海外組アメリカ人選手情報：アメリカ代表のクリスチャン・プリシッチとウェストン・マッケニーが激突の可能性、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピ、そしてPSVは好スタート継続を目指す
欧州の各リーグは本格的に幕を開けており、アメリカ男子代表の主力スターの何人かはすでに好調な滑り出しを見せている。一方で、やや遅れたスタートとなっている選手たちもおり、すべてが順調に進めば今週末から一気に波に乗る可能性がある。
欧州各地でビッグマッチが開催され、その中には世界屈指のリーグでアメリカ人同士が対戦するカードもいくつかある。クリスティアン・プリシッチとウェストン・マッケニーは、負傷の状態が許せば、今週末のユヴェントス対ミランで顔を合わせる可能性がある。実現すればアメリカのファンにとって必見の一戦になり得るが、セリエA屈指の大一番で両者とも間に合わなければ、失望の展開になるかもしれない。
一方で、今週末はほかの場所でもアメリカ人選手を見る心配は必要ない。ミドルズブラとPSVでは、複数のアメリカ人選手が出場する可能性が極めて高いからだ。さらに、クリスタル・パレス対フルアムでも数人を見ることになるかもしれない。両チームともシーズン序盤の苦戦に終止符を打とうとしている。
それでは、今週末に海外でプレーするアメリカ人選手たちを巡る主なトピックについて、GOALが注目ポイントを紹介する。
アメリカ代表に次は何が待っているのか？
この1週間で、ミドルズブラは新たにアメリカ人選手のロカス・プクスタスを獲得し、チーム内のアメリカ人は4人となった。さらに1試合も戦い、セバスチャン・バーハルターが長年の友人でありチームメートでもあるエイダン・モリスのゴラッソをお膳立てした。
では、アメリカで最も人気のあるチャンピオンシップのクラブの次はどうなるのか。
ボロは土曜日、敵地でクイーンズ・パーク・レンジャーズと対戦する。これは今季チャンピオンシップ5試合目だ。開幕から4試合で勝ち点7を積み上げており、シーズン序盤の順位表では上位につけている。
今週注目すべきアメリカ人選手は誰になるのか。モリスか。バーハルターか。プクスタスがデビューする可能性はあるのか。あるいは、マックス・アルフステンが輝く週になるのか。ミドルズブラには注目すべきアメリカ人選手が不足しておらず、今週末に誰が存在感を示すのかを見る価値は十分にある。
好調のデスト、古巣と対戦へ
まだシーズン序盤ではあるが、USMNTの選手の中でセルジーニョ・デストほど好調な者はいない。フルバックの彼によるスター級の活躍を追い風に、PSVは相手を次々となぎ倒している。ただ、今週対戦するチームは、これまでの相手ほど簡単ではない。
PSVの次戦は、デストの古巣アヤックスとの一戦。エールディヴィジ屈指の注目カードの一つである。近年のオランダではPSVが支配的な存在となっているが、アヤックスはいまなおリーグを代表するビッグクラブの一つだ。そのことを誰よりもよく知る一人がデストだろう。もともとアヤックスで台頭し、今は王者PSVでプレーしている。
デストは、そのリーグタイトルを再びつかみ取ることに意欲を見せている。開幕から3試合で2得点2アシストを記録しており、直近のFCユトレヒト戦では6-1の大勝の中で1得点1アシストをマークした。リカルド・ペピも見逃せない。こちらも最初の3試合で2得点を挙げている。
PSVにとって、この試合は重要なベンチマークゲームだ。シーズン序盤で確かな意思表明を行うことができる一戦となる。
アメリカ人選手同士がセリエAの注目カードで激突か？
セリエAの強豪ACミランとユベントスが今週末に激突するが、両チームのアメリカ人スターが出場するのかどうかが大きな焦点となっている。
ウェストン・マッケニーは筋肉系の負傷と闘っており、欠場が決まったわけではないものの、今週末の出場可否は少なくとも不透明だ。マッケニーの不在は、彼がピッチにいる時の方がはるかに良いチームであるユベントスにとって明らかな痛手となる。それでもユベントスは今季開幕から2連勝を収め、ミランを迎えるこの一戦に向けて勢いを築いている。
一方の相手チームも、自分たちのアメリカ人選手であるクリスティアン・プリシッチを欠いてきた。アメリカ代表のウインガーはワールドカップで負傷して以降戦列を離れていたが、すでにトレーニングに復帰している。イタリアからの報道によれば、プリシッチが先発する可能性は低いものの、すべてが計画通りに進めば、途中出場で今季初出場を果たす可能性があるという。
そのため、マッケニーとプリシッチの直接対決は見られないかもしれないが、この試合は両者にとって個人的にも、またセリエAの順位争いにおいても重要な意味を持つ。両チームはシーズン序盤とはいえ、重要になり得る結果をつかもうとしている。
プレミアリーグでリチャーズとゴゾがロビンソンと対戦
クリスタル・パレスもフラムも、今季は良いスタートを切れていない。両チームは今週末、クレイヴン・コテージで対戦するが、勝ち点を何としても欲している。
長年にわたり、フラムはプレミアリーグ屈指の“アメリカ色の強い”クラブだった。そして現在も、USMNTの主力スターであるアントニー・ロビンソンを擁している。一方のクリスタル・パレスには2人いる。クリス・リチャーズとザビアー・ゴゾだ。後者はUSMNTのプレミアリーグ組で最も新しいメンバーであり、先週のマンチェスター・シティ戦でデビューを果たしたあとだけに、今週末も適応の時間が続く可能性がある。
ただ、注目はより実績のあるUSMNTの2人に集まるだろう。ロビンソンもリチャーズも、それぞれのチームでより確立されたシニアリーダーの一人であり、その両チームはいずれもプレミアリーグ開幕2試合で勝ち点を得られていない。物事がうまく進んでいない時には、チームのリーダーが空気をつくらなければならない。そしてロビンソンとリチャーズは、今週末に直接対決する中でそれを示すことができる。