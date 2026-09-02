移籍市場総括：2026年夏の補強を終えた欧州の資産価値上位10クラブの最終評価
これで決まりだ。2026年夏の移籍市場は終了した。最終日にはドラマが相次ぎ、多くの強豪クラブが文字通り最後の最後まで陣容整備に奔走した。
この4カ月間で欧州全体では何十億もの資金が投じられ、移籍金はばかげた新たな高みに達した。実績の乏しい選手や不調の選手にまで法外な金額が動き、記録は次々と塗り替えられた。しかし、ここからが本当の勝負である。
市場で最も高い価値を見いだしたクラブはどこだったのか。最も浪費が目立ったのはどこか。そして補強担当部門が痛恨の失敗に終わったのはどのクラブなのか。
GOALは、2026年デロイト・フットボール・マネーリーグのトップ10クラブが行った補強を採点し、2026-27シーズンが本格化する中で各クラブがどのような立ち位置にあるのかを分析する。
アーセナル｜評価：A
アーセナルは今夏の移籍市場でガブリエウ・マルティネッリ、ガブリエウ・ジェズス、レアンドロ・トロサール、クリスティアン・ノアゴーアら7選手を売却し、総額1億2000万ポンド（1億6300万ドル）を手にした。マルティネッリをアル・ヒラルに売却したのは、ミケル・アルテタ監督が左ウイングに十分な層を抱えているわけではなく、25歳のブラジル人にもなお多くを期待できることを考えれば、ややリスクがあり、印象も良くない判断だった。しかし、昨季プレミアリーグで1ゴールしか挙げられなかった選手に対して、クラブ史上最高額となる5570万ポンド（7600万ドル）のオファーが届いた以上、アーセナルを責めるのは難しい。
しかも、マルティネッリはベンチ要員になる運命だったかもしれない。クラブ・ブルージュから3400万ポンド（4600万ドル）で加入したクリスティアン・ツォリスが、すでに掘り出し物に見えているからだ。もちろん、ヴィニシウス・ジュニオールと同じレベルではない。それでも、元クラブ・ブルージュ、ノリッジ・シティのこの選手は、見る者をわくわくさせる縦への推進力を備えたアシストメーカーであり、なお大きな伸びしろを残している。
さらにアーセナルは、ブルーノ・ギマランイスに7500万ポンド（1億200万ドル）を投じたが、現在の市場においてこれ以上ないほど確実性の高い補強と言える。ニューカッスルでの印象的な4年間を通じてプレミアリーグでの実力を証明したこのブラジル人は、卓越したプレス耐性、前進性のあるパスレンジ、そして激しいボール奪取能力を備え、アルテタの中盤を完成させるだけの資質を持っている。
最後の新戦力となったのは、5500万ポンド（7400万ドル）でアストン・ヴィラから加入したエズリ・コンサだ。イングランド代表のこのDFは最終ラインで複数ポジションをこなせるため、ウィリアム・サリバが重傷からの復帰を目指す中で、その柔軟性は極めて重要になる可能性がある。非常に印象的なローン期間を経てアーセナルへの完全移籍を果たしたピエロ・インカピエも、信頼できる選択肢になるはずだ。
アルテタは、プレミアリーグのトロフィーをエミレーツにとどめておくために必要なすべての駒を手にしている。そして、アーセナルがチャンピオンズリーグでさらに一歩先へ進むことさえ可能かもしれない。
バルセロナ｜評価：B
夏の始まりに、バルセロナは待望されていたラ・リーガの1:1財政フェアプレールールへの復帰を正式に発表した。これにより、選手売却で生み出した1ユーロごとに、その全額を再び新戦力獲得に充てられるようになり、ここ数年足かせとなっていた制限はなくなった。リーガ王者は5選手の放出で1億2000万ユーロ（1億300万ポンド／1億3900万ドル）を捻出し、その中でもフェラン・トーレスのパリ・サンジェルマン移籍による5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）が最も大きかった。また、ロベルト・レヴァンドフスキとマーカス・ラッシュフォードの給与負担も帳簿から外した。
クラブはさらに、高い信用格付けを生かして2億1000万ユーロ（1億8000万ポンド／2億4300万ドル）の銀行融資を確保した。これは今後4〜5年で見込まれるテレビ放映権収入の前払いを裏付けとするもので、ハンジ・フリックは主要な補強ターゲット全員の獲得に動くことを許された。ドイツ人指揮官はそのうち2人、アンソニー・ゴードンとロドリを手にし、バルサはこの2人に合計1億4000万ユーロ（1億2000万ポンド／1億6200万ドル）を投じた。
元ニューカッスルの主力だったゴードンは、フリックのハイプレスシステムに理想的なウインガーであり、ロドリは世界最高の守備的MFだ。後者をマンチェスター・シティから引き抜いたことは、この移籍市場全体でも最大級の快挙だったかもしれない。なぜなら、2024年のバロンドール受賞者は、ブラウグラナを2015年以来初のチャンピオンズリーグ制覇へと導ける存在だからだ。
フリックはさらに、レヴァンドフスキとトーレスの流出を補うため、ボルシア・ドルトムントからカリム・アデイェミ、アーセナルからガブリエウ・ジェズスを獲得したほか、18歳のワンダーキッド、ジェシー・ビシウもクラブ・ブルッヘから加入した。バルサは最後にジョアン・カンセロをフリー移籍で獲得して補強を締めくくった。アル・ヒラルからの最初のレンタル復帰を大成功に変えた32歳にとって、これは十分に値する移籍だった。
ただし、新たなDFは他に補強されておらず、これは不安材料だ。特にロナルド・アラウホがリヴァプールへレンタル移籍した後ではなおさらである。最終ラインの連係不足は昨季の欧州でバルサに高くついたが、一方で当時はロドリという守備の盾がいなかった。危険なトランジションを封じるスペインのワールドカップヒーローがいることで、単純にどの相手よりも多く点を取って勝ち切る可能性はある。ただ、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス獲得を実らせられなかったことは尾を引くかもしれない。負傷しがちなジェズスは、信頼できる代役としてそれに到底見合っていないからだ。
バイエルン・ミュンヘン｜評価：C
バイエルン・ミュンヘンは、この夏は非常に静かな補強期間となった。契約満了となったクラブのレジェンド、レオン・ゴレツカを含む10選手がクラブを去り、移籍金が発生した売却で1000万ユーロ（約43億円／5800万ドル）を超えたのはジョアン・パリーニャとノエル・アセコだけだった。
最終的にヴァンサン・コンパニが実現させた大型補強は2件のみで、その1人目がPSVから加入したイスマエル・サイバリだった。バイエルンはこの25歳に5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）を支払い、同選手はフィリップス・スタディオンで過ごした最後の2シーズンにエールディヴィジで26ゴールを記録し、2026年ワールドカップではモロッコ代表の主力として輝いた。
サイバリは、モロッコが準々決勝に進出した戦いの中で際立った存在となり、とりわけブラジルとの1-1の引き分けでは得点も記録した。そしてバイエルンでのデビュー戦となったシュトゥットガルト戦、5-1のブンデスリーガ勝利では2アシストをマークした。コンパニはサイバリによって前線に戦術的柔軟性と純粋なパワーをもたらすことができる。かつてチェルシーからのレンタルで在籍したニコラス・ジャクソンにはなかった新たな側面が加わる形だ。
さらにバイエルンは、ドイツ代表のナサニエル・ブラウンを同じく5000万ユーロの契約でフランクフルトから引き抜いた。23歳の同選手は左サイドバックでアルフォンソ・デイヴィスにとって貴重な競争相手となるだろう。しかし、ブンデスリーガ王者にとってこの移籍市場で最も大きな成果は、ミカエル・オリーズを引き留めたことだった。
フランス代表のオリーズには、レアル・マドリーが世界記録となる移籍に向けて数週間にわたり強く結び付けられていたが、最終的にはバイエルンとの正式な接触を否定する声明を発表した。2025-26シーズンの驚異的な活躍を受けてバロンドール候補となっているオリーズを失っていれば大惨事になっていただろう。しかし今や彼はサイバリとともに、さらに強力になった攻撃陣の一角を担うことになる。
5月にチャンピオンズリーグ決勝進出まであと一歩に迫ったことを考えれば、コンパニのスカッドに大規模な改造は必要なかった。また、ハリー・ケインとの契約延長交渉を始めたことも重要だったが、全体としては保守的な移籍市場だった。その判断がバイエルンに跳ね返ってくるかどうかは、時間が教えてくれるだろう。
チェルシー｜評価：B-
チェルシーは今夏、新指揮官シャビ・アロンソの哲学に明確に合わせた構造的な再建を試み、プレミアリーグのライバル勢を上回る総額3億4900万ポンド（4億7100万ドル）を新戦力に投じた。一方で、選手売却では3億8200万ポンド（5億1600万ドル）を回収した。
目玉となったのは、アストン・ビラからモーガン・ロジャーズをクラブ史上最高額の1億1700万ポンド（1億5800万ドル）で獲得した取引であり、このイングランド代表はチェルシーでの最初のプレミアリーグ2試合で2得点に関与し、さっそく好スタートを切っている。
ここまでの様子を見る限り、ロジャーズはその破格の移籍金に見合う活躍を見せそうだ。攻撃の局面ではジョアン・ペドロ、コール・パーマーと即座に連係を築いている。アロンソはさらに、ベテランのダニー・ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンも加えた。両者は、昨季のチームに著しく欠けていた経験とリーダーシップをもたらしている。
守備陣では、チェルシーはマクサンス・ラクロワ、マルコ・パレストラ、ペップ・チャバリアの3人に合計1億1100万ポンド（1億5000万ドル）を投資した。さらに、エミ・マルティネスもビラから750万ポンドの割安な条件でロジャーズに続いて加入した。このアルゼンチン代表GKは、前任の正守護神ロベルト・サンチェスより大幅な戦力向上となる。
そのほかでは、有望なFWエマニュエル・エメガとアルゼンチン人MFバレンティン・バルコが姉妹クラブのストラスブールからチェルシーに加わり、選手層をさらに厚くした。チェルシーは新戦力補強でほぼあらゆるポイントを押さえ、余剰戦力の整理も同様に効率よく進めた。
マルク・ククレジャをレアル・マドリーに失ったのは痛手だったが、アンドレイ・サントス、ニコラス・ジャクソン、リアム・デラップらに高額な移籍金を得た手腕は見事だった。下部組織出身のトレヴォ・チャロバーとタイリーク・ジョージも、それぞれコモとエバートンに売却され、純利益として合計5000万ポンド（6800万ドル）をもたらした。
移籍市場最終日にもドラマがあった。チェルシーはエンソ・フェルナンデスをクラブ史上最高額の売却額で放出し、マンチェスター・シティからプレミアリーグ記録に並ぶ1億2500万ポンドを引き出した。アルゼンチン代表MFへの当初投資額を全額回収し、さらに少し上積みできたのは素晴らしいビジネスだったが、チェルシーはその後釜として狙ったモナコのラミン・カマラについては契約成立に至らなかった。
これはスタンフォード・ブリッジの楽観ムードを確実にしぼませるだろう。というのも、アロンソは今やリーグ優勝を実現するには中盤の層が薄すぎるからだ。不満を抱えていたフェルナンデスであっても、チェルシーの新プロジェクトにもたらせるものは多かったはずであり、彼を失ったことがその計画全体を揺るがしかねない。
リヴァプール｜評価：C-
リヴァプールは今夏、ブラッドリー・バルコラを1億2000万ポンド（1億6200万ドル）で獲得し、クラブ史上2番目の高額補強となる華々しい形で移籍市場を締めくくった。パリ・サンジェルマンでは常にレギュラー先発だったわけではないが、バルコラは過去2シーズンにおける同クラブの2度のチャンピオンズリーグ制覇の両方で重要な貢献を果たしており、欧州サッカー界でも彼を上回る左ウイングはほんの一握りしかいない。
俊足のフランス人アタッカーは、モハメド・サラー退団後のリヴァプールで新たな攻撃の旗手となるだけの資質を備えている。新指揮官アンドニ・イラオラはさらに、オサスナからビクトル・ムニョスをわずか3400万ポンド（4600万ドル）で獲得した。リヴァプールがノッティンガム・フォレストと2-2で引き分けた試合で見せたこのスペイン人FWの見事な一撃を見る限り、これは掘り出し物になる可能性がある。
一方の守備陣では、リヴァプールは1月の時点でレンヌから6000万ポンド（8100万ドル）での移籍に合意していたフランスの若手ジェレミー・ジャケ、そしてバルセロナからのローンでアラウホをついに迎え入れた。ただ、ジャケはまだ非常に粗削りで、深刻な負傷から復帰したばかりでもある。一方でバルサがアラウホを手放したのは、彼がいささか足を引っ張る存在になっていたからだ。
全体として、ボーンマスからステップアップしたイラオラは、望んでいたほどの後押しを受けられていない。サラーに加え、リヴァプールはアンドリュー・ロバートソン、イブラヒマ・コナテ、カーティス・ジョーンズにも別れを告げており、そのうち後者はインテルへの移籍で3000万ポンド（4100万ドル）の移籍金をもたらした。
現在のリヴァプールは、特に最終ラインで戦力が落ちたとの印象がある。タイトル争いに加わるのは確かに難しそうで、負傷者に見舞われるような不運があれば、イラオラはチャンピオンズリーグ出場圏に戻すことにも苦しむかもしれない。
マンチェスター・シティ｜評価：C+
ロドリ、ベルナルド・シウバ、ジョン・ストーンズ、ニコ・ゴンサレス、タイジャニ・ラインデルス、サビーニョ、マヌエル・アカンジ、ネイサン・アケ、ジェームズ・トラッフォード。これが、この夏にマンチェスター・シティを完全移籍で去ったトップチームのスター選手の全リストである。クラブは彼らの移籍で合計3億2700万ポンド（4億4200万ドル）を生み出し、さらにオマル・マーモウシュとジャック・グリーリッシュも、それぞれトッテナムとエヴァートンへレンタル移籍した。
これは伝説的指揮官ペップ・グアルディオラとともに、ロッカールームの大部分が失われたことを意味する。そして、その後任であるエンツォ・マレスカはいま、極めて大きな仕事を背負っている。その退団の穴を埋めるため、シティは目玉補強3人、エンツォ・フェルナンデス、エリオット・アンダーソン、そして18歳のアユーブ・ブアディの獲得に合計4億2100万ポンド（5億7000万ドル）を投じた。
その3人を獲得したことで、シティは今季のプレミアリーグでトップ4入りし、チャンピオンズリーグでも終盤戦まで進むはずだ。それでも、どちらの大会を制するだけの力はない。3人のMFは個の質という点でロドリには及ばない。もっとも、ブアディは明らかに将来を見据えた存在ではある。フェルナンデスはチェルシー時代の前指揮官マレスカとの再会により、素早く順応するはずだが、1億2500万ポンド（1億6900万ドル）という値札が保証すべきような、チームを一変させる補強にはならないだろう。
マレスカはなお、前線で決定力をもたらすアーリング・ハーランドとラヤン・シェルキを頼ることができる。さらに、パルメイラスから3200万ポンド（4300万ドル）で獲得したブラジル人ウインガー、アランも攻撃の新たな選択肢を与えている。しかし、プレミアリーグ開幕から2試合で、彼らはあまりにも守備面で脆さをさらしてきた。突如としてちぐはぐに見えるチームであり、ロドリ退団の痛手がいかに壊滅的かは、いくら強調してもしすぎることはない。彼はすべてをつなぎ合わせていた。
このスカッドは、シティをグアルディオラ全盛期の陶酔的な高みへ戻すほど強くはないし、昨季に達成したFAカップとカラバオカップの2冠という、彼らの基準では控えめな成功を再現することさえ難しい。補強市場で十分に先手を打てず、周囲を固める戦力強化も怠ったことで、新戦力を壊滅的な批判にさらす状況を招いてしまった。
マンチェスター・ユナイテッド｜評価：F
マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロ、ジェイドン・サンチョ、タイレル・マラシアを6月の契約満了に伴って放出し、さらに構想外となっていたFWラスムス・ホイルンドと控えGKラデク・ヴィテクをそれぞれナポリ、ミドルズブラへ売却したことで、5000万ポンド（6800万ドル）を確保した。これらの退団により給与総額にはかなりの余裕が生まれたが、INEOS主導のオーナーグループは補強面でなおかなり慎重だった。
オールド・トラッフォードでは総額1億6000万ポンド（2億1700万ドル）で7人の新戦力が発表されたが、そのうち大型のトップチーム補強に当てはまるのは3人のみだった。しかも全員が同じエリアの選手であり、カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの負傷離脱で生じた穴を埋めるため、カルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスが加わった。
バレバは足首の問題を抱えた状態で加入しており、キャリックはデビューが最大3週間遅れる可能性があると認めているが、元ブライトンのこのスターはユナイテッドの中盤に待望されていたフィジカルをもたらすはずだ。ティーレマンスもまたプレミアリーグで実績ある選手で、日曜のイプスウィッチ戦5-2の大勝では創造性あふれる真価をファンに初めてしっかり示した。一方で、ユナイテッドが開幕週にハル・シティにまさかの敗戦を喫した試合では、彼とサントスのコンビは苦戦した。
ユナイテッドの新しい中盤がかみ合うまでには時間がかかるかもしれない。その一方で、チームは守備に明確な問題を抱え、純粋な9番タイプの選択肢も乏しい。少なくとも、クラブをチャンピオンズリーグ復帰へ導いたキャリックには、左SBでルーク・ショーと競える選手が必要だったし、マタイス・デ・リフトが長期の背中の問題からの復帰に苦しみ続けている状況では、経験豊富なセンターバックがもう1人いれば大きな違いを生んだ可能性があった。
またユナイテッドは、かつて下部組織の逸材だったダニー・ウェルベックがブライトンからチェルシーへ移籍し、オリー・ワトキンスがアストン・ヴィラからアル・ヒラルへ渡るのを傍観した。そうしたイングランド代表の2人はいずれも、ベンヤミン・シェシュコの頼れる攻撃陣のバックアップとなり、さらに手本役にもなれたはずで、獲得にも法外な資金は必要なかっただろう。
実際のところ、キャリックは取締役会によって手足を縛られた形になっている。これほど物足りない移籍市場を経て、ユナイテッドが次の段階へ進み、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝争いを演じる存在に浮上できるとすれば、それは奇跡と言うほかない。
パリ・サンジェルマン｜評価：A
それほど昔のことではないが、パリ・サンジェルマンの補強モデルは半ば嘲笑の的だった。リオネル・メッシ、キリアン・エンバペ、ネイマールらスーパースターをずらりとそろえながら、クラブを究極の目標であるチャンピオンズリーグ制覇へ導けなかったからだ。だが、ルイス・エンリケの就任後、その状況は一変した。選手獲得においてはるかに理にかなったアプローチを取り、欧州制覇を連続でもたらしている。
その方針は今夏も続いた。PSGはフェラン・トーレスとマグネス・アクリウシュにそれぞれ5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）、ミカ・ゴッツに4500万ユーロ（3800万ポンド／5200万ドル）、ルカ・ディーニュに700万ユーロを投じた。バルセロナのラ・リーガ連覇に貢献し、この夏にはスペインをワールドカップ優勝へ導いたトーレスは、まさにルイス・エンリケが好む万能型FWであり、レンヌとのリーグ・アンデビュー戦で2得点を挙げ、どれほど有用な戦力になるかを早くも示した。
一方のアクリウシュは、昨季のモナコでリーグ屈指の選手の1人だった。ゴッツもまた、アヤックスで2025-26シーズンに鮮烈なブレイクを果たし、ここしばらくのオランダ発の若手で最も刺激的な存在の1人とみなされている。そして豊富な経験を持つディーニュは、左SBでヌーノ・メンデスの理想的なバックアッパーとなるはずで、アストン・ヴィラでのヨーロッパリーグ優勝、さらにフランス代表での印象的なワールドカップを経て母国へ戻ってくる。
PSGはゴンサロ・ラモスとランダル・コロ・ムアニをクラブから放出した後、素早く前線の補強に動いた。前者はばかげた7400万ユーロでACミランへ移籍し、後者は4100万ユーロでユヴェントスへ渡った。バルコラも移籍市場終盤に退団した。フランス人FWが近年のPSGの成功にどれほど貢献してきたかを考えれば痛手ではあったが、リヴァプールからの1億2500万ユーロのオファーを断ることはどうしてもできなかった。また、イブラヒム・エムバイェのアストン・ヴィラ移籍で5500万ユーロ（4700万ポンド／6400万ドル）を生み出したのも見事な手腕だった。
ルイス・エンリケのスカッドは、どういうわけか今はさらに 強く 見える。PSGは突如として、いかに効率的に補強するかの基準となった。再び国内でも欧州でも倒すべきチームである。
レアル・マドリー｜評価：B+
ジョゼ・モウリーニョは移籍を巡って不満を口にしてきた長い前歴があるが、レアル・マドリーでの2度目の指揮が思い通りに進まなかったとしても、それを言い訳にする余地はない。スペインの名門はモウリーニョの主要ターゲット獲得に全力を注ぎ、その大半を実現した。PSGの目前からかっさらったクラブ史上最高額の1億2500万ユーロ（1億700万円／1億4400万ドル）で加入したヤン・ディオマンデもその1人である。
マドリーはさらに、マンチェスター・シティのレジェンドであるベルナルド・シウバをフリーで獲得しており、ピッチ右サイドは万全の陣容となった。最終ラインでは、イブラヒマ・コナテがリヴァプール退団後にフリーで加入。加えてレアルは、チェルシーとインテルからそれぞれマルク・クルクレジャとデンゼル・ダンフリースを総額7500万ユーロ（6400万円／8700万ドル）で獲得した。これらの選手たちは、マドリーのリーガ開幕3試合で失点わずか2という守備陣に即座に違いをもたらしている。
前線にはカルロス・エスピが加入した。レバンテから2500万ユーロ（2100万円／2900万ドル）で獲得した抜け目ない補強であり、21歳の若手はエスパニョール戦で土壇場の決勝点を決めて、瞬く間にファンの心をつかんだ。エスピは実質的に、フラムでアルバロ・アルベロアの下で引き続きプレーするために4000万ユーロ（3400万ポンド／4600万ドル）で放出されたゴンサロ・ガルシアの穴を埋めることになる。同じく下部組織出身のセサル・パラシオスとマヌエル・アンヘルもクレイヴン・コテージへ移った。
マドリーはさらに、フラン・ガルシアをレアル・ベティスへ放出して400万ユーロを得た一方、愛された守備のコンビ、ダニ・カルバハルとダビド・アラバにも別れを告げた。もっとも、すべてが順風満帆だったわけではない。
モウリーニョの最優先事項はマンチェスター・シティからロドリを迎え入れることだったが、スペイン代表主将は代わりにバルセロナを選んだ。これは非常に苦い結果だった。とりわけ、ロドリは今後少なくともあと2年はバルサがスペインサッカー界の頂点にとどまる助けとなれるだけの実力を持つからだ。
それでも、レアルは最後まで戦う準備ができている。最終的にヴィニシウス・ジュニオールがアーセナル行きではなく契約延長を選んだからであり、前線の質では依然として上回っている。交渉妥結は、マドリーが依然としてスーパークラブであり、モウリーニョの新プロジェクトにも確かな推進力があることを示した。
トッテナム｜評価：D
最後に取り上げるのは、まるで一切の歯止めを失い、何のためらいもなく資金をつぎ込んだように見えるクラブだ。トッテナムはプレミアリーグで3季連続17位フィニッシュを避けるべく、ロベルト・デ・ゼルビに3億200万ポンド（4億800万ドル）の補強資金を与えた。これは今夏の同リーグでマンチェスター・シティ、チェルシーに次ぐ3番目の規模であり、クラブがこのイタリア人に大きな信頼を寄せていることを示している。
ただ、トッテナムが獲得した選手の中で、支払った金額に見合う者は誰一人いないと主張することも十分可能だろう。サンド・トナーリはプレミアリーグでの経験も豊富な優れたMFだが、それでもニューカッスルは1億ポンド（1億3500万ドル）を要求し、してやったりだった。
マテウス・フェルナンデスは22歳の将来有望な若手だが、昨季はウェストハムで降格を経験しており、単純に8500万ポンド（1億1500万ドル）の価値はなかった。さらにサビオは、マンチェスター・シティで2シーズンにわたってプレミアリーグ2得点しか挙げていないにもかかわらず、スパーズはフェルナンデスと同額のばかげた出費に値すると判断した。これはイングランドサッカー史上でも、そしてサッカー史全体で見ても最悪級の取引の一つだ。
念押しと言わんばかりに、スパーズはマンチェスター・シティで失敗に終わったもう1人の選手、オマル・マーモウシュも獲得した。ひとまずレンタル加入だが、トッテナムは来夏に6000万ポンド（8100万ドル）で完全移籍に切り替える義務を負っており、これもまた悪いビジネスだ。さらに不可解な駆け込み補強として、トッテナムはチェルシーで見切られたミハイロ・ムドリクも獲得。契約には7500万ポンド（1億100万ドル）の買い取りオプションも盛り込まれた。
ブライトンもまた、ヤン・ポール・ファン・ヘッケに対してトッテナムから5200万ポンド（7000万ドル）を得て、喜んでいたことだろう。チェルシーからわずか1000万ポンドでトシン・アララビオヨを獲得した終盤の補強だけが、マルコス・セネシとアンドリュー・ロバートソンのフリー移籍を別にすれば、スパーズにとって金銭的に理にかなった唯一の取引だった。
トッテナムは収支改善を図るために8選手を売却したものの、交渉の場では大いに物足りなさを残した。クリスティアン・ロメロは3200万ポンド（4000万ドル）でアトレティコ・マドリーへ、ジェド・スペンスは3000万ポンド（3300万ドル）でインテルへ移籍したが、2人はクラブの主力選手であり、いずれもワールドカップで力強いパフォーマンスを見せていただけに、見返りとしては乏しかった。
近年では、リバプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドといったクラブが、やみくもに金をばらまいても機能しないことを示してきた。新シーズンの悲惨なスタートを見る限り、スパーズも次にその教訓を痛い形で学ぶことになりそうだ。