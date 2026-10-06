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ライブ
GFX Chelsea Drogba 1-1GOAL

激動のシーズン！ チェルシーはいかにしてチャンピオンズリーグの呪いを振り払い、敵地でバイエルン・ミュンヘンを破ったのか

信じられないことだった。内部闘争に悩まされ、監督の大きな交代もあった慌ただしいシーズンは、チェルシーがヨーロッパのタイトルを獲得して幕を閉じた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • モスクワのルジニキ・スタジアムで、雨にぬれたピッチを一人ゆっくりと歩き、PKスポットへ向かった時、ジョン・テリーの時計は午前1時30分を指していた。マンチェスター・ユナイテッドとのPK戦でチェルシーの5人目のキッカーを務めるため、主将は自らを奮い立たせていた。そしてその瞬間、チームを初の欧州王者へ導こうとしていた。

    だが、テリーは滑り、ボールはポストを直撃した。ユナイテッドはその後の2本を決めた一方、ニコラ・アネルカのキックはエトウィン・ファン・デル・サールに止められ、チェルシーのチャンピオンズリーグ制覇の夢は打ち砕かれた。

    「なぜだ？」。数時間後、ロシアの首都を見渡すホテルの部屋で一人立ち尽くしながら、テリーはそう自問することになる。「なぜあの時だった？ なぜ雨が降り始めたんだ？」

    それから4年後、2012年にアリアンツ・アレーナでディディエ・ドログバがPKスポットに立った時、その肩には10年近くにわたる執念がのしかかっていた。短い助走から右足を振り抜き、バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーの逆を突いた。何年にもわたる痛恨のあと一歩を経て、チェルシーはついにチャンピオンズリーグ王者となった。

    このすべての中で異様だったのは、チェルシーがあらゆる予想を覆して頂点に立ったことだ。チェルシーの黄金世代は高齢化が進み、暫定監督ロベルト・ディ・マッテオに率いられた分裂したチームは、混乱した国内シーズンをよろめきながら戦い抜いていた。

    それでも、夢が完全に手の届かないものに思えたその時に、彼らはどうにかして欧州を制した。

  • 反乱！

    FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA
    AFP

    若きポルトガル人指揮官の就任はチェルシーを次のレベルへ押し上げるはずだったが、すべてがうまくいかなかった

    モスクワのあの雨の夜から、ミュンヘンでの奇跡的な復活までの間には、チェルシーの選手とファンに積み重なった4年分のトラウマが横たわっていた。2009年には、バルセロナ戦での主審トム・ヘニング・エブレベの悪名高い判定の悪夢が、アンドレス・イニエスタによる後半アディショナルタイム3分の一撃となって、スタンフォード・ブリッジのホームファンの胸をえぐった。2010年には、ジョゼ・モウリーニョが戻ってきて、インテルでその大会を制する途上でチェルシーをラウンド16で敗退に追い込んだ。さらに1年後には、イングランドのライバルであるユナイテッドがロンドン勢に二重の苦しみを与えた。準々決勝で敗退させたうえ、プレミアリーグのタイトル争いでも打ち負かしたのだ。2010-11シーズンが終わるころには、多くの者がチェルシーはこの先のレベルにたどり着けないのではないかと考えていた。

    それでも、その夏にロマン・アブラモビッチは、彼らを欧州大陸の支配的な力へと変える頭脳を見つけたと信じていた。アンドレ・ビラス・ボアスが、33歳の戦術的神童としてポルトからやって来た。託された使命は、チェルシーのカウンターアタック主体のスタイルを、より魅力的で現代的なサッカーへと置き換えること。そして何より、黄金世代が衰えを見せる中で、より若い選手層へと権力移行を進めることだった。

    だが、彼の在任期間はスタンフォード・ブリッジに実存的危機を引き起こした。

    このポルトガル人指揮官は高いディフェンスラインに固執し、そのことでセンターバック陣の衰えつつある機動力をさらけ出した。一方で同時に、チーム内の大きなエゴを持つ面々を怒らせ、周縁化していった。フランク・ランパード、アシュリー・コール、ディディエ・ドログバはたびたびベンチに置かれ、激しい衝突へとつながった。ビラス・ボアスはチェルシーとともに欧州のエリートへ踏み込むどころか、その改革は、実績のない戦術家と、見限られることを拒んだ勝者でありリーダーでもある集団との思想戦争を始めることになった。

    その対立が頂点に達したのは、2012年2月のスタディオ・サン・パオロだった。ナポリとのラウンド16第1戦を前に、ビラス・ボアスはすでにプレッシャーにさらされており、この一戦が自身の在任を決定づけると分かっていた。

    「変化が起きるという明白な傾向はあった。しかし、ここ最近にクラブと取締役会が発してきたメッセージからは、将来のプロジェクトへの向き合い方が変わったことがはっきり示されている」と、彼は記者団に語った。「このフットボールクラブの文化的な過去を考えれば、憶測が出るのは当然だ。ただ、今は違う視点があることを理解しなければならない。

    「我々は来季に向けて、自分たちが何をするかに大きな確信を持っている。できる限り多くのタイトルをもたらすチームを作るつもりだ。私は来季に本当に自信を持っている。だからといって今起きていることへの責任がなくなるわけではないが、我々にはチームだけでなく、クラブの文化と構造も変える3年計画があった。

    「やるべきことは多く、多くのプランもある。だから私は未来に胸を躍らせている。私はオーナーから全面的な信頼を得ている。私はここで自分の仕事をするためにいる。その仕事とは、今年と次の2年間にわたるものだ」

    エディンソン・カバーニ、エセキエル・ラベッシ、マレク・ハムシクを擁する強力なナポリとのイタリアでの第1戦を前に、ビラス・ボアスは物議を醸す決断を下した。ランパード、コール、マイケル・エッシェンをベンチに置いたのだ。

    この賭けは裏目に出た。フアン・マタが試合の流れに反してチェルシーに先制点をもたらしたものの、ナポリの前線はラミレスとラウル・メイレレスの中盤を何度も切り裂き、センターバックのギャリー・ケーヒルとダビド・ルイスの弱点を突いた。ラベッシが2得点、カバーニも1得点を挙げ、イタリア勢は猛威を振るって3-1で勝利した。

    チェルシーの古参勢がベンチで無表情のまま座る一方で、ビラス・ボアスはタッチラインで孤立して立っていた。

    その12日後、ウェスト・ブロム戦での惨敗を受け、アブラモビッチは3年計画を打ち切り、就任から256日でビラス・ボアスを解任した。

    プレミアリーグで5位に沈み、欧州でも希望が見えなかったチェルシーのシーズンは、もはや見込みのないものに思われた。暫定的な指揮はアシスタントのディ・マッテオに託された。寡黙な元チェルシーMFである彼に求められたのは、反乱状態にあったチームにひとまず平穏を取り戻すことだけだった。

  • 見事な逆転劇

    Chelsea FC v SSC Napoli - UEFA Champions League Round of 16
    Getty Images Sport

    ロベルト・ディ・マッテオの就任はチェルシーの立て直しに役立ち、大逆転を呼び込んだ

    ビラス＝ボアスがロッカールームで最も影響力のある面々の解体に失敗した後、ディ・マッテオは古参勢の力を取り戻す道を選んだ。ナポリとの第2戦ではハイラインを捨て、チームの背骨を復活させた。ランパード、テリー、コール、ドログバはいずれも先発11人に戻った。

    その後、スタンフォード・ブリッジで待っていたのは、信じ難いほどの闘志を示すパフォーマンスだった。28分、ラミレスが鋭いクロスを送り、ドログバが身を投げ出すように飛び込んでヘディング。チェルシーに先制点をもたらした。後半立ち上がりには、テリーがナポリ守備陣の上から競り勝ち、ランパードのCKをヘッドで押し込んで、チェルシーがアウェーゴールで上回った。

    だが、ドラマはまだ終わらなかった。55分、ゴクハン・インレルがネットを揺らして観衆を静まり返らせ、ナポリが再び優位に立った。それでもホームのチェルシーは崩れなかった。残り15分、アンドレア・ドッセーナがボックス内でハンドを犯すと、ランパードがキッカーを務め、PKを中央へ強烈に蹴り込んだ。

    2戦合計4-4となり、試合は延長戦にもつれ込んだ。105分、ドログバがボックス内で2人のDFを引き連れ、折り返しを送ると、ブラニスラフ・イバノビッチがそれを叩きつけてゴール右上隅へ突き刺した。ホームチームの2戦合計5-4での勝利を告げる終了の笛が鳴ると、ディ・マッテオは歓喜のままピッチへ駆け出した。時代遅れの遺物として見限られていたビッグネームたちが、クラブ史に残る欧州屈指の大逆転劇の一つを成し遂げたのだった。

    チェルシーは準々決勝に進出し、そこでベンフィカを比較的難なく退けた。しかし、準決勝で待ち受けていたのは、衝撃的で、革命的で、そして止めようのないように見えるチーム、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナだった。

  • バルセロナへのリベンジ

    FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi Final
    Getty Images Sport

    ペップ・グアルディオラ率いるチームを相手に、チェルシーは再び惨事に見舞われるかに見えた

    ドログバの象徴的な一撃で、チェルシーはロンドンでの第1戦のリードを手にしていた。だが、フットボール史上最高のクラブチームと広く評される相手を前に、この対戦がまったく終わっていないことをチェルシーは理解していた。何しろ3年前の同じラウンドでは、終盤にイニエスタが決勝点を決め、議論を呼ぶ形で彼らの夢を打ち砕いたのも同じチームだったからだ。

    2012年、チェルシーは再び惨事に見舞われるかのように見えた。第2戦の43分までに、ゲームプランは完全に崩壊していた。

    まず、センターバックのケーヒルが開始12分で負傷交代を強いられた。続いて壊滅的な打撃が相次ぐ。35分にセルヒオ・ブスケツが押し込んで2戦合計スコアをタイに戻すと、その2分後には主将テリーがボールのない場面でアレクシス・サンチェスに膝を入れる愚行を犯し、一発退場となった。さらに前半終了間際、イニエスタがチーム2点目を流し込むと、センターバック不在で10人となったチェルシーには完全な崩壊が迫っているように見えた。

    それでも前半終了直前、ランパードがブラジル人MFラミレスのボックス内への走り込みに見事なスルーパスを通し、一筋の希望をもたらした。ラミレスは大胆にもGKビクトル・バルデスの頭上を抜くループ気味のシュートを決め、2戦合計を2-2としたことで、チェルシーはアウェーゴールで前に出た。

    後半は生き残りを懸けた戦いだった。チェルシーは必死に低い位置でブロックを敷き、守備の穴を埋めるためドログバはほとんど左サイドバックのような役割まで担った。バルセロナはチェルシーを押し込み、猛攻を浴びせ続け、後半立ち上がりにはドログバがボックス内でセスク・ファブレガスを倒したことで、さらに追い風を得た。そのシーズンすでに63ゴールを挙げていたリオネル・メッシがPKに臨んだが、シュートはクロスバーを直撃。83分には、このアルゼンチンの驚異がボックス外からの低いシュートでポストも叩いた。

    バルセロナはロンドンのクラブ相手にあらゆる手を尽くしたが、最後までこじ開けることはできなかった。そして91分、決定的な瞬間が訪れる。守備陣から苦し紛れに蹴り出されたボールを、ハーフウェーライン付近でフェルナンド・トーレスが柔らかなファーストタッチで収めた。リバプールから5000万ポンドの移籍で加入して以降、不振にあえいでいたストライカーは一気に前へ運び、バルデスをかわしてから無人のゴールへ流し込んだ。イングランドのチームは2戦合計3-2で勝ち上がった。

    チェルシーはカンプ・ノウで生き残ったが、この勝利にはあまりにも大きな代償が伴った。その夜に出たカードの影響で、テリー、ラミレス、イバノビッチ、メイレレスという4人の重要な戦力が、バイエルンとの決勝で出場停止となった。

    チェルシーはミュンヘンでの決勝進出を決めたが、スカッドは大きく損なわれていた。

  • 決勝に戻る

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    AFP

    ロンドンのクラブがバイエルンと対戦した際、ディ・マッテオは4人の主力選手を欠いていた。

    2012年5月19日、チェルシーはあらゆる面で不利な状況に足を踏み入れた。アリアンツ・アレーナでバイエルンと対戦したこの一戦は、チャンピオンズリーグ時代において、決勝で一方のチームがホームアドバンテージを得る初めてのケースだった。

    バイエルンはスタジアムを赤と白に染め上げ、屈辱的で慌ただしいシーズンを過ごしてきた寄せ集めのチェルシーを相手に、勝利への自信を深めていた。

    4人の主力を欠いたディ・マッテオは、戦術面でいくつかの修正を余儀なくされた。ダビド・ルイスとケーヒルはハムストリングの負傷から急ピッチで復帰し、センターバックのコンビを組成。一方、22歳のライアン・バートランドには欧州デビューの舞台が与えられ、アリエン・ロッベンとフィリップ・ラームの脅威を抑えるため、左ウイングで起用された。

    「モスクワでの失望を、自分たちの力に変えなければならない」とランパードは語った。「モスクワには良い記憶も悪い記憶もある。でも一番大きいのは、あの試合に負けたことだ。ここへ戻ってくるまでには時間がかかったが、自分たちにはその力があると分かっていた。試合に勝てば、ようやくそれが救いになるのは明日だけだ」

    続く90分間は、多くの意味でカンプ・ノウでの勝利をなぞるものだった。バイエルンは執拗に攻め立て、ロッベリーとフランク・リベリーが両翼でチェルシーを震え上がらせるように、波状攻撃を浴びせ続けた。87分までに、バイエルンのシュート数はチェルシーの9本に対して35本に達していた。それでも、コールの土壇場のタックルとペトル・チェフのセーブによって、チェルシーは耐え抜いた。

    後半終了間際、チェルシーは崩れかけた。トニ・クロースがファーへ柔らかなクロスを送り、そこでトーマス・ミュラーがマーカーに競り勝ってヘディング。ボールはチェフの頭上を越え、バーの下を叩いてゴールに吸い込まれた。スタジアムは熱狂に包まれ、ユップ・ハインケス監督は直後に得点者を下げ、DFダニエル・ヴァン・ビュイテンを投入して勝利を固めに入った。チェルシーの欧州での夢が、またしても見慣れた結末を迎えるように思われた。

    残り2分、トーレスがこの試合でチェルシーにとって最初のCKを獲得する。マタが鋭いアウトスイングのボールをニアへ送り込むと、ボックス内を走り込んだドログバがジェローム・ボアテングを競り勝って高く飛び上がり、力強いヘディングでノイアーを破った。

    ホームのファンは言葉を失い、チェルシーは試合を延長戦へと持ち込んだ。

  • 究極の名誉挽回

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    AFP

    チェルシーがミュンヘンでドイツ王者を圧倒し、慌ただしいシーズンの最後にタイトルを獲得した

    延長戦に入っても激しさは増すばかりで、試合はさらに予測不能になっていった。延長前半開始3分、ドログバがボックス内でリベリを倒し、PKを献上した。

    テリー、ドログバ、そしてチェルシーファンは最悪の結末を覚悟した。

    かつてチェルシーに在籍したロッベンが、勝負を決める一撃になりかねないキックに向かった。しかし、試合前に何時間もバイエルンのPKの傾向を研究していたチェフは、低く左に飛んでロッベンのシュートを食い止め、そのままボールを胸に抱え込んだ。

    120分を終えて笛が吹かれると、トロフィーの行方は再びPK戦に委ねられることになった。

    バイエルンの1人目はラームが成功。一方、チェルシーの1人目であるマタのキックはノイアーに止められた。その後、マリオ・ゴメス、そしてチーム3人目として蹴ったノイアー自身が決め、チェルシーはダビド・ルイスとランパードが成功して食らいつく。コールが冷静にチェルシーの4本目を沈めると、バイエルンはイビツァ・オリッチがキッカーを務めたが、チェフがボールを外へとはじき出した。

    そしてバスティアン・シュバインシュタイガーの番が来た。MFは蹴る前に一瞬間を置き、チェフに触られたボールがポストに当たるのを愕然と見つめた。この夜、チェコの守護神は相手の6本すべてで正しい方向を読んでいた。

    すべてはドログバに託された。モスクワでの退場によって、ユナイテッド戦で5人目のPK、つまりテリーがポストに当てたあのキックを蹴る機会を失ってから4年。彼は贖罪の瞬間と向き合っていた。

    「自信はあった」と、数カ月前のアフリカネーションズカップ決勝でコートジボワールとしてPK戦に敗れていたドログバは後に振り返った。「でも、蹴りに行く前に、アフリカ・カップ・オブ・ネーションズで自分が決めていればチームを優勝させられたのに外してしまった時のことを考え始めた。とても苦しかった。でも同時に、ペトル・チェフがあれだけ止めてくれたのだから、自分は決めなければならないとも思っていた。みんながうなだれて泣いていたあの時とは違って、今度はチェルシーを笑顔にしたかった」

    短い2歩の助走から、ドログバは落ち着いて右下隅へボールを流し込み、ノイアーは逆方向に飛んだ。

    モウリーニョ、アンチェロッティ、ルイス・フェリペ・スコラーリといった名将たちが、全盛期の圧倒的な陣容を擁しながら成し遂げられなかったことを、暫定監督が成し遂げた。プレミアリーグを6位で終えたチームを率い、ついにクラブサッカー最高の栄誉へと導いたのである。

    頑なさ、生存本能、そして過去の失意によって自分たちを規定されることを拒んだベテラン中心の核が、アブラモビッチの欧州制覇の夢を現実のものにした。

    「ただ勝てたことがうれしい」とディ・マッテオは語った。「このクラブにとって歴史的な夜だ。4年前、クラブは本当に痛ましい経験をした。私は自宅で見ていて、あの時のジョン・テリーを本当に気の毒に思った。もし彼が決勝点を決めていたら、まるで映画の脚本のようだったはずだ。

    クラブは長い間、この瞬間を待っていた。大きなハートと情熱、モチベーション、そして欲求を持った選手たちの集団なんだ。このトロフィーを勝ち取るには、それしかなかった。スタッフも選手も含めたグループ全体による途方もない努力の結晶であり、今夜は本当にうれしい」

    モスクワの雨の夜から4年後、賛否の分かれるチェルシーは究極の雪辱劇を成し遂げた。