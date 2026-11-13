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Paul McDonough_1-1Getty

「結果を出さなければならない」USL会長ポール・マクドノーが語る昇降格制導入計画と、さらに多くのクラブが締め出される可能性がある理由

長年の機能不全を経て、USLは昇降格制度の実現に向け、より強固な仕組みの構築を目指す

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ユナイテッド・サッカーリーグ（USL）は長年、急速に拡大してきた。一方で、加盟クラブの経営を安定させることは、より難しかった。

    拡大は成功ももたらした。急成長を遂げ、ファン層を広げたクラブがある一方、選手への給与を支払えないクラブや、質の低いスタジアムを拠点とするクラブ、さらには短期間の予告で活動を停止するクラブも現れるなど、目立った失敗も生んだ。

    USLの会長兼CEO、ポール・マクドノー氏によると、リーグは新たな最上位ディビジョンの創設と昇降格制度の導入に向け、クラブオーナーの審査方法を変えている。拡大を目指す姿勢は変わらない。違いは、クラブの加盟を断ることにも、以前より前向きになった点だと同氏は主張する。

    「事業の運営方法を転換するにあたり、これは慎重に判断した結果であり、事業にとって良いと考えている。私たちにとって、それが重要だ」とマクドノー氏はGOALに語った。「数チームを失うことになっても、それは私たちの判断だ。そして、昇降格制度に移行する中で、この判断がリーグ全体と各リーグをより強くすると考えている」

  • 「それでは昇降格制の印象が悪くなる」

    New York Cosmos v Brooklyn FC - USL Cup
    Getty Images Sport

    長年にわたる機能不全を経て、USLは組織体制の変更を強く望んでいる。

    これは、USLが壮大な構想を具体的にどう実現するか、真剣に詰め始めていることを示す動きの一つだ。ここ数年、USLは高い目標を掲げてきた。MLSが拒んだ昇降格制度を導入すると発表し、ディビジョン1のリーグを創設する方針も打ち出した。唐突に見えたし、実際にそうだったこともある。重要な決定がオーナーに短い通知期間で伝えられた。スタジアムの規模、市場の規模、オーナーの純資産といった、制度の実現に向けて明らかに課題となり得る点は、全体構想を優先して棚上げされた。

    計画は公表された。今後USLは、どのクラブが要件を満たせるのか、各クラブにどのような投資が必要なのか、そして制度をどう運用するのかを明確にしなければならない。

    マクドノーは「面白いですよね。『ずいぶん長くかかっている』と言う人もいますが、私たちは必要な作業を続けていますし、どう進めるかについて、ただ慎重に戦略を立てようとしているのだと思います。昨年進めた取り組みや、今まさに進めている取り組みを経ずに昇降格制度を始めれば、チームを失い始めると思います。それは問題ですし、昇降格制度の印象も悪くなります」と語った。

  • 難しいスタジアム基準への対応

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    ポートランド・ハーツ・オブ・パインは、小規模な地域社会でもUSLが成長できることを示すモデルクラブとなった

    少なくとも、大まかな構想は明確だ。USLプレミアは2028年に開幕し、USLチャンピオンシップとUSLリーグ1の上に位置する3部制のピラミッドを形成する予定だ。リーグは10年以内に、トップディビジョンを20チーム、チャンピオンシップを20チーム、リーグ1を40チームとすることを目指している。

    実現にはチーム数の拡大が必要だ。新たなトップディビジョンへの参加と、それに伴う支出を引き受けるオーナーも欠かせない。現在、USLチャンピオンシップには25チームが所属している。このうち、新ディビジョンへの参加意向を表明したクラブはこれまでに5つ。あと何クラブが、どれほど早く続くかが、ピラミッドの形を左右する。

    マクドノーは、いくつかの障壁があることも認めた。米国サッカー連盟の現行のディビジョン1基準では、リーグ所属チームの少なくとも75％が、人口100万人以上の都市圏で試合を行わなければならない。

    スタジアムの問題もある。ディビジョン1基準は最低1万5000人の収容能力を求めており、より小規模な会場を使用するクラブには課題となる。基準を満たすには、現在のスタジアムを拡張するか、新たな本拠地を見つける必要があるかもしれない。いずれにしても、費用と相応の取り組みが必要だ。

    マクドノーは、基準には柔軟性を持たせる余地があると考えている。

    「基準は常に変わっていくものだと思う。スポーツ全体を見ても、観客動員は難しい問題だ。クラブやリーグによっては観客数が減っている。NFL、NBA、MLBでもそうした状況が見られると思う。スタジアムを建て替えたり、新設したりする際に、どのような構造にしているか考えてほしい。だから我々は、1万5000人が適切な数字だとはあまり考えていない。むしろ『満員になる収容規模を目指す』ということだ」と付け加えた。

    マクドノーは自身の考えを説明するため、ボイシを例に挙げた。

    「8000人のファンが集まるボイシでの体験が魅力的ではないと言えるだろうか。スタジアムに入れば、観客との距離が近く、一体感のある環境が広がっている。もちろん、それは良いことだ。大きなクラブのスタジアムが60％しか埋まっていないより、ずっと良い」とマクドノーは続けた。

    ポートランド・ハーツ・オブ・パインについても、同様の主張を展開した。

    「ポートランドは高校のスタジアムで毎試合満員にしている。それができると証明したんだ。収容人数をほぼ倍増させ、1万席のスタジアムを造ろうとしている。そこも満員になれば、事業としても、雰囲気の面でも、クラブの物語としても素晴らしい。メイン州の人々が応援するクラブを築いているんだ」と語り、こう続けた。「私はそれが正しいやり方だと思う。5万席の大聖堂のようなスタジアムを建ててから、満員にしようとするのか。それとも7万席のスタジアムに2万人を集めるのか。それはかなり難しいことだ」

    MLSの状況は、より多様だ。『スポーツ・ビジネス・ジャーナル』と『Statista』によると、MLSにある22のサッカー専用スタジアムは平均2万2377席で、2026年に報告された平均観客数は収容人数の89.9％に達する。一方、サッカー専用ではない8会場は満員時の収容人数が平均5万9665人で、平均観客数はその45.7％だ。ただし、こうした大規模会場では、サッカーの試合時に使用席数を減らすこともできる。

    つまり、スタジアムの規模を地元の需要に合わせるべきだという主張には根拠がある。だが、USLに課される要件は1万5000席であり、マクドノーが語る5万席の「大聖堂」を大きく下回る。米国サッカー連盟は、リーグが一時的な基準免除を申請することを認めているが、承認が必要だ。USLがその柔軟な対応を認められるかどうかが、どのクラブがトップディビジョンに進めるかを左右する。

  • 新たなオーナーグループを迎え入れ、既存のオーナーグループを規制する

    Texoma Tifo
    Texoma FC

    マクドノー氏は、USLの基準を満たさないクラブはリーグでの所属資格を失う可能性があると述べた。

    だが、そこに難しさがある。ディビジョンに関係なく、適切なスタジアムを整備するには、先を見据えたオーナーが必要だ。クラブを持続可能な形で成長させ、優れた実績を残してきたオーナーもいる。マクドノーは、その代表例としてコロラドスプリングスとルイビル・シティを挙げた。一方で、苦戦してきたオーナーもおり、そのクラブはリーグでの地位を失う可能性がある。

    そのためには、リーグが財務状況を評価する方法を変える必要がある。マクドノーによると、全クラブの評価が行われ、コーパスクリスティFCはリーグの要件を満たせなかったため、2027年にUSLリーグ1へ復帰しない。他のクラブもリーグでの地位を失う可能性がある。

    「コーパスクリスティは2027年には戻ってこない。他にも協議を続けているクラブがある。我々は戦略的に判断し、『成功できるクラブになり、選手を大切にし、事業を適切に運営できると思えないなら、参加は認めない』と伝えるだけだ。我々が目指す水準を満たしていないと判断し、2チーム、3チーム、あるいは4チームを除外することもあり得る」とマクドノーは語った。

    マクドノーは、今の段階で一部クラブの離脱を受け入れれば、昇降格制度の開始後にクラブが立ち行かなくなるリスクを減らせると主張する。それは、リーグ自身が加盟を認めたクラブについて難しい決断を下すことを意味し、関係する選手やサポーターにも不安をもたらす。

    「好ましく思わない人が多いのは確かだ。それでも我々は、彼らに機会を与えたい。我々が加盟を認めたのだから、事業運営を改善できるかどうか試す機会を与えたい。こうした対応を取っているのは、より見識のあるオーナーに対して市場で信頼を得るには、我々自身が事業をもっと適切に運営する必要があると分かっているからだ」と語った。

    加盟のハードルも上がっている。マクドノーによると、現在、加盟を希望するオーナーは12～24カ月にわたる審査を受ける。リーグはクラブを持続的に運営できるかを見極めようとしており、基準に達しないグループは受け入れないという。

    それは「拡大」という高い目標に逆行するようにも聞こえるが、明確な狙いがある。

    「前進するために、チーム数という点では2歩後退するようなものだ。そうすることで、より優れたチームを守り、支えることができ、より良い投資家を迎えられる。我々は強くなる」とマクドノーは付け加えた。

  • 「我々は結果を出さなければならない」

    USL Generic Ball pic
    Getty

    昇降格制度の導入を見据えるUSLには、数々の成果を喜ぶ理由がある。

    そして、そうしたクラブオーナーが決まれば、リーグは理論上、より効率的に規模を拡大できる体制が整う。実際、マクドノーらが挙げられるリーグ全体の成果は、最近いくつもある。

    今年初めに合意された画期的な労使協定にはUSLプレミアに関する条項が盛り込まれ、将来の昇降格制に向けた準備も進んだ。民間投資会社ベルタワー・パートナーズからの投資は、資金注入によって成長を後押しすると期待されている。収益分配協定によってクラブも収益の一部を受け取れるようになった。リーグがスポンサー契約や放映権契約を拡大し続ければ、これは極めて重要になる可能性がある。

    「そうした話し合いは続けています。オーナー、新たな投資家、スポンサー、メディアとの話し合いも続けています。すべて進行中です。これまであまり表に出てこなかったのは、舞台裏で地道な作業を数多く進めているからです」とマクドノーは語った。

    リーグの運営組織には、こうした計画の実行を支える新たな人物も加わった。プレミアリーグで最高フットボール責任者を務めたトニー・スコールズがUSLプレミアの会長に就任し、2028年の発足に向けた準備を統括している。

    「イングランドのプレミアリーグでこれほど豊富な経験を積み、大きな影響力を持っていた人物は、そうそう思い浮かびません。こちらで学ぶべきことはありますが、彼は賢い人です。人柄も良く、すでに精力的に取り組んでいます。そして、学べることはすべて学ぼうとしています。理事会にも出席して多くのオーナーと会い、彼らはスコールズ本人や、その経験と知見を高く評価していました」とマクドノーは付け加えた。

    こうした動きを総合し、マクドノーはUSLがより魅力的な投資先になりつつあると考えている。既存のオーナーに対する審査は厳しくなり、新たにオーナーになることを希望する人の審査期間も長くなった。ただ、リーグはこれらの変化を、実際に機能する3部制につなげなければならない。

    「私たちは結果を出し、それを出し続けるしかありません。これまでは必ずしもそうではなかったのですから」とマクドノーは語った。