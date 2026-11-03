物議を醸した決勝：ユヴェントスはいかにしてアヤックスからチャンピオンズリーグの王座を奪い、議論を呼ぶドーピング疑惑を招いたのか

ユヴェントスの一行が歓喜に沸く一方、疲れ果てたアヤックスの選手たちは、強い違和感を覚えながらスタディオ・オリンピコのピッチを後にした。

ロッカールームでは、マルク・オーフェルマルスがロナルド・デ・ブールを呼び止め、懸念を打ち明けた。

「マルク・オーフェルマルスはすぐに、何かがおかしいと感じたと私に言った」とデ・ブールは『インディペンデント』に語った。「相手選手の目つきが普通ではないように見えたそうだ。何かを摂取しているように感じたという」

さらに、こう続けた。「私にはそんな感覚はなかった。なぜだと思う？ そんなことをする人はいないと、いつも考えているからだ。その可能性にはまったく気づいていなかった。誰かがより速く走ったとしても、単にその選手の足が速いのかもしれない。私たちにとって長いシーズンだったことは分かっていた」

アヤックスは敗北を受け入れ、前に進むしかなかった。一方、ユヴェントスはその後、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出し、ボルシア・ドルトムントとレアル・マドリーに敗れた。

そして1998年8月、ローマのズデネク・ゼーマン監督が『レスプレッソ』のインタビューで衝撃的な発言をした。一部のイタリアのチームによる不正な手法を非難し、特にユヴェントスを名指ししたのだ。イタリアサッカーは「薬局から抜け出さなければならない」と語った。

「私は扇動家でも挑発者でもない。スポーツに携わる人間だ。周囲に広がる噂や空気を感じ取っている」とゼーマンは語った。「自転車競技だけでなくサッカーでも、準備不足を薬で補おうとしていると聞くし、目にもする。サッカーではまだ大きなスキャンダルは起きていない。だが、その競技が重要になればなるほど、危険も大きくなる。自転車競技からサッカーに移った医師を何人も知っている。薬理学者を雇っているセリエAのクラブも数多く知っている。リーグ戦がツール・ド・フランスのようになるのを防がなければならない」

さらにこう付け加えた。「ジャンルカ・ヴィアッリに始まり、アレッサンドロ・デル・ピエロにまで及ぶ驚きだ。私自身、さまざまなスポーツをしてきたので、あのような成果は、何年も何年も専門的なトレーニングを積んだ末のボディービルでしか得られないと思っていた。サッカーはまったく異なる種類の活動だと確信している。少なくとも、私が実践するサッカーはそうだ。一言で表すなら『ポジティブ』なサッカーだ」

ゼーマンは、ラツィオの選手たちが回復を助けたり、心理的な後押しを得たりするために、さまざまな化学物質を摂取していたと認めた。ただし、次のように強調した。「最近は行き過ぎているように感じる。選手にかかるプレッシャーはますます重くなっている。そして、魔法の錠剤の誘惑に抗うこともますます難しくなっている……。ナポリがバルセロナから［ディエゴ・］マラドーナを獲得した時点で、彼の薬物問題はすでに話題になっていた。チームメイトのチーロ・フェラーラがそれを知らなかったとは信じられない。彼は私との論争で礼儀正しい態度を取ったことで知られているわけでもない。マラドーナはその後も王者のようにプレーし続けた。そして今もプレーしている。だが、フェラーラに思い出してほしい。もし周囲が見て見ぬふりをせず、誰かが彼の薬物依存を真剣に受け止めていれば、あのような悲しい状況から彼を救えたかもしれない。だが今は、ビジネスがすべてに優先する。サッカー界は資金だけでなく、薬局にも支配されている」

ゼーマンの主張を受け、警察はユヴェントスの事務所と練習施設を捜索し、281種類の医薬品を発見した。「小さな病院の設備のように見える」と、後に専門家が法廷で証言することになる。

その薬の大半は抗炎症薬、鎮痛薬、強心薬で、当時の禁止薬物リストに載っていたものはなかった。しかし、捜索で押収された医療記録と血液サンプルからは、不正を示す証拠が見つかった。

2004年、ラッファエレ・グアリニエッロ検察官がユヴェントスのチームドクター、リッカルド・アグリコラと最高経営責任者のアントニオ・ジラウドを起訴すると、裁判所は血液学者のジュゼッペ・ドノフリオ医師に、専門家証人としてサンプルの鑑定を求めた。

鑑定結果は決定的なものだった。

「データに見られた変動は、正常とは考えられなかった」とドノフリオは証言した。

ドノフリオは、ユヴェントスの選手たちに見られた赤血球数とヘモグロビン値の極端な変動は、輸血か、筋肉への酸素供給を増やして持久力を高めるために作られた合成ホルモン、エリスロポエチン（EPO）の使用でしか説明できないと述べた。1990年代半ばのユヴェントスの選手2人がEPOを使用したことは「ほぼ確実」で、ほかの7人も使用した「可能性が非常に高い」と証言した。ただし、ユヴェントスの弁護士は、可能性についての証言だけでは合理的な疑いを超える証明にはならないと主張した。

アグリコラ医師は、ユヴェントスの選手たちに大量のパフォーマンス向上薬を与えたとしてスポーツにおける詐欺で有罪となり、執行猶予付きの禁錮22カ月を言い渡された。しかし、2005年の控訴審ではアグリコラとジラウドに無罪判決が下された。2年後、イタリアの最高裁判所が事件を審理すると、医薬品の投与はイタリア法上、スポーツにおける詐欺に該当し得るとして、控訴審の判断を覆した。ただし、問題の行為が1994年から1998年にかけて行われたため、公訴時効が成立していた。

この事件は幕を閉じた。