの中に、クラブを四半世紀ぶりの場所へ導くだけの重みと能力を備えた監督を見いだした。もしこの物語が昇格で終わっていたなら、それはこの上なく幸福な結末だっただろう。

だが、この物語はまだ始まったばかりだ。昇格はひとつの章を閉じたが、プレミアリーグはすぐさま挑戦の条件を変えた。ある意味で、ランパードとコヴェントリーはこの旅に向けて準備を進めてきた。しかし真実は、プレミアリーグの挑戦に完全な備えを与えてくれるものなど何もないということだ。

「昇格した時は、少しの間現実じゃないような感覚だった」とランパードは笑みを浮かべて語る。「でも今は、とても現実味があるよ」