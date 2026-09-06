海外組のアメリカ人選手たち：ジオ・レイナがリーグ・アン初ゴール、リカルド・ペピとジョー・スカリーも得点。一方でクリスチャン・プリシッチのACミラン復帰を待つ時間は続く
移籍市場が閉幕し、アメリカ男子代表の選手たちにとっては動きの多い期間となった。だが今は、良くも悪くも、選手たちはそれぞれの居場所に落ち着いており、新天地のクラブでも、なじみのあるクラブでも、複数のアメリカ人スターが移籍市場閉幕後最初の一戦で存在感を示した。
この夏のワールドカップに出場した3選手が今週末、ゴールを記録した。リカルド・ペピはいつものように結果を残し続けた。ジョバンニ・レイナは、難しい数年を過ごしながらも、なお多くの人々がその才能を信じ続ける理由をあらためて示した。そしてジョー・スカリーだ。ゴールゲッターとしては意外な存在であるこの選手は、この夏に放出もあり得たクラブに対し、残留を喜ぶべき理由を与えた。
それでも、負傷によってクリスチャン・プリシッチとウェストン・マッケニーは、欧州でプレーするアメリカ人同士による注目カードの1つを欠場。しかしユヴェントスとミランは、2人不在でも十分な見どころを提供した。
GOALは、こうした話題の数々を最新の「Americans Abroad」で振り返る。
レイナがリーグ・アン初ゴールを記録
レイナがついに初ゴールを決めた。
新天地ストラスブールで3試合目の出場となったレイナは、敵地でのトロワ戦で6-2の大勝を収める中、リーグ・アンでのキャリア初ゴールを記録した。結果を左右するような得点ではなかったが、クラブでのキャリアを立て直すプロセスを続けるレイナにとっては大きな一撃だった。
その点では、良いスタートを切っている。マルセイユとの開幕戦で途中出場を果たした後、ランス戦では初先発を飾り、パス成功率92％を記録しながら3度のチャンスを創出。この週末のトロワ戦ではゴールを決めただけでなく、21本中18本のパスを成功させ、枠内シュート2本を放った。
まだ序盤ではあるが、レイナがリーグ・アンでチャンスを生み出しているのは明らかだ。シーズンは長く、レイナにとって最大の課題はこれまでも総じて自身のコンディション維持にあった。それでも健康な状態を保てれば、この序盤の数試合は、彼がフランスリーグで違いを生み出せる選手であることを示している。
ペピが得点、PSVは快進撃を続ける
PSVは順調そのもので、得点面に関して言えばリカルド・ペピもまた好調だ。
土曜日のアヤックス戦で3-1の勝利を収めた試合の開始5分にゴールを決め、ペピは直近4試合で3得点となった。その得点もあり、PSVはここ4試合で4連勝。合計スコアは16-4となっている。シーズンはまだ序盤だが、PSVは再びリーグを独走できるだけの意欲と力を備えたチームに見える。特に、ペピがこのペースで得点を重ねられればなおさらだ。
問題は、いつものように、そのすべての過程でペピが関わり続けるかどうかだ。移籍のうわさはここ数年、絶えず飛び交ってきた。今季こそ本当に新天地へ移るシーズンになるのだろうか。
少なくともそれが1月まで起こることはないだろうし、ここ数シーズンの流れが示す通りであれば、それまでにペピが2桁得点に到達していても不思議ではない。
プリシッチとマッケニー不在、ミランとユベントスはドローに終わる
ミランとユベントスが対戦する時、アメリカの視線はたいてい両チームにいるスターへ注がれる。だが今回は、ユベントスのメンバーにウェストン・マッケニーはいなかった。クリスチャン・プリシッチはチームに入っていたものの、出場はなし。そうなると、USMNTの旗を背負う役目はユヌス・ムサに託された。そしてムサは、セリエAの強豪同士を分けるものが何もなかった一戦で、その役割を果たした。
試合は最終的に1-1で終了。ユベントスが土壇場で同点ゴールを決めた。ミランは勝利を手中に収めかけており、ムサもルカ・モドリッチと並ぶ中盤で自身の役割を果たしていた。だが、終盤のセットプレーでそれを手放し、アウェーのミランはどうして勝利がこぼれ落ちたのかを悔やむことになり、ホームのユベントスは到底あり得ないように思えた引き分けを喜んだ。
多くのアメリカ人ファンにとっては、結果よりも試合に関与しなかった選手たちの方が重要だろう。マッケニーの欠場は予想されていたもので、筋肉系の負傷に対処しているためだ。一方のプリシッチは、今季3度目のベンチ入りとなったが、いまだピッチには立っていない。ミランがワールドカップでの負傷からの復帰を慎重に進めているのは明らかだ。実際にいつ準備が整うのかは、依然として不透明である。
2人にとって来週こそがその時になるのかもしれない。だが現時点で、USMNTの主力2人による年2回の直接対決のうち1試合が、どちらもピッチに立たないまま行われたことで、アメリカ人ファンには失望が残った。
スカリーがゴールも、ボルシアMGは打ち合いの末に敗戦
この夏のボルシア・メンヒェングラートバッハでは、ジョー・スカリーがジョバンニ・レイナと同様に退団へ向かうかもしれない、という見方があった。しかし、それは実現せず、移籍市場の締め切りからわずか数日後、スカリーは残留が良い選択だったかもしれないことを示す材料を提示した。
土曜日、メンヒェングラートバッハはエルフェルスベルクとの打ち合いの末、3-4で敗れた。それでもスカリーは得点を挙げた3人のうちの1人で、自身のキャリアでわずか6点目となるゴールを記録した。その得点は56分に生まれ、メンヒェングラートバッハに3-1のリードをもたらした。その後まもなくスコアが3-2になると、スカリーは交代。自身のゴールが決勝点候補から話題の脇役へと変わっていくのを見守るしかなかった。エルフェルスベルクが最後の10分間で2得点を挙げ、試合をものにしたためだ。
スカリーは守備面で完璧ではなく、相手の得点の1つにつながるミスも犯した。ただ、彼に対してこれまで常について回ってきたのは攻撃面での貢献度だった。現代のフルバックにはボールを持った際に何かを加えることが求められるが、スカリーはそれを最高レベルでできることを常に示してきたわけではない。それでも今週末はそれを示した。クラブでの立場を確固たるものにしようとする中で、これが勢いを築く足がかりになることを期待するはずだ。
見逃したかもしれない瞬間
+ 移籍を巡る混乱に満ちた1週間の末、フォラリン・バログンはモナコがパリ・サンジェルマンに2-1で逆転勝ちを収めた試合でメンバー入りしなかった。
+ セバスチャン・ベルハルター、エイダン・モリス、マックス・アーフステンはそろって先発し、ロカス・プクスタスは途中出場でデビュー。ミドルズブラはクイーンズ・パーク・レンジャーズに1-0で勝利した。
+ ジャンルカ・ブジオはベネツィアで1アシストを記録したが、チームはフロジノーネに3-2で敗れた。
+ クリス・リチャーズはアントニー・ロビンソンとのアメリカ人対決を制し、クリスタル・パレスはフラムを3-2で下した。
+ ノアカイ・バンクスはアウクスブルクの一員として、アイントラハト・フランクフルトに4-1で勝利した試合で力強いプレーを見せた。
+ ジャック・マグリンはストーク・シティのデビュー戦で途中出場し、チームはチャールトン・アスレティックに4-0で圧勝した。
+ ティム・ウェアはマルセイユの主将を務めたが、ラッシネ・シナヨコのハットトリックを許し、チームはパリFCに3-2で敗れた。
+ タナー・テスマンはリヨンがオセールに3-1で勝利した試合で、76分から途中出場した。
+ リンビーのGKディエゴ・コッヘンはビボー戦で4セーブを記録し、クリーンシートを達成した。
+ タイラー・アダムスは中盤で試合を支配したが、ボーンマスはニューカッスルと2-2の引き分けに終わった。
+ ブレンデン・アーロンソンはリーズがブライトンと1-1で引き分けた試合で、62分から途中出場した。
+ ジョニー・カルドーソはアトレティコ・マドリーで試合終盤に短い出場機会を得たが、チームはアスレティック・ビルバオに3-0で敗れる波乱の結果となった。
+ アレックス・フリーマンはビジャレアルがデポルティボ・ラ・コルーニャに3-2で敗れた試合で、90分フル出場した。
+ ジョージ・キャンベルはウェスト・ブロムがワトフォードに1-0で勝利した試合で、クリーンシート維持に貢献した。
+ ジョン・トルキンはホルシュタイン・キールがFCニュルンベルクと2-2で引き分けた試合で63分間プレーした。
+ オーストン・トラスティとキャメロン・カーター＝ヴィッカーズはセンターバックで先発し、セルティックのセント・ミレン戦2-1勝利に貢献した。
+ ケイレブ・ワイリーはプレストンがブラックバーン・ローヴァーズに2-1で勝利した試合で59分間プレーした。
+ マリク・ティルマンはレバークーゼンがウニオン・ベルリンを4-0で粉砕した試合で67分間プレーした。