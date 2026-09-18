こうして、ついにUSMNTのメンバーが発表された。 その大きな皮肉は何か。欧州でプレーする最大級のスターたちの一部が外れたことだ。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ティム・ウェア、ジョニー・カルドーソ、フォラリン・バログンに居場所はなかった。

この5人はいずれも米国にとって非常に大きな名前であり、もし明日、競争力のある公式戦が行われるなら、疑いなく全員が候補に入ってくるはずだ。彼らが除外されているのは奇妙でもある。となれば、彼らの欧州でのパフォーマンスには少しばかり注目が集まることになる。彼らがポジション争いの真っただ中にいるわけではないが、11月のネーションズリーグ期間に向け、主力組にとっては、自分たちがチームに入るに値することを証明する後押しが、確かに少し強まることになるだろう。

5人全員が今週末に重要な試合を控えており、少なからぬ反骨心を胸にそこへ臨むかもしれない。GOAL は、ポチが選ばなかったビッグネームに焦点を当てながら、海外組のアメリカ人選手たちの週末を追う。