ハーランドのYouTubeチャンネルも、この夏、長身FWが米国でブレークする大きな助けとなった。ワールドカップ期間中に現地で自身の知名度を高める機会をつかみ、そのカリスマ性と親しみやすい人柄で米国をすっかり魅了した。

ノルウェーは28年ぶりのワールドカップ出場を決めて米国に乗り込み、得点を量産する背番号9の活躍もあって、大会前に付けられた「ダークホース」の評価に応えた。チームメートとともに披露して話題となった「バイキング・ロウ」のゴールパフォーマンスに加え、ハーランドはピッチ内外で人々を引きつけた。ノルウェーが準々決勝に進むまでの5試合で7得点を挙げ、決勝トーナメント1回戦で5度の優勝を誇るブラジルを破る番狂わせでは、鮮烈な2ゴールを決めた。

その一方で、米国滞在中の舞台裏を伝える動画ブログを何本も投稿し、話題を呼んだ。ダラスでカウボーイ文化に触れ、ニューヨークの名物料理を試すなど、日常生活では比較的気づかれずに過ごせることを楽しんでいた。すると、ハーランドをアニメのキャラクターやバイキングなどに仕立てた奇妙なAI動画が次々と登場した。ハーランド自身も、土産として750ドルのアライグマの剥製を持ち帰り、話題を提供し続けた。

ノルウェーの勝ち上がりとともに、ゴールやピッチ外での振る舞いを追い風に、ハーランドの知名度は飛躍的に高まった。大会期間中にインスタグラムでは新たに3200万人のフォロワーを獲得。これは他のどの選手よりも多く、代表する国の人口の5倍を超える数だった。その後の数カ月間にも、さらに数百万人を集めている。

ハーランドは後に、ワールドカップが自身にとって「人生を変える」経験だったと認めた。当時、ノルウェーのメディア『VG』にこう語っている。「人生で経験した中で、最も素晴らしい数週間であり、旅だった。本当に現実とは思えず、今も受け止めるのが難しい。少し気が抜けたような感じになる。この40日間をざっと振り返っても、まったく信じられないような日々だった」

米国の老舗報道機関『ABC』は、ハーランドを「ピッチ内外で世界的なサッカー界のセンセーション」と評し、「独特の人柄によって大会の枠を超えた」と伝えた。一方、『NBC』はこのストライカーを「小さな画面のMVP」と呼んだ。

ロングは「ピッチ外に目を向ければ、今年はハーランドが真に世界的な存在となった年だった」と語る。「その大きな要因はワールドカップだ。重圧の中で素晴らしいプレーを見せ、トップストライカーとしての地位を確かなものにするとともに、北米という彼にとって比較的新しく、まだ開拓されていない市場でも人々の心をつかんだ」