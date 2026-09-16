「最高の自分」へ。新たなスタートを受け入れたアメリカ代表期待のコール・キャンベルが、エルフェアスベルクでさらなる進化を遂げる
コール・キャンベルが勢いに乗ると、たいてい一気に加速する。彼のプレーでまず目につく要素の一つだ。ある意味では、プレーは人生を映している。台頭するアメリカの新星の「速く進みたい」という欲求は、ピッチ内だけでなく、日常にも表れている。
「ドイツで一番楽しんでいる違いを挙げるなら」と、今週の記者とのラウンドテーブルで彼は語った。「たぶんアウトバーンだね」
それも納得だ。アウトバーンは単なる高速道路ではない。大半の区間で速度制限がないため、ある意味では自由そのものでもある。そして、2025-26シーズンにピッチ上での自由な動き回り方を大きく奪われたキャンベルは、この新シーズンをこれまでとは違う目的意識とともにスタートさせた。キャンベルは単にアウトバーンを疾走しているだけではない。ブンデスリーガのピッチでも疾走し、失われた1年を取り戻そうとしているかのようだ。
そのことを、この週末のバイエルン・ミュンヘンは危うく思い知るところだった。キャンベルはダヨ・ウパメカノをいとも簡単に抜き去ったが、味方選手のオフサイドによって得点は取り消された。もし認められていれば、今季2点目であり、新天地SVエルフェアスベルクでの2点目でもあった。ブンデスリーガ昇格組のこのクラブは、比喩的に言えばキャンベルに鍵を渡し、自由を与えている。
大きな疑問は、キャンベルがその新たに手にした自由を最大限に生かせるかどうかだ。かつてドルトムントのアメリカ有数の有望株と見なされていたキャンベルだが、多くの人に無駄な1年と映った時間を経て、序列をやや落としている。昨季の出場はわずか6試合で、ドルトムントで1試合、シーズン後半のホッフェンハイムへの振るわないレンタル移籍期間で5試合にとどまった。
ただ、キャンベル自身はその時間が無駄だったとは考えていない。
「2年近く前に自分はブレイクして、その時に実現するのかもしれないと思っていた」と彼は話した。「でも、自分には神の計画があると信じているし、あの時の自分の考え方は今とはかなり違っていたと思う。この22カ月で学んだことは、もし物事が違う形で起きていたら学べなかったことだと思う」
20歳の彼は、その経験があったからこそ以前より準備ができていると語る。アメリカ男子代表が2026年に区切りをつけ、2030年へと焦点を移していく中で、キャンベルはその一員となる準備ができている理由を示したいと意気込んでいる。
「自分の考え方は変わったと思う。結局、その瞬間のフラストレーションがどうこうという話はできるけど、こうしたことがなければ自分の人間性は変わらなかっただろう……。すべては起こるべくして起こったし、その時間にも、その過程で学んだことにも感謝している」
厳しいシーズン
比較されるのは当然だった。ドルトムントにはまた一人アメリカ人選手が加わり、手本となる存在がいる一方で、満たすべき基準も生まれた。キャンベルは次のクリスティアン・プリシッチになれるのか。それとも次のジョバンニ・レイナか。2人を上回る何ができるのか。
「2人とも素晴らしい選手だと思う」とキャンベルは今、そう語る。そうした比較が18歳で自分の身に降りかかってから、2年以上が過ぎている。「僕とジョバンニは仲の良い友人なんだ。クリスティアンにはまだ会ったことはないけど、偉大な選手たちと比べられるのは、いつだって良いことだと思う。僕自身は、あまり比較に意識を向けていない。比較は喜びを盗むものだと信じているからね。僕が集中しているのは自分のキャリア、自分の道だけだ。みんなそれぞれ違うと思うし、自分が選んだ道は正しいものだと信じているし、神が僕に与えてくれた道だと思っている。
「僕は毎日、一番良い自分になれるように集中している。自分の道は誰かの道とは違うと思う。だから、これが正しい道だというものはないと思う。選手それぞれ違うんだ」
キャンベルの歩みは、決して順風満帆ではなかった。2024年10月、FCアウクスブルクに1-2で敗れた試合で途中出場し、ボルシア・ドルトムントでデビュー。そのシーズンは合計6試合に出場したが、2025-26シーズン前半戦はわずか1試合の出場にとどまった。そのためホッフェンハイムへ期限付き移籍したが、シーズン終了時に買い取りオプションがあったにもかかわらず、退団までに5試合の出場に終わり、完全移籍は勝ち取れなかった。
だからこそ、この夏に変化が必要だと分かっていた。20歳の彼には、プレーすることが必要だった。そこで現れたのがエルフェアスベルクだった。
「一番大きかったのは、自分のキャリアのために出場時間が欲しかったし、必要だったということだ」と彼は語った。「ドルトムントにいた時よりも、もっと多くプレーし、もっと大きな役割を担う必要があった。この移籍は、自分にとってすごく重要だったと思う。今は出場時間を得られている。それが成長し、自分がなれる最高の選手になるために一番大事なことなんだ。自分のキャリアにおけるこのステップは正しかったと思うし、ここに来られてうれしい」
キャンベルは新たな居場所を見つけたようで、その序盤の成果は期待を高めるのに十分なものとなっている。
新たな始まり
失礼を承知で言えば、SVエルフェアスベルクはビッグクラブではない。このクラブが本拠を置く自治体の人口は1万5000人未満だ。スタジアムの収容人数は、その地域に住むほぼ全員を収められる程度である。2023年、このクラブは史上初めて2部で戦った。そして今、2026年にはブンデスリーガに到達し、新たな歴史を作っている。
もっとも、これまでにも成功例はあった。最も注目すべきはニック・ヴォルテマーデで、このクラブでのレンタル移籍が飛躍のきっかけとなり、身長1.98メートルのストライカーはニューカッスルとユベントスへ移籍した。
それでも、この夏にキャンベルがこのクラブと契約したのは驚きだった。ブンデスリーガに完全な新顔であるクラブが、なぜキャンベルほどの将来性を持つ選手を説得できたのか。その答えは、彼にプランを示したからである。
「クラブに加入したいと思う時には、これまでそのクラブが何をしてきたのかを知ることが重要だと思う。それが、そこへ行くことをどう感じるかに当然影響するからね」とキャンベルは語った。「監督やスポーツディレクター、クラブの周囲にいる人たちとたくさん話をした。彼らは自分たちのプランと、このクラブがどういうクラブなのかを説明してくれた。
「ほかにもそこへ行った選手たちがいて、彼らは出場時間を得て、成長し、自分自身にとって大きなステップを踏んでいた。もちろん、それは助けになると思う。それが自分がここへ来ることに影響した。もっと多くの出場時間が必要だと決断したし、自分を信じてくれて、最高の自分になるためのサポートと後押しをしてくれるクラブが必要だと思ったんだ」
数試合を終えただけで、キャンベルはすでにその片りんを見せている。アメリカ人選手の活躍もあって、クラブは最初の3試合をすべて勝利した。最初はカップ戦でデュイスブルクに3-1で勝利。そしてその後、ブンデスリーガの実績あるクラブとの大一番が続いた。キャンベルのゴールを足がかりにクラブはバイエル・レバークーゼンを3-2で下し、続く試合ではボルシア・メンヒェングラートバッハとの7ゴールが生まれた打ち合いを制した。
そして次はバイエルンだった。その試合で、小さなエルフェアスベルクはブンデスリーガ最大の巨人を相手に最後まで食い下がり、最終的には2-1で敗れた。キャンベルの前半のゴールが認められていれば結果は違っていたかもしれないが、ウパメカノを振り切った彼のスプリントの末の得点は最終的に認められなかった。それでも、これは警告の一撃であり、最高レベルの相手に対してもキャンベルが何をできるかを示す一例だった。
「あの試合、あのエネルギーなら、前半最後の数分は少し違ったものになっていたかもしれない」とキャンベルは語り、「でも、カウントされなかったとしても、素晴らしい感覚だったと思う」と続けた。
ゴールであろうとなかろうと、キャンベルは人々があの場面をその瞬間の意味どおりに見てくれていたことを願っているはずだ。より具体的に言えば、彼が願っているのは、ある1人がそれを見ていたことだ。USMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督である。
「私の将来はアメリカ代表にある」
キャンベルも、ほかのほとんどの人たちと同じように、この夏のワールドカップを見ていた。ただ、彼にとっては特別なものだった。その一因は、もちろん開催地がアメリカだったことにある。しかし同時に、友人でありチームメートでもある人たちがあのレベルでプレーする姿を見るのは、彼にとって新鮮でもあった。いつか自分もそこに立ちたいと考えている。
「ワールドカップは本当に素晴らしかったと思う」と彼は語った。「どれだけ多くのファンが集まったかを見ることができたし、その前から、連盟の周囲にいるみんなの様子を見て、自分の決断には確信を持っていた。子どもの頃はこういうことを夢見るものだし、これを見て、いつかワールドカップに出場して、自分の国を代表したいと思っている」
もちろん、彼の国とはアメリカのことであり、彼が言及した決断とは、国際舞台でUSMNTを代表する選択をしたことを指す。母が元アイスランド代表のキャンベルは、幼少期の多くをアイスランドで過ごし、そこでプロキャリアもスタートさせた。ただ、そのルーツはアメリカにあり、テキサス州とジョージア州で育った。だからこそ、彼はアメリカ代表としてプレーすることを選んだのだ。
「アメリカに変更するという決断は、もう下している」と彼は語った。「理由はたくさんあるが、自分の将来はアメリカとともにあるし、それは決まっている。迷いはまったくない。自分にとっては、もう完全に固まったことなんだ」
この2年間、キャンベルは本人の言葉を借りれば、アメリカ・サッカー連盟と「断続的に」連絡を取ってきた。それはドルトムントにいた頃に始まり、U-19、U-20、そしてU-23のレベルでチャンスを得ることにつながった。それでも、初のフル代表招集は今も彼の目標であり、USMNTが2030年ワールドカップに向けた新たなサイクルに入る中で、その機会をつかみたいと願っている。
「それが自分の望みだ」と彼は語った。「自分は母国のためにプレーしたい。自分にとっては、まず初招集を受けられることを願っているし、その先はそこから見ていきたい。目標については自分の中にとどめておくが、まあ、将来何が起こるか見ていきたい」
この先の道筋
キャンベルがアメリカ代表にたどり着くには、まずエルフェアスベルクで実績を積み上げる必要がある。すでにその歩みは始まっているが、まだ序盤だ。ここまでの出場時間はわずか174分。それでも、その時間が期待を抱かせるものだった一方で、ブンデスリーガのシーズンは長い。
多くの人は、エルフェアスベルクにとってその道のりはさらに長く感じられるかもしれないとみている。クラブの規模や立ちはだかるクラブの歴史を踏まえれば、苦戦を予想する声が大半だった。しかし、今のところそれは現実になっていない。すでに実績ある2チームを破り、バイエルン相手にも真っ向勝負を演じた。ここまでクラブは、あらゆる予想を覆している。
「ブンデスリーガに昇格してきた新顔のチームとして、僕たちに何かを期待する人はほとんどいない」とキャンベルは語った。「実際、期待は僕たちがすでに見せているものとはまったく逆だったと思う。レバークーゼンのような素晴らしいチームに勝てたのは本当に信じられないことだったし、3-1から試合を変えてひっくり返し、これまた素晴らしいチームであるグラッドバッハ相手に逆転勝利できたのも最高だった。
「初めて昇格してきたチームとして、2連勝という意味でも記録を打ち立てたし、記録を破った。こうなるとは誰も思っていなかったのは間違いないけど、僕たちは1日1日を大事にしている。100パーセントを出し、ベストを尽くす。あとは、ピッチで何が起きるかを見るだけだ」
キャンベルと仲間たちは、この勢いを維持できるのか。彼らのベストは十分なのか。難しい戦いになるのは間違いなく、この先の道のりが楽になることもないだろう。それでも、でこぼこした道は以前にもキャンベルの歩みを鈍らせてきた。そして大きな努力と、さらに大きな幸運があれば、今回の道は少しはアウトバーンのようなものになるかもしれない。人々が思うよりも、なめらかで速い道に。