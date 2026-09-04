的外れな「市場」対応。MLSはワールドカップの勢いを具体的な移籍成功へとつなげることに失敗した
カゼミーロはインテル・マイアミでの入団会見で、ひとつのことを明確にした。自分には他にも多くの選択肢があった、ということだ。
イタリア、スペイン、サウジアラビア、そして欧州の他地域まで、各地のクラブが彼を求めていた。おそらくどこかでチャンピオンズリーグに出場していてもおかしくなかったはずだ。それでもMLS、そしてより具体的にはリオネル・メッシが、彼を南フロリダへと引き寄せた。カゼミーロはここに来ることを望んでいた。このリーグは、キャリアの晩年を迎えた選手にとって理想的な舞台だった。
彼がこのマイアミに本当に合う存在かどうかは、議論されてしかるべきである。カゼミーロは高齢で、スピードもない。マイアミに必要なのは若さと速さだ。だが、リーグ全体の観点から見れば、この補強には十分な意味がある。かねてからビッグネームを引きつける力をアピールしてきたMLSは、カゼミーロをその証明として示すことができる。ラ・リーガ3回制覇、チャンピオンズリーグ5回制覇、コパ・アメリカ優勝。そのすべてが、屈強なブラジル人守備的MFひとりに見事に詰まっている。カゼミーロはガラクティコではない。だが、誰もが知る名前であり、レアル・マドリーでプレーしたMFの中でも間違いなく最も才能に恵まれた部類のひとりだ。
ただ、2026年という年、しかもワールドカップ直後であるならば、カゼミーロの加入は大海の一滴であるべきだった。彼はごく少数の候補のひとりではなく、何十人もいる中のひとりであるべきだった。しばらくの間、ワールドカップに合わせてMLSクラブが大物選手を続々と獲得すると考えられていた。この大会が新たなサッカーファンの時代を生み、それに呼応する形でリーグも移籍市場で積極性と本気度を示すはずだとみられていたのだ。実際、個々のクラブは勢いよく資金を投じてきた。だが、自国開催のワールドカップによる高揚感に後押しされ、MLSがスターだらけの舞台になるという見方は、現実とは大きくかけ離れていたことが明らかになっている。
「私たちがどれほど成長してきたかを世界に示す」
ワールドカップはしばらくの間、ビジネス界の人々が言うところのリーグにとっての「ノーススター」だった。そして2026年はMLSの年になるはずだった。リーグが、アメリカにおけるサッカーが、要するにクールなものになり得ると示す機会を手にする年だったのだ。はっきりさせておくが、これはアメリカのサッカーが、スポーツ界の大物たちと肩を並べられることをまだ証明しようとしている不安げな弟分だ、という話のコラムではない。MLSはすでに世界的な意味を持っている。例えば、ハル・シティがMLSでの出場時間がわずか1500分の18歳に2000万ドル超を支払う意思を示したのには理由がある。
いや、ここでの問題は確立ではなく、成長にある。2025年12月、MLSカップの48時間も前ではないタイミングで行われた「ステート・オブ・ザ・リーグ」の場で、コミッショナーのドン・ガーバーは、リオネル・メッシとトーマス・ミュラーがリーグ最大のタイトルを懸けて対戦する予定だという事実を強調した。彼は冒頭の発言だけで「ワールドカップ」という言葉を20回使った。ただ、大会に対する彼の思いを最もよく要約していたのは、その中盤に埋もれていた力強い断定的な一言だった。
「2026年、我々はここまでどれだけ前進してきたか、そして将来に向けて我々のスポーツがどれほど大きく、より良く、より人気のあるものになるのかを世界に示す」と、彼は語った。
しかし、その9カ月後、コミッショナーはより長い時間軸へと力点を移した。決勝から2週間足らず後のインタビューで、より正確な試金石はこの先の数年になるかもしれないと語った。今は忘れよう。重要なのは未来だ。
「本当の尺度は、5年後、10年後のMLSがどのような姿になっているかということになるだろう」とガーバーは語った。「我々のリーグはより人気が高まっているのか。文化的な関与はより広がっているのか。各クラブの価値はより高くなっているのか。我々を取材し、注目するメディアはより増えているのか。そしてリーグとして、ピッチ上で競争力の面から見て、今より優れた存在、あるいはより高い位置にいると見なされているのか。そうした尺度が結果を示すには、ある程度の時間がかかる」
クラブが大型補強に動くことを願っている
そして、その点でガーバーが必ずしも間違っているわけではない。
実際、市場の動きに合わせて行動する責任は、まさに各クラブにある。水曜夜にMLSの今季2度目の移籍期間が終了した後を見ても、各クラブ、ひいてはリーグ全体が、イメージ強化という点で何らかの実質的な前進を遂げたとは言い難い。
これがMLSの問題の一端である。このシステムは閉鎖的なモデルとして機能しており、基本的には各クラブがどこまで積極的になる意思を持つか以上の強さは持ち得ない。MLSの世界的ブランドは、シンシナティと同じくらい、モントリオールがグローバル市場で野心を示すかどうかにも左右される。クラブは常に、リーグそのものが全体の指揮役を務める一つの傘の下で、一体となって動く必要があった。
こうした共生関係は、MLSを20年にわたって財政的に健全で、十分に安定したものにしてきた。しかしその一方で、野心という観点では一種の足かせにもなってきた。支出ルールは制約が大きい。各チームはロスターを編成するにあたり、慎重かつ計画的で、細心の注意を払わなければならない。もちろん、その限界を押し広げるクラブもある。インテル・マイアミは市場で積極的に動き、指定選手級のタレントをまずレンタルで獲得し、1年後に巨額契約を提示するという抜け道を利用してきた。一方で、より保守的なクラブもある。例えば、今移籍期間にモントリオールがアレクシス・サンチェス獲得に向けたような野心を見せたことは、ある意味では小さな奇跡だった。
この好機を生かせず
そこで浮かび上がるのが、本当の問題である。
MLSは約束してきた。だが、個々のクラブはその期待に十分応えてきたとは言いがたい。
誤解してはならない。MLSの施設は世界でも屈指の水準にある。コロンバス・クルーのFWウェッサム・アブ・アリは、1月のメディアデーでこのことをこれ以上ない形で表現していた。椅子にもたれかかり、にやりと笑いながら、こう言い切った。
「本当に最高だよ、相棒」
各国代表としてワールドカップに参加した選手たちは、ここでの文化に魅了され、施設に引きつけられ、まとまってアメリカへやって来る。そんな見方があった。ファン、そしておそらくリーグ全体も、夏の間にアメリカでプレーした世界的スターたちがMLSに流れ込む未来を思い描いていた。筆者自身も、その口火を切るのは誰かという議論に加わっていた。モー・サラーは有力な候補に思え、実際にスポルティングKCとも交渉していたが、最終的にはトルコのトラブゾンスポルに加入した。だが、注目された名前は彼だけではなかった。ワールドカップ前の熱狂の中で、クリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ネイマール、ベルナルド・シウバ、そしてケビン・デ・ブライネの名前も、噂が飛び交う中で取り沙汰されていた。
しかし、彼らの誰もここには来なかった。実際、リーグ提供のデータによれば、移籍市場の閉幕時点で2026年ワールドカップに出場した後にMLSへ加入した選手はわずか10人だった。そのうちの1人、カゼミーロは大会開幕前からMLS移籍が取り沙汰されていた。加入した顔ぶれの中には納得できる名前もあった。ブリール・エンボロはスイス代表の先発を務め、アトランタ・ユナイテッドで得点を量産すると期待されている。チュニジア代表のウインガー、エリアス・サードはナッシュビルにとって堅実な補強だ。アンガス・ガンはスコットランド代表のGKとして先発し、サンノゼ・アースクエイクスの明確な補強ポイントを埋めた。
では、実際に加入した実績十分の名前、すなわちアントワーヌ・グリーズマンとロベルト・レヴァンドフスキはどうか。1人は2024年に代表引退しており、もう1人は大会出場を逃した。どちらも優れた選手であり、チームに上積みをもたらしている。ただ、どちらもMLSにとって特別に映るわけではなく、異例とも感じられない。MLSはこれまでにもティエリ・アンリやダビド・ビジャのような同種のビッグネームを呼び込んできたからだ。
イライジャ・ジャストを推す理由
とはいえ、そうした期待はやや非現実的かもしれない。近年のMLSでは、スター選手偏重で補強を進め、その他の陣容への配慮が薄かったクラブが、ピッチ上で苦戦してきた。実際、仮にプリシッチを獲得したとしても、チームの他の選手たちが戦うために必要な水準に達していなければ、ほとんど意味はない。スター選手でさえ平凡なチームを救えないのであれば、むしろチームに悪影響を及ぼす可能性すらある。
それはもっともだ。だが、ここには理想的な中間点があるはずだ。
ニュージーランドのブレイクしたウインガー、イライジャ・ジャストはMLSの獲得ターゲットになるべきだった。26歳の同選手はワールドカップで3得点を挙げる前に、マザーウェルで7ゴール8アシストを記録し、その後スコットランドの同クラブにとってクラブ記録となる移籍金でスウォンジー・シティに加入した。世界的なスーパースターではなく、そうした選手にのみ用意されるような巨額の資金投入を必要とする存在でもなかった。単純に、結果を残しており、全盛期の年齢にある、評価を高めつつあった選手だった。まさにMLSのクラブが獲得できる体制を整えているべきタイプの補強である。
同じことは他にも当てはまる。ハイセム・ハッサンは、エジプトでの印象的な大会をセルティック移籍につなげた。ベテランのカーボベルデ代表GKヴォジーニャは、そのパフォーマンスと新たに得た話題性を足がかりに、コロコロとの契約を勝ち取った。どちらも、単独でMLSを変えるような存在ではなかっただろう。だが両者とも、クオリティーと興味深さ、そして大会との目に見えるつながりを加える機会を示していた。
夏の間にクラブを変えたワールドカップ出場選手は260人を超えた。そのうちMLSに加入したのがわずか10人だったというのは、驚くべきことであると同時に憂慮すべきことでもある。
もちろん、その中にスター級の加入と呼べる選手はいない。だが、それこそが要点でもある。MLSというプロダクトの弱点は、ビッグネームを呼び込めないことではない。あらゆるポジションに平均以上のタレントを加える柔軟性が、ほとんど存在しないことにある。こうしたロスターの制約は、CONCACAFチャンピオンズカップでMLSのクラブが苦戦する理由として、しばしば挙げられている。
時間をかけている
では、ワールドカップはどのような影響をもたらしたのか。結論から言えば、判断は難しい。
移籍市場が閉まった今、ワールドカップ参加選手をめぐる数字はかなり厳しい。入場者数のデータも、MLSのどのクラブについても大きな結論を下せるほどには、まだ十分にそろっていない。リーグはこの大会を、自らの商品へと導く“入口”のようなものとして位置づけようとしていた。だが、決勝から6週間が過ぎた今も、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのスペイン対アルゼンチンから、MLSへの意味ある関心増加へとつながる明確な線は見いだしにくい。
あるいは、そもそも我々の期待が間違っていたのかもしれない。まず第一に、MLSのシーズンがワールドカップと重なる状況で、適切な補強を見極めるのは非常に難しい。選手獲得には、入念な下準備やスカウティングに加え、「ビッグネームを獲る」だけでは済まない数多くのプロセスが必要になる。歴史的に見ても、主要大会で数試合活躍した選手に大きく賭けることが、常に賢明な一手だったわけではない。大会のスターを獲得し、シーズン途中のチームに放り込む。成功の方程式とは言い難いかもしれない。
より広い視点で見れば、MLSとワールドカップは、別々のサッカー世界に存在している可能性がある。いや、そうである可能性の方が高い。それこそが、これまで常にアメリカのサッカーの魅力であり、同時に呪いでもあった。独自で、風変わりで、なじみが薄い。ヨーロッパのように振る舞おうとすれば「本物ではない」と言われ、アメリカらしさを前面に出せば「痛い」と見なされる。
ここで言いたいのは、MLSは非常に楽しいということだ。クオリティーについてはいくらでも議論すればいい。このリーグは本質的にカオスであり、それが最高の形で表れている。プロダクトとして見れば、MLSは自らに課された厳格な財政ルールを大きく上回る成果を出している。MLSがより広いサッカー界と戦っているのは、必ずしも質の問題ではなく、認識の問題だ。もしワールドカップがリーグの見られ方を変えるはずだったのだとすれば、すべての関係者が的を外したことになる。リーグにできるのは、時間をかけて改善していくことだけだ。そして、ワールドカップがあろうとなかろうと、そこへたどり着くには少し時間が必要なのかもしれない。