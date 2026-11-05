「黄金世代」の船出を後押ししたのは、2017年11月のポルトガル戦だった。1-1で引き分けたこの試合で、ウェストン・マッケニーとタイラー・アダムスが代表デビューを果たし、マッケニーは得点も挙げた。この夜に出場した選手のうち、2022年ワールドカップのメンバーに入ったのは、アダムス、マッケニー、デアンドレ・イェドリン、ケリン・アコスタ、キャメロン・カーター＝ヴィッカーズ、イーサン・ホーヴァスのわずか6人。一方、2014年ワールドカップに出場していたのは、イェドリン、ジョン・ブルックス、アレハンドロ・ベドヤの3人だけだった。

「ワールドカップ出場を逃した後、あの代表活動に招集されたことは、僕たち2人にとって目を覚まされるような出来事だったと思う」と、アダムスは2024年にGOALに語った。「僕たち2人が加わって、米国サッカーのあり方を変えることを期待された。2人とも、あれは大きな瞬間だったと捉えていると思う。あの代表活動では同室で、本当に楽しい時間を過ごした。2人とも『そうだ、僕たちにはここにいる資格がある』と感じていたけど、一方で顔を見合わせて笑いながら、『今、すべてを変えるために僕たちが頼りにされているなんて信じられない』とも言っていたよ。

「今振り返れば、僕たちがその役割を担う選手だった。大きく変わったよ」

マッケニーとアダムスが代表での歩みを始めた頃、前の世代を代表する選手たちは、ほとんどそこにいなかった。ジョジー・アルティドール、クリント・デンプシー、マイケル・ブラッドリー、ティム・ハワードらが代表から退くか、招集されなくなるまでに、アダムスが彼らとともに出場した試合は、正確に言えばゼロだった。一方、マッケニーはその4人とともに11試合に出場。そのうち8試合は、2019年を通じてブラッドリーとプレーしたものだった。

そこには理由があった。2018年ワールドカップ出場を逃した後、米国サッカー界は世代交代を決めた。若手が自ら道を切り開き、自ら失敗を経験できるようにすることが狙いだった。その結果、代表チームは前の世代の選手たちから、ほぼ一斉に切り替わった。それが後に続く世代にどう影響したかは、その後何年にもわたり盛んに議論されてきた。

「少し不思議な感じだった」とアダムスは振り返る。「僕が代表に入った頃、マイケル・ブラッドリーとジョジーが一緒にいた代表活動は、たぶん一度だけだった。その後は『今度は君たちの番だ』という感じだった。ただ、それを受け止めて適応し、リーダーになって、ワールドカップ出場権を得るには何が必要なのか、その過程がどれほど難しいのかを理解しなければならなかった」

さらに、こう付け加えた。「当然、ワールドカップ出場を逃した直後だったから、『次のワールドカップに出場するために、君たちは今すぐプレーし、今すぐ結果を出す必要がある』という状況だった」

もちろん、彼らはそれを成し遂げ、2022年ワールドカップでは決勝トーナメントに進んだ。そのグループはこの夏にも同じベスト16に進出したが、ベルギーに敗れた。まもなく2030年大会に向けたワールドカップ予選が再び始まる。「黄金世代」は、8年前の自分たちとは異なる形で頭角を現そうとする若手たちと肩を並べて、その戦いに臨むことになる。