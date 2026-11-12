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Malen Roma Serie A

突如、ゴールまで数多く生まれるように。イタリアのセリエAは欧州で最もエキサイティングなリーグに変わった

イタリアのトップリーグは1990年代の全盛期以降、存在感を大きく失ってきたが、再び盛り返す兆しも見えている。

Mark Doyle
翻訳者：

  • イタリアサッカーがまたしても新たな低迷の底に達したかに見えた日から、まもなく1カ月が経つ。代表チームが屈辱的な形で3大会連続のワールドカップ出場を逃してから半年。セリエAの4クラブが、同じチャンピオンズリーグの試合日にそろって敗れるという初めての事態が起きた。

    酌むべき事情はあったかもしれない。ASローマはレアル・マドリーに劇的な敗戦を喫したものの、最後の10分を除けば素晴らしいプレーを見せていた。一方、コモにとってはこの大会でまだ2試合目だった。それでも、16年間チャンピオンズリーグの優勝クラブを輩出していない国として、イタリアサッカーが示した姿は最悪に近かった。

    それでもジョバンニ・マラゴは、セリエAの現状について「一括りにした、広範な結論」を出すべきではないと警告した。イタリアサッカー連盟（FIGC）の特別管理者は、これらの敗戦は「我々のサッカーを適切に映し出していない」と説明した。そして、すでにその言葉が正しかったと言うこともできる。

    ASローマ、コモ、インテル、ナポリが翌週、それぞれ次のチャンピオンズリーグの試合に勝利し、さらにコモがその1節後にランスでの9-1というスコアで驚くべき記録を打ち立てたからといって、イタリアサッカーが実際に最高の状態にあるというわけではない。だが、その「死」を伝える声は大げさに過ぎた。主な理由は3つある。

  • 今では新しいスタジアムまで建設されている。

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    AFP

    UEFAはイタリアに対し、早急にスタジアムが建設されなければ、2032年欧州選手権の共同開催権を剥奪すると警告した。

    イタリアサッカーの最大の問題は、主要な関係者が全体の利益のために協力しようとすることがほとんどない点にある。ほぼ誰もが自分の利益だけを追い求めており、それが前進を不可能にしている。イタリアが再びワールドカップ予選で敗退したことを受け、メディアで盛んに検証が行われる中、アレッサンドロ・デル・ピエロはこう語った。「結局のところ、我々は自分の尻を守ることしか考えていない

    ただし、誰もが一致している点が一つある。セリエAのスタジアムの大半は、最高レベルのスポーツイベントを開催するには適していない。例えばナポリは過去3年間で2度のリーグ優勝を果たしたが、クラブ会長のアウレリオ・デ・ラウレンティスは本拠地を繰り返し「クソ便所」と呼んでいる。なぜか。スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは、ほかの多くのスタジアムと同様、イタリアで最後にワールドカップが開催された1990年以来、抜本的な近代化も改築も行われていないからだ。

    それが今、変わろうとしている。少なくとも理論上は。

    イタリアサッカー連盟（FIGC）が先月、EURO2032の開催地候補を発表した際、すぐに目を引いたのは、候補に挙がった14のスタジアムのうち、現状のままで実際に試合を開催できるのはユヴェントスのアリアンツ・スタジアムだけだという点だった。残る13のスタジアムは全面的に改築するか、そもそも新たに建設しなければならない。当然ながら、これは大きな驚きを呼んだ。

    イタリアで何かを建てようとしたことがある人なら、この国の官僚主義が想像を絶するほど厄介だと知っている。行政手続きに何年も足を取られずに済むのは難しい。昨年、UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は「イタリアの政治家は、なぜ同国のサッカーインフラが欧州で最も劣悪な部類に入るのか自問すべきだ」と辛辣に批判した。イタリアからEURO2032の開催権を剥奪するという警告も伴ったチェフェリンの批判は、狙い通りの効果を上げているようだ。

    イタリアのスタジアムでなお多くの建設工事が必要なことは、間違いなく懸念材料だ。それでも、明らかな進展が見られる。フィオレンティーナのスタディオ・アルテミオ・フランキの改築はすでに本格的に進んでおり、2029年までに完了する予定だ。ボローニャでの全く新しいスタジアムの建設も、先月ようやく承認された。そして、おそらく最も重要なのは、ACミランとインテルが新たな共同本拠地となるゼネラリ・スタジアムの計画をついに発表したことだ。完成は2031年までを予定している。

    もちろん、いずれも実現が保証されているわけではない。それでも、何年にもわたるもどかしい停滞を経て、EURO2032を巡る開催権剥奪の警告と、ワールドカップでの失敗に対する今や耐え難いほどの不満が、長らく待ち望まれてきた複数のセリエAのスタジアムの近代化に、少なくとも希望をもたらした。実現すれば、試合日の収入増によって該当するクラブが恩恵を受けるだけでなく、リーグ全体にも利益をもたらすだろう。

  • そして突然、セリエAでゴールまで生まれるように！

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    ミランとインテルの前回のダービーでは、4ゴールが生まれた。

    ただし、イタリアでは新スタジアムの建設がようやく始まったところだ。他国のクラブは、VIPボックスの販売などで何年も前からはるかに多くの収入を得ている。経済面での遅れは、さらに広がる恐れがある。

    競技面でも差が広がるかもしれない。セリエAは移籍市場でプレミアリーグに対抗できないのが実情だ。それでも、イタリアの一部クラブは、重要なのは資金の多さよりも、その使い方だと示している。インテルは主に費用を抑えた選手獲得によって、3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。そして、コモは賢いチーム編成のさらに好例と言えるだろう。

    ジャルム・グループの資金援助がなければ、同クラブの目覚ましい躍進は実現しなかった。だが、セスク・ファブレガス率いるチームがランスを、そしてそれに先立ってマンチェスター・ユナイテッドを圧倒したのは、高額な新戦力のおかげではない。賢い補強と明確なチームの方向性によって、世界のサッカー界でも屈指の資金力を誇るクラブを圧倒したのだ。

    コモは、先にアタランタが示したように、若手や過小評価されている選手、あるいはその両方と攻撃的なサッカーによって欧州の舞台で注目を集められることを、セリエAの他クラブに示した。だが、フロジノーネまで同じことを成し遂げようとしているのは、まったくの驚きだ。

    昇格組のフロジノーネは、すぐに降格すると広く予想されていた。しかし現在、11試合で勝ち点20を獲得し、セリエAの6位につけている。この順位でとりわけ注目すべきは、見事な攻撃的スタイルでたどり着いたことだ。フロジノーネはここまで24得点を記録。この印象的な得点数は、イタリアのトップリーグで起きているプレースタイルの明確な変化を象徴している。

    今シーズンの開幕前、Gazzetta dello Sportをはじめとするメディアは、セリエAの20チームの多くが攻撃的な布陣で臨むだろうと指摘していた。それでも、守備的なサッカーで知られるリーグで、突然これほど多くのゴールが生まれるとは誰も予想していなかった。ところが、開幕から3カ月弱が経った今、欧州5大リーグで得点力上位の4チームはイタリア勢だ

    驚きの首位に立つラツィオは25得点、現王者インテルは28得点、ASローマに至っては31得点を挙げている。比較すると、バイエルン・ミュンヘンはブンデスリーガでここまで29得点だ。今シーズンのリーグ戦でローマより多く得点しているのはバルセロナだけだが、こちらは12試合で48得点とはるかに多い。

    いずれにせよ、ローマを率いるのは元アタランタ監督のジャン・ピエロ・ガスペリーニだ。セリエAが遅ればせながら、よりダイレクトで攻撃的なプレースタイルを取り入れつつあることを示す兆候は増えている。イタリアのチームは長年、欧州の他の強豪クラブ、とりわけプレミアリーグ勢の強度についていくのに苦労してきた。

    元イタリア代表のダニエレ・アダーニは、このサッカー哲学の変化こそ、マッシミリアーノ・アッレグリがナポリで苦戦している理由だと考えている。アッレグリは、何度つまずいても深手を負わず、長年の停滞の一因にもなっているイタリア人監督の一人で、昨シーズン終了時にはすでにミランを解任されていた。「彼のサッカーのやり方は、もう時代遅れだ」と、元DFはLa Domenica Sportivaで語った。この見方には議論の余地がある。イタリアで優れた守備が時代遅れになることは、おそらくないだろう。ただ、セリエAがますます見応えのあるリーグになっているのは確かだ。

    1試合平均で3ゴール以上が生まれ、すでに9試合で少なくとも6ゴールが記録されている。だが、とりわけ目を引くのは、リーグがいかに予測不能になったかだ。例えばミランは、インテルとのダービーに3-1で勝ちながら、その少し前にはボローニャとのアウェー戦で2-4と敗れている。

    現在、上位5チームの勝ち点差はわずか6ポイント。シーズンを通して試合がこれほど人々を引きつけ続けるかは分からない。それでも、今のイタリアサッカーは、もはや遅く、退屈で、予想どおりのものではない。そして、それが変わると考える理由もほとんどない。

  • 今や若手選手もセリエAにやって来る

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    アントニオ・ライモンドは、新たなセリエAシーズンの開幕から数カ月で注目を集めた若手選手の一人だ。

    2025年夏、ケヴィン・デ・ブライネとルカ・モドリッチがそれぞれナポリとミラノに移ったことで、イタリアはキャリア終盤のサッカー選手にとっての引退先という評判を、むしろ強めた。セリエAでは、特にビッグクラブで実力を証明するチャンスを得られる若手があまりに少なく、キャリアを始めるよりも延ばすのに適したリーグであり続けるように見えた。

    だが、リーグの将来のスーパースター候補は、もはやニコ・パス、ピオ・エスポジト、ケナン・ユルディズだけではない。ケリム・アライベゴビッチ、フランコ・マスタントゥオーノ、グスタボ・バレラ、サミュエル・ムバングラ、アリュー・エンジエはいずれも22歳以下で、今季は実力を示している。

    さらに喜ばしいことに、若いイタリア人選手も次第に頭角を現している。 アルファジョ・シセ、シモーネ・ランティーニ、エマヌエーレ・ルッリ、アントニオ・ライモンドらは、イタリアを立て直そうとするロベルト・マンチーニの注目を突然集めるようになった。 マンチェスター・シティの元監督は以前、イタリアはデル・ピエロのようなワールドクラスのアタッカーをもはや輩出していないと主張していた。しかし、デル・ピエロはこれに異を唱え、問題は選手の質ではなく、トレーニングにあるとした。

    「私たちは若い選手に何をすべきかをあまりに頻繁に指示し、その創造性を押し殺している」と、かつてユヴェントスで背番号10を背負ったデル・ピエロはSky Calcio Unpluggedで強調した。「選手たちは指示を実行するのがうまくなる。だが、そのシステムから離れた途端にミスを犯し、悪い選手だと見なされてしまう。しかし、そうではない。問題は、彼らが一つのプレー方法しか教わっていないことだ」

    一方で、セリエAの複数の監督が、プレーの仕方でも若手の起用でも、より大きなリスクを取る用意があることを示す兆しは増えている。それは関係者全員にとって良いことに違いない。