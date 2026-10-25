+ ティム・ウェアがゴールを決め、マルセイユはル・アーヴルとの点の取り合いを4-3で制した。
+ タイラー・アダムスを擁するボーンマスがマンチェスター・ユナイテッドに3-0で快勝し、オールド・トラッフォードの危機をさらに深めた。
+ アントニー・ロビンソンは起用されて90分間プレーし、フラムのコヴェントリー・シティ戦での1-0の勝利に貢献した。
+ クリス・リチャーズは90分間プレーしたが、クリスタル・パレスはニューカッスルに0-2で敗れ、苦戦が続いた。
+ レヴァークーゼンにとって厳しい一日となり、ホッフェンハイムに0-3で敗れた。マリク・ティルマンは49分間プレーした。
+ ジオ・レイナとスターズブールも苦戦し、レンヌに0-3で敗れた。
+ セルジーニョ・デストを擁するPSVはフェイエノールトと1-1で引き分け、エールディヴィジの優勝争いはさらに興味深い展開となった。
+ ブレンデン・アーロンソンを擁するリーズ・ユナイテッドは、サンダーランドとの0-0の引き分けで必要なゴールを奪えなかった。
+ コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがRBライプツィヒに0-4で大敗した試合の最後の8分間にプレーした。
+ マーク・マッケンジーを擁するトゥールーズは、トロワとの0-0の引き分けで無失点に抑えた。
+ ジョージ・キャンベルはウェスト・ブロムウィッチの主将を務め、プレストン・ノースエンドとの1-1の引き分けに臨んだ。
+ ストークではジャック・マクグリンが右ウイング、ルカ・ボンビーノが左サイドバックで先発した。両選手とも、ホームでのブリストル・シティ戦に90分間出場し、試合は0-0で終わった。
+ サンティアゴ・カスタニェダは、パーダーボルンがハンブルガーSVに1-0で勝利した試合で90分間プレーした。
+ チャーリー・ケルマンはチャールトンでゴールを決めたが、ノリッジに1-3で敗れ、結果を変えるには至らなかった。
+ キャメロン・カーター＝ヴィッカーズは、セルティックがハイバーニアンに2-1で勝利した試合の最後の17分間にプレーした。