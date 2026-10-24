「たぶん、うんざりするほどしゃべっちゃうと思います。できるだけたくさんのことをお話ししますね」

そう言って、ケルスティン・カスパライは語り始めた。

カスパライには多くの才能がある。その一つが、たまたまサッカーだった。大半の人が聞きたがるのもサッカーの話であり、マンチェスター・シティのスターである彼女がバロンドールにノミネートされたのも、その才能があってこそだ。だが、カスパライは優れたサイドバックというだけの人物ではない。おしゃべりも一流で、新たに夢中になれるものを見つけることにかけては世界屈指だ。

最近夢中になっているのは読書。ただ、子どもの頃はADHDのため、本に親しむのが難しかったという。読書感想文は悪夢だった。どちらかといえば漫画のほうが好きで、『トゥームレイダー』のようなビデオゲームにも引かれたが、小説には決して手が伸びなかった。そんな彼女が小説を読むようになったのは、恋人に一冊を手渡されたからだ。恋人は本について一緒に話せる相手が欲しかった。カスパライは、どうにかして読んでみるしかなかった。

「彼女は『ACOTAR』シリーズを読んでいたんです」と、カスパライは『茨と薔薇の宮廷』に言及しながらGOALに語る。「1冊目を読み終えて、『この本について誰かと話したいから、これから寝る前は読書の時間ね。この本を読んで』と言われました」

「展開が速かったので、夢中になれました。私にとっては、それが難しいんです。頭が刺激される良い本に出会うと、本当に楽しいですね」

これが今のカスパライだ。読書も、彼女を形作るさまざまな要素の一つに加わった。スター選手であるサイドバック、SNSの人気者、自身にとって大切な問題に声を上げる人。そして今では、Kindleの持ち主でもある。人生は変わり、カスパライも年月とともに変わってきた。サッカーをするはずではなかったオランダの少女は、今や自らを世界最高の選手たちの一人に数えている。

だからこそ、彼女の物語を伝えるのは少し複雑だ。ほとんど毎日のように、新たな一面が見えてくる。さまざまなタトゥーのこと、イングランドに到着した話題が女王の葬儀にかき消されたこと、スーパーヒーローやドナルドダックへの情熱、ジムでEAFCの選手カードを見た人に気づかれたこと、あるいは月曜日のバロンドール授賞式を楽しみにしていること。カスパライには、話したいことがいくらでもある。ここまで長い道のりを歩んできた。

それでも、生活の中でさまざまなことが起きている今、カスパライが最近思い返しているのは、ある一つの言葉だ。幼い頃に母親から聞いた言葉であり、何よりも大切にして生きようと努めていることだ。すべてを一つに集約するなら、これであってほしいと彼女は願っている。

「母はいつも『誰に対しても心を開いてあいさつしなさい』と言っていました」とカスパライは話す。「その言葉を、ずっと大切にしてきました。私はいつも、ありのままの自分でいようとしてきたと思います。変わらずにいたいとも思ってきましたが、まったく同じでいたいわけではありません。人として学び、成長し、変わっていきます。それでも、10年前に地元で私を知っていた人たちが今の私に再会して、『なんてこと、全然変わっていないね』と言ってくれたらうれしいです」

「自分自身から離れず、自分に正直でいること。そして周りの人たちに愛を届けることが大切なんです」

つまり、そこにいるのは昔から変わらないカスパライだ。彼女がどうやってサッカー界の頂点までたどり着いたのかを知るには、まずサッカーを始めた経緯から見ていく必要がある。そこには、彼女という人物を理解する多くの手がかりがある。