+ ジョー・スカリーがボルシアMGで得点を挙げたが、ケルンに1-2で敗れ、勝利にはつながらなかった。
+ トゥールーズのマーク・マッケンジーが先発し、モナコのフォラリン・バログンが途中出場した一戦は、2-2の引き分けに終わった。
+ ウェストン・マッケニーはカリアリ戦に先発して45分間プレーし、イエローカードを受けた。試合は1-1の引き分けに終わった。
+ ミドルズブラがウルヴァーハンプトンに1-0で勝利した試合では、エイダン・モリスとセバスチャン・バーハルターが先発し、マックス・アーフステンは終盤に途中出場した。
+ レンヌがオセールに4-1で勝利した試合で、ブライアン・レイノルズは2アシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
+ ブレンデン・アーロンソンは、リーズがアーセナルに1-2で敗れた試合の70分に途中出場した。
+ クラブと代表で7試合連続先発していたジオ・レイナは、ストラスブールがニースに1-2で敗れた試合で途中出場した。
+ タイラー・アダムスとボーンマスにとって厳しい一戦となり、チェルシーに1-5で大敗した。
+ ジャック・マクグリンはストーク・シティの2点目をアシスト。チームは70分間を10人で戦いながらも、ボルトンを2-1で破った。
+ クリス・リチャーズは、クリスタル・パレスがノッティンガム・フォレストに3-1で勝利した試合で、守備の中央に先発した。
+ コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがウニオン・ベルリンに0-1で敗れた試合の最後の20分間に出場した。
+ レヴァークーゼンとマインツの一戦は点の取り合いとなったが、マリク・ティルマンが出場したのは、4-3で勝利したチームが全得点を挙げた後だった。
+ ジョン・トルキンが所属するホルシュタイン・キールは、敵地でアイントラハト・ブラウンシュヴァイクに0-1で敗れた。
+ タナー・テスマンはリヨンの最後の交代選手として出場したが、チームは10人のランスを相手に逆転できず、1-2で敗れた。
+ セルジーニョ・デストは、PSVがホームでヘーレンフェーンに2-0で勝利した試合でフル出場した。