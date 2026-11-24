リオネル・メッシは怒っているように見えた。インテル・マイアミとコロンバス・クルーによるプレーオフ１回戦の48分、興味深い場面がいくつか続いた。

まずメッシがボールを失った。得意のボディーフェイントから切り返したが、DFゴンサロ・タピアを欺けなかった。ボールがタッチラインを割ると、メッシは相手を軽く押した。そしてスローインをしようとボールを拾い、タピアに素早いスローインを妨げられると、その頭に向けてボールを投げつけた。

何より、思わず笑ってしまうような場面だった。もちろんサッカーは真剣勝負であり、これはプレーオフだ。それでも前半アディショナルタイムの終盤に起きた、試合を左右しない一連の出来事にすぎない。深読みする必要はない。

とはいえ、最近のマイアミが抱えるいら立ちを凝縮した場面でもあった。次々と物事がうまくいかず、フラストレーションを募らせたスター選手が子どもじみた行動に出る。厳密に言えば、両選手とも警告を受けるべきだっただろう。しかし、問題の本質はそこではない。マイアミというチーム全体の話だ。この数年、同じやり方を続けている。内容は特に良くなく、至るところに穴がある。センターバックは力不足だ。それでも最後はメッシが救ってきた。

しかし今季は、とりわけ状況が悪い。過去２シーズンに65、74ポイントを獲得したのに対し、今季は60ポイント。メッシ加入後、フルシーズンを戦ったレギュラーシーズンとしては最低の成績だった。ハビエル・マスチェラーノ、ギジェルモ・オジョスとの別れを経て、キリ・ゴンサレスを招聘し、今季３人目の監督を迎えた。MLSカップ優勝から１年もたたないうちに激動の９カ月を過ごしたが、実質的には何も変わっていない。クルーとの対戦は第１戦を０－３で落とした。１回戦敗退となれば驚きではあるが、同時に妥当な結果でもある。