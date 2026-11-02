スポーツ報道には大げさな表現も、比喩も付きものだ。最近のアレックス・フリーマンを語る際には、その両方が使われている。
メディアの一つである『ElGolDigital』は、先日のバレンシアとのダービーに勝利した後、フリーマンは「巨人のように守り、神のようにドリブルする」と熱を込めて評した。ビジャレアルの公式SNSも「フィジカルの怪物」と呼び、「バイクのように軽く、トラックのように力強い」と表現した。控えめに言っても独特な賛辞だが、フリーマンにはそうした言葉が次々と寄せられている。そして本人も、それにふさわしいプレーを見せている。
攻守両面で力を発揮する米国男子代表DFに、大きな可能性があることは以前から明らかだった。そして、あの投稿が雄弁に伝えたように、その可能性はいま、目に見える形で表れている。高いレベルでプレーする米国のスターに、世界も注目し始めた。移籍の噂も、ビジャレアル加入から1年も経たないうちに飛び交っている。いま、フリーマンを取り巻くすべてが猛烈な速さで進んでいるようだ。
ただし、22歳のDFには、さらに大きな試練が待っている。火曜日、ビジャレアルは世界最高のチーム、パリ・サンジェルマンと対戦する。厳しい試合になるというだけでは、控えめすぎるだろう。少なくとも米国の視点から見て、大きな関心事の一つは、フリーマンにとってどれほど厳しい試合になるかだ。PSGを相手に渡り合えるなら、どんな相手とも渡り合える。世界最高のチームと対等にプレーできるなら、「巨人」という呼び名も単なる冗談ではなくなるかもしれない。
ここまでフリーマンは、あらゆる試練を乗り越えてきた。MLSネクストプロとMLSを駆け足で通過し、いまはピッチに立つたびに、ビジャレアルでも米国男子代表でも、さらに落ち着いてプレーしているように見える。では、フリーマンの次に待つものは何か。それこそが最大の問いだろう。