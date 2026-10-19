欧州でプレーするアメリカ人選手にとって、興味深い状況だ。アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、代表チームが新たな局面を迎えていることを明確にしている。どこでプレーしているかは、もはや重要ではない。実力があれば、このアルゼンチン人指揮官はチャンスを与えるだろう。フィラデルフィア・ユニオンのキャバン・サリバンにとっては朗報だ。しかし、まだケガからの回復途中にあるクリスティアン・プリシッチにとっては、それほど明るい話ではない。
とはいえ、良い面もある。選手たちの競争意識が高まることだ。選手を短期間で大きく成長させたいなら、何かを懸けて競わせればいい。そして今、ある意味ではそれが起きている。プリシッチは少しずつ調子をつかみつつあり、ジオ・レイナはストラスブールで絶好調だ。
もちろん、誰にとっても順調なわけではない。ウェストン・マッケニーはユヴェントスで活躍の場を与えられるどころか、制約を受けているように見える。マリク・ティルマンも、ブンデスリーガ復帰への準備が整っていたことをまだ証明できていない。際立つのは、こうした明暗の両面だ。いずれにせよ、欧州でプレーするアメリカ人選手にとって興味深い1週間だった。GOALがそのすべてを振り返る……