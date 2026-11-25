マルティンは2024-25シーズンからトップチームに正式に加わり、公式戦で17試合に出場した。ソシエダはコパ・デル・レイで準決勝、ヨーロッパリーグでベスト16に進んだが、ラ・リーガでは11位にとどまった。アルグアシルは6年間務めた監督の座を退くことを決めた。

後任には、マルティンとすでに強い絆を築いていたソシエダBのセルヒオ・フランシスコ監督が就任した。就任当初、マルティンはドゥイェ・チャレタ＝ツァルより序列が低く、悔しい負傷による離脱も経験した。それでも10月に復帰すると、フランシスコ監督はマルティンを守備の中心に据えた。

マルティンは当初の4試合連続無敗の期間に活躍し、パスの配球と1対1での落ち着いた守備で広く称賛された。しかしソシエダはその後3連敗を喫し、12月半ばには降格圏との勝ち点差がわずか1に。フランシスコ監督は解任された。

親しい理解者を失ったことはマルティンにとって痛手だったが、後任のペッレグリーノ・マタラッツォ監督も、このスペイン人センターバックをすぐに高く評価した。マタラッツォ監督は直ちにチームの自信を取り戻させ、リーグ戦最初の7試合で4勝3分けを記録。なかでも際立ったのがホームでのバルセロナ戦の2-1の勝利だ。マルティンは粘り強い低い位置での守備を率い、ラミン・ヤマルやフェルミン・ロペスらを苦しめた。

多くの識者はバルセロナが勝てなかったのはその夜の不運によるものとしたが、マタラッツォ監督はマルティンとチームメートたちの努力を強調し、報道陣にこう語った。「集中を切らさないことは運ではない。ボールの前に身を投げ出すことも運ではない。その瞬間に何をすべきか分かっているということだ」