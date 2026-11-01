ピッチ上ではすでに止めようのない存在となったアーリング・ハーランドが、ピッチ外でも急速に存在感を高めている。世界的な知名度の急上昇が今回、ランキングという形で示された。マンチェスター・シティのストライカーは、偉大なクリスティアーノ・ロナウドを抜き、世界で最も商業的訴求力の高いサッカー選手に選ばれた。
スポーツビジネスメディア企業のSportsProは、注目を集める年次ランキング「世界で最も商業的訴求力の高いアスリート50人」を発表した。順位は100点満点の評価に基づき、ブランド価値（45点）、勢い（40点）、商業的な成長見通し（15点）の3項目で決まる。つまり、選手が築いてきたブランド価値、その勢い、そして今後の成長余地を評価している。
2025年7月1日から2026年6月30日までの1年間に収集されたデータを基に、70競技の1202人が評価された。首位は女子テニスのアリーナ・サバレンカ。中国のスキー選手アイリーン・グー、バスケットボール選手のヤニス・アデトクンボが続き、ハーランドが4位、男子テニスのカルロス・アルカラスが5位でトップ5を占めた。
2026年のトップ10に入ったサッカー選手はハーランドただ一人。この1年で彼個人のブランドが飛躍的に成長したことを示している。一方、ロナウドは5位から14位に順位を落とし、ベテランのスーパースターの商業的訴求力は「低下傾向にある」とされた。