物議を醸した決勝：ユヴェントスはいかにしてアヤックスからチャンピオンズリーグの王座を奪い、議論を呼ぶドーピング疑惑を招いたのか

ローマでユヴェントスの前に立ちはだかったのは、ファン・ハール監督率いる欧州王者アヤックスだった。1995-96シーズンにはUEFAスーパーカップを制し、エールディヴィジでライバルを圧倒。ファン・デル・サール、ヤリ・リトマネン、パトリック・クライファート、エドガー・ダーヴィッツ、ダニー・ブリント、デ・ブール兄弟らを擁するチームは、欧州の舞台でも圧倒的な強さを見せ、イタリアの首都にたどり着くまでに勝利を逃したのはわずか2試合だった。
ユヴェントスは相手の手強さを十分に認識しており、セルジオ・ポッリーニは最大の脅威としてリトマネンを挙げていた。
「間違いなく彼が最も危険だった。ボールに触れればゴールを決めるような時期にあった。実際に決めたからね。あの4-3-3のウイングも非常に優秀だった。オランダ人のキキ・ムサンパとナイジェリア人のフィニディ・ジョージだ。攻撃では脅威になったが、一方で守備では多くの隙も見せた」
しかし、アヤックスの若さゆえの勢いは、この頃には慢心へと変わっていた。ファン・ハール監督の発言が、対戦相手にさらなる闘志を与えた。
チーロ・フェラーラはこう語る。「実際、決勝の数日前、チャンピオンズリーグでどちらが勝つかと問われたアヤックスのファン・ハール監督は、こう答えたんだ。『どちらが勝つかは分からない。でも、あのカップが我々の飛行機に乗って帰ることは分かっている』」
フェラーラは続けた。「あの発言が、僕らに必要な後押しになった」
リッピ監督は即興のスピーチで選手たちを奮い立たせ、こう言ってピッチへ送り出した。「10回やれば9回は彼らが勝つ。だが、残るたった1回は俺たちの番だ。それが今夜だ」
その言葉はすぐに効果を表した。決勝開始からわずか12分、フランク・デ・ブールがヘディングの判断を誤り、ファン・デル・サールが飛び出してボールをつかむのを待った。しかし、ラヴァネッリが素早く割って入ってボールを奪い、無人のゴールへ押し込んだ。
それでもアヤックスは見事に反撃し、ポッリーニの言葉は現実となった。デ・ブールのFKをGKアンジェロ・ペルッツィが弾くと、こぼれ球がリトマネンのもとへ。リトマネンはDFの寄せを振り切り、至近距離からすくい上げるようにして決めた。
激しい戦いが続いた120分間で、その後はどちらも均衡を破れず、決着はPK戦に委ねられた。
リッピ監督によれば、ジャンルカ・ヴィアッリは序盤のキッカーになることを拒んだ。同じスタジアムでイタリア代表としてワールドカップを戦った際の記憶に苦しめられていたという。
5番目か6番目のキッカーを望んだ理由について、ヴィアッリはCorriere della Seraにこう語った。「オリンピコでは、1990年のワールドカップでアメリカを相手にPKを失敗したし、ローマ戦で別のPKを蹴ったときには足を骨折した。あの夜、チャンピオンズリーグで優勝する最後のチャンスだと分かっていた」
「そうでなければ、どんな悪夢を見ることになったか想像してみてほしい！」
リッピ監督はこう説明した。「ヴィアッリにはバルセロナとの決勝のつらい記憶があり、あの決勝には特別な思いを抱いていた。彼は私にこう言った。『このチャンピオンズリーグでの優勝を強く望んでいる。自分がPKを外したせいで負けたら、自殺してしまうだろう』」
アヤックスでも似たような状況だったと、ソニー・シロイは認めている。「延長戦の後、僕らの誰もPKを蹴りたがらなかった。本当にがっかりしたよ。ルイは全員に聞いて回った。中心選手たちは蹴るのを避けたんだ」
フェラーラ、ジャンルカ・ペッソット、パドヴァーノがそれぞれPKを成功させる一方、GKペルッツィはゴール前で英雄的な活躍を見せた。ダーヴィッツの1本目を手で弾き出し、後に「あいつは僕の真正面に蹴ったんだ！」と笑った。さらに、横っ飛びでソニー・シロイのシュートも阻んだ。
3-2となり、ユゴヴィッチがキッカーを務める番が来た。
チームメイトは緊張し、スタンドの幹部たちは直視できなかったが、ユゴヴィッチは笑みを浮かべていた。結末はもう決まっていると感じていた。
「決められると確信していた。笑っていたのは、これほど重要な勝利のために運命が僕を選んだからだ。自分にとっても、長年その勝利を待っていたユヴェントスにとってもね」と、ユゴヴィッチはCorriere della Serraに語った。
ユゴヴィッチがゴール隅へ放った強烈なシュートを、ファン・デル・サールが止めることはできなかった。