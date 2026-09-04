海外組アメリカ人選手たち：アメリカ代表のクリスチャン・プリシッチとウェストン・マッケニーが激突の可能性、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピ、PSVは好スタート継続を目指す
ヨーロッパ各国のシーズンは本格的に幕を開けており、アメリカ男子代表の主力スターの何人かはすでに好調な滑り出しを見せている。その一方で、やや出遅れたスタートとなっている選手たちもいるが、すべてがうまく運べば、今週末にも本格的に勢いに乗る可能性がある。
ヨーロッパ各地でビッグマッチが行われ、世界有数のリーグではアメリカ人対アメリカ人の構図となる試合もいくつかある。ユヴェントスとミランが今週末に対戦する一戦では、負傷の状況次第でクリスティアン・プリシッチとウェストン・マッケニーが顔を合わせる可能性がある。これはアメリカのファンにとって必見の一戦になり得る一方で、セリエA屈指の大一番で両者ともに間に合わず対決が実現しなければ、落胆を誘う展開にもなり得る。
今週末はほかの場所でもアメリカ人選手の姿を見逃す心配はない。ミドルズブラとPSVでは、複数のアメリカ人選手を目にすることがほぼ確実だからだ。さらに、クリスタル・パレス対フルアムでも数人を見ることになるかもしれない。両チームともシーズン序盤の苦戦に終止符を打とうとしている。
それでは、GOALが今週末の海外組アメリカ人選手たちを巡る主な注目ポイントを紹介する。
アメリカ代表に次は何が待っているのか。
この1週間で、ミドルズブラはさらに1人のアメリカ人選手、ロカス・プクスタスを獲得し、チーム内のアメリカ人は4人となった。さらに1試合を戦い、セバスティアン・ベルハルターが長年の友人でありチームメートでもあるエイダン・モリスのゴラッソをお膳立てした。
では、アメリカで最も人気のあるチャンピオンシップのクラブに次に何が待っているのか。
ボロは土曜日、アウェーでクイーンズ・パーク・レンジャーズと対戦する。これは今季チャンピオンシップで5試合目となる。開幕からの4試合で勝ち点7を積み上げており、シーズン序盤の順位表では上位につけている。
今週注目すべきアメリカ人選手は誰になるのか。モリスか。ベルハルターか。プクスタスはデビューを果たすのか。あるいは、今週はマックス・アルフステンが輝く番になるのか。ミドルズブラには注目すべきアメリカ人選手が事欠かず、今週末に誰が存在感を示すのかを見るためにも、チェックする価値は十分にある。
好調のデスト、古巣戦へ
もちろん、まだ序盤ではある。それでも、USMNTの選手でセルジーニョ・デストほど好調な者はいない。フルバックのデストが輝きを放つ中、PSVは相手を次々となぎ倒している。ただ、今週対戦する相手は、ここまでの相手ほど簡単ではない。
PSVの次戦は、デストの古巣アヤックスとの一戦。エールディヴィジ屈指の注目カードの一つだ。近年のオランダではPSVが支配的な力を示してきたが、アヤックスも依然としてリーグ屈指のビッグクラブであり、ブランド力を持つ存在である。そのことを誰よりも理解している一人がデストだろう。デストはもともとアヤックスで台頭し、現在は連覇中の王者PSVでプレーしている。
デストは再びリーグタイトルをつかみ取ることに意欲を見せている。開幕から3試合で2ゴール2アシストを記録しており、前節のFCユトレヒト戦での6-1の大勝では1ゴール1アシストをマークした。リカルド・ペピも見逃せない。こちらも最初の3試合で2ゴールを挙げている。
PSVにとって、この一戦は重要な試金石だ。シーズン序盤に明確な意思表示をすることができる試合でもある。
アメリカ人対決、セリエA注目の一戦に？
セリエAの強豪ACミランとユヴェントスが今週末に激突する。しかし、両チームのアメリカ人スターは出場するのか。大きな注目点はそこにある。
ウェストン・マッケニーは筋肉系の負傷と闘っており、欠場が決まったわけではないものの、少なくとも今週末の出場状況は不透明だ。マッケニー不在となれば、ピッチにいる時の方がはるかに良いチームであるユヴェントスにとって明らかな痛手となる。それでも、ユヴェントスは今季開幕から2試合に勝利しており、ミランを迎える一戦に向けて勢いを築いている。
一方の相手チームも、自分たちのアメリカ人選手であるクリスティアン・プリシッチを欠いてきた。アメリカ代表のウインガーはワールドカップで負傷して以降戦列を離れていたが、トレーニングには復帰している。イタリアからの報道によれば、プリシッチが先発する可能性は低いものの、すべてが計画通りに進めば、途中出場で今季初出場を果たす可能性があるという。
そのため、マッケニーとプリシッチの直接対決は見られないかもしれない。それでもこの試合は、個人レベルでもセリエAの順位争いの面でも両者にとって重要な意味を持つ。両チームは、シーズン序盤とはいえ決定的になり得る結果をつかもうとしているからだ。
リチャーズとゴゾがプレミアリーグでロビンソンと対戦
注：リチャーズの所属するパレスは土曜日に3-2で勝利した。
クリスタル・パレスもフラムも、今季は良いスタートを切れていない。今週末にクレイヴン・コテージで対戦する両チームにとって、勝ち点はどちらもぜひとも欲しいものだ。
長年にわたり、フラムはプレミアリーグ屈指の“アメリカ色の強い”クラブだった。そして今もUSMNTの主力スターであるアントニー・ロビンソンを擁している。一方のクリスタル・パレスには2人いる。クリス・リチャーズとザビエル・ゴゾだ。後者はUSMNTのプレミアリーグ組に新たに加わった存在であり、先週のマンチェスター・シティ戦でデビューを果たしたあとだけに、その適応期間は今週末も続く可能性がある。
ただ、注目はより実績のあるUSMNTの2人に集まるだろう。ロビンソンもリチャーズも、それぞれのチームでより確立されたシニアリーダーの一人だが、両チームはいずれもプレミアリーグ2試合を終えて勝ち点がない。物事がうまくいっていない時こそ、チームのリーダーが流れを作らなければならない。ロビンソンとリチャーズは、今週末に直接対決する中でそれを示せるはずだ。