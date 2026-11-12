ただし、イタリアでは新スタジアムの建設がようやく始まったところだ。他国のクラブは、VIPボックスの販売などで何年も前からはるかに多くの収入を得ている。経済面での遅れは、さらに広がる恐れがある。

競技面でも差が広がるかもしれない。セリエAは移籍市場でプレミアリーグに対抗できないのが実情だ。それでも、イタリアの一部クラブは、重要なのは資金の多さよりも、その使い方だと示している。インテルは主に費用を抑えた選手獲得によって、3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。そして、コモは賢いチーム編成のさらに好例と言えるだろう。

ジャルム・グループの資金援助がなければ、同クラブの目覚ましい躍進は実現しなかった。だが、セスク・ファブレガス率いるチームがランスを、そしてそれに先立ってマンチェスター・ユナイテッドを圧倒したのは、高額な新戦力のおかげではない。賢い補強と明確なチームの方向性によって、世界のサッカー界でも屈指の資金力を誇るクラブを圧倒したのだ。

コモは、先にアタランタが示したように、若手や過小評価されている選手、あるいはその両方と攻撃的なサッカーによって欧州の舞台で注目を集められることを、セリエAの他クラブに示した。だが、フロジノーネまで同じことを成し遂げようとしているのは、まったくの驚きだ。

昇格組のフロジノーネは、すぐに降格すると広く予想されていた。しかし現在、11試合で勝ち点20を獲得し、セリエAの6位につけている。この順位でとりわけ注目すべきは、見事な攻撃的スタイルでたどり着いたことだ。フロジノーネはここまで24得点を記録。この印象的な得点数は、イタリアのトップリーグで起きているプレースタイルの明確な変化を象徴している。

今シーズンの開幕前、Gazzetta dello Sportをはじめとするメディアは、セリエAの20チームの多くが攻撃的な布陣で臨むだろうと指摘していた。それでも、守備的なサッカーで知られるリーグで、突然これほど多くのゴールが生まれるとは誰も予想していなかった。ところが、開幕から3カ月弱が経った今、欧州5大リーグで得点力上位の4チームはイタリア勢だ。

驚きの首位に立つラツィオは25得点、現王者インテルは28得点、ASローマに至っては31得点を挙げている。比較すると、バイエルン・ミュンヘンはブンデスリーガでここまで29得点だ。今シーズンのリーグ戦でローマより多く得点しているのはバルセロナだけだが、こちらは12試合で48得点とはるかに多い。

いずれにせよ、ローマを率いるのは元アタランタ監督のジャン・ピエロ・ガスペリーニだ。セリエAが遅ればせながら、よりダイレクトで攻撃的なプレースタイルを取り入れつつあることを示す兆候は増えている。イタリアのチームは長年、欧州の他の強豪クラブ、とりわけプレミアリーグ勢の強度についていくのに苦労してきた。

元イタリア代表のダニエレ・アダーニは、このサッカー哲学の変化こそ、マッシミリアーノ・アッレグリがナポリで苦戦している理由だと考えている。アッレグリは、何度つまずいても深手を負わず、長年の停滞の一因にもなっているイタリア人監督の一人で、昨シーズン終了時にはすでにミランを解任されていた。「彼のサッカーのやり方は、もう時代遅れだ」と、元DFはLa Domenica Sportivaで語った。この見方には議論の余地がある。イタリアで優れた守備が時代遅れになることは、おそらくないだろう。ただ、セリエAがますます見応えのあるリーグになっているのは確かだ。

1試合平均で3ゴール以上が生まれ、すでに9試合で少なくとも6ゴールが記録されている。だが、とりわけ目を引くのは、リーグがいかに予測不能になったかだ。例えばミランは、インテルとのダービーに3-1で勝ちながら、その少し前にはボローニャとのアウェー戦で2-4と敗れている。

現在、上位5チームの勝ち点差はわずか6ポイント。シーズンを通して試合がこれほど人々を引きつけ続けるかは分からない。それでも、今のイタリアサッカーは、もはや遅く、退屈で、予想どおりのものではない。そして、それが変わると考える理由もほとんどない。