欧州の各リーグは本格的に幕を開けており、アメリカ男子代表の主力スターの何人かはすでに好調な滑り出しを見せている。一方で、やや遅れたスタートとなっている選手たちもおり、すべてが順調に進めば今週末から一気に波に乗る可能性がある。

欧州各地でビッグマッチが開催され、その中には世界屈指のリーグでアメリカ人同士が対戦するカードもいくつかある。クリスティアン・プリシッチとウェストン・マッケニーは、負傷の状態が許せば、今週末のユヴェントス対ミランで顔を合わせる可能性がある。実現すればアメリカのファンにとって必見の一戦になり得るが、セリエA屈指の大一番で両者とも間に合わなければ、失望の展開になるかもしれない。

一方で、今週末はほかの場所でもアメリカ人選手を見る心配は必要ない。ミドルズブラとPSVでは、複数のアメリカ人選手が出場する可能性が極めて高いからだ。さらに、クリスタル・パレス対フルアムでも数人を見ることになるかもしれない。両チームともシーズン序盤の苦戦に終止符を打とうとしている。

それでは、今週末に海外でプレーするアメリカ人選手たちを巡る主なトピックについて、GOALが注目ポイントを紹介する。