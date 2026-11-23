ドルトムントは、すでにコヴァチの先発メンバーに定着した若手選手の売却益を得ることも考えるかもしれない。今季、BVBでダニエル・スヴェンソン以上にブンデスリーガで長くプレーした選手はいない。24歳のスウェーデン人左サイドバックは、期限付き移籍での活躍を経て、昨年ノアシェランから650万ユーロで加入した。
セットプレーでボールを供給した回数もチーム最多だ。守備面での判断力は、9試合で7失点というリーグ最少タイの失点数にも貢献している。市場価値が現在約5000万ユーロと推定されるスヴェンソンは、リヴァプールやバルセロナなどの獲得候補として名前が挙がっている。
ジョーブ・ベリンガムも、ドルトムントの守備を堅固にする役割を担ってきた。恵まれた体格と優れたタイミングを生かし、中盤で相手の攻撃を断つ。サンダーランドから3300万ユーロで移籍した21歳のベリンガムは、ドイツに慣れるまで時間を要したが、今では兄ジュードの陰から抜け出しつつある。この調子で成長を続ければ、近い将来、レアル・マドリーでプレーする兄のように高額移籍を果たす可能性もある。
前線では、コヴァチはギラシを支えるために、ファビオ・シウバとマクシミリアン・バイアーという2人の24歳を起用してきた。ドルトムントはウルヴスからシウバを獲得するために2500万ユーロを支払った。加入初年度は出来に波があったものの、このポルトガル人ストライカーは今、起用されれば安定して決定的な仕事をしている。チャンピオンズリーグのベティス戦では1ゴール1アシストを記録し、アリアンツ・アレーナでバイエルンと2-2で引き分けた試合では同点ゴールを決めた。
複数の役割をこなせることに加え、狭いスペースで巧みに動けるシウバは、独自の価値を持つ選手だ。長期にわたってギラシの控えにとどまるには実力がありすぎる。より重要な役割を求めて移籍を望めば、ドルトムントは現在の市場でシウバへの投資額の倍を回収できる可能性がある。
シウバと同様、バイアーも前線の複数のポジションでプレーできる。2024年にホッフェンハイムから3000万ユーロで獲得したドイツ代表選手は、これまでドルトムントで106試合に出場し、ゴールとアシストを合わせて42を記録。うち6つは今季のものだ。
攻撃をつなぐ役割を効果的に果たし、ボールを持たない場面でも絶えず献身的に動く。それはコヴァチの戦術に欠かせない要素となっている。夏にはブレントフォードがバイアーに7000万ユーロのオファーを提示した。アーセナルもヌワネリの成長を確認する一方で、バイアーをスカウトしていると報じられており、次に大きな移籍を果たすのは彼かもしれない。
火曜夜、ドルトムントはチャンピオンズリーグでアーセナルと対戦し、バイアーはエミレーツ・スタジアムで自らの力を示す機会を得る。コヴァチ率いるチームが好結果を持ち帰れば、新たなプロジェクトが順調に機能しているさらなる証拠となるだろう。スター選手を育てる情熱を取り戻したドルトムントは、次世代の選手たちにとって、サッカー界で最も魅力的な行き先の一つと映るはずだ。