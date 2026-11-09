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imago-sport-1085245600.jpgPRESSE SPORTS

米国女子代表の海外組：リリー・ヨハネスがリーグ戦初ゴール、ファロン・タリス＝ジョイスはマンチェスター・ユナイテッドで活躍、アリッサ・トンプソンはチェルシーを勢いづけられず

リリー・ヨハネスが得点、サム・コフィーは調子をつかみ、ファロン・タリス＝ジョイスが再び輝く。アリッサ・トンプソンが浮上のきっかけを探す一方、アーセナルのエミリー・フォックスは安定したプレーを続ける。

翻訳者：

  • アメリカ女子代表に残された時間は少ない。2週間後にはCONCACAF W選手権の準々決勝でエルサルバドルと対戦し、2027年FIFA女子ワールドカップ出場権の獲得を目指す。

    しかし、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）、女子スーパーリーグ（WSL）、フランス1部リーグはいずれもシーズン真っ最中。アメリカ女子代表が合宿に集まるまで、休む間はほとんどない。クラブでの戦いはまだ続いており、欧州各地で複数のアメリカ人選手が存在感を示している。

    サム・コフィーは負傷でシーズン序盤を欠場した後、マンチェスター・シティでボール奪取に強みを見せる本来の姿を取り戻しつつある。アメリカ代表の中盤を支えるコフィーは途中出場が続いているものの、WSLで首位を維持するチームで試合のテンポをつくり、タックルでボールを奪っている。

    そのすぐ後ろにつけるチェルシーでは、アリッサ・トンプソンがゴールに迫っている。今季は後半からの出場が多いトンプソンだが、自ら得点できないときも、選手層の厚いチェルシー攻撃陣のためにチャンスをつくっている。

    そのほか、ファロン・タリス＝ジョイスはマンチェスター・ユナイテッドでクリーンシートを達成。エミリー・フォックスはアーセナルがリヴァプールに2-1で勝利した試合で、いつも通り安定感と規律あるプレーを見せた。また、リリー・ヨハネスはリヨンで再び見事なゴールを決めた。

    GOALが、海外でプレーするアメリカ女子代表のスター選手たちの活躍を振り返る……。

  • ヨハネスがまたしてもゴールを決める活躍

    Lily Yohannes

    ヨハネスは週末、OLリヨネの一員として前半45分にゴールを決めた。

    ヨハネスは週末、OLリヨンヌで再び期待を感じさせるプレーを見せた。フランスのプルミエール・リーグでRCランスに7-1と大勝した試合で、今季リーグ戦初ゴールを挙げた。

    若きMFは前半終了間際、ダマリス・エグロラの狙い澄ましたクロスに頭で合わせ、スコアを5-1とした。

    ヨハネスは67分までプレー。国内タイトルのさらなる獲得を目指すリヨンヌは、この大勝でリーグ上位勢の一角としての地位を確かなものにした。

    攻撃的なMFにとって、アメリカ女子代表での先発入りを目指す上でも、また一つ前向きな一歩となった。ワールドカップの年が近づく中、こうした活躍を重ねることは、その可能性を高めるはずだ。

  • 後半のトンプソン

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    アリッサ・トンプソンはチェルシーの選手として54分に途中出場した。

    トンプソンは日曜日のエヴァートン戦でベンチからの出場となり、55分にボルティモアに代わってピッチに立った。しかし、アタッキングサードでは持ち前の鋭さを発揮できなかった。

    チェルシーは28分に先制したが、5分後にオウンゴールでエヴァートンに追いつかれた。1-1の引き分けでチェルシーのリーグ連勝は止まり、マンチェスター・シティがWSL首位で勝ち点差を2に広げた。

    トンプソンにとっての課題は、チェルシーで継続的に先発の座をつかむことだ。加入初年度はたびたび先発し、チームの主な得点源の一人となったが、選手層の厚いチームで再び存在感を示そうとしている。

    スピードとDFを突破する力はトンプソンの大きな武器だが、このレベルではゴールやアシストという結果も重要になる。チェルシーの勝ち越しゴールに貢献する時間は30分以上あったものの、最後まで得点は生まれなかった。米国女子代表でもウイングの先発の座を争っており、今後数週間、トンプソンには目指すべきものが多い。

  • タリス＝ジョイスがクリーンシートを達成

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    ファロン・タリス＝ジョイスとマンチェスター・ユナイテッドは、アストン・ヴィラに1-0で勝利した。

    ファロン・タリス＝ジョイスが、マンチェスター・ユナイテッドにとって最も重要な選手の一人である理由を改めて示した。日曜日のアストン・ヴィラ戦で4本のセーブを記録し、1-0の勝利に貢献した。

    ヴィラが攻勢を強めた後半、GKタリス＝ジョイスはアマリエ・ヴァンスゴーのシュートを見事に防ぐと、オリアーヌ・ジャン＝フランソワのシュートも指先でセーブした。これでWSLでは2試合連続のクリーンシート。ユナイテッドが劣勢に立たされた際の重要性を、再び示すパフォーマンスだった。

    ユナイテッドはこれで公式戦11試合無敗。直近のリーグ戦5試合では3度のクリーンシートを達成している。タリス＝ジョイスはその好調を支える重要な存在であり、安定したプレーはエマ・ヘイズに多くの検討材料を与えるはずだ。

    ワールドカップ予選を控え、次のアメリカ女子代表合宿が近づくなか、タリス＝ジョイスは先発の座に向けてアピールを強めている。継続的な出場機会、クリーンシート、そしてチームが最も必要とする場面でのセーブ。今後につながる実績を着実に積み上げている。

  • コフィーが再び調子を取り戻しつつある

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    サム・コフィーは11月7日のウェストハム戦で、マンチェスター・シティの選手として61分に途中出場した。

    コフィーがアメリカ女子代表とマンチェスター・シティの双方にとって重要なのは、試合のテンポを操る力だけではない。守備での安定感、フィジカルの強さ、声を出してチームをけん引するリーダーシップにより、中盤の中心的存在となっている。昨シーズン終盤と今シーズン序盤を欠場したコフィーが復帰し、出場時間を積み重ねていることは、両チームにとって非常に大きい。

    コフィーはシティがウェストハムに5-0で圧勝した試合の61分に途中出場し、中盤での主導権維持に貢献した。持ち前のボール奪取力とボール保持時の落ち着きを発揮し、シティが再び快勝で試合を終えるまで、チームのプレーを円滑に進めた。

    定期的な先発出場に向けてはまだ取り組んでいる段階だが、今回の出場時間は前向きな一歩だ。次の代表合宿が近づくなか、コンディションを整えたコフィーがクラブでリズムを取り戻しつつあることは、アメリカ女子代表にとって朗報だ。

    一方、シティはタイトル防衛に向けて好スタートを切った。女子スーパーリーグ（WSL）では9試合で8勝1分けの勝ち点25を獲得して首位に立ち、チェルシーに勝ち点2差をつけている。