リリー・ヨハネスにとって、ゴールと2勝を喜ぶだけでなく、日曜日には自身の名を冠したコートができた週となった。

若きMFは水曜日、オリンピック・リヨンがユヴェントスに6-0で勝利した試合で得点。土曜日のサン・マロ戦（1-0）にも短時間出場した。そして、自身のクライフ・コートを開設するという、別の節目を迎えた。2023-24シーズンに受賞したヨハン・クライフ・タレント・オブ・ザ・イヤー賞に関連するこの地域のスペースは、若者が集まり、スポーツを楽しめる場所だ。ヨハネスにとっても、自身のプレーを超えて競技と関わる場となる。

米国女子代表のチームメートにとっても、出来事の多い週末だった。女子スーパーリーグ（WSL）では、サム・コフィーがマンチェスター・シティで今季初先発を果たしたが、土曜日の試合はアリッサ・トンプソンの所属するチェルシーが制した。

日曜日には、アーセナルがロンドン・シティ・ライオネセスと1-1で引き分けた試合で、エミリー・フォックスが接触プレーの後、83分に交代を余儀なくされ、懸念が広がった。一方、ファロン・タリス＝ジョイスは土曜日、マンチェスター・ユナイテッドがクリスタル・パレスに2-0で勝利した試合で、再び無失点を記録した。

米国女子代表は11月27日にCONCACAF女子選手権の準々決勝を控えており、まもなく代表での活動に焦点が移る。

GOALがWSLとフランスでの米国選手たちの活躍を振り返る。