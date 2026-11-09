アメリカ男子代表の主力選手たちがCONCACAFネーションズリーグに向けて大西洋を渡る帰国便に乗る前に、クラブでの最後の週末の試合があった。クリスティアン・プリシッチはジェノア戦でACミランの決勝ゴールを挙げ、直近のセリエA出場4試合で3得点とした。

ただし、得点した選手全員が代表に合流するわけではない。ジオ・レイナはストラスブールでゴールを決めたものの、負傷により今後のハイチ戦を欠場することになった。代わって招集されたジャック・マクグリンはストークで3試合連続ゴールを挙げ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督に好調な選択肢をもたらした。

一方、ジョー・スカリーはボルシアMGで今季4点目を挙げ、アメリカ男子代表の招集から漏れたことに結果で応えた。代表に合流しない選手たちの中にも、実力をアピールしている者がいる。