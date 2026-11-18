2026年のバロンドール授賞式で、ラミネ・ヤマルが3年連続で最優秀若手選手に選ばれた。バルセロナのラ・リーガ連覇とスペインの2度目のワールドカップ制覇に貢献した19歳にとって、予想通りの受賞だった。1969年以降のバロンドール受賞者で構成される審査員団の投票で、ヤマルはクラブと代表の同僚パウ・クバシを僅差で上回り、パリ・サンジェルマンのウォレン・ザイール＝エメリが3位に入った。

バロンドールを歴代最多の8度受賞しているバルセロナのレジェンド、リオネル・メッシは、ヤマルとクバシをそれぞれ1位と2位に選んだ。だが、3位には意外な選手を挙げた。イブラヒム・マザだ。レヴァークーゼンのMFをこれほど高く評価した審査員はメッシだけで、マザは最終的に1点を獲得し、候補10人中9位となった。

だが、サッカー史上最高の選手からの評価は、マザにとってそれ自体が賞に値するものだった。マザはその後、RTLと Sky Sports Germanyにこう語った。「メッシに選んでもらえて本当に光栄です。特別なことですし、さらに大きなモチベーションになります。バロンドールの受賞は、私の夢の一つです」

現在、マザには欧州各地から関心が寄せられている。候補にはチャンピオンズリーグで2連覇中のパリ・サンジェルマンもいる。マザは続けた。「あのような大きなクラブでプレーできれば、もちろん本当にうれしいです。パリがいかに大きなクラブかは皆が知っています。レアル・マドリー、バルセロナ、アーセナルと並ぶ世界屈指のクラブです」

ミケル・アルテタがこのインタビューを見ているなら、アーセナルは他のクラブに先手を打つべきだ。マザにはトップレベルでプレーする機会を得るだけの実力がある。卓越した技術と視野、衰えない運動量を持つこの選手が、アーセナルでプレミアリーグの舞台に立ち、輝く姿は容易に想像できる。