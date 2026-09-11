アメリカ男子代表の主力選手の中には、この週末も勢いを維持することがテーマとなる者がいる。一方で、まずはピッチに戻ること自体が歓迎すべき第一歩となる者もいる。

好調を維持している選手の一人がジオ・レイナだ。同じくワールドカップ経験者であるPSVのリカルド・ペピとセルジーニョ・デストもそうだ。新たな顔ぶれを探しているなら、SVエルフェルスベルクのコール・キャンベルを知っておくといいだろう。新たなワールドカップサイクルに入ったこのプロジェクトの中で、アメリカ男子代表の構想に食い込むプレーを見せたいと期待されている。

それでも、何人かのスター選手、より具体的にはその欠場に視線が注がれている。今週末、フォラリン・バログンの姿は見られるだろうか。あるいはクリスチャン・プリシッチはどうか。

それでは、GOAL が今週末の海外組アメリカ人選手をめぐる主な注目ポイントを紹介する。