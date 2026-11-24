アニメの魅力が分からないなら、ブライアン・レイノルズがその考えを変えてくれるだろう。おすすめの作品も楽しみ方も知っている。コレクションがあり、タトゥーも入れている。

首には、『Naruto』の象徴的なキャラクター、うちはイタチの目のタトゥーがある。脚にもいくつもの言葉を刻んでいる。自宅には、アニメ関連のものを多数含む『Funko Pops』が壁一面に並ぶ。退屈になると店へ行き、心を引かれたキャラクターの新商品がないか探してコレクションに加える。

My Hero Academia, Demon Slayer, Death Note, Black Clover, Cyberpunk。レイノルズはアニメを見始めたい人に勧める作品を挙げられるが、作品によっては大きな、大きな注意点もある。

「最初に見たのが『NARUTO』だったから、特別な思い入れがある」と、アメリカサッカー協会のナショナル・トレーニングセンターのピッチを眺めながらGOAL に語る。「ただ、入り込むのは大変だよ。800～900話あると分かっているからね。『ONE PIECE』も同じ。長い旅なんだ」

レイノルズには、旅について語る資格がある。『My Hero Academia's』のデクや『Cyberpunk's』のデイビッド・マルティネスが歩んだ道についても話せるが、自分自身の歩みについても語りたがっている。その歩みは長年、誤解され、曲解されてきた。それでも、彼は望んでいた場所に戻ってきた。アメリカ代表で国を背負い、何よりも再び人生を楽しんでいる。

このサイドバックが歩んだ道は曲がりくねっていた。19歳ではアメリカサッカー界の次なる有望株だった。20歳ではローマで戦力外同然の立場となり、人種差別的な中傷や、そもそも実力があるのかという疑問にさらされた。22歳では当時所属していたウェステルローによって五輪出場の夢を断たれた。その間、アメリカのサッカー界からはおおむね忘れられ、日の当たらない場所に置かれた。特別な才能と称されてからわずか数年後、レイノルズはベルギーへのレンタル移籍を重ねながら、自分が何者で、何より何者になれるのかを模索していた。

今は25歳。答えもある程度見つかった。自分には多くの可能性がある。欧州のトップレベルに再挑戦する待望の機会を与えてくれた新天地レンヌで、トップレベルのサイドバックになれる。15歳からそうしてきたように一家の稼ぎ手となり、家族の人生をこれからも大きく変えられる。アニメを見て、Funkoを集め、どんな役割にも対応する『Arc Raiders』のプレーヤーにもなれる。だが何より、何を求められても粘り強く取り組める。それこそが、彼が学んできたことだ。

「若い頃、少し注目され始めると、世界の頂点に立ったような気分になる。いろいろなものが目に入って、『これはすごいことだ』と思うんだ。もちろん、いい気分だった。でも今は、そこには二つの側面があると分かっている」

「19歳の頃は『ブライアン・レイノルズがユヴェントスへ』とか『ブライアン・レイノルズがローマへ』とか、そういう話を目にしていた。今は、自分にはやるべき仕事があると考えている。年齢も重ねて25歳になり、これまでに多くを経験した。考え方が変わった。それが一番大きな違いだと思う」