+ ティム・ウェアがゴールを決め、マルセイユは点の取り合いとなったル・アーヴル戦を4-3で制した。
+ タイラー・アダムスを擁するボーンマスがマンチェスター・ユナイテッドに3-0で快勝。オールド・トラッフォードでの危機は続いている。
+ アントニー・ロビンソンは90分間フル出場し、フラムのコヴェントリー・シティ戦での1-0の勝利に貢献した。
+ クリス・リチャーズは90分間フル出場したが、クリスタル・パレスはニューカッスルに0-2で敗れ、苦戦が続いた。
+ バイヤー・レヴァークーゼンにとって厳しい一日となり、ホッフェンハイムに0-3で敗れた。マリク・ティルマンは49分間プレーした。
+ ジオ・レイナを擁するスターズブールも苦戦し、レンヌに0-3で敗れた。
+ セルジーニョ・デストを擁するPSVはフェイエノールトと1-1で引き分け、エールディヴィジの優勝争いはさらに興味深い展開となった。
+ ブレンデン・アーロンソンを擁するリーズ・ユナイテッドは、サンダーランドとのアウェー戦で必要なゴールを奪えず、0-0で引き分けた。
+ コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがRBライプツィヒに0-4で大敗した試合の最後の8分間に出場した。
+ マーク・マッケンジーを擁するトゥールーズは、トロワとの0-0の引き分けで無失点に抑えた。
+ ジョージ・キャンベルは主将としてウェスト・ブロムを率い、プレストン・ノースエンドとのアウェー戦で1-1の引き分けに終わった。
+ ストークではジャック・マクグリンが右ウイング、ルカ・ボンビーノが左サイドバックで先発。ホームでのブリストル・シティ戦は0-0で引き分け、両選手とも90分間フル出場した。
+ サンティアゴ・カスタネダは、パーダーボルンがハンブルガーSVに1-0で勝利した試合で90分間プレーした。
+ チャーリー・ケルマンはチャールトンでゴールを決めたが、ノリッジに1-3で敗れ、結果を変えるには至らなかった。
+ キャメロン・カーター＝ヴィッカースは、セルティックがハイバーニアンに2-1で勝利した試合の最後の17分間に出場した。