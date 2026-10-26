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USWNT Abroad GOAL

海外でプレーする米国女子代表選手：エミリー・フォックスがアーセナルの未勝利脱出に貢献、ファロン・タリス＝ジョイスはマンチェスター・ダービーで好プレー。ナオミ・ギルマとサム・コフィーは出場せず

週末にはアリッサ・トンプソン、エミリー・フォックス、ファロン・タリス＝ジョイスが出場した一方、ナオミ・ギルマ、リリー・ヨハネス、サム・コフィーに出場機会はなかった。

翻訳者：

  • 2027年女子ワールドカップ予選まであと1カ月。エマ・ヘイズ監督は、選手たちのクラブでの出来とコンディションを注視することになる。今週末、欧州でプレーする米国女子代表選手たちの状況は明暗が分かれた。

    アリッサ・トンプソン、エミリー・フォックス、ファロン・タリス＝ジョイスはそれぞれ所属クラブの試合に出場。一方、ナオミ・ギルマ、サム・コフィー、リリー・ヨハネスに出場機会はなかった。

    トンプソンはチェルシーがクリスタル・パレスに3－1で勝利した試合で45分間プレーし、フォックスはアーセナルのトッテナム戦での2－1の勝利に貢献した。一方、タリス＝ジョイスは、マンチェスター・ユナイテッドがリーグ首位のマンチェスター・シティと1－1で引き分けた試合で、対応を迫られる場面があった。

    代表メンバーの選考が近づく中、ヘイズ監督は出場機会を得ている選手たちに安定したパフォーマンスを求めるとともに、出場できていない選手たちの起用可能な状態について、より明確な情報を得たいところだ。ギルマとコフィーの復帰時期は依然として不透明。ヨハネスについては、週末を迎える時点で明らかな負傷の懸念がなかっただけに、欠場の理由が気になる。

    GOALが、海外でプレーする米国女子代表選手たちの今週末を振り返る。

  • アリッサ・トンプソン、45分間にわたり堅実なプレーを披露

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    アリッサ・トンプソンは、チェルシーがクリスタル・パレスに3-1で勝利した試合で45分間プレーした。

    トンプソンはクリスタル・パレス戦で左サイドから相手守備陣を広げ、チェルシーが序盤から圧力をかけるのに貢献した。しかし、チェルシーが開始20分以内の失点で0-1とリードを許すなか、トンプソンの出場は前半限りで終わった。チェルシーは後半に3ゴールを挙げ、逆転を果たした。

    トンプソンにとって次の課題は、チェルシーとアメリカ女子代表の双方で、その攻撃力に得点をさらに加えることだ。スピードで相手守備を揺さぶり続けているが、より安定して得点を決められるようになれば、首位マンチェスター・シティを追うチェルシーに新たな武器が加わる。

  • タリス＝ジョイス、マンチェスター・シティとの重要な引き分けで存在感を発揮

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    ファロン・タリス＝ジョイスは、WSL首位マンチェスター・シティとの厳しい一戦で、チームを試合に踏みとどまらせた。

    タリス＝ジョイスは日曜日、リーグ首位マンチェスター・シティとのダービーで、マンチェスター・ユナイテッドが1-1で引き分けた試合に出場し、落ち着いたプレーを見せた。

    序盤から出番が訪れたGKは、立ち上がりの活発な攻防の中でローレン・ヘンプがニアを狙ったシュートを難なく処理。その後もシティの攻勢に冷静に対応したが、66分にカディジャ・「バニー」・ショーにゴールを許し、アウェーのシティに先制された。ユナイテッドは89分、エリザベス・テルランドの同点ゴールで追いついた。

    タリス＝ジョイスにとって、首位チームを相手にした好パフォーマンスは、アメリカ女子代表での正GK争いに向けたアピールとなった。エマ・ヘイズ監督の第一候補になるためには、この水準を維持することが重要になる。

  • 至るところで負傷者続出

    Naomi Girma, Chelsea
    Getty

    チェルシーがクリスタル・パレスと1-1で引き分けた試合で、ナオミ・ギルマは出場可能な控え選手として登録されていなかった。

    ワールドカップ予選が近づくなか、サム・コフィーとナオミ・ギルマのコンディションはエマ・ヘイズ監督にとって懸念材料となっている。両選手は最近の代表活動を欠席しており、回復状況と不在時の選択肢に注目が集まる。

    コフィーは1月にポートランド・ソーンズからマンチェスター・シティに加入すると、すぐに存在感を示し、クラブがWSL優勝を果たしたシーズンには継続的に出場した。しかし、コンディションの問題がその勢いを妨げている。シティは、コフィーが今年に入って膝の軽い手術を受けたと発表。その後、10月4日にクラブがアーセナルに4-2で勝利した試合で、詳細が明かされていないけがを負った。このけがにより、10月に行われた米国女子代表のスペインとの親善試合を辞退した。

    ギルマも2025年にサンディエゴ・ウェーブからチェルシーに加入して以来、同様に出場を妨げられてきた。センターバックのギルマは今季WSLの開幕時に欠場し、その後は練習中に負ったけがで直近の代表活動期間にも参加できなかった。

    米国女子代表の守備を支えるギルマが予選前に復帰すれば、ヘイズ監督にとって大きな後押しとなる。チェルシーでも継続して試合に出場できれば、度重なる離脱によって難しくなっていた安定したプレーを取り戻す機会になる。

    一方、ヨハネスの状況ははっきりしない。OLリヨンヌがマルセイユに5-0で勝利した試合には出場しなかったが、欠場の理由は分かっていない。確認が取れていない以上、この欠場を新たなけがの懸念として扱う根拠は乏しい。

    米国女子代表で最も将来を期待されるMFの一人であるヨハネスにとって、成長を続けるうえでクラブでの継続的な出場は大きな意味を持つ。ヘイズ監督は、再び予選に目が向けられる頃には、3選手全員がプレーできる状態となり、調子をつかんでいることを願うだろう。

  • フォックスが持ち味を発揮

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    エミリー・フォックスは、アーセナルがトッテナムに2-1で勝利した試合に71分間出場した。

    エミリー・フォックスは土曜日のノースロンドン・ダービーでアーセナルのトッテナム戦2-1の勝利に貢献した。アーセナルにとって待望の白星で、WSLでの5試合未勝利に終止符を打った。

    フォックスはいつもの右サイドバックで先発し、守備に安定感をもたらす一方、サイドから攻撃を支えた。アーセナルはカティンカ・タンベルグの早い時間帯のゴールで先制を許したが、ジョージア・スタンウェイが同点に追いついた。後半にはアレッシア・ルッソがPKを決めて逆転。フォックスは71分に交代した。

    ワールドカップ予選を控えるなか、フォックスは引き続きヘイズが起用できる守備陣の中でも、特に実績のある選手の一人だ。豊富な代表経験に加え、アーセナルで強豪を相手に継続して出場していることから、米国女子代表の先発の座を維持する上で有利な立場にある。