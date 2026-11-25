レアル・ソシエダはこの1年間、最も大切な選手の将来を確保するために手を尽くしてきた。2025年10月、バスクのクラブはジョン・マルティンとの契約を2031年まで延長。その9カ月後には、欧州の強豪が相次いで獲得に動き始めたことを受け、再び契約条件を改善する必要に迫られた。
20歳のマルティンは契約を2032年まで延長し、報道によれば6000万ユーロ（5000万ポンド／6600万ドル）の契約解除条項も盛り込まれた。クラブは公式声明で「ジョン・マルティンはクラブの現在であり、未来だ。ソシエダの最終ラインの柱である」と絶賛した。最後の言葉は確かにその通りだが、今の成長を続ければ来年もトップクラブの獲得候補となるだろう。その場合、6000万ユーロは安い買い物になる。
『スカイスポーツ』によると、「プレミアリーグの有数の強豪クラブ」がマルティンを注視している。マルティンは6月のイラクとの親善試合でスペイン代表デビューを果たした。レアル・マドリーとバルセロナもソシエダのスター選手に関心を寄せていると報じられるが、その資質はラ・リーガ以上にイングランドのトップリーグに適しているとも言える。
ソシエダのアカデミーには世界的な才能を輩出してきた誇るべき歴史がある。アントワーヌ・グリーズマンやシャビ・アロンソも、ほかの場所でスターになる前にアノエタで腕を磨いた。マルティンが次の大きな成功例になる可能性は十分にある。