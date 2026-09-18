海外で戦うアメリカ人選手たち、USMNT落選後はウェストン・マッケニー、クリスチャン・プリシッチ、ジョニー・カルドーソが主役に
こうして、ついにUSMNTのメンバーが発表された。 その大きな皮肉は何か。欧州でプレーする最大級のスターたちの一部が外れたことだ。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ティム・ウェア、ジョニー・カルドーソ、フォラリン・バログンに居場所はなかった。
この5人はいずれも米国にとって非常に大きな名前であり、もし明日、競争力のある公式戦が行われるなら、疑いなく全員が候補に入ってくるはずだ。彼らが除外されているのは奇妙でもある。となれば、彼らの欧州でのパフォーマンスには少しばかり注目が集まることになる。彼らがポジション争いの真っただ中にいるわけではないが、11月のネーションズリーグ期間に向け、主力組にとっては、自分たちがチームに入るに値することを証明する後押しが、確かに少し強まることになるだろう。
5人全員が今週末に重要な試合を控えており、少なからぬ反骨心を胸にそこへ臨むかもしれない。GOAL は、ポチが選ばなかったビッグネームに焦点を当てながら、海外組のアメリカ人選手たちの週末を追う。
プリシッチ、さらなる出場時間の確保へ
プリシッチの今季は、ようやく本格的に動き出そうとしている。ワールドカップでのアメリカ代表最終戦で脚の骨折を負って以降、プリシッチの勢いはいったん止まった。さらにシーズン開幕時にはミランのトレーニングでアクシデントにも見舞われ、新指揮官ルベン・アモリムの下で、このロッソネリでまだ本領を発揮できていない。
ただ、希望はある。9月12日のラツィオ戦で途中出場から1アシストを記録し、2-2の引き分けに貢献すると、水曜日のベンフィカ戦でも途中出場から45分間にわたって活気あるプレーを見せた。実際のところ、アモリム体制のミランはここまで浮き沈みのあるスタートとなっており、元マンチェスター・ユナイテッド指揮官の下でまだリズムをつかめていない。だが、プリシッチが完全復活を果たせば大きな追い風になり得る。アメリカ代表FWはこの秋の代表メンバーから外れており、マウリシオ・ポチェッティーノはその選外についてコメントを拒否している。
それがプリシッチにさらなる発奮材料を与えるかは、まだ分からない。とはいえ、コンディションは着実に戻りつつあるようで、ミランが日曜日にレッチェと対戦する一戦ではメンバー入りする可能性が高い。
ジョニー・カルドーソにとって大きな一歩だ
マドリード・ダービーは、常に巨大な一戦である。ただ、今年は確かにどこか奇妙な空気がある。レアル・マドリーがジョゼ・モウリーニョを巡る騒動に揺れ、アトレティコはフリアン・アルバレスの長引いた移籍騒動の余波にいまだ苦しむ中、いわば試運転の段階にあることで、バチバチの緊張感はやや薄れているのかもしれない。
そんな中で浮かび上がってきたのがカルドーソだ。そもそも不可解さの残る補強だった。2025年6月にレアル・ベティスから加わった移籍は、正直なところ、それほど筋の通ったものには見えなかった。しかも、ディエゴ・シメオネの下で迎えた1年目に、目覚ましいインパクトを残したわけでもなかった。それでもここ2週間は好調で、レアル・ソシエダード戦、オサスナ戦と連勝した2試合で好印象を与えた。
このチームでの役割は、なお議論の余地がある。ただ、週半ばの一戦では、中盤の中央でベテラン主将コケと並んでいても、確かにしっくりきていた。そして、そのポジションに他に明確な選択肢がないことを踏まえれば、日曜朝に行われることは間違いない大一番のマドリード・ダービーで、レアル・マドリー相手に先発する番が回ってくるかもしれない。
タイラー・アダムス、イラオラと再会へ
タイラー・アダムズは、ボーンマスでアンドニ・イラオラにとってこの上なく愛される存在だった。バスク人指揮官は、このアメリカ代表にとって完璧な役割を見いだし、優れたハイプレスシステムの中で、ピッチを縦横無尽に動くセントラルMFとして起用した。アダムズの筋肉が常に完璧に持ちこたえたわけではないが、コンディションが整っている時の働きは実に見事だった。
マルコ・ローゼのスタイルはやや異なる。新指揮官も確かに攻撃的なサッカーを好むが、現在リバプールを率いるイラオラほど向こう見ずではない。それでもアダムズは重要な戦力としての地位を確立しており、直近4試合のうち公式戦3試合で先発している。そして日曜朝に控える前指揮官との一戦は、とりわけ見どころの多いものになりそうだ。要するに、リバプールの中盤は層が非常に薄く、突き崩す余地がある。優れたタックル能力と高い状況判断力を備えるアダムズは、現時点でリバプールにとってまさに悪夢のような存在に見える。
「マッケニーとそのほか10人」
昨季、マッケニーはユヴェントスであらゆる役割をこなした。終盤に失速し、自らチャンピオンズリーグ出場権を逃す形となったイタリアの名門にとっては、惨憺たるシーズンだった。もちろん、それはマッケニーの責任ではない。10得点を記録し、キャリアで最も得点の多いシーズンを送ったからだ。
実際、その活躍は非常に効果的で、ポチェッティーノは記者会見で「ユーベはマッケニーと他の10人、という感じではないか？」と推測していた。
やや誇張はあったかもしれないが、マッケニーの影響力は疑いようがない。そして、今季それがどのような形になるかは、まだ十分に見られていない。筋肉の負傷でプレシーズンの準備は制限され、8月23日のフロジノーネ戦で90分間プレーした後、マッケニーはほぼ1か月間にわたって戦列を離れた。それでも、ヨーロッパリーグのNEC戦での復帰は成功だった。オランダのクラブを5-0で粉砕した一戦で、アメリカ代表MFは左ウイングバックの位置からアシストを記録した。ユヴェントスは日曜夜のアタランタ戦でも、再び彼が結果を出すことを期待している。