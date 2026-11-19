来夏、ミュンヘンでは十中八九、一つの時代が終わる。マヌエル・ノイアーの時代だ。40歳のベテランとともに、長年その控えを務めてきたスヴェン・ウルライヒ（38）も引退する可能性が高い。新たな正GKにはヨナス・ウルビヒ（23）が予定されている。 ウルビヒは、今では非常に負傷が多くなったノイアーに代わり、ほぼ2年前から定期的に安定したプレーを見せている 。

バイエルンで最後に似た状況が訪れたのは、オリヴァー・カーンが去った2008年だ。当時も「ティターン」の後継者と目される選手は、すでにクラブ内にいた。ウルビヒと同じく、ミヒャエル・レンジングも徐々に正GKへの道を歩んでいた。その時が来るまでに公式戦44試合に出場しており、現時点のウルビヒより多かった。ACミランとのチャンピオンズリーグ準々決勝や、ゼニト・サンクトペテルブルクとのUEFAカップ準決勝など、大舞台も経験していた。レンジングが正GKになったのは23歳の時。ウルビヒも今、同じ年齢だ。しかし、レンジングは重圧に押しつぶされ、その座をハンス＝イェルク・ブットに奪われた。

ブットはカーンが現役を退いた2008年、34歳で経験豊富な控えGKとしてバイエルンに加入した。すでにドイツ代表でプレーし、2002年にはレヴァークーゼンでチャンピオンズリーグ決勝も経験していた。そしてキャリアの終盤にもうひと花咲かせる機会をうかがっていたが、まさにその通りになった。予想外の形でミュンヘンのゴールを守ることになったブットは、ルイ・ファン・ハール監督の下で素晴らしいシーズンとなった2009-10シーズン、頼れる守護神を務めた。

最終的にインテルに敗れたチャンピオンズリーグ決勝への道中、ブットはユヴェントス戦で極めて重要なPKまで決めた。シーズンの終わりには2冠を達成。さらに2010年ワールドカップのドイツ代表メンバーにも選ばれ、3位決定戦に出場した。ベンフィカにとどまっていれば、これらはどれも実現しなかっただろう。ブットがあるマヌエル・ノイアーにポジションを譲ったのは、ようやく2011年のことだった。