＋タイラー・アダムスとボーンマスはノッティンガム・フォレストに2-0で勝利し、ボーンマスはトップ4争いを続けている。
＋セバスチャン・バーハルターはミドルズブラがブリストル・シティに2-0で勝利した試合でアシストを記録。マックス・アーフステンとエイダン・モリスはともに90分間プレーした。
＋アレックス・フリーマンは守備での貢献が両チーム最多の12回を記録したが、ビジャレアルは2点のリードを守り切れず、バルセロナと3-3で引き分けた。
＋クリス・リチャーズとクリスタル・パレスはコベントリー・シティに2-3で敗れ、苦戦が続く。プレミアリーグでは20位となっている。
＋フォラリン・バログンはモナコがオセールと1-1で引き分けた試合で31分間プレーした。
＋アントニー・ロビンソンは途中出場し、フラムが敵地でマンチェスター・シティとの1-1の引き分けを守り切るのに貢献した。
＋待望のアメリカ代表復帰を果たしたブライアン・レイノルズは、レンヌが敵地でロリアンと1-1で引き分けた試合でも好プレーを見せた。
＋ウェストン・マッケニーのユヴェントスは、ジャンルカ・ブシオのヴェネツィアに4-0で快勝。両アメリカ人選手はそれぞれのチームで先発した。
＋ティモシー・ウェアとマルセイユはル・マンとの計5得点が生まれた接戦で、95分に失点して敗れた。
＋ディエゴ・コッヘンはリンビーがAGFに1-2で敗れた試合で先発しなかった。
＋ジャック・マクグリンはフル出場し、10人となったストーク・シティがバーミンガム・シティに1-0で勝ち切った。63分に退場となったのは、アメリカ人DFルカ・ボンビーノだった。
＋ジョー・スカリーは一方のチームで先発し、マティス・アルベールはもう一方のチームで途中出場。終盤のゴールでボルシア・ドルトムントがボルシアMGを1-0で下し、最後に笑ったのは後者だった。
＋オーストン・トラスティは途中出場し、キャメロン・カーター＝ヴィッカースは90分間プレー。セルティックはセント・ミレンに4-1で勝利した。
＋コール・キャンベルとSVエルフェアスベルクはフライブルクに0-1で敗れ、調子をつかめなかった。キャンベルは74分間プレーした。
＋タナー・テスマンはMFとしてフル出場し、リヨンの敵地でのリール戦1-0の勝利に貢献した。
＋セルジーニョ・デストは前半にプレーし、リカルド・ペピは後半から途中出場。PSVは敵地でNECナイメヘンに4-1で快勝した。
＋マーク・マッケンジーはトゥールーズがランスと1-1で引き分けた試合で、前半の45分間プレーした。
＋負傷でアメリカ代表の活動に参加できなかったジョージ・キャンベルがウェスト・ブロムウィッチに復帰し、敵地でのスウォンジー戦の2-2の引き分けに出場した。