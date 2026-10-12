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Americans Abroad 1-1GOAL

海外でプレーする米国人選手：アレックス・フリーマンがレアル・マドリー戦で躍動、クリスティアン・プリシッチ、ユヌス・ムサ、ミランは苦戦

GOALが、米国男子代表の有力選手らに注目が集まった週末の試合を振り返る。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 代表ウィークが終わり、クラブでの戦いが再び主役となった。アメリカ男子代表の視点では、今回の代表合宿に参加した選手だけでなく、次回の代表復帰を目指す選手にも注目が集まった。

    世界屈指の強豪を相手に好パフォーマンスを見せた選手がいる一方、シーズンの波に乗れないチームで苦戦する選手もおり、明暗が大きく分かれた。アレックス・フリーマンは間違いなく好材料の一つだ。レアル・マドリー戦で際立ったプレーを見せたものの、苦い場面も一度あり、その活躍を手放しでは喜べない一面もあった。

    クリスティアン・プリシッチとユヌス・ムサにとっても、良い面と悪い面が入り交じる一日となった。一方、ジョニー・カルドソはアトレティコ・マドリーの勝利で主役級の活躍を見せ、代表ウィーク明け最初の週末に存在感を示した。

    それでは、GOAL が海外でプレーするアメリカ人選手たちの主な注目点を振り返る……

  • プリシッチ、ムサ、ミランは引き分けに終わる

    US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    ミランに所属するアメリカ人2人にとって、最高の一日とはならなかった。

    クリスティアン・プリシッチは米国代表の合宿に参加していなかったが、ユヌス・ムサは参加していた。両選手はミランの一員としてサッスオーロ戦に先発し、1-1のまま迎えた78分にそろってピッチを退いた。

    試合はそのまま終了し、ミランは敵地で勝ち点1を手にした。見栄えのする内容ではなかったが、妥当な結果だったと言えそうだ。これでミランはセリエA開幕からの無敗を維持した。

    プリシッチの出来は、率直に言って平均的だった。チャンスを1度演出し、ミランにはほかにも得点機があった。しかし、サッスオーロのアリヤネト・ムリッチが5度のセーブでミランの攻撃を食い止め、ミランはチャンスを十分に生かせなかった。一方のムサはボールを持った場面ではおおむね良かったものの、ボールを持たない場面ではほとんど効果を発揮できず、中盤中央で目立った守備面の貢献はなかった。

    ただ、ミランにこの悔しい試合を振り返る時間はあまりない。木曜日には、今季のミランにとって重要なヨーロッパリーグの試合が控えている。

  • フラムの苦戦が続く

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    Every Second Media

    ロビンソンを欠くフラムは、イプスウィッチ戦の終盤に崩れ、未勝利のままとなった。

    プレミアリーグはまだシーズン序盤か。そうだ。では、アントニー・ロビンソンとフラムを心配すべき理由もあるのか。間違いなくある。

    昇格組のイプスウィッチ・タウンと対戦したフラムは、88分と92分に失点し、1-0のリードを失った。出場できなかったロビンソンは、チームがプレミアリーグ昇格組に敗れるのを見守るしかなかった。

    この敗戦で、フラムは開幕から6試合未勝利となった。うち4試合に敗れ、勝ち点は6試合でわずか2。来週末に控える、同じく昇格組のハルとの試合を前に、単独最下位に沈んでいる。まだ絶対に勝たなければならない状況とまでは言えないが、これ以上苦境に陥る余裕はない。特にリーグ上位のチーム以外を相手に結果を出せなければ、まさにそうなってしまう。

  • カルドーソがアトレティコ・マドリーで奮起

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    NurPhoto

    カルドーソはアトレティコ・マドリーがアラベスに勝利した試合で印象的なプレーを見せ、自身の実力を改めて示した。

    アメリカ代表の選手層で、とりわけ注目を集める一人は、直近の代表合宿に参加していなかった選手だ。ジョニー・カルドーソは今週末、その理由を示した。

    デポルティーボ・アラベスとの試合で、カルドーソはアトレティコ・マドリードの中盤で力強いプレーを見せ、勝利に貢献した。パス成功率は95％を記録し、ドリブル成功数は3回で試合最多。守備でも7回の貢献を果たした。攻守にわたる堅実な働きで、アトレティコが試合の主導権を握り、勝利を収める助けとなった。

    もちろん、カルドーソはアメリカ代表でも同様のプレーを見せなければならないが、その機会は近く訪れるかもしれない。代表の選手層が広がり続け、本人も代表では苦戦している。それでも、世界有数のチームの一つで輝き続けるなら、カルドーソの居場所はまだある。

  • レアル・マドリー戦でのフリーマンの浮き沈み

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    フリーマンは世界屈指の強豪チームを相手に、今後につながる好材料を数多く示した。

    アレックス・フリーマンは、出場するほぼすべての試合で、その才能と将来性を感じさせるプレーを見せる。土曜日もそうだった。レアル・マドリー戦では、同クラブが夏に獲得したヤン・ディオマンデに一度は振り切られたものの、持ち前のスピードで追いつき、ゴールを防ぐタックルを決めた。

    一方で、厳しい場面もあった。試合唯一のゴールの場面で、結果的にディオマンデをオフサイドの位置にとどめていたのはフリーマンだった。ビジャレアルはこのゴールにより、1-0で敗れた。

    それでも、世界屈指のチームを相手に力強いプレーを見せたフリーマンには、悪かった点より良かった点の方がはるかに多かった。ボールタッチ数と守備での貢献数はいずれも両チームの選手で最多。攻守の両面に深く関わったことを示している。タックルは7回、インターセプトは3回、チャンス創出は2回を記録した。攻守にわたる見事なパフォーマンスだった。

    今回の活躍は、フリーマンがピッチ上でチームのリーダーの一人として際立った、充実したアメリカ代表合宿に続くものだ。22歳のフリーマンは成長を続け、世界屈指のチームを相手に最高レベルで堂々と渡り合える選手になっている。

  • 見逃したかもしれない瞬間

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    as-sportfoto

    スカリーのゴールは勝利にはつながらなかったが、ボルシアMGのDFにとって大きな瞬間となった。

    + ジョー・スカリーがボルシアMGで得点を挙げたが、ケルンに1-2で敗れ、勝利にはつながらなかった。

    + トゥールーズのマーク・マッケンジーが先発し、モナコのフォラリン・バログンが途中出場した一戦は、2-2の引き分けに終わった。

    + ウェストン・マッケニーはカリアリ戦に先発して45分間プレーし、イエローカードを受けた。試合は1-1の引き分けに終わった。

    + ミドルズブラがウルヴァーハンプトンに1-0で勝利した試合では、エイダン・モリスとセバスチャン・バーハルターが先発し、マックス・アーフステンは終盤に途中出場した。

    + レンヌがオセールに4-1で勝利した試合で、ブライアン・レイノルズは2アシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

    + ブレンデン・アーロンソンは、リーズがアーセナルに1-2で敗れた試合の70分に途中出場した。

    + クラブと代表で7試合連続先発していたジオ・レイナは、ストラスブールがニースに1-2で敗れた試合で途中出場した。

    + タイラー・アダムスとボーンマスにとって厳しい一戦となり、チェルシーに1-5で大敗した。

    + ジャック・マクグリンはストーク・シティの2点目をアシスト。チームは70分間を10人で戦いながらも、ボルトンを2-1で破った。

    + クリス・リチャーズは、クリスタル・パレスがノッティンガム・フォレストに3-1で勝利した試合で、守備の中央に先発した。

    + コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがウニオン・ベルリンに0-1で敗れた試合の最後の20分間に出場した。

    + レヴァークーゼンとマインツの一戦は点の取り合いとなったが、マリク・ティルマンが出場したのは、4-3で勝利したチームが全得点を挙げた後だった。

    + ジョン・トルキンが所属するホルシュタイン・キールは、敵地でアイントラハト・ブラウンシュヴァイクに0-1で敗れた。

    + タナー・テスマンはリヨンの最後の交代選手として出場したが、チームは10人のランスを相手に逆転できず、1-2で敗れた。

    + セルジーニョ・デストは、PSVがホームでヘーレンフェーンに2-0で勝利した試合でフル出場した。