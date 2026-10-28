ステル・ハビブザデが幼い少女だった頃、兄弟とテヘランの路上でサッカーをするために髪を短く切っていた彼女は、将来、女子チャンピオンズリーグで指揮を執ることになるなど「決して信じられなかった」だろう。
「きっと笑ってから、『ねえ、冗談はやめて。そんなの無理、絶対にあり得ない』と言ったでしょうね」と、今の彼女は笑いながらGOALに語る。
だが、まさにそれが現実になった。イランを離れ、オランダで「ゼロからではなく、ゼロ以下からだったと思う」再出発を切ってから13年。ハビブザデはOHルーヴェンの監督としてタッチラインに立つ。チームは昨季の女子チャンピオンズリーグで予想外の躍進を遂げ、今年も予想を覆してリーグフェーズに戻ってきた。
「私たちは欧州のベスト18チームの中にいます。本当に驚くべきことです」と彼女は語る。
大きな衝撃も多く、ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。懸命な努力と犠牲、忍耐が必要だった。それでも、チャンピオンズリーグのような舞台にたどり着けたことで、そのすべてが報われた。「このために多くのものを置いてきました。だから、本当にうれしいし、誇りに思います」とハビブザデは言う。「私がしてきたことは、すべて無駄ではありませんでした」