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Casparij GFXGetty/GOAL

「本当にこんなことが起きているの？」ケルスティン・カスパレイが語る、バロンドール候補入り、マンチェスター・シティで自分の声を上げられるようになったこと、そして自分らしくあり続けること

マンチェスター・シティのDFが、バロンドールへの驚き、イングランドで孤独に過ごした最初の1年、そして自身の声で人々をつなぎたい理由をGOALに語った。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 「たぶん、うんざりするほどしゃべっちゃうと思います。できるだけたくさんのことをお話ししますね」

    そう言って、ケルスティン・カスパライは語り始めた。

    カスパライには多くの才能がある。その一つが、たまたまサッカーだった。大半の人が聞きたがるのもサッカーの話であり、マンチェスター・シティのスターである彼女がバロンドールにノミネートされたのも、その才能があってこそだ。だが、カスパライは優れたサイドバックというだけの人物ではない。おしゃべりも一流で、新たに夢中になれるものを見つけることにかけては世界屈指だ。

    最近夢中になっているのは読書。ただ、子どもの頃はADHDのため、本に親しむのが難しかったという。読書感想文は悪夢だった。どちらかといえば漫画のほうが好きで、『トゥームレイダー』のようなビデオゲームにも引かれたが、小説には決して手が伸びなかった。そんな彼女が小説を読むようになったのは、恋人に一冊を手渡されたからだ。恋人は本について一緒に話せる相手が欲しかった。カスパライは、どうにかして読んでみるしかなかった。

    「彼女は『ACOTAR』シリーズを読んでいたんです」と、カスパライは『茨と薔薇の宮廷』に言及しながらGOALに語る。「1冊目を読み終えて、『この本について誰かと話したいから、これから寝る前は読書の時間ね。この本を読んで』と言われました」

    「展開が速かったので、夢中になれました。私にとっては、それが難しいんです。頭が刺激される良い本に出会うと、本当に楽しいですね」

    これが今のカスパライだ。読書も、彼女を形作るさまざまな要素の一つに加わった。スター選手であるサイドバック、SNSの人気者、自身にとって大切な問題に声を上げる人。そして今では、Kindleの持ち主でもある。人生は変わり、カスパライも年月とともに変わってきた。サッカーをするはずではなかったオランダの少女は、今や自らを世界最高の選手たちの一人に数えている。

    だからこそ、彼女の物語を伝えるのは少し複雑だ。ほとんど毎日のように、新たな一面が見えてくる。さまざまなタトゥーのこと、イングランドに到着した話題が女王の葬儀にかき消されたこと、スーパーヒーローやドナルドダックへの情熱、ジムでEAFCの選手カードを見た人に気づかれたこと、あるいは月曜日のバロンドール授賞式を楽しみにしていること。カスパライには、話したいことがいくらでもある。ここまで長い道のりを歩んできた。

    それでも、生活の中でさまざまなことが起きている今、カスパライが最近思い返しているのは、ある一つの言葉だ。幼い頃に母親から聞いた言葉であり、何よりも大切にして生きようと努めていることだ。すべてを一つに集約するなら、これであってほしいと彼女は願っている。

    「母はいつも『誰に対しても心を開いてあいさつしなさい』と言っていました」とカスパライは話す。「その言葉を、ずっと大切にしてきました。私はいつも、ありのままの自分でいようとしてきたと思います。変わらずにいたいとも思ってきましたが、まったく同じでいたいわけではありません。人として学び、成長し、変わっていきます。それでも、10年前に地元で私を知っていた人たちが今の私に再会して、『なんてこと、全然変わっていないね』と言ってくれたらうれしいです」

    「自分自身から離れず、自分に正直でいること。そして周りの人たちに愛を届けることが大切なんです」

    つまり、そこにいるのは昔から変わらないカスパライだ。彼女がどうやってサッカー界の頂点までたどり着いたのかを知るには、まずサッカーを始めた経緯から見ていく必要がある。そこには、彼女という人物を理解する多くの手がかりがある。

  • スポーツを見つける

    Scotland v Netherlands - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A1 MD2
    Getty Images Sport

    柔道はカスパライが最初に情熱を注いだ競技だったが、彼女は両親とは異なる道を歩んだ。

    オランダでは、ほとんどの子どもがサッカーに親しんで育つ。歩けるようになる前から、クライフやフリットといった名前が背中に入ったオランダ代表のユニフォームを着せられる。オランダ人にとってサッカーは、単に好きになるものではない。生まれたときから身近にあるものだ。

    だが、カスパライはそうではなかった。

    両親は柔道界のスターだった。娘が生まれたとき、両親は彼女もそうなると思った。幼い頃には両親と同じ道を歩もうとし、その経験が役に立ったと、年月を経た今では認めている。身のこなし、規律、粘り強さ。どれも柔道から得た、人生に役立つ力だ。

    それでも、彼女の心をつかんだのはサッカーだった。当時、それは少し珍しいことだった。

    「家に帰って父に言ったんです。『休み時間にサッカーをするのがすごく楽しいの。男の子たちの何人かはあのチームに入っているんだけど、私もそこでプレーしていい？』って。2006年か2007年のことで、私は小さな町に住んでいました。女の子はサッカーをせず、ホッケーをしたり、ダンスを習ったりしていたんです。私はそのクラブに入った最初の女子の一人でした。 

    「父は『もちろんいいよ。ただし、きちんと取り組むならね。全力を尽くすなら、サッカーをしていい』と言いました。私は体を動かすことがとにかく楽しかったんです。ADHDの症状が強かったので、走り回るのが大好きでした。すぐに上達し始めると、父も『あれ、この子は本当にうまいぞ』という感じになって。そうやって成長していきました」

    26歳になり、最高レベルでプレーする今も、その気持ちは変わらない。カスパライによれば、子どものような気分でいるときに最も良いプレーができるという。全速力で走り回り、頭がそれ以上の速さで働いている日こそ、本来の自分を発揮できる。

    ただ、今走り回っているのはオランダの小さな町ではない。世界有数のクラブ、マンチェスター・シティで中心選手として活躍し、世界屈指の選手の一人となった。昨季はシティの2冠達成に貢献し、WSLの年間ベストイレブンに選ばれた。代表でも通算55試合に出場している。2023年にはワールドカップを経験した。今後の展開次第では、来夏にも再びその舞台に立つだろう。

    「子どものような気分のときは、良い試合ができると分かるんです。私たちはみんな、ただの子どもなんです。私は26歳だし、みんなきちんと振る舞って、真剣に取り組み、プロとしてやっています。でも、本当にすごく楽しんでいるんです……。幼い頃、いろいろなことを試しながら練習していたときみたいで。今の仕事のそういうところが大好きです。すごい仕事ですよね。毎日、『もっと上手になりたい。それが楽しい』と思えるんです。そういう意味では、今も子どものような気持ちです」

    もっとも、興味深いことに、カスパライには自分が大人になったと感じた時期をほぼ特定できるという。それで彼女がすっかり変わったわけではない。だが、変わったとも言えるのかもしれない。少なくとも、驚くべき話である。

  • イングランドに到着

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    Focus Images

    カパライのイングランド入りは、控えめに言っても異例だった。

    2022年7月、カスパライは母国のエールディヴィジで充実した7年間を過ごした後、マンチェスター・シティと契約した。英国のEU離脱によって移籍の手続きは少し難しくなったが、無事に実現した。契約から1週間もしないうちに、彼女はマンチェスターにいた。

    「大きなスーツケースを2つ持ってクラブにやって来たんです」と、彼女は笑いながら振り返る。「知り合いは誰もいませんでした。ただ、この素晴らしい施設にやって来たんです。シティ・フットボール・アカデミーで寝泊まりしました。ホテルの部屋があって、若い選手も大勢そこに滞在しているんです。私は2カ月間、クラブの施設で暮らしました」

    そして、部屋探しが始まった。

    「内見をいくつも予約したんですけど、何をすればいいのか全然分からなくて。普段から何をすればいいのか分かっていないんですけど、とにかく部屋を見に行って、『気に入った？　家賃は払える？　イエスかノーか？』と考えて、決めるつもりでした」

    だが、今回の話はそれではない。その後の出来事だ。

    最終的に、カスパライは決断した。マンチェスターに到着して2カ月後、自分の住まいを見つけたのだ。引っ越しを手伝うため、母親も飛行機でやって来た。その一方で、彼女はアウェーでのチェルシー戦に向けて準備を進めていた。

    幸い、部屋にはベッドが付いていたので、寝る場所は確保できた。ただ、シーツも掛け布団もなかった。さらに困ったことに、それらを買うこともできなかった。エリザベス女王の葬儀のため、イングランドではあらゆる活動が止まっていたのだ。

    「どこも閉まっていました」とカスパライは言う。「だから母と私は、何もない部屋にただ座っていたんです。自分の荷物はまだ届いていないし、女王が亡くなったために店はどこも開いていませんでした。ノートパソコンで葬儀を見て、それで一日が終わりました。今振り返ると、すごい状況でしたね」

    「今はイングランド人の恋人と一緒にいるんですが、この話をすると『えっ？』と笑われます。何も持っていなかったんです！　今は家を買って、恋人と一緒に暮らしています。物も増えすぎたくらいです。でも、加入した頃のことや、ここに来たばかりの頃のことを思い出すと、生活が本当に大きく変わったと思います。変わりましたけど、全部とても楽しいです」

    それ以来、楽しい日々は数え切れないほどあった。大きな試合、大きな勝利、マンチェスターでの大切な瞬間の数々。街で声をかけられることもかなり多いと、カスパライは言う。その多くはマンチェスター・シティのファンだ。EAFCやSNSで彼女を知った人もいる。生活は日常になった。だが、最初からそうだったわけではない。

    「最初の1年は本当に孤独でした。だから猫のキウイを飼い始めたんです」と彼女は話す。「外国で一人暮らしをして、毎日英語を話すことに慣れなければなりませんでした。自分を表現したくても、冗談がいつも伝わるわけではなかったんです。最初の1年ですか？　私の冗談では笑ってもらえませんでした。でも今はずっと上達しました。本当に。たくさん練習しましたから」

    「この街も、人々も、クラブも、チームメイトも大好きです。そうしたことすべてのおかげで、2年目にはずっと居心地が良くなりました。それからプレーもどんどん良くなって、今も良くなり続けていると思います」

    実際、その成長は止まっていない。だからこそ、彼女は月曜日、ある注目度の高い式典に出席する。


  • バロンドール候補者

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    NurPhoto

    26歳のDFは、世界屈指の選手の一人としての地位を勝ち取った。

    カスパライはサッカーを始めるのが遅かっただけでなく、サイドバックになったのも遅かった。子どもの頃はMFで、本人によれば、オランダの子どもたちの多くが憧れる10番の選手だった。  サイドバックに転向したのはずっと後のことだ。今では世界屈指の選手となっている。

    カスパライは今年の賞にノミネートされた30選手の一人で、数少ないDFの一人でもある。こうした賞ではサイドバックが評価されることは多くない。それでも月曜日、カスパライはクラブと代表でのプレーによってその地位を勝ち取り、世界最高の選手たちと肩を並べる。

    子どもの頃には想像もできなかったことだ。大きな理由の一つは、この賞が当時は存在しなかったことにある。この栄誉が生まれたのは2018年だ。男子ではオランダ人選手3人が計7回のバロンドール受賞を果たしている一方、女子ではオランダ出身の選手がまだ誰も受賞していない。

    「子どもの頃、サッカーを始めた時には、こんなことは見られませんでした」と彼女は話す。「初めて女性がバロンドールを受賞した時、私は18歳でした。それを見て、『いつかトップ100に入れたら、本当にすごいだろうな』と思ったんです。今年、私はトップ30に入りました。本当にノミネートされたんです。自分でも信じられないですし、自分自身を誇りに思います。周りの人たちのことも誇りに思います」

    授賞式は月曜日にロンドンで行われる予定だ。

    「もちろん、行きますよ」と、彼女は満面の笑みで言う。「きっと『これ、本当に起きているの？』と思うでしょうね。会場に着いたら、ようやく実感が湧くと思います」

    また一つ、語るに値する新たな経験になるだろう。そして、そんな経験はこれからも数多く待っている。

  • 本当のケルスティン

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    Sports Press Photo

    賞へのノミネートは喜ばしいが、カスパライにはさらに大きな目標もある。

    カスパライのキャリアには、今より少し内気だった時期がある。特にSNSではそうだった。プロキャリアの初期には、SNSがいかに怖いものになり得るかをよく聞かされた。憎悪や批判、そして人々を自分の世界に迎え入れることへの恐れだ。だが、ある時から、その恐れにとらわれ続けるのは割に合わないと思うようになった。そして本人の言葉を借りれば、草むらから顔を出すことに決めた。

    「声を持っているなら、必ずそれを使うものです」と彼女は言う。「私はそれを良いことに使おうとしています。人を支えたり、助けたり、勇気づけたりするために使いたい。それはとても大切なことです」 

    カスパライは、声を上げるのが怖いこともあると知っている。特に「サッカーに集中しろ」という声を招くときはそうだ。それでも、ほかのことに関心を持つことでサッカーへの献身が損なわれるという考えを否定する。そして、批判を受けても、声を聞いてもらい、存在を認めてもらう必要がある人々を支えることはやめないという。

    「私がしたいのは、人と人をつなぐことだけです」と説明する。「安心感や仲間意識、お互いを理解しているという感覚がほしいんです。私たちは皆、もう少し互いを理解しようとできるはずですから」

    それが彼女の目標の一つだ。目標はたくさん立てるという。ほとんどは小さなものだが、その多くはつながっている。 

    積み重なっていくのは「小さな目標」なのだと彼女は言う。 

    「いつも新しいことをしようとしています」と彼女は話す。「常に少しずつ目標を高くしようとしています。1週間の目標もあれば、1カ月、2カ月、3カ月の目標もあります。そうやって1年を過ごし、勝ちたいんです」

    ただ、大きな目標も見失っていない。幅広いものではあるが、常に彼女の頭にあるのは「つながり」だ。チームメイト、ほかの選手、キャリア、人生、読書、キウイ、そのほか何にでも当てはまる。毎日どんな新しいつながりを築けるか。そのつながりによって、人生をどう少しでも良くできるか。

    カスパライにとって、そうしたつながりは、人々の話を聞き、その経験から学び、新たな刺激を得る機会だ。相手が競争相手でも、そこから何を教わることができるかを考える。学べることは常にある。

    「相手を競争相手だとか、倒さなければならない相手だとは見ません」と彼女は言う。「むしろ『この人から何を学べるだろう？　何を吸収できるだろう？』と考えるんです」

    「それは私にとってずっと、とても大切なことでしたし、人生をずっと楽にしてくれました。人生がずっと楽しくなったのも、物事をとても前向きに、刺激を受けながら見られるようになるからです」

    すべては、誰に対しても心を開いて迎えるという、最初の考えに行き着く。カスパライはそれを恐れない。そして、あいさつが済めば、おしゃべりが始まる。結局のところ、それが彼女の一番得意なことなのかもしれない。