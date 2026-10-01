リームがピッチ上で表彰を受けた際、その周囲には家族がいた。背番号13が入ったジャケットを着て隣に立っていたのは、妻クリステンだ。3人の子どもたちも、全員が名字入りのUSMNTホームユニフォームを身にまとっていた。普段は感情をあまり表に出さないリームでさえ、その喜びを完全には隠せなかった。この表彰について居心地の悪さを口にしていたリームだが、それでも思わず笑みをこぼした。

「自分の考えではなかった」とリームは語った。「こういうことは、自分にとって居心地のいいものではない。自分はただ、自分の仕事をして、自分の役割を果たしているだけだと思っている人間だ。ただ、そのすべてを経てこうしてここに座っていられることには感謝している」

リームがより感謝していたのは、家族がそのすべてを通してそばにいてくれたことだった。子どもたちは、父がワールドカップで自国代表のキャプテンを務める姿を見られる年齢になっている。大学時代に出会った妻は、彼をヨーロッパへ、そして再び戻らせた旅路をずっとともにしてきた。そしてスタンドには、ファンとして、あるいは友人として、彼の故郷セントルイスを通じてつながりのある何千人もの人々がいた。

そうしたすべての犠牲は、払うだけの価値があった。ただ、やはりそれは犠牲だった。最終的に、その犠牲こそがリームに自身の将来を考えさせることになった。

「特にワールドカップが終わってから」と彼は切り出した。「『よし、あとどれくらい本当にこれを続けたいんだろう？』と考えるようになった。続けられるのか？ そう、身体的にはいい状態だ。でも、やりたいのか？ 練習前に費やす長い時間は、練習後の回復に必要な時間と見合っているのか？」

終わりが近づくにつれ、リームはここに至るまでに必要だったすべてのことを、より深く考えるようになった。人生の大半において、彼の目標はワールドカップに出場することだった。そして、いったんそこにたどり着くと、さらにもう一度出場するために3年半にわたって戦った。結果的に、その使命は達成された。彼はそれを成し遂げ、さらにキャプテンマークも巻いた。

ただ、そこにたどり着くまでには多くの人の支えが必要だった。リームが代表のために何週間も家を空けることを、妻が理解してくれる必要があった。子どもたちも、父が毎週そばにいられないのは特別なことをしているからだと理解する必要があった。そしてリーム自身にも、その道のりの中で逃すかもしれない時間があると分かっていながら、それでも自国を代表したいという思いが必要だった。

「自分にとって、もう一度ワールドカップに出ることは目標だった」とリームは語った。「自分はそれを達成した。実現することができた。大きな形で貢献することができたし、自分よりはるかに大きなものの一部になることもできた。キャリアの終わりに近づくと、自分自身が費やしてきた時間や努力だけではなく、愛する人たちが自分と過ごせなかった時間、そして自分がその目標に到達できるよう彼らが注いでくれた時間と努力、そのすべてに対して本当に大きな感謝の気持ちを持つようになると思う。

ここ2カ月ほど、自分はそのことを本当に何度も振り返ってきた。家族から友人、自分自身、そして米国サッカー連盟のスタッフや、誰の目にも触れない裏方のスタッフまで、どれほどの努力と愛情と思いやりが必要なのかということを」

リームのUSMNTでのチームメートたちは、その働きを長年にわたって間近で見てきた。そして今、そのリームがもたらしてきたすべてをどう埋めるかを模索する役目は、米国サッカー連盟の人々に託されている。