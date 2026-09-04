ヨーロッパ各国のシーズンは本格的に幕を開けており、アメリカ男子代表の主力スターの何人かはすでに好調な滑り出しを見せている。その一方で、やや出遅れたスタートとなっている選手たちもいるが、すべてがうまく運べば、今週末にも本格的に勢いに乗る可能性がある。

ヨーロッパ各地でビッグマッチが行われ、世界有数のリーグではアメリカ人対アメリカ人の構図となる試合もいくつかある。ユヴェントスとミランが今週末に対戦する一戦では、負傷の状況次第でクリスティアン・プリシッチとウェストン・マッケニーが顔を合わせる可能性がある。これはアメリカのファンにとって必見の一戦になり得る一方で、セリエA屈指の大一番で両者ともに間に合わず対決が実現しなければ、落胆を誘う展開にもなり得る。

今週末はほかの場所でもアメリカ人選手の姿を見逃す心配はない。ミドルズブラとPSVでは、複数のアメリカ人選手を目にすることがほぼ確実だからだ。さらに、クリスタル・パレス対フルアムでも数人を見ることになるかもしれない。両チームともシーズン序盤の苦戦に終止符を打とうとしている。

それでは、GOALが今週末の海外組アメリカ人選手たちを巡る主な注目ポイントを紹介する。