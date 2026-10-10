ワシントン発。エマ・ヘイズ監督は、アメリカ女子代表には試される必要があると強調していた。世界ランキング1位のスペインを相手に、その試練はUSWNTがなお修正しなければならない細部をすぐさま浮き彫りにした。守備の綻びによってアメリカは14分までに2点のビハインドを負い、後半は内容を大きく改善したものの、アウディ・フィールドでの0-2の敗戦を覆すことはできなかった。

MFパトリシア・ギハロが3分に先制点を挙げ、WGエバ・ナバーロが14分に追加点を決めた。いずれの失点も、USWNTが細部にもっと集中できていれば防げた可能性があった。相手のゴール側に立つこと、より素早く寄せること、スペースを消すことだ。しかし実際には、スペインの短いパス、ワンタッチやツータッチのプレー、絶え間ない動きによって、アメリカは対応に苦しんだ。

ヘイズ監督は試合後、ターナー・スポーツに対し「今日は自分たちに対して失望している」と語った。「悔しい。今日の私たちは0-2で負ける内容ではなかったと感じているからだ……でも、その細部をおろそかにすれば、何も得る資格はない」

先発メンバーには期待感があった。ソフィア・ウィルソンが9番に入り、片側にトリニティ・ロッドマン、もう片側にアリッサ・トンプソンが配置された。これは「トリプル・エスプレッソ」の修正版と言える顔ぶれだ。中央ではリンジー・ヒープスがキャプテンを務め、10番にローズ・ラベル、その後方にリリー・ヨハネスが入った。

USWNTにとって最大の調整点は、4バックが初めてこの組み合わせでプレーしたことだった。センターバックにはケネディ・ウェスリーとティアナ・デビッドソン、サイドバックにはエミリー・フォックスとエイブリー・パターソンが並んだ。パターソンは最初の失点でポジションを外しており、いくつかの細かな動きの連続によって、ギハロにわずかなシュートスペースが生まれた。その結果、同じくポジションが外れていたクラウディア・ディッキーの脇を遠目からの強烈なシュートが破った。

それでもUSWNTは後半、大きく持ち直した。前半終了前の時点でも、ウィルソンは前線をけん引し、背後のスペースを見つけ、わずかな隙があれば積極的にシュートへ持ち込んでいた。

ヘイズ監督は「いいか、今日はチャンスは十分にあった。それははっきりさせておきたい」と話し、「相手は効率的だったが、私たちはそうではなかった」と続けた。

USWNTにとってまたひとつの学びとなったが、2027年女子ワールドカップ、そして再びスペインと対戦する可能性を見据えるチームにとって、これほど早い時間帯に2失点を喫したことは受け入れ難いものだった。

ヘイズ監督は「3、4年前と比べれば、スペインと私たちの差は縮まったと思う」と述べた。「最高のチームになりたいなら、もっと決定力を高める必要がある」

GOALでは、アウディ・フィールドでのUSWNTの0-2敗戦における勝者と敗者を整理する。