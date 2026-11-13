少なくとも、大まかな構想は明確だ。USLプレミアは2028年に開幕し、USLチャンピオンシップとUSLリーグ1の上に位置する3部制のピラミッドを形成する予定だ。リーグは10年以内に、トップディビジョンを20チーム、チャンピオンシップを20チーム、リーグ1を40チームとすることを目指している。

実現にはチーム数の拡大が必要だ。新たなトップディビジョンへの参加と、それに伴う支出を引き受けるオーナーも欠かせない。現在、USLチャンピオンシップには25チームが所属している。このうち、新ディビジョンへの参加意向を表明したクラブはこれまでに5つ。あと何クラブが、どれほど早く続くかが、ピラミッドの形を左右する。

マクドノーは、いくつかの障壁があることも認めた。米国サッカー連盟の現行のディビジョン1基準では、リーグ所属チームの少なくとも75％が、人口100万人以上の都市圏で試合を行わなければならない。

スタジアムの問題もある。ディビジョン1基準は最低1万5000人の収容能力を求めており、より小規模な会場を使用するクラブには課題となる。基準を満たすには、現在のスタジアムを拡張するか、新たな本拠地を見つける必要があるかもしれない。いずれにしても、費用と相応の取り組みが必要だ。

マクドノーは、基準には柔軟性を持たせる余地があると考えている。

「基準は常に変わっていくものだと思う。スポーツ全体を見ても、観客動員は難しい問題だ。クラブやリーグによっては観客数が減っている。NFL、NBA、MLBでもそうした状況が見られると思う。スタジアムを建て替えたり、新設したりする際に、どのような構造にしているか考えてほしい。だから我々は、1万5000人が適切な数字だとはあまり考えていない。むしろ『満員になる収容規模を目指す』ということだ」と付け加えた。

マクドノーは自身の考えを説明するため、ボイシを例に挙げた。

「8000人のファンが集まるボイシでの体験が魅力的ではないと言えるだろうか。スタジアムに入れば、観客との距離が近く、一体感のある環境が広がっている。もちろん、それは良いことだ。大きなクラブのスタジアムが60％しか埋まっていないより、ずっと良い」とマクドノーは続けた。

ポートランド・ハーツ・オブ・パインについても、同様の主張を展開した。

「ポートランドは高校のスタジアムで毎試合満員にしている。それができると証明したんだ。収容人数をほぼ倍増させ、1万席のスタジアムを造ろうとしている。そこも満員になれば、事業としても、雰囲気の面でも、クラブの物語としても素晴らしい。メイン州の人々が応援するクラブを築いているんだ」と語り、こう続けた。「私はそれが正しいやり方だと思う。5万席の大聖堂のようなスタジアムを建ててから、満員にしようとするのか。それとも7万席のスタジアムに2万人を集めるのか。それはかなり難しいことだ」

MLSの状況は、より多様だ。『スポーツ・ビジネス・ジャーナル』と『Statista』によると、MLSにある22のサッカー専用スタジアムは平均2万2377席で、2026年に報告された平均観客数は収容人数の89.9％に達する。一方、サッカー専用ではない8会場は満員時の収容人数が平均5万9665人で、平均観客数はその45.7％だ。ただし、こうした大規模会場では、サッカーの試合時に使用席数を減らすこともできる。

つまり、スタジアムの規模を地元の需要に合わせるべきだという主張には根拠がある。だが、USLに課される要件は1万5000席であり、マクドノーが語る5万席の「大聖堂」を大きく下回る。米国サッカー連盟は、リーグが一時的な基準免除を申請することを認めているが、承認が必要だ。USLがその柔軟な対応を認められるかどうかが、どのクラブがトップディビジョンに進めるかを左右する。