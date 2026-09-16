コール・キャンベルが勢いに乗ると、たいてい一気に加速する。彼のプレーでまず目につく要素の一つだ。ある意味では、プレーは人生を映している。台頭するアメリカの新星の「速く進みたい」という欲求は、ピッチ内だけでなく、日常にも表れている。

「ドイツで一番楽しんでいる違いを挙げるなら」と、今週の記者とのラウンドテーブルで彼は語った。「たぶんアウトバーンだね」

それも納得だ。アウトバーンは単なる高速道路ではない。大半の区間で速度制限がないため、ある意味では自由そのものでもある。そして、2025-26シーズンにピッチ上での自由な動き回り方を大きく奪われたキャンベルは、この新シーズンをこれまでとは違う目的意識とともにスタートさせた。キャンベルは単にアウトバーンを疾走しているだけではない。ブンデスリーガのピッチでも疾走し、失われた1年を取り戻そうとしているかのようだ。

そのことを、この週末のバイエルン・ミュンヘンは危うく思い知るところだった。キャンベルはダヨ・ウパメカノをいとも簡単に抜き去ったが、味方選手のオフサイドによって得点は取り消された。もし認められていれば、今季2点目であり、新天地SVエルフェアスベルクでの2点目でもあった。ブンデスリーガ昇格組のこのクラブは、比喩的に言えばキャンベルに鍵を渡し、自由を与えている。

大きな疑問は、キャンベルがその新たに手にした自由を最大限に生かせるかどうかだ。かつてドルトムントのアメリカ有数の有望株と見なされていたキャンベルだが、多くの人に無駄な1年と映った時間を経て、序列をやや落としている。昨季の出場はわずか6試合で、ドルトムントで1試合、シーズン後半のホッフェンハイムへの振るわないレンタル移籍期間で5試合にとどまった。

ただ、キャンベル自身はその時間が無駄だったとは考えていない。

「2年近く前に自分はブレイクして、その時に実現するのかもしれないと思っていた」と彼は話した。「でも、自分には神の計画があると信じているし、あの時の自分の考え方は今とはかなり違っていたと思う。この22カ月で学んだことは、もし物事が違う形で起きていたら学べなかったことだと思う」

20歳の彼は、その経験があったからこそ以前より準備ができていると語る。アメリカ男子代表が2026年に区切りをつけ、2030年へと焦点を移していく中で、キャンベルはその一員となる準備ができている理由を示したいと意気込んでいる。

「自分の考え方は変わったと思う。結局、その瞬間のフラストレーションがどうこうという話はできるけど、こうしたことがなければ自分の人間性は変わらなかっただろう……。すべては起こるべくして起こったし、その時間にも、その過程で学んだことにも感謝している」