フリーマンが1月にオーランドを離れてビジャレアルへ移る決断をしたのには、明確な目的があった。身体能力の高さは明らかだったが、トップレベルに到達するには技術面を磨く必要があった。ビジャレアルでは、ラ・リーガとチャンピオンズリーグという高いレベルでプレーしながら、それに取り組む機会を得られた。

同時に、その移籍はさまざまな面で彼を慣れ親しんだ環境の外へと連れ出した。

「こういう場所に行けば、疑念とは違いますが、いろいろな疑問が湧くものです」と、4月にGOALに語った。「自分を第一に考え、リスクを冒すということですよね。より良い選手になりたいだけでなく、より良い人間にもなりたい。故郷からずいぶん遠くへ引っ越しました。もう本当の意味で大人にならないといけませんよね。いつまでも子どもではいられないし、子ども扱いもしてもらえません」

成長したと言うだけでは控えめすぎるだろう。昨季終盤にビジャレアルで9試合に出場したフリーマンは、今季すでにチャンピオンズリーグを含む14試合に出場している。チームは頻繁に選手を入れ替えているが、フリーマンは重要な試合で起用されることが多い。ここまでクラブが戦った欧州での3試合すべてに出場した。レアル・マドリーに0-1で敗れた試合では先発し、マン・オブ・ザ・マッチ級のパフォーマンスを披露。その後、前述のバレンシアとのダービーでの勝利ではゴールを決めた。

特にラ・リーガでの数字は、彼の成長を物語っている。チャンス創出、相手のラインを破るパス、ロングボール、パス本数、パス成功率はいずれも84パーセンタイル以上。ドリブル成功とデュエル勝利は90パーセンタイルに位置する。守備面にはまだ改善の余地があるものの、レアル・マドリーのスター、ヤン・ディオマンデが絡んだ最近の一連のプレーでは、その守備面の不足を補えるだけの身体能力をフリーマンが備えていることが示された。

フリーマンは、その身体能力で知られる選手としてビジャレアルに加入した。データは、今や選手としての総合力が大幅に高まったことを示している。ラ・リーガでのキャリアが始まって間もないにもかかわらず、移籍の噂が飛び交っているのはそのためだ。