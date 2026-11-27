これは、Ballers in Godの対外的な発信に見られる傾向と重なる。受け入れを訴え、ネットワークの見解に反対する人も含めてイエスは皆を愛していると伝える一方で、同性愛嫌悪、トランスジェンダーへの嫌悪、中絶反対を巡る批判を受ける中、実際にどのような見解を持つのかは、なおはっきりしない。

スポーツ界のLGBTQ+コミュニティーに焦点を当てた支援団体兼デジタル媒体「Sports Media LGBT+」の創設者ジョン・ホームズは、納得していない。「この団体は以前、疑問を感じさせるSNS投稿をいくつか出していたと思う」とGOALに語る。「この問題のLGBTQに関する部分について、きちんと答えているのを見たことがない。ヌメチャのゴールパフォーマンスを巡る論争の後に声明は出したが、提起された重要な点の多くには直接答えていなかった。立場を明確にするかどうかは、彼らが決めることだと思う」

サッカー界の反差別団体「キック・イット・アウト」は、英国のプロレベルで同性愛嫌悪に関する事案の通報が2025-26シーズンに24％増加し、オンラインでの誹謗中傷の通報も23％増えたと報告した。ただしホームズは、この急増と、トップレベルのサッカー界で福音主義のキリスト教信仰が目立つようになったこととの関連性を示すのは不可能だと強調する。

「両者を結びつけようとするのは、あまりに難しい。信仰を理由に人を問題視してはならない。それ自体が差別になるからだ。この議論で私が接した人の中に、信仰を理由に誰かを疎外したいと思う人はいなかった。それは誰もが最も望まないことだ。ただ、Ballers in Godが過去に述べたこと、そして今は実質的に何も語っていないことには、明らかに疑問がある」

「つい昨年のプライド月間、彼らは虹色の腕章についてSNSに投稿し、プレミアリーグがレインボー・レースを終了することを祝っていた。今年はそうした投稿をしていない。プレミアリーグは別のキャンペーンに移行したが、LGBTQの包摂という価値観を捨てたわけではない。私が見た限り、Ballers in Godは今年、あの種の声明をSNSで出していない。戦略が変わったようには見える」

「私たち皆が意識すべきなのは、団体の動機をもっと理解しようとすることだ。最終的には誰もが同じものを望むべきだ。信仰に対してであれ、性的指向や性自認に対してであれ、いかなる差別もないことを。差別のないサッカーを実現したいと心から信じるなら、目標は同じはずだ」

ダニエルズは、信仰を積極的に語るキリスト教徒の増加も含め、サッカー界の多様化によって摩擦が起きる可能性は高まったと論じる。ただし、ロッカールームにそうした緊張があるとは考えていない。「ロッカールームで仕事をしていると、選手を獲得する際に重要なのは人柄が良いかどうかだけだ。新しい左サイドバックや控えを探しているなら、『良い左サイドバックか』だけを気にする。私生活で何をするかは、合法である限り本当に気にしない。監督も、フットボールディレクターも、チームメイトも気にしない。まったくだ。私生活は本人のものだ」

「仕事を始めてからずっとサッカー界にいるが、特に今話している現代において、キリスト教徒であれそうでない人であれ、ロッカールーム内で同性愛嫌悪を目にしたことはない。どこでもそうだと言っているわけではない。ここにいる一人の人間の経験にすぎない。私がサッカー界にいた間、人々の関心は選手としてどうかということだけだった」

ダニエルズは、2024年のレインボー・レースのキャンペーン中にグエイと、イスラム教徒であるイプスウィッチ主将サム・モーシーを巡って起きた騒動にも言及する。モーシーは信仰を理由に、虹色の腕章の着用を全面的に拒んだ。「自由民主主義において非常に重要なもの、つまり言論と表現の自由を、公の議論の場に持ち込んだ。あらゆる信仰、性的指向、民族性を尊重することが当然とされ、基準となる国に暮らす素晴らしさだ。民主的な環境での相互尊重だ。それと、『その見方や、その問題に対する哲学的、社会文化的な考え方には賛同しない』と言う表現の自由との間で、バランスを取らなければならない」

「人間として互いに関わりながら生きるというのは、『この点では意見が一致しない。でも人間同士、深刻で難しい問題であっても、時には意見が違うことを認め合おう』と言えることだ。ここでは一つの出来事によって、相互の寛容、受容、異なる意見を持つ柔軟さを巡る議論全体が大きくなった。それが民主主義ではないだろうか」

「10年、20年前には、こんな議論は絶対に起きなかった。プロサッカー界でキリスト教の信仰があると言う人は5人もいなかっただろうから。明らかなのは、キリスト教だけでなく、イスラム教やほかの信仰もサッカー界に入ったことで、世俗的な視点と宗教的な視点の均衡が変わったということだ。今は以前より拮抗している。だから、かつては存在しなかった緊張も、ある意味では増えている」