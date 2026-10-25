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Americans AbroadGetty/GOAL

海外でプレーする米国人選手：米国代表アレックス・フリーマンがラ・リーガ初ゴール、ジョー・スカリー、クリスチャン・プリシック、ウェストン・マッケニーも得点

GOALが欧州でプレーする米国人選手たちの主な注目点を振り返る。最大の話題はフリーマンの大きな見せ場だ。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ゴール、ゴール、そしてまたゴール。海外でプレーするアメリカ代表の選手たちにとって、今週末は得点の機会に恵まれた。

    得点者には、おなじみの顔ぶれもいた。クリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ティム・ウェアだ。3人はいずれも欧州のトップリーグで印象的な勝利に貢献した。長くそのレベルでプレーしてきた彼らにとって、得点で脚光を浴びる週末は今回が初めてではない。

    一方、アメリカ代表のアレックス・フリーマンにとっては初めてだった。ラ・リーガでの初ゴールを挙げ、ビジャレアルの勝利に貢献した。意外にも、得点した右サイドバックはフリーマンとウェアだけではない。攻撃面で躍進を続けるジョー・スカリーも、今週最も美しいフィニッシュを披露した。

    GOALが、欧州各地で生まれたゴールを中心に、今週末の海外組のパフォーマンスを振り返る。

  • フリーマンがラ・リーガ初ゴールを決める

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    DeFodi Images

    アレックス・フリーマンが今週末に初ゴールを決め、正式にラ・リーガの得点者に名を連ねた。

    アレックス・フリーマンの成長は、急激なものではなかった。着実に前進を重ね、今もなお成長を続けている。

    フリーマンは土曜日、ラ・リーガ初ゴールという新たな見せ場を迎えた。バレンシアに0-1とリードを許すなか、狙いすましたヘディングで同点ゴールを挙げ、逆転の口火を切った。その後、ビジャレアルがさらに1点を加え、両チームからそれぞれ1人が退場。激闘の末にビジャレアルが勝利した。

    もちろんゴールは見事だったが、若きサイドバックが成長を示してきた一連のプレーの、これが最新の一幕でもある。インターナショナルブレイク中にはアメリカ代表で際立つ活躍を見せ、その直後にはレアル・マドリーのスター、ヤン・ディオマンデに対する重要なタックルで、自身のスピードを生かせることを示した。そして今、ゴールも記録。プロキャリアで最も出来事の多い1カ月を、さらに充実させている。

    この1カ月を見れば、最高の瞬間はまだ先にあるだろう。フリーマンは成長を続けており、今週末の大きな見せ場がそれを改めて証明した。

  • スカリー、今季の攻撃面での飛躍が続く

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    Jan Huebner

    ジョー・スカリーは得点面で飛躍のシーズンを送り続けている。

    フリーマンやセルジーニョ・デストとのポジション争いもあり、右サイドバックのジョー・スカリーはやや忘れられた存在になっている。以前から指摘されてきた課題は、攻撃面でもっと貢献する必要があるということだ。

    だが、ボルシア・メンヒェングラートバッハがシュトゥットガルトに3-2で勝利した試合で、スカリーはマン・オブ・ザ・マッチの候補に挙がる活躍を見せた。その理由は攻撃面での貢献だ。この勝利で1ゴール1アシストを記録し、チームの1点目を決めた後、決勝点をお膳立てした。

    そのゴールは見事だった。1点を追うメンヒェングラートバッハのゼント・ウノが放ったシュートは、ゴールへ、より正確にはスカリーへと向かった。アメリカ人選手がバックヒールでシュートの軌道を再び変えると、シュトゥットガルトのGKデニス・セイマンはなすすべがなく、メンヒェングラートバッハは38分に同点に追いついた。

    後半開始直後にメンヒェングラートバッハが逆転すると、スカリーは結果的に決勝点となるゴールもアシスト。アウェーでの勝利で自身も1ゴール1アシストを記録したワエル・モヒヤの得点をお膳立てした。

    スカリーにとって、これは一度きりの活躍ではない。2週間で2点目、今季3点目となり、ここまで507分間で3ゴールを挙げている。比較すると、今季開幕前までに2022年以降で決めたゴールも3点だった。得点数だけでアメリカ代表での役割が大きくなるわけではないが、23歳にして成長を続けるスカリーにとっては、申し分のない出だしだ。

  • プリシッチとマッケニーがセリエAで得点

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    Gribaudi/ImagePhoto

    プリシッチとマッケニーがともにゴールを決め、それぞれのチームを優勝争いに踏みとどまらせた。

    プリシッチとマッケニーはともに、長らく米国男子代表の主力を務めてきた。次に代表合宿に戻ったときには、両者とも証明すべきことがある。そして、それぞれのクラブでも常に自身の力を示す必要があるが、今週末はともにゴールを決めてそれを実行した。

    先にネットを揺らしたのはマッケニーだ。10人のレッチェにユヴェントスが2-0で勝利した試合で、先制点を決めた。今季初ゴールは、今週末の試合を迎えるまでセリエAでやや苦戦していたユヴェントスにとって重要な一撃だった。勝利してもなお、首位インテルと2位ラツィオには勝ち点8差をつけられている。それでもマッケニーのゴールによって、両チームとの差がさらに広がる事態は避けられた。

    一方、プリシッチとミランも上位を追っている。その追撃を後押ししたのが、日曜日のウディネーゼ戦でプリシッチが決めた先制点だ。ゴールまでには3つの局面があった。まず、フリーキックが与えられた後、ウディネーゼが隙を見せたところで、プリシッチとルカ・モドリッチが機転を利かせた。次に、モドリッチがディフェンスラインの裏へ送ったボールを、プリシッチが完璧なタッチで収めた。そして最後がシュートだ。3つの中では最も簡単な部分だった。

    セリエAでプレーする米国男子代表の主力選手たちにとっても、彼らが所属するクラブにとっても、良い一日となった。

  • モリスが攻撃をけん引、ミドルズブラが猛威を振るう

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    Action Plus

    エイダン・モリスは、ミドルズブラがチャンピオンシップ首位の座を固めるのに貢献した。

    ミドルズブラがボルトン・ワンダラーズを圧倒した。ボルトンのホームで行われた試合は5-1で決着。ホームのファンにとっては厳しい一戦となった。

    一方、ミドルズブラにとっては、チームの米国人選手たちを含め、素晴らしい一日だった。

    なかでも際立ったのがエイダン・モリスだ。ミドルズブラの5得点のうち最初のゴールを決めた。さらに、普段通り中盤を支配し、4度のデュエルすべてに勝利。守備面でも数字を残した。もちろん活躍したのはモリスだけではない。中盤でコンビを組んだセバスチャン・バーホルターも中央で堅実なプレーを見せた。マックス・アーフステンも最後の21分間に出場し、大勝の喜びを味わった。

    この勝利でミドルズブラはチャンピオンシップの首位に立ち、2ポイントのリードを確保。大量得点により、得失点差でもリードを広げた。ミドルズブラは順調に歩みを進めており、金曜日は米国代表の視点から見れば、モリスが主役の日だった。

  • 見逃したかもしれない場面

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    PsnewZ

    ティム・ウェアがマルセイユにとって重要なゴールを決めた一方、タイラー・アダムスを擁するボーンマスはマンチェスター・ユナイテッドに手痛い敗戦を味わわせた。

    + ティム・ウェアがゴールを決め、マルセイユはル・アーヴルとの点の取り合いを4-3で制した。

    + タイラー・アダムスを擁するボーンマスがマンチェスター・ユナイテッドに3-0で快勝し、オールド・トラッフォードの危機をさらに深めた。

    + アントニー・ロビンソンは起用されて90分間プレーし、フラムのコヴェントリー・シティ戦での1-0の勝利に貢献した。

    + クリス・リチャーズは90分間プレーしたが、クリスタル・パレスはニューカッスルに0-2で敗れ、苦戦が続いた。

    + レヴァークーゼンにとって厳しい一日となり、ホッフェンハイムに0-3で敗れた。マリク・ティルマンは49分間プレーした。

    + ジオ・レイナとスターズブールも苦戦し、レンヌに0-3で敗れた。

    + セルジーニョ・デストを擁するPSVはフェイエノールトと1-1で引き分け、エールディヴィジの優勝争いはさらに興味深い展開となった。

    + ブレンデン・アーロンソンを擁するリーズ・ユナイテッドは、サンダーランドとの0-0の引き分けで必要なゴールを奪えなかった。

    + コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがRBライプツィヒに0-4で大敗した試合の最後の8分間にプレーした。

    + マーク・マッケンジーを擁するトゥールーズは、トロワとの0-0の引き分けで無失点に抑えた。

    + ジョージ・キャンベルはウェスト・ブロムウィッチの主将を務め、プレストン・ノースエンドとの1-1の引き分けに臨んだ。

    + ストークではジャック・マクグリンが右ウイング、ルカ・ボンビーノが左サイドバックで先発した。両選手とも、ホームでのブリストル・シティ戦に90分間出場し、試合は0-0で終わった。

    + サンティアゴ・カスタニェダは、パーダーボルンがハンブルガーSVに1-0で勝利した試合で90分間プレーした。

    + チャーリー・ケルマンはチャールトンでゴールを決めたが、ノリッジに1-3で敗れ、結果を変えるには至らなかった。

    + キャメロン・カーター＝ヴィッカーズは、セルティックがハイバーニアンに2-1で勝利した試合の最後の17分間にプレーした。