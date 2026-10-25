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Americans AbroadGetty/GOAL

海外でプレーする米国勢：アレックス・フリーマンのラ・リーガ初ゴールとジョー・スカリーのスーパーゴールが米国代表勢のゴールラッシュをけん引。クリスチャン・プリシッチとウェストン・マッケニーも得点

フリーマンの大きな見せ場を筆頭に、GOALが欧州でプレーするアメリカ人選手たちの主な注目点を振り返る。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ゴール、ゴール、またゴール。海外でプレーするアメリカ男子代表のスター選手たちに、次々と得点が生まれた。

    得点者には、クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ティム・ウェアといったおなじみの顔ぶれが並ぶ。3人はいずれも欧州の主要リーグで、存在感を示す勝利の決め手となった。長くそのレベルでプレーしてきた彼らにとって、ゴールで脚光を浴びる週末は初めてではない。

    だが、アメリカ男子代表のある選手にとっては初めてだった。アレックス・フリーマンがラ・リーガ初ゴールを挙げ、ビジャレアルの勝利に貢献した。驚くことに、得点した右サイドバックはフリーマンとウェアだけではない。ジョー・スカリーも今週最も美しいゴールを決め、攻撃面での躍進を続けた。

    GOALは、欧州各地で生まれたゴールを中心に、今週末の海外組アメリカ人選手の活躍を振り返る……

  • フリーマンがラ・リーガ初ゴールを決める

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    DeFodi Images

    アレックス・フリーマンは今週末、初めてゴールを決め、正式にラ・リーガの得点者に名を連ねた。

    アレックス・フリーマンの成長は、急激というより着実なものだった。そして、その歩みは今も続いている。

    フリーマンは土曜日、ラ・リーガ初ゴールを決め、新たな見せ場をつくった。バレンシアを相手に1-0とリードを許す中、狙い澄ましたヘディングで貴重な同点弾を記録。その後、ビジャレアルがさらに1点を奪い、両チームにそれぞれ1人ずつ退場者が出る波乱の末に勝利した。

    ゴールも見事だったが、若きサイドバックにとっては、向上を示し続ける中での新たな一幕でもある。代表ウィークにはアメリカ代表で際立った活躍を見せ、その直後にはレアル・マドリーのスター、ヤン・ディオマンデに対する重要なタックルで持ち前のスピードが何をもたらせるかを示した。そこに今度はゴールも加わり、プロキャリアで最も出来事の多い1カ月が続いている。

    そして、この1カ月を見る限り、最高の瞬間はまだ先にある。フリーマンは成長を続けており、今週末の大きな見せ場はそのさらなる証拠となった。

  • スカリーは今季、攻撃面での飛躍を続ける

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    Jan Huebner

    ジョー・スカリーは得点面で飛躍のシーズンを送り続けている。

    フリーマンとセルジーニョ・デストがポジションを争う中、ジョー・スカリーは右サイドバックでやや影の薄い存在になっている。以前から指摘されてきた課題は、攻撃面でもっと貢献する必要があるということだ。

    だが、ボルシア・メンヒェングラートバッハがシュトゥットガルトに3-2で勝利した試合で、スカリーはマン・オブ・ザ・マッチの候補に挙がる活躍を見せた。その理由は攻撃面での貢献にある。この試合でスカリーは1ゴール1アシストを記録。チームの1点目を決めた後、決勝点をお膳立てした。

    そのゴールは見事だった。1点を追うボルシアMGのゼント・ウノが放ったシュートは、より正確にはスカリーに向かって飛んだ。スカリーがかかとでボールの軌道を変えると、シュトゥットガルトのGKデニス・セイマンは反応できず、ボルシアMGは38分に同点に追いついた。

    スカリーのチームがハーフタイム直後にリードを奪うと、右サイドバックのスカリーは結果的に決勝点となるゴールもアシストした。アウェーでの勝利で自身も1ゴール1アシストを記録したワエル・モヒヤの得点をお膳立てした。

    スカリーにとって、これは一度限りの活躍ではない。直近2週間で2点目、今季では3点目のゴールだった。今季は出場507分で3得点を記録している。比較すると、今季開幕時点での2022年以降の得点数は3だった。得点だけでアメリカ代表での役割が大きくなるわけではない。それでも、まだ23歳で成長を続けるスカリーにとっては、上々のスタートだ。

  • プリシッチとマッケニーがセリエAで得点

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    Gribaudi/ImagePhoto

    プリシッチとマッケニーはともにゴールを決め、それぞれのチームを優勝争いにとどめた。

    クリスティアン・プリシッチとウェストン・マッケニーは、ともに長くアメリカ代表の主力を務めてきた。次に代表キャンプに戻る際には、両者とも自らの力を示す必要がある。そして、それぞれのクラブでも常に実力を証明しなければならない立場にあり、今週末はそろってゴールという結果を出した。

    先にネットを揺らしたのはマッケニーだ。ユヴェントスが10人のレッチェに2-0で勝利した試合で、先制点を挙げた。今季初ゴールは、今週末の試合を迎えるまでセリエAでやや苦戦していたユヴェントスにとって重要な一撃だった。勝利を収めても、首位インテルと2位ラツィオとの差は依然として8ポイント。それでもマッケニーのゴールによって、差がさらに開く可能性を避けられた。

    一方、プリシッチとミランも追いかける立場にある。アメリカ代表のスターは、日曜日のウディネーゼ戦で先制点を決め、その追撃に貢献した。ゴールまでには3つの要素があった。まず、フリーキックが与えられた後、隙を見せたウディネーゼを見逃さなかったプリシッチとルカ・モドリッチの状況判断。次に、モドリッチが背後へ送ったボールに対するプリシッチの完璧なタッチ。そして最後が、3つの中では最も容易だったフィニッシュだ。

    セリエAでプレーするアメリカ代表の主力たちにとっても、所属クラブにとっても、良い一日となった。

  • モリスがけん引、ミドルズブラが猛威を振るう

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    Action Plus

    エイダン・モリスは、ミドルズブラがチャンピオンシップ首位の座を固めるのに貢献した。

    ミドルズブラがボルトン・ワンダラーズを圧倒した。ボルトンで行われた一戦は5-1で終了。ホームのファンにとっては厳しい試合となった。

    一方、ミドルズブラにとっては素晴らしい一日だった。それはチームの米国人選手たちも同じだ。

    中でも際立ったのはアイダン・モリスだった。ミドルズブラの5得点のうち先制点を挙げたほか、いつものように中盤を支配。競り合いでは4回すべてに勝ち、守備面でも数字を残した。もちろん、活躍したのはモリスだけではない。中盤でコンビを組んだセバスチャン・バーハルターも堅実なプレーを見せた。マックス・アーフステンも最後の21分間に出場し、大勝をピッチ上で味わった。

    この勝利でミドルズブラはチャンピオンシップ首位に立ち、2ポイントのリードを確保した。大量得点で勝ったことで、得失点差でも有利な立場にある。ミドルズブラは好調を維持しており、金曜日は米国代表の視点から見れば、モリスが主役となった一日だった。

  • 見逃したかもしれない場面

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    PsnewZ

    ティム・ウェアがマルセイユで重要なゴールを決めた一方、タイラー・アダムスとボーンマスはマンチェスター・ユナイテッドを圧倒した。

    + ティム・ウェアがゴールを決め、マルセイユは点の取り合いとなったル・アーヴル戦を4-3で制した。

    + タイラー・アダムスを擁するボーンマスがマンチェスター・ユナイテッドに3-0で快勝。オールド・トラッフォードでの危機は続いている。

    + アントニー・ロビンソンは90分間フル出場し、フラムのコヴェントリー・シティ戦での1-0の勝利に貢献した。

    + クリス・リチャーズは90分間フル出場したが、クリスタル・パレスはニューカッスルに0-2で敗れ、苦戦が続いた。

    + バイヤー・レヴァークーゼンにとって厳しい一日となり、ホッフェンハイムに0-3で敗れた。マリク・ティルマンは49分間プレーした。

    + ジオ・レイナを擁するスターズブールも苦戦し、レンヌに0-3で敗れた。

    + セルジーニョ・デストを擁するPSVはフェイエノールトと1-1で引き分け、エールディヴィジの優勝争いはさらに興味深い展開となった。

    + ブレンデン・アーロンソンを擁するリーズ・ユナイテッドは、サンダーランドとのアウェー戦で必要なゴールを奪えず、0-0で引き分けた。

    + コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがRBライプツィヒに0-4で大敗した試合の最後の8分間に出場した。

    + マーク・マッケンジーを擁するトゥールーズは、トロワとの0-0の引き分けで無失点に抑えた。

    + ジョージ・キャンベルは主将としてウェスト・ブロムを率い、プレストン・ノースエンドとのアウェー戦で1-1の引き分けに終わった。

    + ストークではジャック・マクグリンが右ウイング、ルカ・ボンビーノが左サイドバックで先発。ホームでのブリストル・シティ戦は0-0で引き分け、両選手とも90分間フル出場した。

    + サンティアゴ・カスタネダは、パーダーボルンがハンブルガーSVに1-0で勝利した試合で90分間プレーした。

    + チャーリー・ケルマンはチャールトンでゴールを決めたが、ノリッジに1-3で敗れ、結果を変えるには至らなかった。

    + キャメロン・カーター＝ヴィッカースは、セルティックがハイバーニアンに2-1で勝利した試合の最後の17分間に出場した。