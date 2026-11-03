ドミニク・キャルバート＝ルーウィンは、モハメド・アリのポスターを部屋の壁に貼って育った。そこに書かれていたのは、このボクサーの言葉の中でも特に大言壮語めいたものではない。子どもにとって、さほど身近な言葉ですらなかった。それでも何度も読んだため、何年も経った今なお、そらで言える。

そして今、彼はかつてないほど、その記憶を思い返しているのかもしれない。

「50歳になっても20歳のときと同じように世界を見る人は、人生の30年を無駄にしたことになる」。ポスターにはそう書かれていた。

キャルバート＝ルーウィンはもう20歳ではない。もちろん、まだ50歳でもないが、30歳の誕生日は急速に近づいている。シェフィールド・ユナイテッドのアカデミーに入り、事実上サッカー選手としての歩みを始めてから21年。エヴァートンに移籍してから10年、イングランド代表デビューから6年が経った。3年前には父親になった。 1年半足らず前のリーズ移籍でさえ、遠い昔のことのように感じられる。人生は変わる。それもあっという間に。キャルバート＝ルーウィンにとっては、なおさらだ。

それでも、変化を経験し、好調な時期を過ごし、苦しい時期から教訓を得る中で、キャルバート＝ルーウィンはゴールを決め続けてきた。今季のプレーは、2019年から2021年にかけてエヴァートンで頭角を現した頃以来の充実ぶりだ。昨秋エランド・ロードにやって来てから18ゴールを挙げ、プレミアリーグで最も多く得点したイングランド人選手となっている。

その秘訣は何なのか。なぜ数年前よりもゴールを決められるようになったのか。何が変わったのか。

変わったのはキャルバート＝ルーウィン自身だ。しかも、良い方向に。

「そこには間違いなく強さがあると思う」。彼はGOALにそう語る。「今は自分がどういう人間で、何ができ、何をもたらせるのか分かっている。そのことが自分に力を与えてくれた。ピッチに立つとき、大きな自信につながると思う。困難に直面したときも、以前より少し落ち着いていられる。それは家庭にある土台のおかげだ。自分にとって一番の足がかりだと思うし、21歳の頃にはそれがなかった。

「今はそれがある。だから自信を持って 世界に挑めるんだ」

もちろん、世界に挑む姿勢は変わっていない。キャルバート＝ルーウィンは11年前にシェフィールド・ユナイテッドでデビューして以来、世界に挑み続けてきた。キャリアの大半ではプレミアリーグに挑んできた。一方で、人生も彼に試練を与えてきた。ケガ、挫折、周囲の論調、ゴールから遠ざかった時期。今となっては遠い出来事に思えるが、キャルバート＝ルーウィンはそうではないと知っている。人生で学んだことが一つあるとすれば、良いときも悪いときも、その状況に安住してはいけないということだ。

「人生にはいろいろな時期がある」と彼は言う。「良いときもあれば、苦しいときもある」

「でも今は」と、笑顔で付け加える。「人生は順調だ」

キャルバート＝ルーウィンの人生を見つめる。人生がどう変わり、そして何より、その変化が彼自身をどう変えたのかを。