「浮き沈みがある中でも」 USMNTが時代を象徴し、時代を超越したDFティム・リームに別れを告げる
セントルイス -- アメリカ男子代表は月曜夜、誕生日パーティーを開いた。チーム最年少のカバン・サリバンが17歳を迎えたためだ。慣例として、サリバンはスピーチをすることになっていた。「ここにいられて光栄だ」「代表でこの機会を得られてうれしい」など、いつもの言葉を口にした。すべてはごくありふれた流れだったが、最後に数言を添えると、その場にいた全員が熱狂した。
「でも、ここにはティム・リームもいる」
部屋は大歓声に包まれた。アメリカ男子代表の選手とスタッフは総立ちになって拍手喝采を送った。マウリシオ・ポチェッティーノ監督もまた席を飛び出し、ワールドカップのキャプテンを後押しした。そしてアメリカの最年少選手は、その場を最年長の38歳、リームに託し、最後のスピーチへとつないだ。
「あれはカバンが言わされたんだよ」とリームは語った。
それからおよそ24時間後、リームは自身のアメリカ男子代表での時間が終わったことを認めた。2度のワールドカップ出場、キャプテンとしての数十試合、そして代表から遠ざかった時期から何度もはい上がった16年間を経て、リームの時間はついに幕を下ろした。今の代表は新たな時代に入っており、このキャンプではサリバンのような若手を迎え入れている。
そうして別れを告げる時が来た。ピッチ上でのセレモニーと、その場で即興的に行われたスピーチを通じて、友人やチームメート、そして彼が自国を背負ってプレーする姿を見て育った世代の選手たちに別れを告げたのである。もっとも、この38歳DFの決断は、ひとつの時代の終わりという感覚とは少し異なる。というのも、リームのアメリカ男子代表での時間はあまりに多くの時代にまたがっていたからだ。セントルイス出身の新星から代表の長老格へ。リームのキャリアは長く、そして決して平坦ではなかった。
「成功は決して一直線ではない」とリームは語った。「良い時も悪い時も必ずあるし、自分が関わってきたすべてのチーム、すべてのグループ、すべての年代での時間を本当に楽しんできた。長くプレーできた大きな理由のひとつはそこにあると思う。自分はプレーすることが本当に好きだから、これほど楽しかったんだ。それ以外の理由でプレーしているわけではない」
「すべては起きるべくして起きたことだった」とリームは付け加えた。「結局のところ、浮き沈みを経験しながらでも、16年間にわたって自分の代表チームを背負ったあと、こうしてここに座っていられるんだからね」
火曜日、アメリカ男子代表は最も長くチームを支えてきた選手の一人、リームに別れを告げた。それは彼の故郷セントルイスで、彼の名を喜んで叫ぶ準備ができていた観衆の前で行われた。 マティス・アルベルトがアメリカ男子代表史上最年少得点者となった夜、チームの2026年ワールドカップ主将は、自身でも完全には居心地がいいとは言えないと認めた形での見送りを受けた。
その言葉を口にすること
それがすでに現実になっていたにもかかわらず、リームはなお「引退」という言葉を口にするのに苦労していた。その言葉には終わりを意味する重さがある。あらゆることを経て、ついに身を引く時が来たことを意味するからだ。リームはそれをひとつの形で「身を引くこと」と表現した。USサッカーは火曜日のセレモニーを「認定」と呼んだ。どう呼ぼうと、それが現実であることに変わりはない。リームの代表チームでの時間は、正式に終わりを迎えた。
16年にわたって積み重ねた86キャップで、その記録により彼はUSMNT史上、フィールドプレーヤーとして2番目に長く代表に関わった選手となった。最初と最後のキャップの間隔で彼を上回る時間を持っていたのは、ダマーカス・ビーズリーだけだった。
「それには驚いていない」とリームは語った。
リーム自身も、この瞬間が訪れたことに驚きはなかった。それは突然のことではなく、思いつきで下した判断でもなかった。そうではなく、この決断は長い時間をかけて形になってきたものであり、いまだにうまく言葉にするのは難しいとはいえ、リームは少しずつそれを受け入れられるようになっていた。
皮肉なことに、彼は以前にもこのことを話していた。2022年にUSMNTがオランダに敗れて敗退した後、リームは自分はこれで終わりだと口にしていた。次の世代が前に進めていく番だと、その日カタールで彼は語り、その次世代に自分は含まれないとも話していた。
だが、その後そうなった。彼は2022年ワールドカップ以降、86キャップのうち36キャップを積み上げた。2022年は別れではなく、ある意味では2026年に向けたさらに大きな歩みの前触れだった。しかし、その歩みこそが本当の最後になった。キャリアが終盤の巻き返しによって形作られてきたこの選手に、もうこれ以上の遅咲きの再浮上はなかった。
「これは話し合ってきたことだ」と、ポチェッティーノとの会話についてリームは語った。「キャンプ前から、もう自分は代表チームの選手ではなくなるという話はしていた……自分にとってはこれで終わりだ。16年間、何かの一部でいられたことを誇りに思っているが、身を引き、代表チームでプレーすることから離れる時が来た」
さらにこう続けた。「以前、自分は現役を引退するまでは代表チームからは引退しないと言ってきたのは分かっている。でも、子どもたちはどんどん若くなっている。自分の子どものことを言っているわけではないけどね」
いま38歳となったリームが身を引く時だと悟った理由のひとつが、USMNTで台頭してきた若い世代の存在だった。USMNTのスカッドには10代の選手があふれており、その誰もがリームの半分でも長いキャリアを送ることを夢見るはずだ。2度のワールドカップ、2つのタイトル、キャプテンマークを巻いて戦った数十試合。代表史の中でも、これに匹敵するキャリアを持つ者は多くない。
リームに今がその時だと確信させたのは、USMNTの若手たちだけではない。彼自身の子どもたちもまた、その決断にひと役買っていた。
犠牲
リームがピッチ上で表彰を受けた際、その周囲には家族がいた。背番号13が入ったジャケットを着て隣に立っていたのは、妻クリステンだ。3人の子どもたちも、全員が名字入りのUSMNTホームユニフォームを身にまとっていた。普段は感情をあまり表に出さないリームでさえ、その喜びを完全には隠せなかった。この表彰について居心地の悪さを口にしていたリームだが、それでも思わず笑みをこぼした。
「自分の考えではなかった」とリームは語った。「こういうことは、自分にとって居心地のいいものではない。自分はただ、自分の仕事をして、自分の役割を果たしているだけだと思っている人間だ。ただ、そのすべてを経てこうしてここに座っていられることには感謝している」
リームがより感謝していたのは、家族がそのすべてを通してそばにいてくれたことだった。子どもたちは、父がワールドカップで自国代表のキャプテンを務める姿を見られる年齢になっている。大学時代に出会った妻は、彼をヨーロッパへ、そして再び戻らせた旅路をずっとともにしてきた。そしてスタンドには、ファンとして、あるいは友人として、彼の故郷セントルイスを通じてつながりのある何千人もの人々がいた。
そうしたすべての犠牲は、払うだけの価値があった。ただ、やはりそれは犠牲だった。最終的に、その犠牲こそがリームに自身の将来を考えさせることになった。
「特にワールドカップが終わってから」と彼は切り出した。「『よし、あとどれくらい本当にこれを続けたいんだろう？』と考えるようになった。続けられるのか？ そう、身体的にはいい状態だ。でも、やりたいのか？ 練習前に費やす長い時間は、練習後の回復に必要な時間と見合っているのか？」
終わりが近づくにつれ、リームはここに至るまでに必要だったすべてのことを、より深く考えるようになった。人生の大半において、彼の目標はワールドカップに出場することだった。そして、いったんそこにたどり着くと、さらにもう一度出場するために3年半にわたって戦った。結果的に、その使命は達成された。彼はそれを成し遂げ、さらにキャプテンマークも巻いた。
ただ、そこにたどり着くまでには多くの人の支えが必要だった。リームが代表のために何週間も家を空けることを、妻が理解してくれる必要があった。子どもたちも、父が毎週そばにいられないのは特別なことをしているからだと理解する必要があった。そしてリーム自身にも、その道のりの中で逃すかもしれない時間があると分かっていながら、それでも自国を代表したいという思いが必要だった。
「自分にとって、もう一度ワールドカップに出ることは目標だった」とリームは語った。「自分はそれを達成した。実現することができた。大きな形で貢献することができたし、自分よりはるかに大きなものの一部になることもできた。キャリアの終わりに近づくと、自分自身が費やしてきた時間や努力だけではなく、愛する人たちが自分と過ごせなかった時間、そして自分がその目標に到達できるよう彼らが注いでくれた時間と努力、そのすべてに対して本当に大きな感謝の気持ちを持つようになると思う。
ここ2カ月ほど、自分はそのことを本当に何度も振り返ってきた。家族から友人、自分自身、そして米国サッカー連盟のスタッフや、誰の目にも触れない裏方のスタッフまで、どれほどの努力と愛情と思いやりが必要なのかということを」
リームのUSMNTでのチームメートたちは、その働きを長年にわたって間近で見てきた。そして今、そのリームがもたらしてきたすべてをどう埋めるかを模索する役目は、米国サッカー連盟の人々に託されている。
存在感の穴埋めに
ポチェッティーノが試合前会見のためにセントルイス・シティSCの会見場に入ると、1つの贈り物が待っていた。リームの指示で用意されたシーザーサラダだ。ポチェッティーノ率いるアメリカ代表が初めてセントルイスを訪れた際、店を選んだのはリームだった。そして、その店でポチェッティーノが食べたシーザーサラダは、何年たった今も内輪のジョークとして残っている。
「ティムは、私たちが出会った日から本当に素晴らしかった」と、ポチェッティーノは語った。「彼はあの会話がどう進んだかを覚えていたし、すべてを覚えていたのだと思う。サラダのこともね。彼はチームにとっても、私個人にとっても素晴らしい存在だった。人として本当に素晴らしいし、プレーぶりもそうだった。
彼は私のキャリアの中で驚くべき存在だった。彼のような人物、人間に出会えたことは大きかったし、私がここでアメリカの文化に適応するのを助けてくれた。十分に謙虚でもあった。彼は常に自分のチームとチームメートを守り、あらゆる決断で私たちを助けてくれた」
このサラダも、数あるリームにまつわる話の1つにすぎない。クリス・リチャーズは、リームが背後に回してセバスティアン・ベルハルターへ通したパスを思い出し、笑っていた。ポチェッティーノにも自身のエピソードがいくつもある。これまでのキャリアで関わってきた全選手の中でも、リームはお気に入りの1人だ。リームに関する話が尽きることはない。しかし、アメリカ代表のユニフォームを着た彼について、新たに書き加えられる物語はもう残っていない。
いや、あと1つだけあった。新世代への歓迎であると同時に、多くの意味で、独自の世代を生きた38歳のDFへの別れでもあった、あのスピーチだ。
「昨夜、Q&Aに向かう途中で、私がセントルイス大学の上級生だった時に［カバン］が生まれた、というメッセージを実際にもらった」と、リームは自虐を交えながら語った。「彼は私の一番上の子より4歳年上なだけなんだ」
では、リームからその若者たちへのメッセージとは何なのか。明らかに台頭している次の世代に、彼は何を見たいと思っているのか。
「彼らについて私が際立っていると感じるのは、ウェストンたち、タイラーたち、ジオたち、つまり代表チームに入ってきたああいう選手たちに感じたのと同じことだ。とんでもない自信を持っている。新鮮だし、うぬぼれに近いところもあるけれど、あの少しの swagger は必要だと思う。自分自身を信じる気持ちが必要なんだ。
彼らはまだ学んでいる途中だ。そういうものを言葉にして前に出るべき時もあれば、一歩引くべき時もある。でも、彼らは自分が何者かを分かっていて、それを隠そうとしない」
今回のキャンプで行われた2試合では、ポチェッティーノは主将としてタイラー・アダムズとアントニー・ロビンソンを頼った。クリス・リチャーズも腕章を巻いた。リームの穴を埋めるのは簡単ではない。特にピッチ上ではなおさらだ。彼のキャリアは復活の連続だったが、アメリカ代表での最後の数年間は、その落ち着き、経験、リーダーシップによって最終ラインで信頼できる存在となっていた。今、その場所は空いた。そして、その座はつかみ取る者を待っている。
ただ、リームが残していくのは腕章やピッチ上の居場所だけではない。彼は1つのレガシーを残していく。そして今、そのことを少しだけ自由に考えられるようになっている。
しぶしぶ振り返っているところだ
リームは、最も印象的な瞬間をひとつ選ぶことができない。絞り込むこともできない。南アフリカでの初キャップからシアトルでの最後の試合まで、あまりに多くの瞬間があり、あまりに多くの時代があったからだ。序盤の数年間があり、その後には長く代表から遠ざかった時期もあった。そして2022年の突然の復活があり、それが2026年のリーダー的役割へとつながった。その道のりの中で、リーム自身がもう終わったと思ったことも何度もあった。そして今、ついにそれが終わった。
「それこそが、この旅路を旅路たらしめるものだ」と彼は語った。「『あの出来事があって本当に良かった』と指させる何かひとつがあるわけではない。ただ、この4年間が代表で過ごした中で最も楽しい時間だったことは言える。それは、それまでの時間より良かったという意味ではないが、最も楽しかった」
「難しかった時期を振り返ると、『そうだ、混乱や何であれ、そうした逆境を乗り越えて、その先にたどり着き、前に進み続け、努力を積み重ねてきたんだ』と思う。どの瞬間かを切り分けることはできないと思う」
では、リームの次は何か。当面はシャーロットFCに集中している。MLSではまだレギュラーシーズンが残っており、プレーオフ争いも続いている。リームは代表から退くが、まだ現役を終えるわけではない。
「その時々の1日、1週間を受け止めながらやってきた感じだ」と彼は語った。「でも、完全に終える時に、6カ月前よりは今の方がずっと近づいているのは分かっている。そこから先はまた見ていくことになる。またこういう言い方になるけど、引退とは言わないまでも、終わりには近づいている」
さらにこう付け加えた。「シーズンが終わったら、そこからどうするかを考える。その決断が下されることも、それを口にすることも、最後のボールが蹴られるまではないだろう」
火曜日の記者会見で、リームは自らの歴史的な位置づけについて問われた。自身の街、そして国にとって、という意味でだ。セントルイスはこの競技の偉大な選手たちを輩出してきたが、その中で自身はどこに位置すると考えるのか。
「もうこの時点で自分にはつらいよ」と彼は語った。「ここに座っているだけでね。自分ではそうは思わない。ただ、自分は自分だとしか思っていない。他の人と自分を比べようとは思わないし、実際に比べたりもしない。でも、もし誰かに『自分がそういう議論の中にいる』と言われたら、『それはすごいことだ』と言っただろう」
そうして、数々の素晴らしい瞬間を持ったひとりの選手に別れの時が訪れた。引退であれ、顕彰であれ、一区切りであれ、どう呼ぶにせよ、リームは別れを告げた。そして、彼のような存在はもう二度と現れないと言っていいだろう。