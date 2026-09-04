カゼミーロはインテル・マイアミでの入団会見で、ひとつのことを明確にした。自分には他にも多くの選択肢があった、ということだ。

イタリア、スペイン、サウジアラビア、そして欧州の他地域まで、各地のクラブが彼を求めていた。おそらくどこかでチャンピオンズリーグに出場していてもおかしくなかったはずだ。それでもMLS、そしてより具体的にはリオネル・メッシが、彼を南フロリダへと引き寄せた。カゼミーロはここに来ることを望んでいた。このリーグは、キャリアの晩年を迎えた選手にとって理想的な舞台だった。

彼がこのマイアミに本当に合う存在かどうかは、議論されてしかるべきである。カゼミーロは高齢で、スピードもない。マイアミに必要なのは若さと速さだ。だが、リーグ全体の観点から見れば、この補強には十分な意味がある。かねてからビッグネームを引きつける力をアピールしてきたMLSは、カゼミーロをその証明として示すことができる。ラ・リーガ3回制覇、チャンピオンズリーグ5回制覇、コパ・アメリカ優勝。そのすべてが、屈強なブラジル人守備的MFひとりに見事に詰まっている。カゼミーロはガラクティコではない。だが、誰もが知る名前であり、レアル・マドリーでプレーしたMFの中でも間違いなく最も才能に恵まれた部類のひとりだ。

ただ、2026年という年、しかもワールドカップ直後であるならば、カゼミーロの加入は大海の一滴であるべきだった。彼はごく少数の候補のひとりではなく、何十人もいる中のひとりであるべきだった。しばらくの間、ワールドカップに合わせてMLSクラブが大物選手を続々と獲得すると考えられていた。この大会が新たなサッカーファンの時代を生み、それに呼応する形でリーグも移籍市場で積極性と本気度を示すはずだとみられていたのだ。実際、個々のクラブは勢いよく資金を投じてきた。だが、自国開催のワールドカップによる高揚感に後押しされ、MLSがスターだらけの舞台になるという見方は、現実とは大きくかけ離れていたことが明らかになっている。