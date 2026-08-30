リーグ・アンの移籍市場は現地時間9月1日午後8時に閉まる。バログンの将来がフランス1部に残るのかは不透明だ。軽傷のため今回もメンバー外となったが、それは何よりも市場価値を守る意図によるものでもあるようだ。

バルセロナやPSG、トッテナムに至るまで、このアメリカ人ストライカーは4試合で3得点を挙げた印象的なワールドカップ以降、多くのクラブとの関係が取り沙汰されてきた。だが、複数の国で移籍市場の閉幕が近づくなか、バログンは本人に非がないにもかかわらず、選択肢が狭まりつつある。例えば、一時はミラン行きが報じられていたが、クラブは代わりにゴンサロ・ラモスを獲得した。トッテナムとの関係も、スパーズがマンチェスター・シティのFWオマル・マルムーシュとサヴィオを獲得したことで終わった可能性がある。

バルセロナとの関係は依然として続いているが、慢性的な資金難で知られるクラブが、モナコによるとされるバログンの6000万ユーロという評価額を満たす資金をどこから捻出するのか。戦術的にどこに組み込まれるのか。PSGなら獲得資金を賄えるだろうが、バルセロナと同様に、そこに自然な役割があるのだろうか。

一方のモナコは、彼抜きでも問題なくやれているようだ。バログンの20歳の控えであるパリス・ブルナーが2得点を挙げ、モナコはティム・ウェアのマルセイユを2-0で下した。ブルナーは13分と53分に得点し、モナコはリーグ・アン2試合を終えて連勝を維持し、首位に立った。ウェアもまた、ワールドカップから戻って以降の好調を維持した。右ウイングバックとして守備面で8回の貢献を記録し、さらに味方に1度の決定機も演出した。

モナコのここ最近の成功を踏まえれば、バログンが退団する場合に他のポジションへ再投資できるクラブにとって、6000万ユーロは大金だ。今後の動向に注目だ。



