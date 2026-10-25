フリーマンやセルジーニョ・デストとのポジション争いもあり、右サイドバックのジョー・スカリーはやや忘れられた存在になっている。以前から指摘されてきた課題は、攻撃面でもっと貢献する必要があるということだ。

だが、ボルシア・メンヒェングラートバッハがシュトゥットガルトに3-2で勝利した試合で、スカリーはマン・オブ・ザ・マッチの候補に挙がる活躍を見せた。その理由は攻撃面での貢献だ。この勝利で1ゴール1アシストを記録し、チームの1点目を決めた後、決勝点をお膳立てした。

そのゴールは見事だった。1点を追うメンヒェングラートバッハのゼント・ウノが放ったシュートは、ゴールへ、より正確にはスカリーへと向かった。アメリカ人選手がバックヒールでシュートの軌道を再び変えると、シュトゥットガルトのGKデニス・セイマンはなすすべがなく、メンヒェングラートバッハは38分に同点に追いついた。

後半開始直後にメンヒェングラートバッハが逆転すると、スカリーは結果的に決勝点となるゴールもアシスト。アウェーでの勝利で自身も1ゴール1アシストを記録したワエル・モヒヤの得点をお膳立てした。

スカリーにとって、これは一度きりの活躍ではない。2週間で2点目、今季3点目となり、ここまで507分間で3ゴールを挙げている。比較すると、今季開幕前までに2022年以降で決めたゴールも3点だった。得点数だけでアメリカ代表での役割が大きくなるわけではないが、23歳にして成長を続けるスカリーにとっては、申し分のない出だしだ。