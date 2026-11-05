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USMNT 1-1GOAL

「自分たちが何者かを彼らに示す」クリスティアン・プリシッチとアメリカ男子代表の黄金世代は厳しい洗礼を受けたが、キャバン・サリバンらは異なるスタートを切っている

プリシッチ、マッケニー、アダムスは再建のただ中に放り込まれた。今度は彼らが、キャバン・サリバンと米国男子代表の次世代に、自分たちには与えられなかった指導と、成長を待つ辛抱強さを示せる。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 今やアメリカ男子代表の「黄金世代」として知られる選手たちは、両手を広げて迎えられたわけではない。彼らを待っていたのは焼け野原のような状況だった。2018年ワールドカップの出場権を逃した後、アメリカ男子代表は2022年大会に向けて事実上ゼロからの再出発を図った。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムスら若手のスターにバトンが託され、たとえつまずいても、行けるところまで走るよう求められた。

    その選手たちの多くは今も代表におり、2026年ワールドカップ後の現在も重要な存在だ。プリシッチは変わらずチームの顔であり、アダムスは主将を務める。マッケニー、アントニー・ロビンソン、セルジーニョ・デストも欠かせない存在だ。まだ23歳ながら、今やベテランとなったジオ・レイナも同様である。その間にはマリク・ティルマンやフォラリン・バログンらも加わったが、この世代の中核は10年近く変わっていない。

    一方で、新たな中核も台頭している。ワールドカップ後初の代表キャンプで、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は10代の8人を含む、代表デビュー前の13人を招集した。キャバン・サリバン、マティス・アルバート、ジュリアン・ホールは広く知られる存在となり、歴史にも名を刻んだ。そして、今回の11月の試合には、その若手選手たちの多くが再び招集されている。先に挙げたベテラン選手全員に加え、ポチェッティーノ監督の最新の招集メンバーには、先月初出場を果たした13人のうち8人が入っている。

    プリシッチ、マッケニー、バログンがチームに戻ったことで、今回の代表キャンプは前回以上に世代が交わる場となる。ポチェッティーノ監督はそれを楽しみにしている。

    「最も重要なのは、彼らをどう組み合わせるか、そして選手同士の相性を見ることだ」と指揮官は語った。「クリスティアンとマティス［アルバート］が一緒になるのは初めてだし、マッケニーとキャバン［サリバン］もそうだ。どの組み合わせが機能するか、キャンプ中に確かめる必要があると思う。月曜日からピッチ上での相性を見ていくが、ピッチ外での相性も非常に重要だ」

    では、これは何を意味するのか。大きく見れば、次の世代は現世代ほど苦労せずに済むということだ。主な理由は、現世代にはいなかった、頼りにできる手本となる選手たちがいるからである。

  • 2018年の課題

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    ZUMA Press Wire

    マッケニーとアダムスの登場が、2022年と2026年のワールドカップに向けたサイクルを事実上始動させた。

    「黄金世代」の船出を後押ししたのは、2017年11月のポルトガル戦だった。1-1で引き分けたこの試合で、ウェストン・マッケニーとタイラー・アダムスが代表デビューを果たし、マッケニーは得点も挙げた。この夜に出場した選手のうち、2022年ワールドカップのメンバーに入ったのは、アダムス、マッケニー、デアンドレ・イェドリン、ケリン・アコスタ、キャメロン・カーター＝ヴィッカーズ、イーサン・ホーヴァスのわずか6人。一方、2014年ワールドカップに出場していたのは、イェドリン、ジョン・ブルックス、アレハンドロ・ベドヤの3人だけだった。

    「ワールドカップ出場を逃した後、あの代表活動に招集されたことは、僕たち2人にとって目を覚まされるような出来事だったと思う」と、アダムスは2024年にGOALに語った。「僕たち2人が加わって、米国サッカーのあり方を変えることを期待された。2人とも、あれは大きな瞬間だったと捉えていると思う。あの代表活動では同室で、本当に楽しい時間を過ごした。2人とも『そうだ、僕たちにはここにいる資格がある』と感じていたけど、一方で顔を見合わせて笑いながら、『今、すべてを変えるために僕たちが頼りにされているなんて信じられない』とも言っていたよ。

    「今振り返れば、僕たちがその役割を担う選手だった。大きく変わったよ」

    マッケニーとアダムスが代表での歩みを始めた頃、前の世代を代表する選手たちは、ほとんどそこにいなかった。ジョジー・アルティドール、クリント・デンプシー、マイケル・ブラッドリー、ティム・ハワードらが代表から退くか、招集されなくなるまでに、アダムスが彼らとともに出場した試合は、正確に言えばゼロだった。一方、マッケニーはその4人とともに11試合に出場。そのうち8試合は、2019年を通じてブラッドリーとプレーしたものだった。

    そこには理由があった。2018年ワールドカップ出場を逃した後、米国サッカー界は世代交代を決めた。若手が自ら道を切り開き、自ら失敗を経験できるようにすることが狙いだった。その結果、代表チームは前の世代の選手たちから、ほぼ一斉に切り替わった。それが後に続く世代にどう影響したかは、その後何年にもわたり盛んに議論されてきた。

    「少し不思議な感じだった」とアダムスは振り返る。「僕が代表に入った頃、マイケル・ブラッドリーとジョジーが一緒にいた代表活動は、たぶん一度だけだった。その後は『今度は君たちの番だ』という感じだった。ただ、それを受け止めて適応し、リーダーになって、ワールドカップ出場権を得るには何が必要なのか、その過程がどれほど難しいのかを理解しなければならなかった」

    さらに、こう付け加えた。「当然、ワールドカップ出場を逃した直後だったから、『次のワールドカップに出場するために、君たちは今すぐプレーし、今すぐ結果を出す必要がある』という状況だった」

    もちろん、彼らはそれを成し遂げ、2022年ワールドカップでは決勝トーナメントに進んだ。そのグループはこの夏にも同じベスト16に進出したが、ベルギーに敗れた。まもなく2030年大会に向けたワールドカップ予選が再び始まる。「黄金世代」は、8年前の自分たちとは異なる形で頭角を現そうとする若手たちと肩を並べて、その戦いに臨むことになる。

  • 新世代が台頭

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    ZUMA Press Wire

    サリバン、ジュリアン・ホール、アルバートら若手選手は、すでに存在感を示している。

    前回の代表合宿では、アルバートがチリ戦でゴールを挙げ、米国男子代表の最年少得点記録を樹立した。しかし、その数日後にはサリバンがメキシコ戦で得点し、記録を塗り替えた。重要なのは記録そのものではなく、それが示すものだ。次世代の選手たちは若く、才能にあふれ、多くの面でこのレベルで戦う準備ができている。

    前回の合宿では、この2人に加え、ジュリアン・ホールも得点した。ホールは3試合で3ゴールを挙げ、同合宿で最多得点を記録。ジャスティン・エリスも2ゴールを奪った。米国男子代表に戻ってきたのはアタッカーだけではない。アドリ・メフメティ、ニール・ピエール、GKディエゴ・コチェンも再び招集されている。さらに、21歳の初招集組であるサンティアゴ・カスタネダとリード・ベーカー＝ホワイティングも加わった。今回の合宿には新しい顔ぶれが多く、その多くが2028年のオリンピック、さらには2030年のワールドカップで活躍する可能性がある。

    招集メンバー25人のうち、半数近い12人は代表出場が10試合未満。23歳未満も10人いる。一方で、代表出場20試合以上の選手が12人、ワールドカップ出場経験者が13人おり、うち6人は2大会に出場している。新顔とおなじみの顔ぶれが混在している、と言っていい。今回は全面的な刷新ではなく、より段階的な変化だ。

    では、それをどう機能させるのか。必要なのは協力、リーダーシップ、そして手本となる存在だ。

  • ベテランが新世代を導く

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    Getty Images Sport

    経験のある選手と新たにプログラムに加わった選手の間には、すでにつながりが生まれ始めている。

    前回の代表合宿を通じて、レイナは重要なリーダーとしてたびたび名前が挙がった。ワールドカップ2大会を経験し、違いを生み出せるだけの経験を備えている。周囲からの信頼も厚い。エリスは合宿前、子どもの頃からレイナのプレーを見て育ったと語った。ストラスブールのMFにとっては、笑いの種になった発言だ。

    だが、エリスがアメリカ代表初ゴールを決める前夜、代表チームのホテルで彼と話したのはレイナだった。レイナはゴールが決まると伝え、自分がアシストするとも告げていた。

    「新しい顔ぶれが多いのは確かだ」とレイナは語った。「自分たちがどんなチームなのか、どう練習し、ピッチの内外でどう振る舞うのかを示している。彼らを助け、一緒に過ごす時間を楽しみ、成長の手助けができればと思っている」

    2022年と2026年のワールドカップに臨むチームの多くのメンバーは、その重要性を理解しているだろう。主な理由は、自分たちがそうした支えを十分に受けられなかったからだ。いきなり厳しい状況に放り込まれ、すぐに重圧を背負った。今は、才能がありながらもまだ経験の浅い新世代のスター候補たちから、その重圧を取り除くことが自分たちの役割だと分かっている。

    「僕が代表に入った頃は、年齢層に大きな隔たりがあった」とアダムスは振り返った。「僕ら若手はみんな17、18歳で、あとは33、34歳くらいの、代表でのキャリアを終えようとしている選手たちだった。今はその中間に、26、27歳の選手たちがいる。すでに代表での経験が豊富で、ワールドカップにも複数大会出場し、代表戦の出場数もかなり重ねている。それでいて、キャリアの最も充実した時期はおそらくこれからだ。台頭してきた若い世代を、僕らは支えることができる」

  • これがどのように見えるか

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    Getty Images Sport

    大一番が迫るなか、経験の異なる選手たちは互いに連係してプレーする術を学んでいる。

    アダムスが強調するのは、忍耐という言葉だ。幸い、今は若手をじっくり育てる余裕がある。サリバンやアルバートらがどれほど優れた選手でも、まだ偉大な選手になる必要はない。チームを引っ張る必要も、結果を出す必要もまだない。今は学び、適応していけばいい。キャリアの現段階、そして今回のワールドカップに向けたサイクルで、それ以上のものをもたらせば、それはボーナスだ。

    とはいえ、彼らが甘やかされているわけでもない。チームの姿勢を示すのは、アダムスと長年ともにプレーしてきたチームメートたちの役目だ。アメリカ代表としてプレーすることの意味、選手として、そしてチームメートとして何を求められるのかを、次の世代に示さなければならない。

    「彼らには忍耐強く接し、今のようにチャンスを与えられると思う。所属クラブで良いプレーをしているからね」とアダムスは語った。「彼らはチャンスを勝ち取った。ただ、それを当たり前だと思ってはいけないし、当然、結果を出す必要もあると理解しなければならない」

    重要な違いは、彼らが今すぐ結果を出す必要はないということだ。2022年と2026年の世代はチームを率いる意欲に満ちているが、自分たちのポジションを譲るつもりもない。競争は友好的でありながら激しいものになるだろう。その中で、世代交代は徐々に進んでいく。

    アメリカ代表でこうした世代交代が起きるのは、実に久しぶりのことだ。2002年の世代は、1994年の世代から発展した。そのうちの何人かは2014年まで残った。しかし、2018年までは続かず、彼らは突然いなくなった。次の世代にバトンを渡すことも、新たな選手たちに経験から得た教訓を伝えることもなかった。

    2030年のチームがどのような姿になるかは、まだ分からない。ただ、2022年や2026年とは異なる姿になると言っていいだろう。今回の合宿が何かを示しているとすれば、異なる世代は交わるべきであり、それが実現すれば関わる全員にとってプラスになるということだ。

    「彼らはとても良い立場にいると思う。適切なプロセスを踏み、周囲の助言をしっかり頼りながら、自分自身の経験を積んでいけるからね」とアダムスは語った。「その過程ではオリンピックやほかの大会に出るチャンスもあり、次のワールドカップに向けて大きく成長できる。少し状況は違うと思うけど、彼らは適切なプロセスを踏んでいけると思う」