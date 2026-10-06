モスクワのあの雨の夜から、ミュンヘンでの奇跡的な復活までの間には、チェルシーの選手とファンに積み重なった4年分のトラウマが横たわっていた。2009年には、バルセロナ戦での主審トム・ヘニング・エブレベの悪名高い判定の悪夢が、アンドレス・イニエスタによる後半アディショナルタイム3分の一撃となって、スタンフォード・ブリッジのホームファンの胸をえぐった。2010年には、ジョゼ・モウリーニョが戻ってきて、インテルでその大会を制する途上でチェルシーをラウンド16で敗退に追い込んだ。さらに1年後には、イングランドのライバルであるユナイテッドがロンドン勢に二重の苦しみを与えた。準々決勝で敗退させたうえ、プレミアリーグのタイトル争いでも打ち負かしたのだ。2010-11シーズンが終わるころには、多くの者がチェルシーはこの先のレベルにたどり着けないのではないかと考えていた。

それでも、その夏にロマン・アブラモビッチは、彼らを欧州大陸の支配的な力へと変える頭脳を見つけたと信じていた。アンドレ・ビラス・ボアスが、33歳の戦術的神童としてポルトからやって来た。託された使命は、チェルシーのカウンターアタック主体のスタイルを、より魅力的で現代的なサッカーへと置き換えること。そして何より、黄金世代が衰えを見せる中で、より若い選手層へと権力移行を進めることだった。

だが、彼の在任期間はスタンフォード・ブリッジに実存的危機を引き起こした。

このポルトガル人指揮官は高いディフェンスラインに固執し、そのことでセンターバック陣の衰えつつある機動力をさらけ出した。一方で同時に、チーム内の大きなエゴを持つ面々を怒らせ、周縁化していった。フランク・ランパード、アシュリー・コール、ディディエ・ドログバはたびたびベンチに置かれ、激しい衝突へとつながった。ビラス・ボアスはチェルシーとともに欧州のエリートへ踏み込むどころか、その改革は、実績のない戦術家と、見限られることを拒んだ勝者でありリーダーでもある集団との思想戦争を始めることになった。

その対立が頂点に達したのは、2012年2月のスタディオ・サン・パオロだった。ナポリとのラウンド16第1戦を前に、ビラス・ボアスはすでにプレッシャーにさらされており、この一戦が自身の在任を決定づけると分かっていた。

「変化が起きるという明白な傾向はあった。しかし、ここ最近にクラブと取締役会が発してきたメッセージからは、将来のプロジェクトへの向き合い方が変わったことがはっきり示されている」と、彼は記者団に語った。「このフットボールクラブの文化的な過去を考えれば、憶測が出るのは当然だ。ただ、今は違う視点があることを理解しなければならない。

「我々は来季に向けて、自分たちが何をするかに大きな確信を持っている。できる限り多くのタイトルをもたらすチームを作るつもりだ。私は来季に本当に自信を持っている。だからといって今起きていることへの責任がなくなるわけではないが、我々にはチームだけでなく、クラブの文化と構造も変える3年計画があった。

「やるべきことは多く、多くのプランもある。だから私は未来に胸を躍らせている。私はオーナーから全面的な信頼を得ている。私はここで自分の仕事をするためにいる。その仕事とは、今年と次の2年間にわたるものだ」

エディンソン・カバーニ、エセキエル・ラベッシ、マレク・ハムシクを擁する強力なナポリとのイタリアでの第1戦を前に、ビラス・ボアスは物議を醸す決断を下した。ランパード、コール、マイケル・エッシェンをベンチに置いたのだ。

この賭けは裏目に出た。フアン・マタが試合の流れに反してチェルシーに先制点をもたらしたものの、ナポリの前線はラミレスとラウル・メイレレスの中盤を何度も切り裂き、センターバックのギャリー・ケーヒルとダビド・ルイスの弱点を突いた。ラベッシが2得点、カバーニも1得点を挙げ、イタリア勢は猛威を振るって3-1で勝利した。

チェルシーの古参勢がベンチで無表情のまま座る一方で、ビラス・ボアスはタッチラインで孤立して立っていた。

その12日後、ウェスト・ブロム戦での惨敗を受け、アブラモビッチは3年計画を打ち切り、就任から256日でビラス・ボアスを解任した。

プレミアリーグで5位に沈み、欧州でも希望が見えなかったチェルシーのシーズンは、もはや見込みのないものに思われた。暫定的な指揮はアシスタントのディ・マッテオに託された。寡黙な元チェルシーMFである彼に求められたのは、反乱状態にあったチームにひとまず平穏を取り戻すことだけだった。