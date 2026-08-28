海外で戦うアメリカ人：ブレンデン・アーロンソンはリーズでさらに一歩前進できるか？
マリク・ティルマンのワールドカップは、記憶に残るものとなった。プレッシャー、変化、そして期待外れのパフォーマンスに彩られたバイエル・レバークーゼンでの奇妙なシーズンを経て、ティルマンはアメリカ代表が近代史で2度目となるワールドカップ決勝トーナメント勝利を挙げる中、最も完成度の高いMFだった。MFのティルマンはアメリカ代表のほぼあらゆるプレーにおいて重要な存在であり、エネルギーを必要としていたチームを力強くけん引する存在でもあった。
ただ、今は少し奇妙にも映る。レバークーゼンにはカルレス・マルティネス・ノベルという新監督が就任し、期待は高まるだろう。ブンデスリーガ優勝候補はバイエルン・ミュンヘンだ。その下ではしかし、残る3つのチャンピオンズリーグ出場枠を巡ってはオープンな争いになるように見える。そして、ティルマンがクラブからの衝撃的な退団の可能性を完全に否定しなかったとしても、今季の彼の貢献は、歴史あるドイツのクラブを欧州最高峰の大会へ呼び戻すうえで大きな意味を持つはずだ。
ただ、今週末に役割を担うアメリカ人は彼だけではない。いつものように、アメリカ代表の選手たちは欧州各地に点在している。アントニー・ロビンソンは、チェルシー戦で混乱した内容に終わったあと、少し調子を取り戻す必要がある。ブレンデン・アーロンソンも、再びゴールへの関与を記録したいところだ。そして、気になるのがリカルド・ペピのケースである。PSVからの移籍が取り沙汰される中でも、彼は得点を重ね続けている。
それでは、GOAL が今週末の海外組アメリカ人選手たちを巡る主な注目ポイントを紹介する。
アーロンソンはさらに一歩前進できるか？
アーロンソンは興味深い選手である。労を惜しまず、エネルギッシュで、チャンスメークの面でも常に成長を続けている。ただ、その一方で、もう少しできるはずではないか、リーグ戦268試合で33得点31アシストというキャリア成績以上のものを示せるはずではないか、という感覚もある。
それでも、リーズでは危うい局面を何度もくぐり抜け、ダニエル・ファルケ監督の信頼を勝ち取ってきた。少なくとも今季は、このシステムにおける確固たる先発として定着しそうだ。今季初戦では、ノッティンガム・フォレストに1-0で勝利した試合で左ウイングとして整然としながら機敏に動く好パフォーマンスを見せた。チャンス創出はなかったが、守備面での7回の貢献、14回のスプリント完了、6回のボール奪回は、いかにも彼らしい数字だった。
いつも通り、焦点となるのは攻撃の質だろう。右ではハリー・ウィルソンがリーズにとって堅実な補強となっており、プレーメーカーとしては限界のあるアーロンソンの負担をいくらか軽減するはずだ。ただ、日曜午後に対戦する規律あるブレントフォード相手には、とりわけファイナルサードでもう少しひらめきが欲しいところである。
ティルマン、自らの力を証明するチャンスを得る
※ティルマンはレバークーゼンのエルフェアスベルク戦で3-2の敗戦の中、65分間プレーした
ティルマンは素晴らしいワールドカップを過ごした。マウリシオ・ポチェッティーノは、バイエル・レバークーゼンでの2人の監督がついにできなかったことをやってのけ、このアメリカ人プレーメーカーをインサイドハーフとして再構築した。PSV時代に見せていた技巧的でしなやかなトップ下のプレーは消え、ここでのティルマンは、前線からのプレスとボール前進を担うマシーンとして生まれ変わっていた。もちろん、魅せる要素がなくなったわけではない。とりわけ、USMNTの語り草となるであろう2本の見事なFKがそれを物語っている。
ただ、今季のクラブサッカーは奇妙なものになりそうだ。現在のレバークーゼンは、ティルマンが12カ月前に加入したチームとは著しく異なる。当時はチャンピオンズリーグを戦うチームであり、2024年にバイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ支配を終わらせた勢いがまだ残っていたのかもしれない。だが、今のこのチームは低調なシーズンによって痛手を負い、打ちのめされ、ヨーロッパリーグ出場に甘んじることになった。ティルマンもそこで効果的ではなく、ドイツの名門で公式戦通算6ゴール1アシストにとどまった。
だからこそ、ここでは状況を好転させる必要がある。新監督カルレス・マルティネス・ノベルは興味深い人選だ。トゥールーズで4年間、限られた戦力で多くの成果を挙げてきた。上昇気流に乗る指揮官であり、このようなクラブにふさわしい起用と言える。また、彼は前進志向のサッカーを志向しており、ティルマンはポチェッティーノ風のインサイドハーフとしても、古典的なトップ下としても、十分にフィットするはずだ。いずれにしても、ここにはティルマンの居場所がある。そして、ブンデスリーガ初参戦のエルフェアスベルクとの一戦は、それを実現するには絶好の舞台になり得る。
ジェダイが奮起する時だ
アルバロ・アルベロアのフラム監督デビューは、実にカオスなものだった。フラムには攻撃面で豊富なタレントがおり、創造性あふれる若手も数多くいる。レアル・マドリーのドレッシングルームでエゴを戦術的にまとめきれなかったアルベロアにとって、ここはまさに理想的な場所なのかもしれない。チェルシーに2-3で敗れたことはさておき、フラムは良い内容を見せたし、何より非常に楽しませてくれた。
ロビンソンも間違いなくその一端を担っていた。このチームにおける彼の戦術的な適性は興味深い。アルベロアは敵陣3分の1で制御されたカオスを求めている。また、両サイドバックには可能な限り野心的であることも求めている。それは、前線へ勢いよく駆け上がり、創造性を発揮する力を常に持ち味としてきたロビンソンに非常によく合っている。その一例は何か。この試合で彼は、フラムの左ウインガーであるセサル・パラシオスよりも多く、ラインブレイクのパスを通していた。もちろん問題は、フラムが勝てなかったことだ。そしてコール・パーマーは、この夜の大半でロビンソンを完全に翻弄した。パーマーは圧巻の出来を見せ、ロビンソンはほとんど彼に近づくことすらできなかった。
少なくとも守備面では、彼には立て直しのパフォーマンスが必要だ。そこで相手となるのがサンダーランドであり、こちらもまた奇妙な立ち位置にいる。サンダーランドはかなり意外にも昨季ヨーロッパ行きを決めており、過酷なヨーロッパリーグの戦いを前に、選手のコンディション管理が必要になる。まさに、つけ入る隙のあるチームに思える。
ペピ、デスト、勝ち続けることを望む
ペピのワールドカップは、決して思い描いたようなものにはならなかった。大会前には、先発の座を懸けてフォラリン・バログンと真っ向から争うとみられていた。しかし、約200分の出場で0得点0アシストという結果は、ブレイクの大会になるはずだった選手にとって極めて失望の大きいものだった。
より広い視点で見ても、ここ数カ月のペピはどこか奇妙だ。1月には、プレミアリーグのクラブへの移籍が目前だと報じられていた。その後に腕の骨折を経験しながらも、PSVではゴールを重ねてきたが、おそらくはさらに高いレベルを求めているのだろう。この夏も移籍は実現せず、それでも直近2試合で得点を決めているにもかかわらず、ペピは足踏みしているように見える。
もちろん、それはPSVにとって全面的に重要というわけではない。ペピはチームの中心であり、クラブは彼のゴールを必要としている。実際、PSVには守るべきタイトルがあり、チャンピオンズリーグも控えている。だが、その前にまずホームでユトレヒト戦がある。リーグでは3試合で2得点と好調を維持しており、その流れを続けられれば、今季もまた記憶に残るシーズンになるかもしれない。