最後に取り上げるのは、まるで一切の歯止めを失い、何のためらいもなく資金をつぎ込んだように見えるクラブだ。トッテナムはプレミアリーグで3季連続17位フィニッシュを避けるべく、ロベルト・デ・ゼルビに3億200万ポンド（4億800万ドル）の補強資金を与えた。これは今夏の同リーグでマンチェスター・シティ、チェルシーに次ぐ3番目の規模であり、クラブがこのイタリア人に大きな信頼を寄せていることを示している。

ただ、トッテナムが獲得した選手の中で、支払った金額に見合う者は誰一人いないと主張することも十分可能だろう。サンド・トナーリはプレミアリーグでの経験も豊富な優れたMFだが、それでもニューカッスルは1億ポンド（1億3500万ドル）を要求し、してやったりだった。

マテウス・フェルナンデスは22歳の将来有望な若手だが、昨季はウェストハムで降格を経験しており、単純に8500万ポンド（1億1500万ドル）の価値はなかった。さらにサビオは、マンチェスター・シティで2シーズンにわたってプレミアリーグ2得点しか挙げていないにもかかわらず、スパーズはフェルナンデスと同額のばかげた出費に値すると判断した。これはイングランドサッカー史上でも、そしてサッカー史全体で見ても最悪級の取引の一つだ。

念押しと言わんばかりに、スパーズはマンチェスター・シティで失敗に終わったもう1人の選手、オマル・マーモウシュも獲得した。ひとまずレンタル加入だが、トッテナムは来夏に6000万ポンド（8100万ドル）で完全移籍に切り替える義務を負っており、これもまた悪いビジネスだ。さらに不可解な駆け込み補強として、トッテナムはチェルシーで見切られたミハイロ・ムドリクも獲得。契約には7500万ポンド（1億100万ドル）の買い取りオプションも盛り込まれた。

ブライトンもまた、ヤン・ポール・ファン・ヘッケに対してトッテナムから5200万ポンド（7000万ドル）を得て、喜んでいたことだろう。チェルシーからわずか1000万ポンドでトシン・アララビオヨを獲得した終盤の補強だけが、マルコス・セネシとアンドリュー・ロバートソンのフリー移籍を別にすれば、スパーズにとって金銭的に理にかなった唯一の取引だった。

トッテナムは収支改善を図るために8選手を売却したものの、交渉の場では大いに物足りなさを残した。クリスティアン・ロメロは3200万ポンド（4000万ドル）でアトレティコ・マドリーへ、ジェド・スペンスは3000万ポンド（3300万ドル）でインテルへ移籍したが、2人はクラブの主力選手であり、いずれもワールドカップで力強いパフォーマンスを見せていただけに、見返りとしては乏しかった。

近年では、リバプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドといったクラブが、やみくもに金をばらまいても機能しないことを示してきた。新シーズンの悲惨なスタートを見る限り、スパーズも次にその教訓を痛い形で学ぶことになりそうだ。