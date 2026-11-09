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Americans Abroad 1-1 GOAL

海外でプレーする米国人選手たち：クリスチャン・プリシッチが再び得点、ジオ・レイナは負傷に見舞われ、ジョー・スカリーは米国代表落選に反応

2026年最後の代表ウィークを前に、イタリア、フランス、イングランド、ドイツでアメリカ人スター選手たちがゴールを決めた。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • アメリカ男子代表の主力選手たちがCONCACAFネーションズリーグに向けて大西洋を渡る帰国便に乗る前に、クラブでの最後の週末の試合があった。クリスティアン・プリシッチはジェノア戦でACミランの決勝ゴールを挙げ、直近のセリエA出場4試合で3得点とした。

    ただし、得点した選手全員が代表に合流するわけではない。ジオ・レイナはストラスブールでゴールを決めたものの、負傷により今後のハイチ戦を欠場することになった。代わって招集されたジャック・マクグリンはストークで3試合連続ゴールを挙げ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督に好調な選択肢をもたらした。

    一方、ジョー・スカリーはボルシアMGで今季4点目を挙げ、アメリカ男子代表の招集から漏れたことに結果で応えた。代表に合流しない選手たちの中にも、実力をアピールしている者がいる。

  • ミランのプリシッチが再びゴール

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    LaPresse

    ジェノア戦でACミランの決勝点を挙げたクリスチャン・プリシッチは、直近のセリエA出場4試合で3得点を記録し、アメリカ代表復帰を迎える。

    プリシッチは今週、アメリカ男子代表に復帰するだけではない。好調を維持しての復帰だ

    ACミランのスターは今週末もゴールを挙げ、ジェノアに2-1で勝利した試合で結果的に決勝点となる得点を決めた。19分、ジェノアのミスをゴンサロ・ラモスが逃さず、ポルトガル人アタッカーが無欲にもプリシッチへボールを預けた。プリシッチはワンタッチしてからシュートを流し込んだ。

    このゴールはプリシッチにとって今季4点目で、10月25日以降では3点目。ミランで調子を上げ続けている。直近のセリエA出場4試合のうち3試合で得点し、先発した直近3試合でも毎試合ゴールを決めた。シーズン序盤はケガで欠場したが、今は確かに戻ってきた。

    その好調をアメリカ男子代表でも維持できるかが注目される。2030年ワールドカップに向けた新たなサイクルで再出発を図るプリシッチ自身も、そう願っているはずだ。

  • レイナとマッケンジーがともに得点、米国男子代表の流れが変わる

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    ZUMA Press Wire

    アメリカ人選手2人が得点したが、試合後はそれぞれ異なる思いを抱いて会場を後にした。

    ストラスブール対トゥールーズには、アメリカ男子代表をめぐる話題が尽きなかった。週末が始まった時点では、一方のチームに代表合宿へ向かう選手がおり、もう一方にはいなかった。しかし試合が終わる頃には、両選手が得点したにもかかわらず、その立場が逆転していた。

    レイナとマーク・マッケンジーはともにゴールを決めたが、勝利を手にしたのはトゥールーズの3-1の勝利に貢献した後者だった。レイナにとっては不運なことに、67分に得点したわずか3分後、負傷で交代を余儀なくされた。その結果、MFはアメリカ男子代表の合宿を辞退し、代わりにジャック・マクグリンが招集された。

    一方のマッケンジーはレイナの得点より10分早くゴールを決め、チームの勝利に貢献した。さらにキックオフ前には、ジョージ・キャンベルの負傷を受け、代替選手としてアメリカ代表に合流することも知らされた。マッケンジーにとって、ほぼ完璧な週末となった。この勢いを、代表で巡ってきた大きなチャンスにつなげたいところだ。

    レイナはそのチャンスを得られなくなったが、彼の離脱はマクグリンにとって好機となるかもしれない。

  • マクグリン、アメリカ男子代表招集に値する理由を示す

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    そのMFはイングランドでのデビューシーズンも得点を重ねている。

    ポチェッティーノ監督が、負傷したレイナの代役を見つけるのに時間はかからなかったはずだ。マグリンがこれほど好調なのだから。

    ストーク・シティのマグリンは3試合連続で得点し、チームをポーツマス戦の2-1の勝利に導いた。チャンピオンシップでは出場800分弱で5ゴール2アシストを記録し、攻撃で存在感を高め続けている。欧州に渡ってからの最初の数週間で適応期間を必要とせず、すぐに力を発揮している。

    だからこそ、アメリカ代表に招集されるのは当然だ。中央からでも右サイドからでも攻撃に影響を与えられる能力は、特に今のサイクルにおいて魅力的だ。負傷によってワールドカップ出場への挑戦は妨げられたが、マグリンはまだ23歳。ここ数週間のプレーを見る限り、急速に成長している。

  • スカリー、冷遇に再びゴールで応える

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    Justus Stegemann

    スカリーは金曜日、今季4得点目を決めた。

    スカリーは、アメリカ男子代表のメンバーから外れた意外な選手の一人だった。DFはキャリア最高の調子にあり、代表の25人から漏れた後も好調を維持している。

    スカリーは金曜日、ボルシアMGで再びゴールを決めた。ただし、チームはハンブルガーSVに1-3で敗れている。今季4点目となったこのゴールは、長く守備面で知られてきたサイドバックが、攻撃面でも大きく成長していることを示すものだ。ペナルティーエリア外から狙い澄ましたシュートを決め、かつては得意としていなかった攻撃の局面でも、新たな形で貢献し続けている。

    23歳のDFにとって厳しいのは、アメリカ男子代表の右サイドバックに選手がひしめいていることだ。それでも、入り込む余地がないわけではない。今回の代表活動では選出が不可欠とまでは言えなかったが、このような貢献を続ければ、遠からず代表に名を連ねるだろう。

  • 見逃したかもしれない場面

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    Every Second Media

    タイラー・アダムスとボーンマスは現在、公式戦で8連勝中だ。

    + ボーンマスがイプスウィッチに2-1で勝利して連勝を伸ばした試合で、タイラー・アダムスはピッチ上の全選手で最も長い距離を走った。

    + マリク・ティルマンは、レヴァークーゼンがケルンに2-1で勝利した試合で76分間プレーした。

    + ティム・ウェアを擁するマルセイユはランスに2-1で勝利。ウェアは90分間プレーした。

    + ウェストン・マッケニーを擁するユヴェントスはフィオレンティーナと2-2で引き分け、最近の不安定な戦いぶりが続いた。

    + ジョニー・カルドーソは、アトレティコ・マドリーがバルセロナに1-2で敗れた試合に途中出場した。

    + 2023年以来初めてアメリカ代表に招集されたばかりのブライアン・レイノルズを擁するレンヌは、リールに1-2で敗れ、結果を残せなかった。

    + クリスタル・パレスはリヴァプールに1-3で敗れ、厳しいシーズン序盤が続いた。クリス・リチャーズはこの敗戦で90分間プレーした。

    + フォラリン・バログンはル・マン戦に途中出場して36分間プレーしたが、モナコは90分に失点して勝利を逃し、1-1で引き分けた。

    + アレックス・フリーマンは残り26分から出場。ビジャレアルは終盤に2得点を挙げ、ジローナを2-0で下した。

    + アントニー・ロビンソンは90分間フル出場し、フラムとニューカッスルは終盤に互いに得点して1-1で引き分けた。

    + ミドルズブラが敵地でワトフォードと0-0で引き分けた試合には、セバスチャン・ベルハルター、エイダン・モリス、マックス・アーフステンがいずれも出場した。

    + PSVはカンブールを5-2で圧倒したが、セルジーニョ・デストもリカルド・ペピも得点、アシストには絡まなかった。

    + コール・キャンベルは、エルフェアスベルクがドルトムントに1-2で敗れた試合に途中出場した。アメリカ代表入りを控えるマティス・アルバートは、勝利したドルトムントでは出場しなかった。

    + タナー・テスマンとリヨンにとって厳しい一日となり、ブレストに0-2で敗れた。

    + サンティアゴ・カスタニェダはピッチ上の全選手で最多のドリブル成功数を記録したが、パーダーボルンは終盤に失点し、フランクフルトと2-2の引き分けに終わった。

    + ディエゴ・コチェンは先発して1本のシュートをセーブしたが、リンビーはシルケボーに0-1で敗れた。

    + ベンジャミン・クレマスキは先発したものの、10人となったパルマがボローニャに1-2で敗れた試合で、ハーフタイムに交代した。

    + キャメロン・カーター＝ヴィッカースは、セルティックがキルマーノックに1-0で勝利した試合で90分間フル出場した。