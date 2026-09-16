最前線のフットボール：ロシアとの残酷な戦争が続くウクライナにありながら、ブラジルの才能がなぜ今もシャフタール・ドネツクに集まり続けるのか
ウクライナでの戦争は、ロシアが2022年2月に全面侵攻を開始した時に始まったという見方が一般的だ。しかし、シャフタール・ドネツクにとって、この紛争はすでに12年もの長きにわたって続いている。
本拠地ドネツクは、戦争の発端における震源地だった。ロシアが係争地クリミアを占領・併合し、その後2014年にシャフタールの本拠地域ドンバスで暴力を扇動して以降、クラブは本拠を追われ、首都キーウとウクライナ西部の都市リヴィウの間で亡命生活を送ってきた。
2022年初頭以降、数十万人が死亡し、さらに多くの人々が負傷したと推定されており、これは第二次世界大戦以降で最も血なまぐさい紛争だと報じられている。そして、シャフタールもその最前線に立たされてきた。
クラブの愛称が「鉱夫たち」であるのは、実にふさわしい。鮮やかなオレンジのユニフォームや2009年のヨーロッパリーグ制覇はもちろん、シャフタールはおそらく、移籍市場で無名のブラジル人タレントを発掘し、育成し、大きな利益を伴って売却する比類なき能力で最もよく知られている。ドネツクは、その意外な受け皿となってきた。ブラジルからの成功例には、プレミアリーグでおなじみのウィリアンやフェルナンジーニョ、さらにクラブ史上最多得点者ルイス・アドリアーノがいる。
ロシアとの戦争によって、シャフタールが誇る移籍戦略に終止符が打たれたと思うかもしれない。しかし、それは大きな誤解だ。あらゆる困難に逆らうように、現在のクラブは史上最多となるブラジル人選手を抱えており、この夏にはクラブ史上50人目となる同国出身選手を迎え入れる節目にも到達した。
「戦争は、私たちにとって言い訳にはならない」と、22年間にわたってシャフタールのCEOを務めるセルゲイ・パルキンは、強気にGOALに語った。「戦争は私たちに適応を促し、かなり素早い決断を下し、深く分析することを促している。
「ブラジル人選手は私たちのアイデンティティーの一部であり、誰もがブラジル人選手によってシャフタールを知っている。だからこそ、私たちに立ち止まるという選択肢はない。ただ成長し、成長し、成長し続けるだけだ」
最前線で
シャフタールとドネツク市は、ロシアによる侵攻からこの4年半よりもはるか以前から、ウクライナ紛争の最前線に置かれてきた。ドンバス地域は、10年以上前に両国が戦争への道をたどるきっかけとなった初期の衝突の中心地だった。
実際にこの地で暴力が発生したのは2014年初頭のことで、当時ウクライナで親ロシア派の混乱が広がる中、反政府の準軍事組織が支配権を掌握した。最終的にウクライナが秩序を回復したが、ドネツクはその後、2022年のロシアによる全面侵攻を受けて違法に併合され、現在もロシアの占領下にある。
驚くべきことに、シャフタールが最新鋭のドンバス・アレーナで最後にホームゲームを戦ったのは、2014年5月までさかのぼる。その後、同スタジアムは同年中に2度にわたって砲撃被害を受けた。キルシャの練習拠点も攻撃され、最上階にあった無人の選手用居住区画は砲撃で破壊された。
それ以来、クラブは流浪を余儀なくされ、首都キーウでトレーニングを行い、ホームゲームはドネツクから600マイル離れたウクライナ西部のリヴィウで開催している。その一方で、ヨーロッパでの「ホーム」ゲームは、国境を越えた隣国ポーランドやドイツで戦わざるを得なくなっている。
20年にわたるつながり
シャフタールが、いまや広く知られるブラジルとのコネクションを初めて築いてから、すでに20年以上が過ぎた。これはクラブのオーナー兼会長であり、億万長者のオリガルヒでもあるリナト・アフメトフの発案によるもので、彼は南米のこの国の代名詞でもある、華麗でダイナミックなフットボールのスタイルに魅了されていた。
最初に加わったのは、2002年に加入した若手ストライカーのブランダオだった。しかし、本格的に動き出したのは、故ミルチェア・ルチェスクのタイトルに彩られた12年間の指揮が2004年に始まってからだった。彼は、ブラジルの最良の若手才能を発掘し、最小限の移籍金で獲得する役割を託されていた。そのシーズンにはエラーノやジャジソンらが加入し、前者は最終的にマンチェスター・シティへ移籍、後者はドネツクで成功に満ちた7年間を過ごした。
「会長と私は、シャフタールのすべての試合をショーにしたいと夢見ていた」とルチェスクは数年前のインタビューで語っている。2026年の前半に80歳で亡くなった同氏は、「私たちはファンを引きつけたかった。そこでブラジル人を獲得するというアイデアが生まれた。もし別のものを求めていたなら、アルゼンチン人やウルグアイ人を獲得していただろう。ショーを見せるのはブラジル人だけだ」と話していた。
その後の年月で、シャフタールはブラジルから最も実り多く、かつ利益をもたらした補強のいくつかを実現した。フェルナンジーニョ（4000万ユーロでシティへ売却）、ルイス・アドリアーノ、タイソン、ウィリアン（3500万ユーロでアンジ・マハチカラへ売却）らがその例だ。前者と後者はプレミアリーグで人気選手となり、アドリアーノは通算128得点でクラブ史上最多得点者、タイソンは299試合出場でクラブ史上最多出場者となっている。
だが、なぜこれほど多くの若いブラジル人選手たちは、故郷から1万キロメートル以上も離れ、地球の対極とも言える場所にあり、気候が大きく異なり、なおかつ比較的レベルの低いリーグで戦うクラブへ移ることになったのだろうか。
「会長は、シャフタールとドネツクの街を世界のフットボール地図に載せたいと考えていた」と、ウクライナ・フットボールの専門家でXアカウント『@ZoryaLondonsk』を運営するアンドリュー・トドスが、GOALに語った。「その結果、最初のブラジル人選手たちがまず説得されて［移籍して］きたことで、ドネツクにちょっとしたブラジル人コミュニティーのようなものができ始めた。
「あそこはかなり殺風景だった。非常に工業的な街で、普通の人ならおそらく住みに行きたいとは思わないだろう。ただ、彼らのトレーニング拠点には、こうしたブラジル人選手たちの非常に大きなグループがいた。通訳もいた。彼らを助けるいくつかのビジネスを地元のほかの人たちが持っていたのも確かだと思う。その結果として、シャフタールはこうした新進気鋭の選手たちを引き続き惹きつけることができたのだ」
見事な半世紀
信じがたいことに、ウクライナでの戦争勃発と、強いられた亡命による混乱があっても、シャフタールはブラジルの有望株を引きつける力を失っておらず、この初夏には非常に大きな節目にも到達した。
7月にフラメンゴのライアン・ロベルトが900万ユーロで移籍し、驚くべきことにクラブ史上50人目のブラジル人選手としてシャフタールに加入した。2002年にこの“サンバ・フットボール”路線の補強が始まって以来、かなり大ざっぱに言えば、1年あたり2人を上回るペースということになる。さらに、高く評価されるもう1人のウインガー、ブルニーニョも18歳の誕生日を迎えた後、1100万ユーロ（900万ポンド／1200万ドル）というかなり大きな移籍金でアトレチコ・パラナエンセから加入している。
これは、ドネツクという街、そして2014年以降はこの故郷を追われたクラブが、母国から1万km離れたブラジル人の飛び地となってきたことを物語っている。
自身の決断について説明したロベルトは、こう語っている。「シャフタールを選んだ理由の一つは、ここにいるブラジル人の多さだと思う。今いるブラジル人の多さもそうだし、これまでにも多くのブラジル人がいたこともそうだ。ここは受け入れ方をよく知っているクラブで、ここへ来る前からそう聞いていた。ブラジル人を受け入れる準備ができているクラブで、彼らへの接し方も分かっている」
ロシアによるウクライナ侵攻後、複数の外国籍選手が、新たに導入されたFIFAのルールを行使してシャフタールとの契約を停止し、その後に関係を断った。スターウインガーのテテもその一人で、その結果、クラブは2022-23シーズンに大半がウクライナ人のスカッドで戦うことになった。それでもミハイロ・ムドリクらに輝く舞台を与え、リーグタイトルを勝ち取っている。
しかし2023年夏、クラブはブラジルのクラブとの名高い取引を再開できる状況にあった。「シャフタールはリーグ優勝を果たし、要するに安全だと納得させることができたからこそ、さらに数人のブラジル人を連れて来られるようになった」とトドスは説明する。「私が読んださまざまな情報源によれば、戦地に来てもらうためには、それを魅力的にするだけの高い給与も支払わなければならない。
「あのコミュニティーは再建されつつあった。シャフタールは今、ウクライナ西部のリヴィウを拠点にしていて、そこはポーランド国境のすぐ近くだ。だから国境まではおそらく車で1時間から1時間半ほどで、国境を越えればポーランドから飛行機に乗って帰国できるし、欧州へでも、行きたい場所へどこへでも飛べる。シャフタールはこのコミュニティーを再び作り上げることができた。ただ徐々に築いていったんだ」
実際、クラブとブラジルの名高い結びつきはさらに強まっている。記事執筆時点で、ウクライナでの戦争に終わりが見えないにもかかわらず、クラブは過去最多となる14人のブラジル人選手を保有している。
「我々は安住を売っているわけではない」
一方で、パルキンCEOは、欧州サッカーの最高峰へと一気に駆け上がる機会こそが、ロシアとの苛烈な紛争のさなかにあってもシャフタールがブラジルから選手を補強し続ける原動力になっていると確信している。言うまでもなく、提示される給与も、こうした希望を抱く選手たちが母国で受け取る額を大幅に上回っている。
「我々の戦争は、故郷の都市ドネツクを離れた2014年に始まった」と、CEOはGOALに語った。「それ以前ははるかに容易だった。選手たちが来れば、我々の美しいスタジアム、その時点で欧州でも屈指だったスタジアムや、トレーニングキャンプなどを目にしていたからだ。
「クラブのインフラという魅力の観点では、2014年以前の我々ははるかに、はるかに強い立場にあった。そして2014年以降に街を離れ、さらに2022年［ロシアによる全面侵攻］を経て、分かると思うが、［ブラジルからの才能ある選手を］惹きつけることははるかに、はるかに難しくなった。
「誰もが知っているように、我々が売っているのは快適さではない。この国で戦争が起きている以上、快適さを持つことは不可能だからだ。だが、我々が売っているのは、いわば彼らのキャリア工場、キャリアの発展だ。なぜなら、彼らは皆、シャフタールに来れば欧州の五大リーグへ行く最短ルートになると理解しているからだ。
「現時点で我々はブラジル市場でよく知られたクラブだ。才能あるブラジル人選手たちは我々を信頼している。我々の仕事の仕組みを信頼し、どれだけ素早く適応させ、どのように彼らと向き合うかを信頼している。なぜなら、才能ある選手を見つけることと、その選手を育てることは別だからだ。
「最も重要なメッセージは、我々が売っているのは快適さではなく、彼らの未来だということだ。だからこそ彼らは我々のもとへ来て、我々を信頼する。我々を選べば、ブラジル人選手にどう向き合い、どう育て、どう後押ししていくかを我々は知っていると理解している」
「素晴らしい出発点」
これまでにシャフタールへ加入した50人のブラジル人選手、そして現在クラブに所属する14人の中の1人がFWペドリーニョだ。いわば古参の存在である28歳は、実際には戦争勃発前の2021年にベンフィカから“マイナーズ”に加入したが、現在もクラブに籍を置いている。ただし、母国アトレチコ・ミネイロへ2年間のレンタル移籍で復帰している。
「クラブにこれだけ多くのブラジル人がいると分かれば、ここに来ることにより強く興味を持つようになると思う」と、このウインガーはGOALに語った。「自分が来た時はシャフタールについて調べて、ここにどれだけ多くのブラジル人選手がいるかを見た。だから、自分の適応がずっと簡単に、そしてずっと早く進むと分かっていた。それはとても重要な要素だと思う。
「できるだけ多くのブラジル人がここにいるのはうれしいことだ。日々の生活が楽になるからね。そして新しいブラジル人選手が来た時には、できる限りどんな形でも助けようとしている。
「自分が来た時に最もうれしかったことの1つは、人とつながるのがとても簡単だったことだ。ヨーロッパのサッカーへ移るのが難しいことは分かっている。適応しなければいけないし、違う環境でコミュニケーションを取り、寒さや時差にも対処しなければならない。だから、周りにたくさんのブラジル人がいると物事がずっと楽になる。
「それは自分にとって素晴らしいスタート地点になった。特に最初にウクライナへ来た時はそうだった。ユース代表や以前のクラブで知っていた友人がすでにここにいたからだ。ここで落ち着き、成長していくうえで、そのことは本当に助けになった」
クラブのウクライナ人選手やスタッフもまた、ブラジル人の同僚たちができるだけ歓迎されていると感じられるよう、力を尽くしている。「彼らは僕たちをとても尊重してくれるし、僕たちも彼らを尊重している。好むと好まざるとにかかわらず、僕たちは彼らの国にいるのだから」とペドリーニョは語る。「でも、彼らは素晴らしい人たちで、僕たちが居心地よく過ごせるようにしてくれる。
「例えばロッカールームでは、僕たちに自分たちの音楽を流させてくれる。さらに、難しい状況に直面している時はいつでも全面的に支えてくれる。もしそうでなければ、適応はもっと難しかったと思う。でも、彼らがあれほど歓迎してくれるからこそ、日々の生活はずっと楽になる。オフの日には、みんなで集まるんだ。それがピッチ内外でのチームの結束を深める助けになっている」
精神的負担
それでも、戦場の中での生活がシャフタールの選手たち、そしてブラジル人選手たちにとって常に順風満帆というわけではないのは避けられない。特にグループ内の若い選手たちにとって、その状況はより厳しいものとなっている。前線からは何百マイルも離れたリヴィウでも、鳴り響く空襲警報のサイレンは、続く紛争を日常的に思い起こさせる。
ペドリーニョはGOAL に対し、数週間前、真夜中に警報が鳴ったため、自身と家族が自宅の地下にある駐車場へ避難せざるを得なかったと語った。
「最大の挑戦は、精神的な強さを保つことだ」と、このFWは話す。「ここに来る時点で、自分がどんな状況に入っていくのかはすでに分かっている。それでも最初は精神的に影響を受ける。だからこそ、若い選手たちを支えようとしているんだ。これもいずれ過ぎ去ると伝え、一日でも早く終わるよう祈っている。
「ただ、サッカー選手はここに住む人たちに少しばかりの喜びも届けていると思う。試合を見て、スタジアムに行き、普段とは違うものを見ることで、人々が楽しみ、このすべてが起きている中でも、ひとときの安らぎを得る助けになるかもしれない。
「でも、簡単ではない。多くの選手が家族と離れて暮らし、（空襲警報の）サイレンが鳴れば防空壕に行かなければならないという厳しい状況を経験している。そして翌日には目を覚まし、できる限り普通にまた生活を続けなければならない」
パルキンは、クラブとしてこの“新たな日常”が選手たちに悪影響を及ぼさないよう最善を尽くしていると語る。「私たちは選手たちの生活をずっと楽にしようとしている」と彼は話す。「選手の中にはホテルで暮らしている者もいて、家族が海外で暮らしているためアパートを持っていない。家族はウクライナに来ることを時に恐れているんだ。
「ただホテルに滞在し、ホテルの向かいにある私たちのピッチに行き、練習をしてホテルに戻る。そんな生活を想像できるかい？ つまり、普通の生活ではない。選手によっては2カ月、3カ月も家族に会えていないことがある」
物流面で悪夢
クラブが12年にわたって本拠地を離れていることに伴う移動は、選手たちにとっても非常に大きな負担となっている。
「特にロジスティクスの面では、多くのことが変わった」と、ペドリーニョは語る。「以前は家族全員でキーウに住んでいて、ホームゲームはいつもそこで戦っていた。キーウには自分たちのスタジアムがあり、チャンピオンズリーグの試合も行う最高級のスタジアムだった。それはもう不可能になった。
「今はいつもアウェーで戦っていて、恒久的なホーム会場もない。長時間の移動に費やすことで、試合に到着した時点ですでにより疲れていることが多く、それが非常に大きな負担になっている。最初の頃は、宿泊の面でも本当に決まった滞在先がなかった。1カ月はキーウ、その次の1カ月はリヴィウで過ごすという状況だった。最近はクラブがリヴィウにとどまれるようにしてくれていて、その方が自分たちにはいい」
ペドリーニョは現在、筋肉の問題で戦列を離れており、その一因として移動の増加を挙げている。「自宅にいて、そこから試合に向かうのとでは話が違う」と、同選手は語る。「試合をするためだけにバスで10時間から12時間も過ごし、その後戻ってきて、数日後にはウクライナリーグでまたプレーしなければならないのとは別の話だ。
「そうしたリスクは常にあるし、あれだけ長い移動が続けば、遅かれ早かれケガをしてしまうこともある。だが、それでもピッチに立つたびに、自分たちはベストを尽くそうとしている。
「でも、簡単ではない。多くの選手が家族と離れて暮らし、（空襲の）サイレンが鳴ってバンカーに行かなければならないなど、厳しい状況を経験している。それでも翌日には目を覚まし、できる限り普段通りの生活に戻っていかなければならない」
持続的なビジネスモデル
ブラジルからの補強が50人に達したことは、たしかに祝うに値する。クラブにとってそのつながりは誇りの証でもある。だが、その本質は単純に、シャフタールの現在の苦境に合わせて適応された非常に成功したビジネスモデルだ。
「戦争は我々にとって言い訳にはならない」とパルキンは強調する。「むしろ戦争は、我々に適応を促し、かなり迅速な意思決定と深い分析を迫っている。例えば、ブラジルでのスカウトの数を増やし、ブラジル人選手を獲得する前にかなり高度な分析体制を整えようとしている。
「そのため、我々は発展を続けている。なぜなら、この方向性がスポーツ面の結果だけでなく、財務面の結果ももたらすと理解しているからだ」
実際、クラブは2022年初頭に戦争が始まって以降も移籍市場でうまく立ち回ってきた。「明らかに彼らにはムドリクがいて、彼には高額な移籍金がついた［チェルシーから8900万ポンド］」とトドスは説明する。「さらにケビンをフラムにほぼ4000万ユーロで売却した。つまり、そこで資金を回収したわけだし、彼も［そもそも］安い選手ではなかった。
「そしてその後も何人もの選手を獲得した。昨年にはマルロン・ゴメス、アリソンらが加わり、そのコミュニティーは再構築されていた」
WGのケビンは、近年のシャフタールが戦略をどのように修正してきたかを示す一例だ。長期的に保有して育成するのではなく、比較的短期間で選手を転売する形へと事実上かじを切っている。彼は2024年1月に1500万ユーロでパルメイラスから加入し、そのわずか19カ月後にその2倍を超える金額でフラムへ売却された。
「ケビンは売却されるまで、ほぼ1年半しか我々のもとにいなかった」とパルキンは説明する。「戦争の影響で、我々は選手育成のやり方も変えた。例えば、2014年以前、そして2022年以前は、我々のクラブに来るブラジル人選手には適応のための2年間があった。
「だが今は、そのような時間はない。選手を獲得したら、彼はすぐにプレーする。適応のための時間は、ほとんど、そうだな、ゼロにまで縮めている」
ダビド・ネレスも、比較的成功した事例の一つだった。このWGは、2022年1月に1200万ユーロでアヤックスから加入した直後に戦争が勃発したため、シャフタールで1試合もプレーしなかった。それでもウクライナの強豪は、そのわずか6カ月後にベンフィカへ加入した際、300万ユーロの利益を乗せて売却することに成功した。
「戦争や空襲警報、ミサイル、そういったあらゆることに関して我々が話してきたような困難があるにもかかわらず、彼らは過去20年間にわたって常に知られてきたやり方へと立ち返っている。そして、それが実証済みのビジネスモデルだと理解している」とトドスは語った。
変化する市場
しかし、シャフタールが2000年代初頭に先駆者だった一方で、いまやその模倣型のビジネスモデルは欧州各地に広がっており、中堅クラブからトップクラブまで、まるで世界のあらゆる場所で次の推定1億ユーロ級選手を発掘しようとしているかのようだ。これはウクライナの強豪にとって大きな課題となっている。
戦争を背景に、そして現在も拠点を追われている状況のなかで、シャフタールはプレミアリーグ勢をはじめとするクラブの資金力に対抗するのに苦しんでいる。チェルシーの逸材エステヴァオ・ウィリアンはその一例だ。スタンフォード・ブリッジへ向かう前、彼はシャフタールにとって重要な獲得ターゲットだった。
シャフタールのスポーツディレクターでクラブのレジェンドでもあるダリヨ・スルナは最近、『ESPN』にこう語っている。「チェルシーはブラジル市場を変えてしまった。彼らはブラジルだけでなく、アルゼンチンやエクアドルでも16歳や17歳の選手を獲得している。マンチェスター・シティも見ている。我々にとっては以前より難しくなったが、それでもブラジルにはまだ多くの才能がある。例えばエステヴァオは我々のリストに入っていたが、チェルシーと争うのは難しい」
そしてこの夏だけでも、シャフタールは長く追っていたもう一人のブラジル人有望株を逃している。注目を集める18歳、ガブリエル・メクだ。「我々はグレミオのガブリエル・メクについて、ほぼ3カ月にわたって交渉した」と、パルキンはGOALに語る。「最終的に彼はポルトへ移籍した。同じ条件であれば、戦争のない国に残ることを選手は望むからだし、我々もそれは理解している」
新たな競争の激化と、シャフタールが置かれた明らかに不安定な状況によって、クラブは狙いをやや修正している。欧州のトップクラブがまだ賭けに出る準備ができていないかもしれないブルニーニョのような、さらに若い選手へと軸足を移しているのだ。
「現時点では、ブラジル市場で競争するのはかなり難しい。いまは欧州のトップクラブが直接ブラジルへ行き、才能ある若者に4000万、5000万を支払う。だから我々にとって、動くのはかなり難しい」と、パルキンは認める。
「しかし、我々は適応した。会長は才能ある選手への投資を恐れていない。例えばブルニーニョは17歳の時に獲得した。だから我々は年齢の面でも、さらに下へと広げようとしている。彼は17歳だったので［当初は］プレーできなかったが、18歳になってプレーし始めた」
極めて重要なターゲット
この新たな大会によって、魅力的な行き先であり続け、ビジネスモデルを維持するためには、毎シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得が極めて重要であることが、よりいっそう強調されることになった。ただ、紛争の直接的な影響によるウクライナ・プレミアリーグの地盤沈下で、同リーグはUEFA係数ランキングで順位を落としており、これがまた新たな障壁となっている。
幸いにもシャフタールは、ウクライナリーグを首位で終えたことに加え、パリ・サンジェルマンが2025-26シーズン大会を制して前回王者に割り当てられた枠を使用したため、リーグ・アン王者向けに指定されていた枠を与えられ、2026-27シーズン大会のリーグフェーズへ直接進出することになった。そうでなければ、抽選のような不確実性を伴う予選を勝ち抜かなければならなかった。
前季、ミネルズは2024-25シーズンのリーグ戦を2位で終え、ヨーロッパリーグ予選にも敗れたため、カンファレンスリーグ出場で甘んじることになった。それでも準決勝まで進出したが、最終的に優勝したクリスタル・パレスに敗れた。
パルキンは、チャンピオンズリーグ出場権がビジネスモデルの重要な要素であり、ブラジルからの補強を後押ししていることを十分に理解している。「今、私たちは大会から得るボーナスと選手移籍に、より集中している」と、GOALに語った。「その2つが最大の収入源のうちの2つだ。
「彼ら（ブラジルの有望株）は、シャフタールに行けばチャンピオンズリーグで直接プレーできると理解している。そして私にとって、チャンピオンズリーグは世界最高の大会だ。だからこそ、誰もがそこで自分を示したい。誰もがそこでプレーしたいし、ブラジル人選手はチャンピオンズリーグでのプレーを夢見ている。だから彼らは私たちを選ぶ」
トドスの視点では、南米の若い有望株を獲得する戦略は、ほとんど循環的なものになっている。「シャフタールにとっての優先事項は、育てた選手を売ること、あるいはそのために動くことだけではない。実際には、チャンピオンズリーグ出場権を獲得するためにこうした選手を買うことだ。なぜなら、それが最大の金のなる木だからだ」と同氏は話す。
「そして、彼らがチャンピオンズリーグに出場することで、その副産物として、クラブはその選手たちを売るための機会を得ると同時に、スカウトに対して、彼らがトップレベルの大会でプレーできることを証明できる。悲しいことに、ウクライナ・プレミアリーグでのパフォーマンスだけを根拠に選手へ高額な移籍金を求めようとしても、もはや通用しないと思うし、ここ5年ほどはそうではなかった」
シャフタールはすでに2026-27シーズンのリーグフェーズ第1節で勝ち点を手にしており、アイントホーフェンでオランダの強豪PSVと1-1で引き分ける健闘を見せた。
ロンドンが呼んでいる
そのチャンピオンズリーグでの戦いはクラブをイングランドへと導くことになる。シャフタールは、自分たちが直面している重大な困難の中で、さらなる商業的機会を生かし、新たな収益源を生み出そうとしている。
7月には、同クラブが2026-27シーズンにチェルシー、フラム、ブレントフォードのいずれも欧州大会に出場していないことを踏まえ、チャンピオンズリーグのホームゲーム開催地として各クラブのスタジアムを使用する可能性について、ロンドンのクラブであるチェルシー、フラム、ブレントフォードと協議していると報じられた。
そして8月には、シャフタールがスタンフォード・ブリッジ使用に向けてチェルシーとの交渉を前進させていることが明らかになった。チェルシーは良好な関係を築いているクラブを支援することに前向きだったが、使用料は発生する見通しだった。 その後、合意は8月下旬に正式に確認された。
「スタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグのホームゲームを戦うことは、シャフタールにとって特別な機会である」と、ウクライナのクラブは声明で述べた。「この特別な会場で試合を開催する機会を与えてくれたチェルシーに感謝している。スタンフォード・ブリッジは世界のサッカー界で最も有名なスタジアムの一つであり、信じられないほどの歴史と雰囲気を持っている」
ロンドンには大規模なウクライナ人コミュニティーがあり、戦争の影響で多くの人々がイングランドの首都へ避難せざるを得なくなったことで、その規模はさらに拡大している。内務省によると、2023年3月時点で、導入された前年以降、ウクライナ向けビザ制度のいずれかを通じて英国に到着した人は16万9300人に上った。さらに、この街には活気あるブラジル人コミュニティーも存在する。
「戦争の始まりから、我々はポーランドでプレーし、ドイツでもプレーしてきた。今、我々はイングランドへ移る決断をした。なぜなら、そこは新しい市場だからだ」とパルキンは説明する。「正直に言って、コミュニケーションの観点、スポーツの観点、財政の観点から見て、そこは世界のサッカーの中心地だ。
「戦争が我々のビジネスモデルにどう影響しているのかとあなたは尋ねた。これがその影響だ。我々は多くのウクライナ人がいる都市や国で自分たちを示そうとしている。彼らに我々の試合を見てほしいからだ。
「そして別の側面として、財政面から見れば、より多くの収入をもたらし、チケット販売を最大化できる場所を見つけようとしている。我々は人生の新たな現実に適応しようとしている」
また、2025年5月に、トルコ代表やバルセロナでプレーした爆発力のある元MFアルダ・トゥランを監督に任命したことも、商業面での追い風となっている。シャフタールは予想外にもトルコでファン層を築いており、その証拠として、直近で行われたブルサスポルとのアウェーでの親善試合には4万3000人の完売した観衆が詰めかけた。
生き残り、そして飛躍する
英国で試合を行うという動きは、シャフタールが新たな現実にどう適応してきたかを示す、もう一つの証左である。母国が絶望的な状況にある中で、可能な限りあらゆるプラスの要素を引き出そうとしているのだ。
ピッチ上では、トゥラン監督のチームが亡命状態にありながらも、2025-26シーズン終了時にライバルのディナモ・キーウから国内王座を奪還した。前述の通り、それにより、そしてUEFAの係数によって、チャンピオンズリーグのリーグフェーズへの直接進出も確保している。欧州最高峰のクラブ大会で戦い続けることは不可欠である。
「非常に前向きでいることはできるし、シャフタールの首脳陣の中にもそういう人はいるはずだ。しかし、彼らでさえ、それ（ドネツクへの帰還）は極めて可能性の低いシナリオに見えると理解している」と、トドスはGOALに語った。「その結果として、彼らは視野を広げようとしているのだと思う。だからこそロンドンに来るのだ。
「彼らはこうした状況に対処しようとするやり方において、常に革新的だ。ここ10年はまさに生き残りがテーマだっただけに、そうならざるを得なかったのだと思う。加えて、後ろ盾となり、そうしたすべての保険にもなる裕福なオーナーがいることも助けになっている。
「しかし、それだけでなく結果も出している。今後数年がどうなるかは分からないが、少なくともより多くのビッグプレーヤーを継続的に売り出し、より安定してチャンピオンズリーグに出場し、世界中でより多くのパートナーシップを築けるよう、着実に上昇していこうとするはずだと思う」
まるでホームのような場所
あらゆる逆境にもかかわらず、クラブが絶えず進化させている新たな事業戦略は、今なおブラジルの有望株を引き寄せることに依存している。欧州という約束の地で成功したキャリアを築くための理想的な踏み台としての確固たる評判を、彼らは前面に押し出しているのだ。パルキンが誇らしげに宣言したように、「ブラジル人選手はシャフタールのアイデンティティーの一部」である。
「今でも非常に大きな踏み台だと思う」とトドスは語る。「そして、シャフタールもそれを隠してはいないと思う。リーグ全体のサッカーレベルという観点では、ウクライナ・プレミアリーグがどれだけ弱体化したとしても、そこで自分の名を上げることはできると理解している。ただ、欧州の大会でのパフォーマンスによって、その後にプレミアリーグやイタリア、スペイン、あるいは自分が望む場所への移籍をつかむことができる」
母国ブラジルで、なぜシャフタールが今なお魅力的な選択肢であり続けているのかと問われたペドリーニョは、GOALにこう語った。「戦争さえなければ、シャフタールはキャリアをスタートさせるのに世界最高のクラブだと、いつも冗談交じりに言っている。
ここでは、18歳や19歳であっても、定期的に試合に出場し、重要な大会で戦う素晴らしいチャンスがある。自分の可能性を世界に示したい若い選手たちにとって、それは大きな魅力だと思う。多くの場合、より大きなクラブへ次のステップを踏んでも、期待していたほどの出場時間を得られない。でも、シャフタールはその機会を与えてくれると思う。
戦争によって物事がより難しくなっているのは明らかだが、それでも選手を引きつけているのは、ここにいるブラジル人の多さだと思う。もしブラジル人が1人か2人しかいなければ、特に戦争が始まってからは、ここに来たいと思う人は非常に少なかったはずだ。だが、これだけ多くのブラジル人がいることで、移籍ははるかにしやすくなっている」
そして、あらゆる状況の中にあっても、ペドリーニョはサッカーが選手たちにとって何よりの喜びの源であり続けていると強調する。「あらゆることが変わってしまったとしても、変わらず残っているのはサッカーであり、そして自分たちが最も愛することをできる喜びだ」