ルベン・アモリム監督は週末を前に、クリスティアン・プリシッチを「代えの利かない存在」と評した。すると、このアメリカ人選手はさっそくそれを裏付けた。アメリカ代表で見せた好調をクラブでも維持し、再びゴールを決めたのだ。

存在感を示したアメリカ人選手はプリシッチだけではない。ジョニー・カルドソとブレンデン・アーロンソンもそれぞれ所属クラブの勝利で得点し、新時代を迎えるアメリカ代表に自分たちの力を改めて示した。両者とも最近は代表から遠ざかっている。次の代表活動は3月。今後は、こうした活躍を継続的な好調につなげられるかが課題となる。

プリシッチはすでにその継続性を示している。代表活動中に活躍した後も目覚ましい好調を維持し、監督の構想に欠かせない存在となっている。

マリク・ティルマンもバイヤー・レヴァークーゼンで重要なアシストを記録。自身にかかるプレッシャーを和らげる一助となりそうだ。

GOALが、海外でプレーするアメリカ人選手たちの週末の主な出来事を振り返る。