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American Abroad 1-1GOAL

海外でプレーするアメリカ人選手たち：ジオ・レイナはPSG戦でも復調ぶりを示し、クリスチャン・プリシッチはACミランで一歩前進。一方、ウェストン・マッケニーとユヴェントスには警鐘が鳴る

クリスティアン・プリシッチは攻撃面で少しずつリズムをつかみ始めているが、ウェストン・マッケニーの所属するユヴェントスは苦戦している。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 欧州でプレーするアメリカ人選手にとって、興味深い状況だ。アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、代表チームが新たな局面を迎えていることを明確にしている。どこでプレーしているかは、もはや重要ではない。実力があれば、このアルゼンチン人指揮官はチャンスを与えるだろう。フィラデルフィア・ユニオンのキャバン・サリバンにとっては朗報だ。しかし、まだケガからの回復途中にあるクリスティアン・プリシッチにとっては、それほど明るい話ではない。

    とはいえ、良い面もある。選手たちの競争意識が高まることだ。選手を短期間で大きく成長させたいなら、何かを懸けて競わせればいい。そして今、ある意味ではそれが起きている。プリシッチは少しずつ調子をつかみつつあり、ジオ・レイナはストラスブールで絶好調だ。

    もちろん、誰にとっても順調なわけではない。ウェストン・マッケニーはユヴェントスで活躍の場を与えられるどころか、制約を受けているように見える。マリク・ティルマンも、ブンデスリーガ復帰への準備が整っていたことをまだ証明できていない。際立つのは、こうした明暗の両面だ。いずれにせよ、欧州でプレーするアメリカ人選手にとって興味深い1週間だった。GOALがそのすべてを振り返る……

  • ジオ・レイナ、調子をつかむ

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG
    AFP

    レイナはPSGに1-3で敗れた試合で、ストラスブールの唯一のゴールを決めた。

    レイナのストラスブール移籍にはある程度の合理性があった。だが、ここまでうまくいくとは思われていなかった。昨年のボルシア・メンヒェングラートバッハは、このアメリカ人選手にとって不思議な移籍先だった。度重なる監督交代やケガ、不振が重なり、真価を発揮する前に事実上、構想から外れてしまった。

    そこで獲得に動いたのがストラスブールだ。同クラブは、はるかに試合のテンポが遅いフランスリーグで中位に位置する。理論上、自由奔放なレイナに求められる走行量もずっと少ないはずだった。理にかなった移籍に見え、ここまではそのとおりになっている。2得点0アシストという数字は目を引くものではない。だが、重要な点で好転の兆しがある。まず、ケガをせずに出場時間を積み重ねていることだ。90分間プレーしたのは1度だけだが、リーグ・アンでは1試合を除く全試合で先発している。



    土曜日、レイナはかつての実力を垣間見せた。PSG戦の先制点には、良いプレーがすべて詰まっていた。的確に走り込み、ターンを決め、シュートを狙いどおりのコースに放った。わずかなディフレクションに助けられたのは確かだが、見事に組み立てた得点だった。問題は、PSGはやはりPSGだということ。このリーグの他のどのチームよりもはるかに強い。最後の20分ほどで本領を発揮し、3-1で勝利した。それでも、あの先制点は記憶に残る。

  • クリスティアン・プリシッチ所属のミランが勝ち点3を獲得

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    IPA Sport

    プリシッチはアタランタ戦でゴールを決めたものの、不運にも取り消された。

    ミランが無敗を続けていることに、気づいていない人も多いかもしれない。セリエAでは4位。得点を大量に挙げているわけでもなく、3試合で引き分けている。だが、数字をもう少し詳しく見れば、状況は悪くない。引き分けたのはユヴェントス戦、敵地でのラツィオ戦とサッスオーロ戦。まだチームの形を模索していることを考えれば、決して悪い結果ではない。7試合無敗を維持するのも簡単ではない。

    クリスティアン・プリシッチがその無敗の立役者だと言えば、事実とは異なる。彼のプレーは完璧ではなかった。ただ、それには考慮すべき事情がある。ルベン・アモリム監督は3-4-2-1にこだわり、このシステムには高い戦術理解が求められる。プリシッチはワールドカップで負傷したため、運動量を求める高強度のサッカーを志向する同監督が選手たちに課す戦術面とフィジカル面のトレーニングの一部を欠席した。

    だからこそ、日曜日の朝に見せたようなプレーには、ひときわ価値がある。プリシッチは試合を通じてプレッシングを仕掛け、賢さと技巧を見せた。巧みにペナルティーエリア内へ飛び込んで決めたゴールは、際どいオフサイドで取り消された。今季2番目に長い75分間プレーできたことも、一つの成果だ。ミランの勝利は、その一日に花を添えた。

  • ウェストン・マッケニー擁するユヴェントス、再び苦戦

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    マッケニーは精力的に動くも質を欠く。ユヴェントスはラツィオに0-3で敗戦

    ユヴェントスについて、どこから話せばいいのか。

    まず、ルチアーノ・スパレッティは、2022-23シーズンにナポリであれほど魅力的なサッカーを見せた監督とは思えない。ユヴェントスでは、これまで多くの監督が陥ったのと同じ罠にはまっている。重苦しく、遅く、リスクを避けるサッカーだ。不可解な理由は3つある。第一に、自身の強みだった戦い方を捨てていること。第二に、ユヴェントスが脱却したいと考えているサッカーを、まさに展開していること。そして第三に、何よりもどかしいのは、積極的なスタイルを実現できる創造性と運動量を備えた選手たちがいることだ。

    ウェストン・マッケニーは、多くの意味でスパレッティにうってつけの選手だ。確かに、その多才さは高く評価されてきた。だが何より、献身的で戦術理解に優れ、多彩な技術を持つ選手である。マッケニーにもう少し自由にプレーさせれば、チームの確かな土台になれるはずだ。しかし、重要なラツィオ戦でスパレッティはあまりに慎重だった。トップ下で先発したマッケニーは、主にプレーを無難にまとめる役割を担っているように見えた。パスを数多く出し、タックルでもボールを奪った。だが、ドリブルは一度も成功させていない。ユヴェントス全体でも、成功したドリブルはわずか5回。豊かな才能を持つチームが、その力を発揮できずにいる。

    しかも、ユヴェントスはxGでは相手を上回ったものの、攻撃で十分な創造性を示せず、最後は打つ手がなくなった。枠内シュートはわずか2本で、いずれもペナルティーエリアの外から放ったものだった。0-3の敗戦は妥当な結果だ。この状況が続けば、元監督アントニオ・コンテとの再タッグもあり得るのだろうか。

  • 見逃していたかもしれない場面

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    Pro Sports Images

    フラムが今季初勝利を挙げ、アントニー・ロビンソンが大きく貢献した。

    + ユヌス・ムサはミランの先発として、アタランタに3-2で勝利した試合の中盤中央で75分間、効率的なプレーを見せた

    + マリク・ティルマンはレヴァークーゼンがフライブルクに2-1で勝利した試合に途中出場したが、ボールタッチはわずか12回にとどまった

    + マティス・アルベールはドルトムントがウニオン・ベルリンと0-0で引き分けた試合に途中出場し、可能性を感じさせたものの、試合に大きな影響を与えることはできなかった

    + コール・キャンベルは負傷により、エルフェルスベルクがアウクスブルクに4-3で勝利した試合を欠場した

    + ジョー・スカリーはグラートバッハがホッフェンハイムに敗れた試合に先発し、90分間フル出場した

    + フォラリン・バログンはモナコがロリアンに0-1で敗れた試合に途中出場し、24分間プレーした。今季はまだ先発出場がない

    + PSVは珍しく黒星を喫したが、セルジーニョ・デストはADOデン・ハーグに1-2で敗れた試合に90分間フル出場した。リカルド・ペピは引き続き負傷離脱中だ

    + クリス・リチャーズにとっては厳しい一戦となった。所属するクリスタル・パレスはブライトンに0-5で敗れた

    + 一方、アントニー・ロビンソンにとってはより実りある午後となり、フラムがハルに1-0で勝利した試合で90分間、堅実なプレーを見せた