ユヴェントスについて、どこから話せばいいのか。

まず、ルチアーノ・スパレッティは、2022-23シーズンにナポリであれほど魅力的なサッカーを見せた監督とは思えない。ユヴェントスでは、これまで多くの監督が陥ったのと同じ罠にはまっている。重苦しく、遅く、リスクを避けるサッカーだ。不可解な理由は3つある。第一に、自身の強みだった戦い方を捨てていること。第二に、ユヴェントスが脱却したいと考えているサッカーを、まさに展開していること。そして第三に、何よりもどかしいのは、積極的なスタイルを実現できる創造性と運動量を備えた選手たちがいることだ。

ウェストン・マッケニーは、多くの意味でスパレッティにうってつけの選手だ。確かに、その多才さは高く評価されてきた。だが何より、献身的で戦術理解に優れ、多彩な技術を持つ選手である。マッケニーにもう少し自由にプレーさせれば、チームの確かな土台になれるはずだ。しかし、重要なラツィオ戦でスパレッティはあまりに慎重だった。トップ下で先発したマッケニーは、主にプレーを無難にまとめる役割を担っているように見えた。パスを数多く出し、タックルでもボールを奪った。だが、ドリブルは一度も成功させていない。ユヴェントス全体でも、成功したドリブルはわずか5回。豊かな才能を持つチームが、その力を発揮できずにいる。

しかも、ユヴェントスはxGでは相手を上回ったものの、攻撃で十分な創造性を示せず、最後は打つ手がなくなった。枠内シュートはわずか2本で、いずれもペナルティーエリアの外から放ったものだった。0-3の敗戦は妥当な結果だ。この状況が続けば、元監督アントニオ・コンテとの再タッグもあり得るのだろうか。