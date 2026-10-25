フリーマンとセルジーニョ・デストがポジションを争う中、ジョー・スカリーは右サイドバックでやや影の薄い存在になっている。以前から指摘されてきた課題は、攻撃面でもっと貢献する必要があるということだ。

だが、ボルシア・メンヒェングラートバッハがシュトゥットガルトに3-2で勝利した試合で、スカリーはマン・オブ・ザ・マッチの候補に挙がる活躍を見せた。その理由は攻撃面での貢献にある。この試合でスカリーは1ゴール1アシストを記録。チームの1点目を決めた後、決勝点をお膳立てした。

そのゴールは見事だった。1点を追うボルシアMGのゼント・ウノが放ったシュートは、より正確にはスカリーに向かって飛んだ。スカリーがかかとでボールの軌道を変えると、シュトゥットガルトのGKデニス・セイマンは反応できず、ボルシアMGは38分に同点に追いついた。

スカリーのチームがハーフタイム直後にリードを奪うと、右サイドバックのスカリーは結果的に決勝点となるゴールもアシストした。アウェーでの勝利で自身も1ゴール1アシストを記録したワエル・モヒヤの得点をお膳立てした。

スカリーにとって、これは一度限りの活躍ではない。直近2週間で2点目、今季では3点目のゴールだった。今季は出場507分で3得点を記録している。比較すると、今季開幕時点での2022年以降の得点数は3だった。得点だけでアメリカ代表での役割が大きくなるわけではない。それでも、まだ23歳で成長を続けるスカリーにとっては、上々のスタートだ。