ドルトムントのアカデミーからも、期待を集める3選手が台頭している。いずれも当初は別のクラブから加入した選手だ。最も大きな注目を集めるのは、かつてアタランタの有望株だったサムエレ・イナシオ。2月に17歳でドルトムントのトップチームに加わった。

イタリア人FWのイナシオは、昨年のU-17欧州選手権でイタリア代表のチーム内得点王になった。現在はコヴァチ率いるチームで12試合に出場し、5月にドルトムントがフランクフルトを3-2で下した試合では、見事なボレーによる決勝点で初ゴールを記録した。6月にはイタリア代表デビューも果たしている。コヴァチはイナシオを「我々のクラブとイタリアサッカーの未来」と評し、「非の打ちどころのない技術」を称賛した。

LAギャラクシーの下部組織でキャリアを始めたマティス・アルベルトも、メディアの幅広い注目を集めている。プリシッチとジョヴァンニ・レイナを上回り、ブンデスリーガでプレーした最年少のアメリカ人選手と、アメリカ代表史上最年少得点者の双方となった。17歳ですでに代表出場は5試合。ドルトムントのトップチームではまだ2試合しかプレーしていないが、コヴァチはその明るい将来を確信している。

ドルトムントの指揮官は先月、こう語った。「彼は非常に才能豊かな若者です。練習でもすでに本当に良い兆しを見せ、カップ戦にも出場しました。遅かれ早かれ、おそらく早いうちに、半年前には考えられなかったほど多くの出場時間をここBVBで得るでしょう」。イタリア人DFのルカ・レッジャーニも、コヴァチに好印象を与えている。

かつてサッスオーロの有望株だったレッジャーニは、3月のアウクスブルク戦で2-0の勝利に貢献するゴールを決め、ブンデスリーガで得点した最年少のイタリア人選手となった。その後、2029年までの長期契約を勝ち取っている。イタリア代表にも食い込んだ、ボール扱いに優れるセンターバックだが、ドルトムントではまだ継続的な出場機会を得られておらず、ミランへの移籍が取り沙汰されている。

BVBにはイナシオについてイタリアの強豪2クラブから直接問い合わせがあり、インテルとユヴェントスの打診を退けた。また、アルベルトはプレミアリーグのマンチェスター・シティ、アーセナル、リヴァプールの関心を集めていると報じられている。3人ともまずはドルトムントで結果を残したいはずだが、クラブには来年、彼らを高額で売却する選択肢が生まれそうだ。