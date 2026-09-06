移籍市場が閉幕し、アメリカ男子代表の選手たちにとっては動きの多い期間となった。だが今は、良くも悪くも、選手たちはそれぞれの居場所に落ち着いており、新天地のクラブでも、なじみのあるクラブでも、複数のアメリカ人スターが移籍市場閉幕後最初の一戦で存在感を示した。

この夏のワールドカップに出場した3選手が今週末、ゴールを記録した。リカルド・ペピはいつものように結果を残し続けた。ジョバンニ・レイナは、難しい数年を過ごしながらも、なお多くの人々がその才能を信じ続ける理由をあらためて示した。そしてジョー・スカリーだ。ゴールゲッターとしては意外な存在であるこの選手は、この夏に放出もあり得たクラブに対し、残留を喜ぶべき理由を与えた。

それでも、負傷によってクリスチャン・プリシッチとウェストン・マッケニーは、欧州でプレーするアメリカ人同士による注目カードの1つを欠場。しかしユヴェントスとミランは、2人不在でも十分な見どころを提供した。

GOALは、こうした話題の数々を最新の「Americans Abroad」で振り返る。



