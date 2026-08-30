海外組アメリカ人選手情報：ザビエル・ゴゾがプレミアリーグデビュー、ユヌス・ムサはACミランで輝き、ジョニー・カルドーソのアトレティコ・マドリーでの役割には懸念拡大
欧州のトップリーグでアメリカ人選手がデビューを飾る時は、いつだって胸が高鳴る。とりわけ、ザビエル・ゴゾのようなポテンシャルを備えた選手であればなおさらだ。
今月初めにレアル・ソルトレイクからクリスタル・パレスへ加入した19歳は、金曜日にプレミアリーグで初めてプレーした。マンチェスター・シティ戦は、ゴゾや同じくアメリカ人のクリス・リチャーズ、そしてクリスタル・パレスにとって望んだ結果にはならなかったが、この出場は9月のアメリカ代表に向けたマウリシオ・ポチェッティーノ監督のメンバー入りを後押しするはずだ。
アメリカのファンにとって心強い材料は、それだけではなかった。ユヌス・ムサは好調のACミランで、ルベン・アモリム監督の下で復調を続けている。一方で、その対極にあるのがジョニー・カルドーソだ。アトレティコ・マドリードでのリーグ開幕3試合を経て、その将来に対する懸念が強まりつつある。また、モナコからの移籍説が取り沙汰されるフォラリン・バログンも、依然として戦列を離れている。
GOAL では、最新の「Americans Abroad」でこれらのトピックを含むさまざまな動向を振り返る。
ゴゾがデビューも、リチャーズとパレスに早くも懸念
ここ数年のクリスタル・パレスは、確かな理由とともにおおむね上昇基調をたどってきた。クラブの補強チームはマイケル・オリーセやマルク・グエイといった逸材を発掘し、クラブのFAカップとカンファレンスリーグ制覇に貢献した。
そうしたスター選手たちに加え、複数の選手が去ったことで、パレスは新たなサイクルに入りつつある。そこには必然的に多少のつまずきが伴うものであり、パレスは今季プレミアリーグ開幕から2連敗となった。金曜日のマンチェスター・シティ戦で敗れること自体は予想されていたが、ホーム開幕戦での1-4の敗戦はなお懸念材料だった。オリバー・グラスナー体制下のパレスは、格上の相手をたびたび土壇場まで追い込んできた。だが現時点では、ピエール・サージュの下でまだ道を探っている段階だ。
この移行期は、ゴゾにとってチャンスを生む可能性がある。シティがボール保持を支配し、10代のゴゾが投入された時には残り20分強で、すでにパレスは2点を追う展開だったため、インパクトを残す機会は限られていた。それでも、待望の海外移籍を完了してからわずか10日でプレミアリーグデビューを果たしたことは、勇気づけられる第一歩だった。
パレスの前のサイクルを支えた確立された存在の一人であるリチャーズにとって、このような結果は、自身がクラブの次の段階にどう適合するのかという疑問を必然的に生じさせることになる。
ムサは今やミランのキープレーヤーか？
ミランのセリエA開幕から最初の2試合で、ムサが全分間プレーすると予想していた人は手を挙げてほしい。
かつて将来を嘱望されたアメリカ人有望株にとって、この数シーズンは厳しいものだった。ミランでは出場時間が安定せず、アタランタへの1シーズンのローン移籍中も主に途中出場で起用されていた。
ただ、新監督が就任した際によくあるように、マンチェスター・ユナイテッド前監督のルベン・アモリムは、ムサに何かを見いだしているのは明らかだ。まだ23歳のMFは、ポルトガル人指揮官の3-4-2-1において重要な歯車となっており、金曜日にはダブルボランチでクロアチアのレジェンド、ルカ・モドリッチとコンビを組んだ。
このコンビはうまく機能し、ムサは同じアメリカ人のジャンルカ・ブージオ、そして昇格組のベネツィア戦で好パフォーマンスを見せた。2-0の勝利で49本中45本のパスを成功させ、3回のドリブルのうち2回を成功。決定機を1度演出し、ボール奪回も4回記録した。さらに至近距離からクロスバーも叩いた。さらに重要だったのは、過去には高くつくミスを犯しがちだった選手による、ミスのないプレーだったことだ。
シーズン序盤のムサにとって、これはすべて心強い材料である。2025年ゴールドカップを欠場する決断によってアメリカ代表での立場は損なわれたが、このフォームを維持できれば、ポチェッティーノが9月のメンバーを発表する際に再び候補に入る可能性がある。
プリシッチはいつプレーするのか？
ミランの試合で注目された点は、クリスチャン・プリシッチが金曜日に試合登録メンバー入りしながら、出場機会なくベンチにとどまったことでもあった。
この欠場を必要以上に深読みすべきではない。プリシッチは試合の準備ができる状態と判断されていたが、ワールドカップ中に右脚で負った骨挫傷と微小骨折からの回復途上にある。おそらくアモリムは、27歳の同選手をピッチに戻す前に、もう少し時間を与えているだけだろう。ただ、プリシッチが復帰した際、どこでプレーすることになるのだろうか。
アモリムのシステムには、従来型のウインガーは存在しない。幅を取る選手はウイングバックとして機能し、その役割には大きな守備責任が伴う。プリシッチは代表ではそうした仕事をこなす意欲を示してきたが、毎週のようにその任務を担うのは別の話であり、とりわけキャリアを通じて負傷に悩まされてきた選手にとってはなおさらである。
一方で、プリシッチはストライカーの後方に入る2つのトップ下の一角を務める可能性もあるが、ミランで見せてきたベストパフォーマンスの多くは右サイドから生まれている。契約は2027年6月までで、ミランはさらに1シーズン延長できるオプションを保有しており、今季は重要なシーズンとなる。アモリムの下でどのようにフィットするかは、今後明らかになっていくだろう。アモリムはロッソネリをセリエA開幕2連勝に導いている。
カルドーゾを心配すべき時か？
カルドーソはアトレティコ・マドリーのリーグ開幕3試合で、出場時間がわずか5分にとどまっている。推定3000万ユーロ（3500万ドル）で加入し、ディエゴ・シメオネ監督の下で不安定な1年目を過ごした選手にとって、これはスペインの首都での適性に深刻な疑問を投げかけるものだ。
クラブでのシーズンを終わらせ、ワールドカップ欠場の原因となった重度の足首負傷を負う前、カルドーソの調子は上向き始めていた。アトレティコがなぜ彼にこれほど大きな投資をする意思を示したのか、その理由も見せていた。
しかし今季、シメオネ監督はパブロ・バリオス、モルテン・ヒュルマンド、そして長年の主力であるコケを優先している。カルドーソにとってさらに気がかりなのは、その形が機能していることだ。アトレティコは3試合を終えて無敗で、2勝1分け。指揮官は通常、成功している先発11人を簡単にはいじらない。
さらにアトレティコは今後、アスレティック・クブ、リバプール、レアル・ソシエダ、レアル・マドリーとの試合を控える厳しい日程に入る。カルドーソが再び意味のある出場時間を得るまでには、しばらく時間がかかるかもしれない。アメリカ人の彼はレンタル移籍を検討すべき時なのか。移籍市場の締め切りは急速に迫っている。
バログン不在の中、モナコがウェア率いるOMを撃破
リーグ・アンの移籍市場は現地時間9月1日午後8時に閉まる。バログンの将来がフランス1部に残るのかは不透明だ。軽傷のため今回もメンバー外となったが、それは何よりも市場価値を守る意図によるものでもあるようだ。
バルセロナやPSG、トッテナムに至るまで、このアメリカ人ストライカーは4試合で3得点を挙げた印象的なワールドカップ以降、多くのクラブとの関係が取り沙汰されてきた。だが、複数の国で移籍市場の閉幕が近づくなか、バログンは本人に非がないにもかかわらず、選択肢が狭まりつつある。例えば、一時はミラン行きが報じられていたが、クラブは代わりにゴンサロ・ラモスを獲得した。トッテナムとの関係も、スパーズがマンチェスター・シティのFWオマル・マルムーシュとサヴィオを獲得したことで終わった可能性がある。
バルセロナとの関係は依然として続いているが、慢性的な資金難で知られるクラブが、モナコによるとされるバログンの6000万ユーロという評価額を満たす資金をどこから捻出するのか。戦術的にどこに組み込まれるのか。PSGなら獲得資金を賄えるだろうが、バルセロナと同様に、そこに自然な役割があるのだろうか。
一方のモナコは、彼抜きでも問題なくやれているようだ。バログンの20歳の控えであるパリス・ブルナーが2得点を挙げ、モナコはティム・ウェアのマルセイユを2-0で下した。ブルナーは13分と53分に得点し、モナコはリーグ・アン2試合を終えて連勝を維持し、首位に立った。ウェアもまた、ワールドカップから戻って以降の好調を維持した。右ウイングバックとして守備面で8回の貢献を記録し、さらに味方に1度の決定機も演出した。
モナコのここ最近の成功を踏まえれば、バログンが退団する場合に他のポジションへ再投資できるクラブにとって、6000万ユーロは大金だ。今後の動向に注目だ。
ティルマン、またしても立ち上がりは低調
マリク・ティルマンにとっても、バイエル・レバークーゼンにとっても、これは2026-27シーズンのブンデスリーガ開幕戦として思い描いていたものではなかった。新指揮官カルレス・マルティネスが、トゥールーズでの3シーズンの実績を土台にチームを築き上げることへの楽観論は大きかった。
しかしエルファースベルク戦で、レバークーゼンはブンデスリーガ初戦に臨んだ相手に対し、3-2の敗戦を喫して打開策を見いだせなかった。さらにUSMNTファンにとって懸念材料だったのは、ティルマンが再び高い位置の役割でほとんど存在感を示せなかったことだ。このポジションは、彼がエールディビジでは輝きを放ちながら、昨季ドイツでは同じようなインパクトを残すのに苦しんだ位置でもある。トップレベルの相手との対戦では、ティルマンはしばしばNo.8の方がよりプレーしやすそうに見えており、この夏のUSMNTでもそこで印象を残していた。土曜日の試合では65分に交代となった。
文脈は重要だ。これはエルファースベルクの119年の歴史で初めてのブンデスリーガの試合であり、約1万3000人の自治体シュピーゼン＝エルファースベルクの熱気に包まれた雰囲気の中で行われた。この一戦はホームチームに信じるだけの十分な理由を与え、開始9分以内に2得点を奪うと、その後はレバークーゼンの終盤の反撃をしのぎ切った。
現実として、2023-24シーズンのブンデスリーガ王者であるレバークーゼンは、これではいけない。改善するためには、フロリアン・ヴィルツ退団後にクラブ史上最高額で加入したティルマンから、より多くを引き出す必要がある。
見逃したかもしれない瞬間
＋ブレンデン・アーロンソンは、リーズがブレントフォードと1-1で引き分けた一戦で、ダニエル・ファルケ監督の戦術的な交代の一環としてハーフタイムに交代となった。
＋セルジーニョ・デストはPSVで好スタートを維持し、ユトレヒトに6-1で勝利した試合で右SBとして今季2点目を記録した。リカルド・ペピは78分間プレーしたが、ゴールはなかった。
＋アントニー・ロビンソンとフラムは、新監督アルバロ・アルベロアの下でいまだ初勝利を探している。左SBのロビンソンはサンダーランドに0-1で敗れた試合で90分間プレーした。
＋ベンジャミン・クレマスキは、パルマがユベントスに0-2で敗れた試合で最後の29分間に出場した。ウェストン・マッケニーは、トレーニング中に負った負傷のためユーベで土壇場の欠場となった。
＋かつて高い評価を受けたボルシア・ドルトムントの有望株コール・キャンベルが、レバークーゼン戦の歴史的勝利でエルフェアスベルクの2点目を前半9分に決めた。
＋キャメロン・カーター＝ヴィッカースは、2025-26シーズンを終わらせたアキレス腱断裂から復帰後、セルティックで好調を維持し、フォルカークに2-1で勝利した試合で90分間プレーした。オーストン・トラスティは途中出場し、最後の20分間をプレーした。
＋エイダン・モリスは、ミドルズブラが同じアメリカ人のジョージ・キャンベルが所属するウェスト・ブロムに3-1で勝利した試合で90分間プレーした。セバスチャン・ベルハルターはハーフタイムから出場し、マックス・アーフステンは前半のうちに投入された。ミドルズブラのアメリカ人選手陣はさらに拡大する見通しで、クラブはロカス・プクシュタス獲得に向けた500万ユーロの移籍で合意に近づいていると報じられている。