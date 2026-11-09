+ ボーンマスがイプスウィッチに2-1で勝利して連勝を伸ばした試合で、タイラー・アダムスはピッチ上の全選手で最も長い距離を走った。
+ マリク・ティルマンは、レヴァークーゼンがケルンに2-1で勝利した試合で76分間プレーした。
+ ティム・ウェアを擁するマルセイユはランスに2-1で勝利。ウェアは90分間プレーした。
+ ウェストン・マッケニーを擁するユヴェントスはフィオレンティーナと2-2で引き分け、最近の不安定な戦いぶりが続いた。
+ ジョニー・カルドーソは、アトレティコ・マドリーがバルセロナに1-2で敗れた試合に途中出場した。
+ 2023年以来初めてアメリカ代表に招集されたばかりのブライアン・レイノルズを擁するレンヌは、リールに1-2で敗れ、結果を残せなかった。
+ クリスタル・パレスはリヴァプールに1-3で敗れ、厳しいシーズン序盤が続いた。クリス・リチャーズはこの敗戦で90分間プレーした。
+ フォラリン・バログンはル・マン戦に途中出場して36分間プレーしたが、モナコは90分に失点して勝利を逃し、1-1で引き分けた。
+ アレックス・フリーマンは残り26分から出場。ビジャレアルは終盤に2得点を挙げ、ジローナを2-0で下した。
+ アントニー・ロビンソンは90分間フル出場し、フラムとニューカッスルは終盤に互いに得点して1-1で引き分けた。
+ ミドルズブラが敵地でワトフォードと0-0で引き分けた試合には、セバスチャン・ベルハルター、エイダン・モリス、マックス・アーフステンがいずれも出場した。
+ PSVはカンブールを5-2で圧倒したが、セルジーニョ・デストもリカルド・ペピも得点、アシストには絡まなかった。
+ コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがドルトムントに1-2で敗れた試合に途中出場した。アメリカ代表入りを控えるマティス・アルバートは、勝利したドルトムントでは出場しなかった。
+ タナー・テスマンとリヨンにとって厳しい一日となり、ブレストに0-2で敗れた。
+ サンティアゴ・カスタニェダはピッチ上の全選手で最多のドリブル成功数を記録したが、パーダーボルンは終盤に失点し、フランクフルトと2-2の引き分けに終わった。
+ ディエゴ・コチェンは先発して1本のシュートをセーブしたが、リンビーはシルケボーに0-1で敗れた。
+ ベンジャミン・クレマスキは先発したものの、10人となったパルマがボローニャに1-2で敗れた試合で、ハーフタイムに交代した。
+ キャメロン・カーター＝ヴィッカースは、セルティックがキルマーノックに1-0で勝利した試合で90分間フル出場した。