海外で戦うアメリカ人：ブレンデン・アーロンソンはリーズでさらに一歩前進できるか？

マリク・ティルマンのワールドカップは、記憶に残るものとなった。プレッシャー、変化、そして期待外れのパフォーマンスに彩られたバイエル・レバークーゼンでの奇妙なシーズンを経て、ティルマンはアメリカ代表が近代史で2度目となるワールドカップ決勝トーナメント勝利を挙げる中、最も完成度の高いMFだった。MFのティルマンはアメリカ代表のほぼあらゆるプレーにおいて重要な存在であり、エネルギーを必要としていたチームを力強くけん引する存在でもあった。

ただ、今は少し奇妙にも映る。レバークーゼンにはカルレス・マルティネス・ノベルという新監督が就任し、期待は高まるだろう。ブンデスリーガ優勝候補はバイエルン・ミュンヘンだ。その下ではしかし、残る3つのチャンピオンズリーグ出場枠を巡ってはオープンな争いになるように見える。そして、ティルマンがクラブからの衝撃的な退団の可能性を完全に否定しなかったとしても、今季の彼の貢献は、歴史あるドイツのクラブを欧州最高峰の大会へ呼び戻すうえで大きな意味を持つはずだ。

ただ、今週末に役割を担うアメリカ人は彼だけではない。いつものように、アメリカ代表の選手たちは欧州各地に点在している。アントニー・ロビンソンは、チェルシー戦で混乱した内容に終わったあと、少し調子を取り戻す必要がある。ブレンデン・アーロンソンも、再びゴールへの関与を記録したいところだ。そして、気になるのがリカルド・ペピのケースである。PSVからの移籍が取り沙汰される中でも、彼は得点を重ね続けている。

それでは、GOAL が今週末の海外組アメリカ人選手たちを巡る主な注目ポイントを紹介する。