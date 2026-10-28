こうした成功の一つひとつを、ハビブザデの家族は遠くから祝っている。家族は全員、紛争が続くイランに暮らしている。彼女は7年間帰国しておらず、母親と最後に会ったのは2年前。母親が娘の結婚式に出席するため、ベルギーを訪れたときだった。「本当にうれしかった」とハビブザデはその日を振り返る。

「今は少し難しい状況です。時々ビデオ通話をしますし、一緒に話せるのはそれしかありません。でも戦争などの影響で、接続して電話をかけることさえ簡単ではないんです。家族はいつも私に［サッカーについて］尋ねてきます。試合の動向を追い、観戦し、すべてを見てくれていて、本当に誇りに思ってくれています」

母親が最初からサッカーに賛成していたわけではない。「母は、私にはテニスをもっとやるか、水泳やダンス、バスケットボールでもバレーボールでも、何でもいいからサッカー以外をやってほしかったんです」と、36歳のハビブザデは幼い頃を振り返る。しかし、娘がどれほどサッカーを愛し、本当に才能があると気づいてから、母親の考えは変わった。「その後、私がスーパーリーグでプレーするようになると、母は最も熱心に応援してくれる一人になりました」

「チャンピオンズリーグもあって、本当に忙しい毎日です。毎日これほど仕事があるのは普通ではありません。それでも両親や兄、姉妹に電話をしますし、家族は動画や温かいメッセージを送ってくれます。私の活動を追い、応援してくれているんです。それがとてもうれしくて、強くあり続け、前に進むために本当に必要なことでもあります。毎日、『よかった。これまでやってきたことは無駄ではなかった。少なくとも家族が誇りに思ってくれている』と考えています」

彼女を応援しているのは家族だけではない。ハビブザデは、今季の女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズに参加するわずか5人の女性監督の一人であり、イラン、あるいは中東出身の女性がこれほど注目度の高い監督職に就いている珍しい例でもある。「SNSでも時々、温かいメッセージが届きます。［人々は］私を誇りに思うと言ってくれるんです。欧州やチャンピオンズリーグで多くのことを成し遂げているイラン人、ペルシャ人の女性を見て、本当に応援してくれています」