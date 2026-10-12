代表ウィークが終わり、クラブでの戦いが再び主役となった。アメリカ男子代表の視点では、今回の代表合宿に参加した選手だけでなく、次回の代表復帰を目指す選手にも注目が集まった。

世界屈指の強豪を相手に好パフォーマンスを見せた選手がいる一方、シーズンの波に乗れないチームで苦戦する選手もおり、明暗が大きく分かれた。アレックス・フリーマンは間違いなく好材料の一つだ。レアル・マドリー戦で際立ったプレーを見せたものの、苦い場面も一度あり、その活躍を手放しでは喜べない一面もあった。

クリスティアン・プリシッチとユヌス・ムサにとっても、良い面と悪い面が入り交じる一日となった。一方、ジョニー・カルドソはアトレティコ・マドリーの勝利で主役級の活躍を見せ、代表ウィーク明け最初の週末に存在感を示した。

それでは、GOAL が海外でプレーするアメリカ人選手たちの主な注目点を振り返る……