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ライブ
Leuven coach 1:1GOAL/OH Leuven

「男の子に見えるよう髪を切った」テヘランの路上でプレーし、チャンピオンズリーグでOHルーヴェンを指導するまで。ステル・ハビブザデーの驚くべき歩み

36歳の彼女のサッカー人生はイランの首都で始まった。所属チームが下馬評を覆して今季の欧州最高峰の大会への出場権を獲得し、今ではパリやトリノにも足を運んでいる。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • ステル・ハビブザデが幼い少女だった頃、兄弟とテヘランの路上でサッカーをするために髪を短く切っていた彼女は、将来、女子チャンピオンズリーグで指揮を執ることになるなど「決して信じられなかった」だろう。

    「きっと笑ってから、『ねえ、冗談はやめて。そんなの無理、絶対にあり得ない』と言ったでしょうね」と、今の彼女は笑いながらGOALに語る。

    だが、まさにそれが現実になった。イランを離れ、オランダで「ゼロからではなく、ゼロ以下からだったと思う」再出発を切ってから13年。ハビブザデはOHルーヴェンの監督としてタッチラインに立つ。チームは昨季の女子チャンピオンズリーグで予想外の躍進を遂げ、今年も予想を覆してリーグフェーズに戻ってきた。

    「私たちは欧州のベスト18チームの中にいます。本当に驚くべきことです」と彼女は語る。

    大きな衝撃も多く、ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。懸命な努力と犠牲、忍耐が必要だった。それでも、チャンピオンズリーグのような舞台にたどり着けたことで、そのすべてが報われた。「このために多くのものを置いてきました。だから、本当にうれしいし、誇りに思います」とハビブザデは言う。「私がしてきたことは、すべて無駄ではありませんでした」

  • 「大きな衝撃」

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    ハビブザデは欧州に移れば女子サッカーを取り巻く環境はすべて良くなると期待していたが、オランダではプロ意識の欠如を目の当たりにした

    ハビブザデが初めてオランダに来た頃、こうしたことはまだ遠い話に思えた。

    イランでサッカーに夢中な少女として育つのは、決して「簡単ではなかった」。「イランは女性にとって厳しい国です。だから、私が路上で男の子たちとサッカーをするのは普通のことではありませんでした。男の子だと思われるように髪を切ったんです」とハビブザデは説明する。「バービー人形で遊ぶような、いわゆる女の子らしい子ではありませんでした！」

    それでも、イランには女子のプロ選手になる道があり、彼女はその道を歩むことができた。わずか17歳で初めてプロ契約を結び、マラバン、続いてシーラーズでプレーする間に代表で21試合に出場した。それらはすべて、まだキャリアのごく初期のことだった。

    では、23歳でそのすべてを後にしてオランダへ渡ったハビブザデが、当時の女子サッカーはプロ化されていないと知った時、どう感じただろうか。「驚いただけではありません」と彼女は振り返る。「大きな衝撃でした」

  • 計画変更

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    ハビブザデは計画の思わぬ変更に対応し、選手としてはパートタイムでプレーしながら、指導者としての歩みに力を注いだ。

    イランでプロサッカー選手として過ごす環境は完璧ではなかった。それでもハビブザデは母国で、充実した設備やリソースを利用でき、サッカーに専念できる立場にもあった。だからこそ、「すべてが良くなっている」と期待して渡った欧州で、まったく逆の現実に直面するとは、想定していなかった。

    生活費を賄うためにフルタイムで働くなら、トップリーグでプレーすることはできなかった。「親と暮らしている選手なら大丈夫です。練習に行って、毎月数百ユーロほど受け取れれば、それでやっていけます」と彼女は話す。「でも私は、家やガス代、食費など、すべてを払うために働かなければなりません」

    救いがあるとすれば、そうした状況によって、ハビブザデが目指していた指導者としてのキャリアに、より力を注ぐようになったことだ。プロではないままトップリーグでのプレーを続けようとする代わりに、仕事を終えた後の夜に練習するだけで済む下部リーグでプレーすることを決め、同時にUEFAの指導者ライセンス取得も目指した。

    「私は23歳でした」と彼女は振り返る。「イランのスーパーリーグや代表でプレーするには、まさに黄金期のような時期です。そのときに国を離れ、家族を離れ、すべてを置いてきました。そして、ゼロからどころか、ゼロ以下からのスタートだったと思います。欧州では誰も私のことを知らなかったからです」

  • 自分自身に賭ける

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    ハビブザデは新たな挑戦にもひるまず、目指すところにたどり着けると常に確信していた。

    しかし、ハビブザデーの決意は固かった。指導者資格の取得、経験を積むこと、オランダ語の習得、そして欧州で指導者としての道を歩み始めることに集中していた。

    「予想していた状況ではありませんでした。欧州に来た目的も、これではありませんでした。でも、『分かった。今はここにいる。前を向かなければ。諦めない』と自分に言い聞かせたんです」と彼女は語る。「家族も両親もそばにいなくて、完全に一人きりです。そして、文化も言葉もまったく違う場所で、何もかも一人でやらなければならない。別世界にいるようなものなんです」

    「最初の頃、私にとってどれほど大変だったか、理解するのは少し難しいと思います。でも、『これが今の状況なんだから、自分で何とかしなければ。やってみよう』と思いました。指導者資格を取ろうと決めたんです。そして、いつか最高レベルで監督になれると確信していました。初日からそう信じていました」

    なぜ、それほど確信できたのか。「自分を信じているからです」とハビブザデーは答える。「自分に何ができるか、自分にどんな力があるかを分かっています。それに、夢があったり、何かをやりたいと思ったりしたら、その実現のためにできることはすべてやる人間なんです」

  • 好機到来

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    パトロ・アイスデンで確かな存在感を示し、クラブ・ブルッヘでさらに経験を積んだハビブザデに、今夏ルーヴェンから大きなチャンスが与えられた。

    本格的に動き出したのは、ベルギーのパトロ・アイスデンでのことだった。ハビブザデはユースアカデミーで働き始めたが、間もなくクラブの女子部門の立ち上げを任された。部門を設立すると、その「まったく新しいチーム」を率いて次々と昇格を果たし、5部からスタートして最終的に2部へ到達した。

    その実績がベルギー最大のクラブ、クラブ・ブルッヘの目に留まり、ハビブザデは2025年夏、同クラブの女子チームにアシスタントコーチとして加わった。1年後、ベルギー王者OHルーヴェンの監督アルノ・ファン・デン・アベールが新たな機会を求めて退任すると、ハビブザデはその後任に応募し、就任が決まった。

  • 貴重な支援

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    ハビブザデは離れて暮らす家族の支えを感じているが、イランで続く紛争により連絡を取るのが難しくなることもある。

    こうした成功の一つひとつを、ハビブザデの家族は遠くから祝っている。家族は全員、紛争が続くイランに暮らしている。彼女は7年間帰国しておらず、母親と最後に会ったのは2年前。母親が娘の結婚式に出席するため、ベルギーを訪れたときだった。「本当にうれしかった」とハビブザデはその日を振り返る。

    「今は少し難しい状況です。時々ビデオ通話をしますし、一緒に話せるのはそれしかありません。でも戦争などの影響で、接続して電話をかけることさえ簡単ではないんです。家族はいつも私に［サッカーについて］尋ねてきます。試合の動向を追い、観戦し、すべてを見てくれていて、本当に誇りに思ってくれています」

    母親が最初からサッカーに賛成していたわけではない。「母は、私にはテニスをもっとやるか、水泳やダンス、バスケットボールでもバレーボールでも、何でもいいからサッカー以外をやってほしかったんです」と、36歳のハビブザデは幼い頃を振り返る。しかし、娘がどれほどサッカーを愛し、本当に才能があると気づいてから、母親の考えは変わった。「その後、私がスーパーリーグでプレーするようになると、母は最も熱心に応援してくれる一人になりました」

    「チャンピオンズリーグもあって、本当に忙しい毎日です。毎日これほど仕事があるのは普通ではありません。それでも両親や兄、姉妹に電話をしますし、家族は動画や温かいメッセージを送ってくれます。私の活動を追い、応援してくれているんです。それがとてもうれしくて、強くあり続け、前に進むために本当に必要なことでもあります。毎日、『よかった。これまでやってきたことは無駄ではなかった。少なくとも家族が誇りに思ってくれている』と考えています」

    彼女を応援しているのは家族だけではない。ハビブザデは、今季の女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズに参加するわずか5人の女性監督の一人であり、イラン、あるいは中東出身の女性がこれほど注目度の高い監督職に就いている珍しい例でもある。「SNSでも時々、温かいメッセージが届きます。［人々は］私を誇りに思うと言ってくれるんです。欧州やチャンピオンズリーグで多くのことを成し遂げているイラン人、ペルシャ人の女性を見て、本当に応援してくれています」

  • 挑戦を楽しむ

    Ster Habibzadeh OH Leuven 2026-27
    OH Leuven

    ルーヴェンは女子チャンピオンズリーグで最も若い陣容を擁する。それでも、ハビブザデと下馬評では不利とみられるチームは、大舞台で学べる機会を楽しみにしている

    OHルーヴェンにとって、今季のスタートは決して容易ではなかった。女子チーム史上初となるリーグ優勝を2年連続で果たし、チャンピオンズリーグでも決勝トーナメントに進出したが、夏の移籍市場で複数の主力選手を失った。今季のチャンピオンズリーグで、OHLより若い選手構成のチームはない。

    それでも、リーグフェーズ初戦でイタリア王者ローマとスコアレスドローに持ち込み、ルーヴェンを侮ってはならないと他の出場チームに示した。確かに下馬評では大きく不利だが、昨年もその立場を楽しんだ。チームを率いるのは、逆境に立ち向かうことをよく知る監督だ。ハビブザデー監督は、ここにたどり着くまで数々の困難を乗り越えようと絶え間なく努力してきた。そして今、監督とチームは、再び実現した予想外の欧州での挑戦から多くを学んでいる。

    「ホームでTSCと戦った最初の試合［チャンピオンズリーグ予選］では、自分の気持ちをどう言葉にしたらいいか分かりません。鳥のように空を飛んでいる気分でした」とハビブザデー監督は振り返る。「『わあ、このスタジアムで何が起きているんだろう？』と思いました。チャンピオンズリーグの音楽が聞こえてきて、『すごい。今、私は監督としてここにいるんだ』と感じました」

    「私たちはPSG、チェルシー、ユヴェントス、ローマと対戦できます。特別なことを成し遂げました。今はただ、この経験を楽しみ、どの試合からも学びたいと思っています。素晴らしい経験ですし、そこで得た教訓をこれからに生かしたいです」