海外で戦うアメリカ人選手たち：ジョバンニ・レイナ、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピは好調を維持。一方で、USMNTのスターであるクリスチャン・プリシッチには引き続き注目が集まっている
アメリカ男子代表の主力選手の中には、この週末も勢いを維持することがテーマとなる者がいる。一方で、まずはピッチに戻ること自体が歓迎すべき第一歩となる者もいる。
好調を維持している選手の一人がジオ・レイナだ。同じくワールドカップ経験者であるPSVのリカルド・ペピとセルジーニョ・デストもそうだ。新たな顔ぶれを探しているなら、SVエルフェルスベルクのコール・キャンベルを知っておくといいだろう。新たなワールドカップサイクルに入ったこのプロジェクトの中で、アメリカ男子代表の構想に食い込むプレーを見せたいと期待されている。
それでも、何人かのスター選手、より具体的にはその欠場に視線が注がれている。今週末、フォラリン・バログンの姿は見られるだろうか。あるいはクリスチャン・プリシッチはどうか。
それでは、GOAL が今週末の海外組アメリカ人選手をめぐる主な注目ポイントを紹介する。
レイナとストラスブール、バログンのモナコと対戦
アメリカ代表には、リーグ・アンで輝きを放つアタッカーがいる。ただし、それは誰もがそうした活躍に慣れているほうのアタッカーではない。
今週末、ストラスブールがモナコと対戦する一戦では、アメリカ代表の“新たな”リーグ・アン所属アタッカーであるジオ・レイナが、最も確立された存在であるフォラリン・バログンと顔を合わせる可能性がわずかながらある。もちろん、その可否はバログンの状況次第であり、控えめに言っても、なお不透明なままだ。
このストライカーは周知のとおり、エヴァートン移籍に近づきながらも、最後の瞬間にその取引から手を引いた。その決断によって、すでにアメリカ代表スター不在のチーム編成を計画していたモナコを含め、関係者は対応に追われることになった。その結果、バログンはチームのカンファレンスリーグ登録メンバーから外れた。一方で、負傷によりリーグ・アンでも離脱が続いており、フランスからの報道によれば、トレーニングには復帰したものの、今週末の試合に出場する可能性は高くなさそうだ。
一方のレイナは、ほぼ間違いなく出場するだろう。先週のトロワ戦では6-2の勝利に貢献し、新天地での初ゴールを記録して輝きを放った。ストラスブールのMFは、ここ数年不足していたコンディションと自信の両方を築き上げつつある。そういう意味でも、モナコ戦で再び好パフォーマンスを見せれば、本人にとっては大きな後押しとなるはずだ。とりわけ、代表ウィークも迫っているだけに、その意味はさらに大きい。
キャンベルがバイエルンに挑む
ボルシア・ドルトムントで新星として頭角を現した後、コール・キャンベルの評価はここ数年でやや落ち込んでいた。今季はエルフェアスベルクで再起を図っており、その出だしは上々だ。新天地のシーズン開幕3連勝に貢献し、自身も1ゴールを記録。その3勝には、ブンデスリーガで確固たる地位を築く1部の相手との2試合も含まれている。
ただ、今週末の相手を「確立された1部のチーム」と表現するのは控えめすぎるだろう。というのも、今週末にキャンベルとエルフェアスベルクが対戦するのはバイエルン・ミュンヘンだからだ。
もちろん、バイエルンはブンデスリーガで支配を続ける中、依然として基準となる存在であり続けている。とはいえ、2試合を終えた時点では、順位表でエルフェアスベルクを見上げる位置にいる。この状況がこの先も長く続くと考えて賭けるのは愚かだろうが、もしキャンベルらが今週末に何らかの結果を持ち帰ることができれば、昇格したばかりのクラブにとって自信を大きく高めるものになる。
キャンベルにとって、これは非常に個人的な試金石でもある。大きなポテンシャルを備えながら、これまでその才能を十分に発揮できた瞬間は多くなかった選手にとって、これは好機だ。自分を証明する相手としてバイエルン以上のチームはなく、難しい挑戦ではあるものの、不可能ではない。
プリシッチへの注目は続く
今季のACミランでは、クリスティアン・プリシッチがベンチ入りする姿は見られてきたが、まだピッチに立つ姿は見られていない。今週末が、その大きな復帰の時となるのだろうか。
土曜日、ミランはラツィオと対戦する予定で、チームとともに約1カ月間トレーニングを積んできたこともあり、プリシッチはミランの一員として、アメリカ代表のチームメートであるユヌス・ムサと再び並ぶのにほぼ十分な状態にあるようだ。イタリアからの報道によれば、プリシッチは今週末に今季初出場を果たす可能性があり、実現すれば7月のアメリカ代表対ベルギー戦の敗戦以来、初の試合出場となる。
夏から初秋にかけて、ミランのルベン・アモリム監督はプリシッチを称賛し続けてきたが、クラブが夏の負傷から慎重に復帰させていることもあり、まだ実際には起用していない。ただ、その復帰には大きな期待が集まっている。なぜなら、ベストの状態にあるプリシッチは、なおミランを一段高いレベルへ引き上げる選手だからだ。
本来のベストな状態を取り戻すまでにどれだけ時間がかかるのか。それが大きな疑問となるだろう。そして、それが今週末に実現することはほぼ間違いなくないとしても、その第一歩になる可能性はある。
PSV、勢いの維持を目指すDeFodi Images
PSVにとってここまでは順調そのものだ。PSVでプレーするアメリカ人選手たちにとっては、なおさらそうである。
リカルド・ペピとセルジーニョ・デストはともに好スタートを切っており、今週末のスパルタ・ロッテルダム戦でもその勢いを維持したいところだ。
デストは、USMNTの中で最も好調な選手と言っていいかもしれない。その流れは木曜日のチャンピオンズリーグ、シャフタール・ドネツク戦の引き分けでも続き、ゴールを記録した。この得点により、デストは全公式戦最初の5試合で3ゴール2アシストとなった。デストほどの攻撃性能を持つ選手であっても、フルバックとしては実に見事な数字だ。
ただ、ペピも見過ごせない。彼もまた今季すでに3ゴールを記録しており、エールディビジでも再び大きなシーズンを送るペースに見える。もちろん、ペピとPSVの両者に対する期待は高いが、今季は5試合を終えた時点でAZアルクマールが好スタートを切り、フェイエノールトも争いに加わっているだけに、簡単なシーズンにはならないかもしれない。
それでも、ペピとデストが好調を維持しているのは、代表ウィークを控えるUSMNTにとって朗報だ。そしてPSVにとっては、早い段階から再びタイトル争いをリードしていくうえで、なおさら心強い材料となっている。