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GFX Juventus Legacy 1-1GOAL

物議を醸した決勝：ユヴェントスはいかにしてアヤックスからチャンピオンズリーグの王座を奪い、議論を呼ぶドーピング疑惑を招いたのか

イタリアのチームは惨事から立ち直り、アヤックスの欧州での覇権に終止符を打った。しかし、その勝利の正当性には間もなく疑問の声が上がることになる。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ローマのスタディオ・オリンピコでPKスポットに立つヴラディミル・ユゴヴィッチの肩に、欧州制覇の行方が懸かっていた。

    PK戦のスコアは3-2。26歳のユゴヴィッチが決めれば、イタリアの名門ユヴェントスがチャンピオンズリーグの頂点に立つ。外せば、前回王者アヤックスに流れを取り戻す機会を与えることになる。

    GKエドウィン・ファン・デル・サールを相手にキックを待つユゴヴィッチの顔には、薄笑いが浮かんでいた。

    「何を笑っているんだ？」。困惑したチームメイトたちは思った。「チャンピオンズリーグの優勝が懸かっているんだぞ！」

    役員席でも緊張が高まっていた。途中出場のユゴヴィッチが外すことを恐れ、他のクラブ幹部たちが目を背けるのを見た伝説的会長ジャンニ・アニェッリは、彼らにこう言った。「落ち着け。彼はセルビア人だ」

    その言葉どおり、ユゴヴィッチは完璧なキックを決めた。ファン・デル・サールの長い腕も届かず、ボールはゴールの隅に収まった。

    ジャンルカ・ヴィアッリ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、アントニオ・コンテ、ディディエ・デシャン、ファブリツィオ・ラバネッリらを擁するユヴェントスが、ルイ・ファン・ハール率いるチームを王座から引きずり下ろし、欧州の頂点に立った。

    しかし、イタリアの首都やトリノで歓喜が爆発する一方、この勝利の正当性にはすでに疑いの目が向けられていた。

    当時、アヤックスの選手の中には何かがおかしいと感じていた者もいた。対戦相手がドーピングをしていたという彼らの疑惑が事実と確認されるまでには数年を要し、あの偉大なユヴェントスの功績に汚点を残すことになった。

  • 惨事からの再建

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    ユヴェントスのリッピ監督は、ジョバンニ・トラパットーニが築いた土台を礎に、トリノのクラブを欧州で優勝を争えるチームへと押し上げた。

    1985年、ユヴェントスはブリュッセルのヘイゼル・スタジアムで行われた欧州チャンピオンズカップ決勝で、ケニー・ダルグリッシュ、イアン・ラッシュ、アラン・ハンセン、マーク・ローレンソンを擁するリヴァプールを破るという偉業を成し遂げた。しかし、その勝利は39人が命を落とし、600人が負傷した惨事の陰に隠れた。ベルギーでのあの夜に生じた人的被害はあまりにも大きく、クラブの人々は勝利を喜んで振り返ることができなかった。「ヘイゼルのことがあったので、我々は1985年を勝利として捉えたことはありませんでした」と、後に副会長のロベルト・ベッテガは語った。

    その後の2シーズンは早期敗退に終わり、ユヴェントスは欧州最高峰の大会から約10年にわたって姿を消した。1990年と1993年にはUEFAカップを制し、その2年後にも決勝へ進出したが、国内のライバルであるパルマに敗れた。究極の目標はチャンピオンズリーグだった。

    1994年にジョヴァンニ・トラパットーニの後任となったマルチェロ・リッピは、クラブの再建に着手した。1995年夏には大幅な刷新が行われ、ロベルト・バッジョが記録的な移籍でACミランに売却されたほか、ユルゲン・コーラーとロベルト・ヤルニが退団。一方で、チロ・フェラーラ、ディディエ・デシャン、パウロ・ソウザらが加入した。

    就任初年度に国内2冠を達成したリッピは、さらなる戦力強化を図ってサンプドリアから3選手を獲得。その中には、重要な補強となる、ある笑顔のセルビア人選手もいた。

    1995-96シーズンのセリエAではACミランに次ぐ2位に終わったユヴェントスだが、目指していたのは欧州の強豪の一角に返り咲くことだった。

    欧州での戦いは最悪の滑り出しとなった。ドルトムントとの初戦で開始1分以内に失点。2年前にユヴェントスからドルトムントへ移籍したアンドレアス・メラーに苦しめられた。

    だが、トリノのチームにとって、それは一時的なつまずきにすぎなかった。デル・ピエロが反撃をけん引し、10分後にはミケーレ・パドヴァーノの同点弾をお膳立て。さらに、この21歳のFWは自ら鮮やかなカーブシュートを決め、コンテの試合を決定づけるゴールもアシストした。

    デル・ピエロの決定的な活躍をきっかけに、チームは快進撃を始めた。本人は5試合連続で得点し、ユヴェントスはレンジャーズとステアウア・ブカレストを圧倒してグループを制した。

    リッピのチームは、伝統ある強豪と渡り合う粘り強さも証明した。レアル・マドリードとの準々決勝では第1戦の0-1から、攻め続けて第2戦を2-0で制し、準決勝進出を決めた。準決勝では粘るナントとの激闘を2戦合計4-3で制した。

    「我々は誰も恐れていなかった。レアル・マドリードに勝ってからは、決勝進出がほぼ必然に思えた」とヴィアッリは語った。

    今なおサッカーファンの心と記憶に残る惨事から11年。ユヴェントスは、再び欧州の強豪の一角にいることを示す準備ができていた。

  • ユヴェントスが優位

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    アヤックスとの緊迫した一戦は120分間を戦い、PK戦で優勝の行方が決まった

    ローマでユヴェントスの前に立ちはだかったのは、ファン・ハール監督率いる欧州王者アヤックスだった。1995-96シーズンにはUEFAスーパーカップを制し、エールディヴィジでライバルを圧倒。ファン・デル・サール、ヤリ・リトマネン、パトリック・クライファート、エドガー・ダーヴィッツ、ダニー・ブリント、デ・ブール兄弟らを擁するチームは、欧州の舞台でも圧倒的な強さを見せ、イタリアの首都にたどり着くまでに勝利を逃したのはわずか2試合だった。

    ユヴェントスは相手の手強さを十分に認識しており、セルジオ・ポッリーニは最大の脅威としてリトマネンを挙げていた。

    「間違いなく彼が最も危険だった。ボールに触れればゴールを決めるような時期にあった。実際に決めたからね。あの4-3-3のウイングも非常に優秀だった。オランダ人のキキ・ムサンパとナイジェリア人のフィニディ・ジョージだ。攻撃では脅威になったが、一方で守備では多くの隙も見せた」

    しかし、アヤックスの若さゆえの勢いは、この頃には慢心へと変わっていた。ファン・ハール監督の発言が、対戦相手にさらなる闘志を与えた。

    チーロ・フェラーラはこう語る。「実際、決勝の数日前、チャンピオンズリーグでどちらが勝つかと問われたアヤックスのファン・ハール監督は、こう答えたんだ。『どちらが勝つかは分からない。でも、あのカップが我々の飛行機に乗って帰ることは分かっている』」

    フェラーラは続けた。「あの発言が、僕らに必要な後押しになった」

    リッピ監督は即興のスピーチで選手たちを奮い立たせ、こう言ってピッチへ送り出した。「10回やれば9回は彼らが勝つ。だが、残るたった1回は俺たちの番だ。それが今夜だ」

    その言葉はすぐに効果を表した。決勝開始からわずか12分、フランク・デ・ブールがヘディングの判断を誤り、ファン・デル・サールが飛び出してボールをつかむのを待った。しかし、ラヴァネッリが素早く割って入ってボールを奪い、無人のゴールへ押し込んだ。

    それでもアヤックスは見事に反撃し、ポッリーニの言葉は現実となった。デ・ブールのFKをGKアンジェロ・ペルッツィが弾くと、こぼれ球がリトマネンのもとへ。リトマネンはDFの寄せを振り切り、至近距離からすくい上げるようにして決めた。

    激しい戦いが続いた120分間で、その後はどちらも均衡を破れず、決着はPK戦に委ねられた。

    リッピ監督によれば、ジャンルカ・ヴィアッリは序盤のキッカーになることを拒んだ。同じスタジアムでイタリア代表としてワールドカップを戦った際の記憶に苦しめられていたという。

    5番目か6番目のキッカーを望んだ理由について、ヴィアッリはCorriere della Seraにこう語った。「オリンピコでは、1990年のワールドカップでアメリカを相手にPKを失敗したし、ローマ戦で別のPKを蹴ったときには足を骨折した。あの夜、チャンピオンズリーグで優勝する最後のチャンスだと分かっていた」

    「そうでなければ、どんな悪夢を見ることになったか想像してみてほしい！」

    リッピ監督はこう説明した。「ヴィアッリにはバルセロナとの決勝のつらい記憶があり、あの決勝には特別な思いを抱いていた。彼は私にこう言った。『このチャンピオンズリーグでの優勝を強く望んでいる。自分がPKを外したせいで負けたら、自殺してしまうだろう』」

    アヤックスでも似たような状況だったと、ソニー・シロイは認めている。「延長戦の後、僕らの誰もPKを蹴りたがらなかった。本当にがっかりしたよ。ルイは全員に聞いて回った。中心選手たちは蹴るのを避けたんだ」

    フェラーラ、ジャンルカ・ペッソット、パドヴァーノがそれぞれPKを成功させる一方、GKペルッツィはゴール前で英雄的な活躍を見せた。ダーヴィッツの1本目を手で弾き出し、後に「あいつは僕の真正面に蹴ったんだ！」と笑った。さらに、横っ飛びでソニー・シロイのシュートも阻んだ。

    3-2となり、ユゴヴィッチがキッカーを務める番が来た。

    チームメイトは緊張し、スタンドの幹部たちは直視できなかったが、ユゴヴィッチは笑みを浮かべていた。結末はもう決まっていると感じていた。

    「決められると確信していた。笑っていたのは、これほど重要な勝利のために運命が僕を選んだからだ。自分にとっても、長年その勝利を待っていたユヴェントスにとってもね」と、ユゴヴィッチはCorriere della Serraに語った。

    ユゴヴィッチがゴール隅へ放った強烈なシュートを、ファン・デル・サールが止めることはできなかった。

  • すぐに疑念が浮上

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    あの決勝戦後、アヤックスの一部選手はユヴェントスに疑念を抱いていた。しかし、捜査が始まったのはズデネク・ゼーマンがインタビューで衝撃的な発言をしてからだった。

    ユヴェントスの一行が歓喜に沸く一方、疲れ果てたアヤックスの選手たちは、強い違和感を覚えながらスタディオ・オリンピコのピッチを後にした。

    ロッカールームでは、マルク・オーフェルマルスがロナルド・デ・ブールを呼び止め、懸念を打ち明けた。

    「マルク・オーフェルマルスはすぐに、何かがおかしいと感じたと私に言った」とデ・ブールは『インディペンデント』に語った。「相手選手の目つきが普通ではないように見えたそうだ。何かを摂取しているように感じたという」

    さらに、こう続けた。「私にはそんな感覚はなかった。なぜだと思う？　そんなことをする人はいないと、いつも考えているからだ。その可能性にはまったく気づいていなかった。誰かがより速く走ったとしても、単にその選手の足が速いのかもしれない。私たちにとって長いシーズンだったことは分かっていた」

    アヤックスは敗北を受け入れ、前に進むしかなかった。一方、ユヴェントスはその後、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出し、ボルシア・ドルトムントとレアル・マドリーに敗れた。

    そして1998年8月、ローマのズデネク・ゼーマン監督が『レスプレッソ』のインタビューで衝撃的な発言をした。一部のイタリアのチームによる不正な手法を非難し、特にユヴェントスを名指ししたのだ。イタリアサッカーは「薬局から抜け出さなければならない」と語った。

    「私は扇動家でも挑発者でもない。スポーツに携わる人間だ。周囲に広がる噂や空気を感じ取っている」とゼーマンは語った。「自転車競技だけでなくサッカーでも、準備不足を薬で補おうとしていると聞くし、目にもする。サッカーではまだ大きなスキャンダルは起きていない。だが、その競技が重要になればなるほど、危険も大きくなる。自転車競技からサッカーに移った医師を何人も知っている。薬理学者を雇っているセリエAのクラブも数多く知っている。リーグ戦がツール・ド・フランスのようになるのを防がなければならない」

    さらにこう付け加えた。「ジャンルカ・ヴィアッリに始まり、アレッサンドロ・デル・ピエロにまで及ぶ驚きだ。私自身、さまざまなスポーツをしてきたので、あのような成果は、何年も何年も専門的なトレーニングを積んだ末のボディービルでしか得られないと思っていた。サッカーはまったく異なる種類の活動だと確信している。少なくとも、私が実践するサッカーはそうだ。一言で表すなら『ポジティブ』なサッカーだ」

    ゼーマンは、ラツィオの選手たちが回復を助けたり、心理的な後押しを得たりするために、さまざまな化学物質を摂取していたと認めた。ただし、次のように強調した。「最近は行き過ぎているように感じる。選手にかかるプレッシャーはますます重くなっている。そして、魔法の錠剤の誘惑に抗うこともますます難しくなっている……。ナポリがバルセロナから［ディエゴ・］マラドーナを獲得した時点で、彼の薬物問題はすでに話題になっていた。チームメイトのチーロ・フェラーラがそれを知らなかったとは信じられない。彼は私との論争で礼儀正しい態度を取ったことで知られているわけでもない。マラドーナはその後も王者のようにプレーし続けた。そして今もプレーしている。だが、フェラーラに思い出してほしい。もし周囲が見て見ぬふりをせず、誰かが彼の薬物依存を真剣に受け止めていれば、あのような悲しい状況から彼を救えたかもしれない。だが今は、ビジネスがすべてに優先する。サッカー界は資金だけでなく、薬局にも支配されている」

    ゼーマンの主張を受け、警察はユヴェントスの事務所と練習施設を捜索し、281種類の医薬品を発見した。「小さな病院の設備のように見える」と、後に専門家が法廷で証言することになる。

    その薬の大半は抗炎症薬、鎮痛薬、強心薬で、当時の禁止薬物リストに載っていたものはなかった。しかし、捜索で押収された医療記録と血液サンプルからは、不正を示す証拠が見つかった。

    2004年、ラッファエレ・グアリニエッロ検察官がユヴェントスのチームドクター、リッカルド・アグリコラと最高経営責任者のアントニオ・ジラウドを起訴すると、裁判所は血液学者のジュゼッペ・ドノフリオ医師に、専門家証人としてサンプルの鑑定を求めた。

    鑑定結果は決定的なものだった。

    「データに見られた変動は、正常とは考えられなかった」とドノフリオは証言した。

    ドノフリオは、ユヴェントスの選手たちに見られた赤血球数とヘモグロビン値の極端な変動は、輸血か、筋肉への酸素供給を増やして持久力を高めるために作られた合成ホルモン、エリスロポエチン（EPO）の使用でしか説明できないと述べた。1990年代半ばのユヴェントスの選手2人がEPOを使用したことは「ほぼ確実」で、ほかの7人も使用した「可能性が非常に高い」と証言した。ただし、ユヴェントスの弁護士は、可能性についての証言だけでは合理的な疑いを超える証明にはならないと主張した。

    アグリコラ医師は、ユヴェントスの選手たちに大量のパフォーマンス向上薬を与えたとしてスポーツにおける詐欺で有罪となり、執行猶予付きの禁錮22カ月を言い渡された。しかし、2005年の控訴審ではアグリコラとジラウドに無罪判決が下された。2年後、イタリアの最高裁判所が事件を審理すると、医薬品の投与はイタリア法上、スポーツにおける詐欺に該当し得るとして、控訴審の判断を覆した。ただし、問題の行為が1994年から1998年にかけて行われたため、公訴時効が成立していた。

    この事件は幕を閉じた。

  • それで終わりではなかった。

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    アヤックスの悔しさは今も消えないが、あのチャンピオンズリーグのタイトルは今なおユヴェントスのものだ

    欧州サッカーには一つの重大な疑問が残っていた。ユヴェントスの選手たちが組織的に運動能力向上薬を使用していたとすれば、なぜ1996年の決勝前後に陽性反応を示した選手が一人もいなかったのか。

    その答えは2013年、オランダのドキュメンタリー番組『Andere Tijden Sport』の画期的な一回で、ついに明らかになった。グアリニエッロ検事は、セリエAと欧州での試合からローマの公式検査機関に送られたドーピング検査の検体が、実際には一度も検査されていなかったことが捜査で判明したと、カメラの前で明かした。この証言は、現在は存在しないローマの検査機関の元所長も番組内で認めた。

    ドノフリオと科学者のアレッサンドロ・ドナーティは、1996年5月にローマで行われた決勝の週の血液記録を改めて分析した。二人は、血液の数値から、ユヴェントスの選手たちがEPOを投与されていたことは事実上確実だと確信した。

    フィニディ・ジョージは、この事実を知って「驚いた。これはおかしい。嫌な気分だ」と語った。「一人だけではなく、チームの複数の選手だ。あの試合で6、7人がそういう状態でプレーしていたなら、重大な不正だ」

    アヤックスとユヴェントスの確執は消えず、2019年に両者が同大会の準々決勝で対戦するまで、表面化しないまま続いていた。

    アヤックスの元ゼネラルマネジャー、デビッド・エントは、「少しドーピングをしていた」チームに敗れたことへの雪辱をオランダのクラブは望んでいると宣言した。その後、『The Independent』に対し、あの敗戦を今も「苦々しく」「気分が悪く」思っていると語った。

    これに対し、元ユヴェントスのアレッシオ・タッキナルディは反論した。「かの有名なデビッド・エントの発言を聞いたが、恥を知るべきだとしか言えない。恥を知れ！　あのチームはチャンピオンズリーグの優勝トロフィーをトリノに持ち帰るため、プレシーズンの練習初日から懸命に取り組み、その夢をかなえた」

    「むしろ、彼の言葉がアヤックスをまた敗退させるための、我々の選手たちのさらなる意欲につながることを願う。恥ずべき発言だ！」

    元DFのフェラーラもこう付け加えた。「あの勝利では、エントが我々を大いに助けてくれたことを指摘したい。決勝の数日前、ルイ・ファン・ハール監督はチャンピオンズリーグでどちらが勝つかと聞かれ、『分からないが、あのトロフィーは我々の飛行機に乗って帰る』と答えた」

    「チームの広報責任者だったエントなら、その発言で我々の闘志にかなり火がついたことを知っているはずだ」

    疑惑への怒りが今も収まらないユヴェントスとそのサポーターは、ローマでのあの夜を名誉回復の夜として記憶し続けている。リッピの構想、ペルッツィの奮闘、そしてユゴビッチのPKによってつかんだ勝利。ハイゼルの悲しみから解放され、クラブが欧州サッカー最高の栄誉を取り戻した瞬間だった。

    しかし、アヤックスや欧州の多くの人々にとって、その栄光には消えることのない注釈が付いている。