米国女子代表の海外組：リリー・ヨハネスがリーグ戦初ゴール、ファロン・タリス＝ジョイスはマンチェスター・ユナイテッドで活躍、アリッサ・トンプソンはチェルシーを勢いづけられず

アメリカ女子代表に残された時間は少ない。2週間後にはCONCACAF W選手権の準々決勝でエルサルバドルと対戦し、2027年FIFA女子ワールドカップ出場権の獲得を目指す。

しかし、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）、女子スーパーリーグ（WSL）、フランス1部リーグはいずれもシーズン真っ最中。アメリカ女子代表が合宿に集まるまで、休む間はほとんどない。クラブでの戦いはまだ続いており、欧州各地で複数のアメリカ人選手が存在感を示している。

サム・コフィーは負傷でシーズン序盤を欠場した後、マンチェスター・シティでボール奪取に強みを見せる本来の姿を取り戻しつつある。アメリカ代表の中盤を支えるコフィーは途中出場が続いているものの、WSLで首位を維持するチームで試合のテンポをつくり、タックルでボールを奪っている。

そのすぐ後ろにつけるチェルシーでは、アリッサ・トンプソンがゴールに迫っている。今季は後半からの出場が多いトンプソンだが、自ら得点できないときも、選手層の厚いチェルシー攻撃陣のためにチャンスをつくっている。

そのほか、ファロン・タリス＝ジョイスはマンチェスター・ユナイテッドでクリーンシートを達成。エミリー・フォックスはアーセナルがリヴァプールに2-1で勝利した試合で、いつも通り安定感と規律あるプレーを見せた。また、リリー・ヨハネスはリヨンで再び見事なゴールを決めた。

GOALが、海外でプレーするアメリカ女子代表のスター選手たちの活躍を振り返る……。