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ライブ
Alex Freeman 1-1GOAL

「神のようにドリブルする」アレックス・フリーマンの驚異的な台頭でマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドへの移籍説が浮上。ビジャレアルと米国代表のスターはPSGとの一戦に備える

スペインで好印象を残したアメリカ代表DFに、プレミアリーグから関心が寄せられている。そして火曜日には、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマン（PSG）を相手に、これまでで最も厳しい試練に臨むかもしれない。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • スポーツ報道には大げさな表現も、比喩も付きものだ。最近のアレックス・フリーマンを語る際には、その両方が使われている。

    メディアの一つである『ElGolDigital』は、先日のバレンシアとのダービーに勝利した後、フリーマンは「巨人のように守り、神のようにドリブルする」と熱を込めて評した。ビジャレアルの公式SNSも「フィジカルの怪物」と呼び、「バイクのように軽く、トラックのように力強い」と表現した。控えめに言っても独特な賛辞だが、フリーマンにはそうした言葉が次々と寄せられている。そして本人も、それにふさわしいプレーを見せている。

    攻守両面で力を発揮する米国男子代表DFに、大きな可能性があることは以前から明らかだった。そして、あの投稿が雄弁に伝えたように、その可能性はいま、目に見える形で表れている。高いレベルでプレーする米国のスターに、世界も注目し始めた。移籍の噂も、ビジャレアル加入から1年も経たないうちに飛び交っている。いま、フリーマンを取り巻くすべてが猛烈な速さで進んでいるようだ。

    ただし、22歳のDFには、さらに大きな試練が待っている。火曜日、ビジャレアルは世界最高のチーム、パリ・サンジェルマンと対戦する。厳しい試合になるというだけでは、控えめすぎるだろう。少なくとも米国の視点から見て、大きな関心事の一つは、フリーマンにとってどれほど厳しい試合になるかだ。PSGを相手に渡り合えるなら、どんな相手とも渡り合える。世界最高のチームと対等にプレーできるなら、「巨人」という呼び名も単なる冗談ではなくなるかもしれない。

    ここまでフリーマンは、あらゆる試練を乗り越えてきた。MLSネクストプロとMLSを駆け足で通過し、いまはピッチに立つたびに、ビジャレアルでも米国男子代表でも、さらに落ち着いてプレーしているように見える。では、フリーマンの次に待つものは何か。それこそが最大の問いだろう。

  • ビジャレアルとともに成長し、レベルアップ

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    ZUMA Press Wire

    1月にオーランドからビジャレアルに加入したアレックス・フリーマンは、レアル・マドリー戦で印象的なプレーを見せ、バレンシア戦ではゴールを決めた。

    フリーマンが1月にオーランドを離れてビジャレアルへ移る決断をしたのには、明確な目的があった。身体能力の高さは明らかだったが、トップレベルに到達するには技術面を磨く必要があった。ビジャレアルでは、ラ・リーガとチャンピオンズリーグという高いレベルでプレーしながら、それに取り組む機会を得られた。

    同時に、その移籍はさまざまな面で彼を慣れ親しんだ環境の外へと連れ出した。

    「こういう場所に行けば、疑念とは違いますが、いろいろな疑問が湧くものです」と、4月にGOALに語った。「自分を第一に考え、リスクを冒すということですよね。より良い選手になりたいだけでなく、より良い人間にもなりたい。故郷からずいぶん遠くへ引っ越しました。もう本当の意味で大人にならないといけませんよね。いつまでも子どもではいられないし、子ども扱いもしてもらえません」

    成長したと言うだけでは控えめすぎるだろう。昨季終盤にビジャレアルで9試合に出場したフリーマンは、今季すでにチャンピオンズリーグを含む14試合に出場している。チームは頻繁に選手を入れ替えているが、フリーマンは重要な試合で起用されることが多い。ここまでクラブが戦った欧州での3試合すべてに出場した。レアル・マドリーに0-1で敗れた試合では先発し、マン・オブ・ザ・マッチ級のパフォーマンスを披露。その後、前述のバレンシアとのダービーでの勝利ではゴールを決めた。

    特にラ・リーガでの数字は、彼の成長を物語っている。チャンス創出、相手のラインを破るパス、ロングボール、パス本数、パス成功率はいずれも84パーセンタイル以上。ドリブル成功とデュエル勝利は90パーセンタイルに位置する。守備面にはまだ改善の余地があるものの、レアル・マドリーのスター、ヤン・ディオマンデが絡んだ最近の一連のプレーでは、その守備面の不足を補えるだけの身体能力をフリーマンが備えていることが示された。

    フリーマンは、その身体能力で知られる選手としてビジャレアルに加入した。データは、今や選手としての総合力が大幅に高まったことを示している。ラ・リーガでのキャリアが始まって間もないにもかかわらず、移籍の噂が飛び交っているのはそのためだ。

  • トッテナム、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドが関心？

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    ZUMA Press Wire

    複数のプレミアリーグのクラブが動向を注視しており、この米国人DFにとって1月は興味深い時期になるかもしれない。

    ビジャレアルは昨年1月、オーランドからフリーマンを獲得するために約400万ドルを支払ったと報じられている。移籍の噂を見る限り、予想よりも早く、その額を大きく上回る金額を得る可能性がある。

    『Football Insider』によると、トッテナム、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドがフリーマンの獲得に関心を示しているクラブに含まれる。特にトッテナムは、今夏スペイン代表としてワールドカップを制したばかりのペドロ・ポロに代わり、すぐに起用できる選手と見ている。

    ビッグクラブが注目しているのは間違いなく、ここに挙がっていないクラブも視察することだろう。フリーマンが現在のレベルのプレーを続ければ、オファーが相次ぐはずだ。問題は、どの選択が最も理にかなうかだけである。

    一方、フリーマンが間違いなく意識しているもう一つの舞台が代表戦だ。2030年に向けたサイクルが始まる中、アメリカ代表で大きな役割を担うことになりそうだ。

  • 米国男子代表のスター選手

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    フリーマン、アメリカ代表でリーダーとして成長を続ける

    アメリカ代表のワールドカップでの戦いを象徴する場面の一つが、オーストラリア戦でフリーマンがゴールを決めた後の歓喜だった。VARの確認によって一度は中断されたが、フリーマンを追ってアメリカ代表の全選手がピッチの端から反対側まで駆け抜けた光景は、忘れがたいものとなった。

    試合後、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督はフリーマンを絶賛した。ゴールドカップに向けて、わずか1年前に初めて招集した選手だった。

    「彼がどう成長してきたかを説明するのは難しい。とても謙虚で、素晴らしい資質を持っている。学ぶ意欲があり、いつも人の話に耳を傾ける。指導するだけでなく、一緒にいること自体が楽しい選手だ。私にとって彼は、世界でもそのポジションで最高の選手の一人になれる可能性を持つ、素晴らしい選手だ」とポチェッティーノ監督は語った。

    ポチェッティーノ監督は、その評価を裏付ける片鱗を今も目にしているはずだ。直近の代表合宿では、フリーマンはピッチ内外でリーダーの役割を担った。まだ22歳ながら、ワールドカップでの複数回の先発を含め、代表出場数はすでに26試合に達している。

    ワールドカップ後初の代表合宿では4試合すべてに出場し、うち3試合で先発。右サイドバックとして、より大きな責任を担った。ワールドカップのときよりも高い位置に出る場面がたびたびあり、その位置を生かしたプレーも見せた。なかでもカナダ戦では、前に出てジャスティン・エリスの決勝点をアシストした。

    「以前よりリーダーとしての役割を担うようになったと思う」と、フリーマンは合宿中に語った。「慣れていないかもしれないけど、今回の合宿の構成上、自然とそうなった。自分としては、その役割を受け入れて、みんなが頼れる存在にならないといけないと感じている。ここに少し長くいる若手の一人だから、アドバイスを求める相手として、真っ先に自分のところへ来る人もいるかもしれない。いつでも応じられるようにして、相談に来てくれたら、必要なことは何でも話せるようにしておきたい」

    23歳のフリーマンは、すでにベテランのように語り、プレーしている。火曜日には、キャリアでも屈指の大きな試練に臨む。その姿勢をプレーでも示す必要がある。

  • チャンピオンズリーグ王者を驚かせるチャンス

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    ZUMA Press Wire

    ビジャレアルがチャンピオンズリーグの現王者PSGと対戦する際、アレックス・フリーマンは欧州の強豪を相手に自らの力を試す新たな機会を得るかもしれない。

    過去2シーズンはいずれも大きなタイトルを獲得し、今季も相手を難なく退けているPSG。最近ではマンチェスター・シティとバルセロナの双方から4ゴールを奪った。ビジャレアルに勝ち目はないと、大半の人は考えるだろう。

    それでも試合はこれからであり、フリーマンは出場を望んでいるはずだ。レアル・マドリー戦では好プレーを見せ、最高レベルでも戦えることを示した。移籍の噂が続けば、いつかそのレベルでプレーすることになるかもしれない。だが今は、番狂わせを狙う格下の側にいる。

    ビジャレアルが番狂わせを起こすには、完璧でなければならない。GKからストライカーまで、すべてが計画どおりに進む必要がある。実際には、それ以上のものが求められるだろう。PSGに勝つために何が必要かは、計画できるものではない。

    途方もなく大きなもの、強力なもの、あるいはサッカーの神々に祝福されたかのようなものが必要だ。幸いなことに、周囲はフリーマンこそ、その条件に当てはまるかもしれないと考えている。火曜日にその評判どおりのプレーを見せれば、試合を重ねるたびに可能性がさらに高まっているように見えるこの選手を表す、新たな言葉を探さなければならなくなるだろう。

    「代表での経験や、オーランドとビジャレアルでプレーしたこと。そうした経験が今の自分を作ったのだと思う」と、フリーマンは今夏、GOAL に語った。「選手として、彼らと渡り合えることは分かっている。試合に出るときは100％の状態でなければならないし、プレーする以上、すべての競り合いに勝たなければならない。攻撃でも守備でも準備を整え、総合的なプレーを磨いていかなければならない」

    「自分にとっての課題は、『今の時代に見られるような、攻守に優れたサイドバックになるために、自分のプレー全体をどう高められるか』ということだ。ピッチで100％の力を発揮し、自分が一番だと思えるようになること。その自信が、さらに成長する力になると分かっている」