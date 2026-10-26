2027年女子ワールドカップ予選まであと1カ月。エマ・ヘイズ監督は、選手たちのクラブでの出来とコンディションを注視することになる。今週末、欧州でプレーする米国女子代表選手たちの状況は明暗が分かれた。

アリッサ・トンプソン、エミリー・フォックス、ファロン・タリス＝ジョイスはそれぞれ所属クラブの試合に出場。一方、ナオミ・ギルマ、サム・コフィー、リリー・ヨハネスに出場機会はなかった。

トンプソンはチェルシーがクリスタル・パレスに3－1で勝利した試合で45分間プレーし、フォックスはアーセナルのトッテナム戦での2－1の勝利に貢献した。一方、タリス＝ジョイスは、マンチェスター・ユナイテッドがリーグ首位のマンチェスター・シティと1－1で引き分けた試合で、対応を迫られる場面があった。

代表メンバーの選考が近づく中、ヘイズ監督は出場機会を得ている選手たちに安定したパフォーマンスを求めるとともに、出場できていない選手たちの起用可能な状態について、より明確な情報を得たいところだ。ギルマとコフィーの復帰時期は依然として不透明。ヨハネスについては、週末を迎える時点で明らかな負傷の懸念がなかっただけに、欠場の理由が気になる。

GOALが、海外でプレーする米国女子代表選手たちの今週末を振り返る。