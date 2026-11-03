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DCL 1-1GOAL

「自分が何者か分かっている」父親になったこととリーズでの再出発が、イングランド代表FWドミニク・カルバート＝ルーウィンの喜びを取り戻す助けとなった経緯

ドミニク・キャルバート＝ルーウィンがGOALの独占インタビューで、リーズでの復活、自身を試した負傷、そして父親になったことで人生観がどう変わったかを語った。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ドミニク・キャルバート＝ルーウィンは、モハメド・アリのポスターを部屋の壁に貼って育った。そこに書かれていたのは、このボクサーの言葉の中でも特に大言壮語めいたものではない。子どもにとって、さほど身近な言葉ですらなかった。それでも何度も読んだため、何年も経った今なお、そらで言える。

    そして今、彼はかつてないほど、その記憶を思い返しているのかもしれない。

    「50歳になっても20歳のときと同じように世界を見る人は、人生の30年を無駄にしたことになる」。ポスターにはそう書かれていた。

    キャルバート＝ルーウィンはもう20歳ではない。もちろん、まだ50歳でもないが、30歳の誕生日は急速に近づいている。シェフィールド・ユナイテッドのアカデミーに入り、事実上サッカー選手としての歩みを始めてから21年。エヴァートンに移籍してから10年、イングランド代表デビューから6年が経った。3年前には父親になった。 1年半足らず前のリーズ移籍でさえ、遠い昔のことのように感じられる。人生は変わる。それもあっという間に。キャルバート＝ルーウィンにとっては、なおさらだ。

    それでも、変化を経験し、好調な時期を過ごし、苦しい時期から教訓を得る中で、キャルバート＝ルーウィンはゴールを決め続けてきた。今季のプレーは、2019年から2021年にかけてエヴァートンで頭角を現した頃以来の充実ぶりだ。昨秋エランド・ロードにやって来てから18ゴールを挙げ、プレミアリーグで最も多く得点したイングランド人選手となっている。

    その秘訣は何なのか。なぜ数年前よりもゴールを決められるようになったのか。何が変わったのか。

    変わったのはキャルバート＝ルーウィン自身だ。しかも、良い方向に。

    「そこには間違いなく強さがあると思う」。彼はGOALにそう語る。「今は自分がどういう人間で、何ができ、何をもたらせるのか分かっている。そのことが自分に力を与えてくれた。ピッチに立つとき、大きな自信につながると思う。困難に直面したときも、以前より少し落ち着いていられる。それは家庭にある土台のおかげだ。自分にとって一番の足がかりだと思うし、21歳の頃にはそれがなかった。 

    「今はそれがある。だから自信を持って 世界に挑めるんだ」

    もちろん、世界に挑む姿勢は変わっていない。キャルバート＝ルーウィンは11年前にシェフィールド・ユナイテッドでデビューして以来、世界に挑み続けてきた。キャリアの大半ではプレミアリーグに挑んできた。一方で、人生も彼に試練を与えてきた。ケガ、挫折、周囲の論調、ゴールから遠ざかった時期。今となっては遠い出来事に思えるが、キャルバート＝ルーウィンはそうではないと知っている。人生で学んだことが一つあるとすれば、良いときも悪いときも、その状況に安住してはいけないということだ。

    「人生にはいろいろな時期がある」と彼は言う。「良いときもあれば、苦しいときもある」

    「でも今は」と、笑顔で付け加える。「人生は順調だ」

    キャルバート＝ルーウィンの人生を見つめる。人生がどう変わり、そして何より、その変化が彼自身をどう変えたのかを。

  • 「今はみんな、自分がどういう人間か分かっている」

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    Sportimage

    数年間の低迷を経て、ストライカーは再び最高レベルの舞台でゴールを決めている。

    サッカーでは、成長の過程が決して一直線ではないことを忘れがちだ。物事が常に良くなるとは限らないし、選手もそうだ。早くにピークを迎え、残りのキャリアをその頃の自分を取り戻すために費やす選手は少なくない。時間がたつほど、そこに戻るのは難しくなる。

    一時期、ドミニク・カルバート＝ルーウィンが再びピークに戻れるのか、疑問に思うのも無理はなかった。

    2019年から2021年にかけて、彼はエヴァートンで36ゴールを挙げた。そのうち29ゴールはプレミアリーグでのものだ。この快進撃が始まったとき、まだ22歳だった。イングランド代表に招集され、欧州選手権にも出場。すべてが順調に進んでいた。素晴らしいことの始まりに見えた。

    だが、そうはならなかった。けがに苦しみ、ゴールが途絶え、さまざまな見方も広がり始めた。なかでも最もつらかったのは「けががち」というレッテルだ。2022-23シーズンにはハムストリングの問題に悩まされた。24-25シーズンにも、ハムストリングの問題で100日間の離脱を余儀なくされた。足の指の骨折、頬骨の骨折、膝や足首のさまざまな問題。失った時間はあまりに長かった。プレーできない期間が重なるうちに、「けががち」というレッテルは単なる見方を超え、現実に近いものになっていった。

    カルバート＝ルーウィンは、しばらくの間、そうした声のすべてに何とかして応えたいと思っていたと認める。だが、実際にプレーで応えた今では、不思議なことに、もはや応える価値すら感じていない。

    「分かりやすいのは、何度かけがをするとレッテルを貼られ、それを払拭するのが非常に難しいということです。自分自身の中でも、そのレッテルを振り払うのは難しい。どれだけ言葉を重ねても変えられません。変えられるのは、毎週試合に出て、毎日練習し、安定したプレーと頑健さを示すことだけです。いずれそうした見方は薄れていきますが、私が経験したように、払拭するのは難しい。今は、自分がどういう選手か分かってもらえていると思います」 

    「リーズに加入する前は、私についていろいろな見方があったと思います」と彼は続ける。「それを打ち破れたと思います。ピッチで良いプレーをして、自分の仕事をしっかり果たすことで、そうした見方を覆すつもりでした。そして、ある程度はそれができたと思っています」

    レッテルを払拭するための特別な秘訣はない。ただ、明快な方法はある。継続することだ。29歳のストライカーは、それをリーズで手にした。多くの意味で、リーズ加入が飛躍のきっかけとなった。クラブとのつながりを考えれば、2025年にエヴァートンを離れるのは大きな決断だった。父親となり、結婚生活にも適応するなど、ピッチ外でも変化の時期を迎えていた。新たな旅を始めるときだと、彼は語っていた。

    リーズとダニエル・ファルケ監督は、その決断を喜んでいるはずだ。カルバート＝ルーウィンの加入以降、プレミアリーグで1試合当たりの得点数が彼を上回る選手は4人しかいない。直近15カ月で20ゴールを挙げた。一方、キャリア最多の21ゴールを記録したシーズンの後、エヴァートンで過ごした最後の4シーズンでは計18ゴールにとどまっていた。

    「いずれまたこの状態に戻れると、信じるのをやめたことはありませんでした。毎週このレベルでプレーし、安定感を取り戻せると。ここ数年、浮き沈みはありましたが、得点を決めるセンターフォワードに戻れると、ずっと信じていました」 

    「ありきたりに聞こえるかもしれませんが、戻れると毎日信じ続けることです」

    その間ずっと、彼の信念はシンプルだった。自分はかつても今も、そしてこれからもゴールを決める選手だということだ。最近は何度もそれを証明してきた。そして今、ゴールとは何か、ゴールにはどんな意味があるのかを考えるようになった。

  • 安堵と喜び

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    NurPhoto

    そのストライカーには、ゴールを決めたときの感情が以前とはどこか違って感じられた時期があった。

    キャルバート＝ルーウィンがこれまでに決めた最も重要なゴールは、間違いなくあの一撃だ。クリスタル・パレスとの試合終盤、エヴァートンは同点に追いつかれており、救世主を必要としていた。残留争いのさなか、勝てば残留が決まると分かっていた。そこでデマライ・グレイがFKをペナルティーエリア内に送り込むと、キャルバート＝ルーウィンがスーパーマンのように跳び上がり、ヘディングでクラブを救うゴールを決めた。

    近年でも屈指の興奮を呼んだゴールだった。ファンは熱狂し、キャルバート＝ルーウィンのチームメイトも同様だった。だが、その瞬間、ストライカー本人が感じたのは興奮ではなかった。

    「ただ安堵したんです」と彼は言う。「喜びですらありませんでした。ただ、心から、本当にほっとしたんです」

    当時の彼にとって、最も身近な感情は安堵だった。ゴールを決めても祝福の気分にはならず、ようやく息をつけるような感覚だった。重圧は計り知れず、その大半は、何としても最高の状態を取り戻そうとする自分自身から来ていた。

    「苦しい時期もありました。おそらくエヴァートンにいた頃は特にそうでした」と彼は言う。「ゴールを決めても、心から楽しむというより、ほっとする気持ちの方が強かったんです。今、リーズでゴールを決める時との違いは、一瞬一瞬を楽しめていることです。キャリアの中でさまざまな時期を経験したからこそ、そのありがたみがより分かるようになったのだと思います」

    キャルバート＝ルーウィンにとって、負傷から復帰するたびに再び自分の力を証明しなければならないという重圧が生まれ、純粋にプレーを楽しむことが難しくなっていた。しかしリーズでは、その喜びを取り戻したといい、それは自身のプレーにも表れていると考えている。

    例えば、最近のマンチェスター・ユナイテッド戦でのゴールだ。ゴール前で抜け目なく決めた一撃だった。ボールがネットを揺らすと、キャルバート＝ルーウィンはまず冷静な様子を見せた。コーナーへ歩いていき、前転すると、そこで感情を爆発させた。チームメイトに囲まれながら、喜びの声を上げたのだ。

    「いつも、この感覚が変わらないでほしいと思っています」とキャルバート＝ルーウィンは言う。「プレーを続けられる限り、同じ気持ち、同じ意欲、同じハングリー精神を持ち続けたいんです」

    だが今、その意欲とハングリー精神は新たな段階にある。新しい感情も加わった。父親になったことの影響を、キャルバート＝ルーウィンは日々感じている。

  • 『フットボール・リーズ』での見解

    Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League
    Getty Images Sport

    3年前に娘が生まれ、カルバート＝ルーウィンの人生は変わった。

    カルバート＝ルーウィンの娘は今、3歳。父親が何をしているのか、少しずつ分かり始めたところだ。 

    「この半年くらいで、パパは毎日サッカーに行って、そこでプレーしているんだと分かり始めたと思う」と、彼は満面の笑みで語る。「娘はそこを『フットボール・リーズ』と呼ぶ。だから僕は毎日、フットボール・リーズに行くんだ」

    娘もスタジアムに来たことがある。

    「スタジアムで試合を見てくれた」と彼は言う。「娘と一緒に入場したこともある。自分の子どもを腕に抱いてプレミアリーグのピッチに入場するのは、僕の夢だった。特別な瞬間だったし、娘もそれが少しずつ分かり始めている。僕がどんなレベルでサッカーをしているかは、まだ分かっていないけど、いつもサッカーをしていることは知っているよ」

    もっとも、四六時中サッカーをしているわけではない。リーズの背番号9ではないとき、カルバート＝ルーウィンにはもう一つ大切な役割がある。父親だ。娘にとって、試合や結果はそれほど重要ではない。そのことはカルバート＝ルーウィンに大きな影響を与え、彼を最も変えたものの一つとなっている。

    サッカーにはある種の自己中心性が求められると、カルバート＝ルーウィンは言う。父親になったことで、彼は成長し、自分以外のことにも目を向けられるようになった。

    「父親になると、今は自分より大切なものがあるという、まったく新しい視点を得られると思う。これまで追い求めてきたすべてのものより大切なものがある。それが僕の人生に大きな安らぎをもたらしてくれていると思う」

    その安らぎによって、彼はピッチ上でより良い人間になった。そして不思議なことに、より完成度の高い選手にもなった。プレーに没頭できるフロー状態を取り戻す助けになったからだ。

  • 「周囲が思っているより、少しだけ実力がある」

    Leeds United v Crystal Palace - Premier League
    Getty Images Sport

    そのストライカーは、多くの人が評価する以上に総合力の高い選手だ。

    身長とプレースタイルから、カルバート＝ルーウィンは当然のように特定のタイプのストライカーに分類されてきた。前線に立つ大型選手、というわけだ。実のところ、本人はそう見られることをあまり快く思っていなかった。今までは。

    「若い頃は『ターゲットマン』と呼ばれるのがあまり好きではなかった」と彼は言う。「でも年齢を重ねるにつれて、自分に与えられた『ターゲットマン』という呼び名の良さが分かるようになった。自分が並外れて得意とすることだと捉えている。ターゲットマンには何が求められるのか。自分の持ち味は、その役割にかなり合っている。 

    「ただ、自分にはもう少しできることがあるとも思っている。周りが思っている以上の技術がある。もっとできるんだ」

    数字もそれを示している。プレミアリーグの他のストライカーと比べると、カルバート＝ルーウィンの走行距離は95パーセンタイル、最高速度は74パーセンタイルに位置する。空中戦の回数ではリーグ最多だが、それだけでなく、一般に思われているよりもはるかに機動力がある。

    それでも、カルバート＝ルーウィンはストライカーがどう評価されるかを分かっている。基準はゴールだ。得点を重ねるほど、そうした数字は際立ち、実際により優れた選手であることの裏付けにもなる。

    現在の好調ぶりについて尋ねられると、彼はこう語った。「フロー状態というものがあるけど、自分にもよく分かる感覚だ。頭で考えることから離れ、もっと身体の感覚に任せて、身体が何をすべきか分かっていると信じる。良いプレーができていて、考えすぎていないときに得られる感覚だと思う。物事が自然にできるようになる。 

    「そこで昔からの大きな疑問が出てくる。結果に基づくものかどうかにかかわらず、常にその状態でいるためには、どうすればもっと頻繁にフロー状態に入れるのか。今の自分は間違いなくその状態にあると言えるし、リーズに加入して得点し始めてから、ずっとそうだ」

    そのゴールの数々を受け、リーズのファンはどこまで行けるのかと考えている。カルバート＝ルーウィン自身も同じだ。

  • 将来の夢

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    NurPhoto

    イングランド代表に再招集されたカルバート＝ルーウィンは、この先に何が待ち受けていようとも、それを見据えている。

    5年間のブランクを経て、キャルバート＝ルーウィンは3月にイングランド代表へ復帰し、ウルグアイ戦で途中出場した。ワールドカップのメンバーには入れなかったが、9月には再び招集され、復帰後の歩みを進める機会を得た。長い年月を経て、再び国を代表してプレーした。その意味の大きさは、言葉にするのが難しい。

    「23歳のときに初めて代表でプレーして以来、ずっと大切に思い、何度も考えてきたことです」と彼は語る。「時間がたつにつれて、より多くのことに気づきます。感謝するようになりましたし、その価値もいっそう感じるようになりました。今回、イングランドを代表することの価値を、さらに強く感じています」

    再び代表に呼ばれることは今も目標だ。ただ、キャルバート＝ルーウィンは以前ほど、そうしたことばかりを考えてはいない。かつては何もかも計画していた時期もあった。今は日々の積み重ねを大切にしている。目標は心に留めているが、そこへたどり着く道は大きなことを成し遂げることではなく、小さなことを一つずつ重ねることだと、今は分かっている。

    それも、年齢を重ね、賢明になったドミニク・キャルバート＝ルーウィンが学んだ教訓の一つだ。実際、学んだことは数多い。

    「21歳の僕と、29歳になった今の僕は違います」と彼は言う。「21歳のころは、すべて分かったつもりで、どんなことにも答えを持っていると思っています。でも29歳になると、すべての答えを手にすることは決してないと気づきます。何もかも理解しようとしても仕方がありません。今は、さまざまな経験、とりわけ苦しい時期を教訓として捉えるようにしています。これは一人の人間として、選手として、父親として、夫として、僕に何を教えようとしているのか。ここから何を学べるのか、と。 

    「少し若かったころとは、考え方が変わったと思います。当時は『どうして僕なんだ？　なぜ僕にこんなことが起きる？　どうすればいい？』と考えていたかもしれません。今はもう少し落ち着いています」

    キャルバート＝ルーウィンが話を終えようとすると、ドアが開く。答えの途中でそちらを見て、笑みを浮かべた。

    「ちょうど娘がドアから入ってきました」と彼は言う。「気が散ってしまいましたね」

    気を取り直して話を終えると、彼はお気に入りの役割である父親に戻った。

    「今の僕は、見たままの人間だと思います」と彼は言う。「ここで話したことは、普段の僕そのものです。そうやって生きています」