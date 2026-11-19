ロリス・カリウス（33）は無所属の時期を経て、リヴァプール、ベルリン、ニューカッスルでの非常に苦しい年月の末、シャルケ04で再び正GKの座をつかんだ。それだけではない。昇格の立役者となり、現在はブンデスリーガ屈指のGKに数えられている。
ホッフェンハイムのオリヴァー・バウマン（36）は、フランクフルトの象徴的存在であるカール＝ハインツ・ケルベルを抜き、ブンデスリーガの歴代最多出場選手になる可能性がある。記録まであと71試合だ。
ベルント・レノ（34）は、世界最高のリーグに属し、世界でも指折りの刺激的な都市にあるフラムで、揺るぎない正GKを務めている。さらに、プレミアリーグでここ160試合、一秒たりともプレー時間を逃していないという見事な記録を伸ばし続けている。
フィン・ダーメン（28）は最近、アウクスブルクでの好パフォーマンスによってドイツ代表にまで上り詰めた。
この4人全員が、バイエルンの新たな控えGK候補として名前を挙げられている。真っ先に浮かぶ疑問は当然こうだ。なぜ彼らの誰かが、これまで手にしてきたものを捨ててまでミュンヘンでベンチに座ろうとするのか。だが、最多優勝クラブの華やかな歴史に少し目を向ければ、一見疑問の残る決断にも、それなりの理由が見えてくる。