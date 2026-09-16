ウクライナでの戦争は、ロシアが2022年2月に全面侵攻を開始した時に始まったという見方が一般的だ。しかし、シャフタール・ドネツクにとって、この紛争はすでに12年もの長きにわたって続いている。

本拠地ドネツクは、戦争の発端における震源地だった。ロシアが係争地クリミアを占領・併合し、その後2014年にシャフタールの本拠地域ドンバスで暴力を扇動して以降、クラブは本拠を追われ、首都キーウとウクライナ西部の都市リヴィウの間で亡命生活を送ってきた。

2022年初頭以降、数十万人が死亡し、さらに多くの人々が負傷したと推定されており、これは第二次世界大戦以降で最も血なまぐさい紛争だと報じられている。そして、シャフタールもその最前線に立たされてきた。

クラブの愛称が「鉱夫たち」であるのは、実にふさわしい。鮮やかなオレンジのユニフォームや2009年のヨーロッパリーグ制覇はもちろん、シャフタールはおそらく、移籍市場で無名のブラジル人タレントを発掘し、育成し、大きな利益を伴って売却する比類なき能力で最もよく知られている。ドネツクは、その意外な受け皿となってきた。ブラジルからの成功例には、プレミアリーグでおなじみのウィリアンやフェルナンジーニョ、さらにクラブ史上最多得点者ルイス・アドリアーノがいる。

ロシアとの戦争によって、シャフタールが誇る移籍戦略に終止符が打たれたと思うかもしれない。しかし、それは大きな誤解だ。あらゆる困難に逆らうように、現在のクラブは史上最多となるブラジル人選手を抱えており、この夏にはクラブ史上50人目となる同国出身選手を迎え入れる節目にも到達した。

「戦争は、私たちにとって言い訳にはならない」と、22年間にわたってシャフタールのCEOを務めるセルゲイ・パルキンは、強気にGOALに語った。「戦争は私たちに適応を促し、かなり素早い決断を下し、深く分析することを促している。

「ブラジル人選手は私たちのアイデンティティーの一部であり、誰もがブラジル人選手によってシャフタールを知っている。だからこそ、私たちに立ち止まるという選択肢はない。ただ成長し、成長し、成長し続けるだけだ」