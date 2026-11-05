今やアメリカ男子代表の「黄金世代」として知られる選手たちは、両手を広げて迎えられたわけではない。彼らを待っていたのは焼け野原のような状況だった。2018年ワールドカップの出場権を逃した後、アメリカ男子代表は2022年大会に向けて事実上ゼロからの再出発を図った。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムスら若手のスターにバトンが託され、たとえつまずいても、行けるところまで走るよう求められた。
その選手たちの多くは今も代表におり、2026年ワールドカップ後の現在も重要な存在だ。プリシッチは変わらずチームの顔であり、アダムスは主将を務める。マッケニー、アントニー・ロビンソン、セルジーニョ・デストも欠かせない存在だ。まだ23歳ながら、今やベテランとなったジオ・レイナも同様である。その間にはマリク・ティルマンやフォラリン・バログンらも加わったが、この世代の中核は10年近く変わっていない。
一方で、新たな中核も台頭している。ワールドカップ後初の代表キャンプで、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は10代の8人を含む、代表デビュー前の13人を招集した。キャバン・サリバン、マティス・アルバート、ジュリアン・ホールは広く知られる存在となり、歴史にも名を刻んだ。そして、今回の11月の試合には、その若手選手たちの多くが再び招集されている。先に挙げたベテラン選手全員に加え、ポチェッティーノ監督の最新の招集メンバーには、先月初出場を果たした13人のうち8人が入っている。
プリシッチ、マッケニー、バログンがチームに戻ったことで、今回の代表キャンプは前回以上に世代が交わる場となる。ポチェッティーノ監督はそれを楽しみにしている。
「最も重要なのは、彼らをどう組み合わせるか、そして選手同士の相性を見ることだ」と指揮官は語った。「クリスティアンとマティス［アルバート］が一緒になるのは初めてだし、マッケニーとキャバン［サリバン］もそうだ。どの組み合わせが機能するか、キャンプ中に確かめる必要があると思う。月曜日からピッチ上での相性を見ていくが、ピッチ外での相性も非常に重要だ」
では、これは何を意味するのか。大きく見れば、次の世代は現世代ほど苦労せずに済むということだ。主な理由は、現世代にはいなかった、頼りにできる手本となる選手たちがいるからである。