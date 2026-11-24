すべては2008年、フロリダのバーで始まった。

エマ・ヘイズは、女子プロサッカーリーグ（WPS）のシカゴ・レッドスターズの指揮官に就任したばかりだった。デニース・レディはWリーグで指導していた。2人はともに、選手を見極めて獲得候補を検討するための選考会でフロリダを訪れていた。

長い一日を終え、2人は酒を飲みに行った。ヘイズがレディを勧誘するまで、そう時間はかからなかった。

「2日後には彼女のアシスタントになっていた」とレディはGOALに語った。

それから約20年。2人は今もともに計画を立てている。

それぞれのキャリアは異なる道をたどったが、2人は何度も再び同じ場所に行き着いた。最初はシカゴ、次はチェルシーでの4年間、そして現在は米国女子代表だ。2027年のワールドカップが近づく中、2人には新たに追い求めるトロフィーがある。

「私たちは親友ですし、互いに敬意を持っていると思います」とヘイズはGOALに語った。

親愛の情は明らかだ。同時に、2人の違いもはっきりしている。そして両者がGOALの独占取材で語ったように、その違いを生かしてともに働くことを学ぶのは、戦術ボードに描くどんな策にも劣らず重要だった。