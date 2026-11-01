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Erling Haaland Cristiano Ronaldo GFX HIC 1-1GOAL

「時の人」アーリング・ハーランドはいかにしてクリスティアーノ・ロナウドを抜き、世界で最もマーケティング価値の高いサッカー選手となったのか

マンチェスター・シティのストライカーが『SportsPro』の年間ランキングでサッカー選手の首位に立った一方、偉大なCR7は輝かしいキャリアの晩年を迎えるなか、順位を落とした。

Krishan Davis
翻訳者：

  • ピッチ上ではすでに止めようのない存在となったアーリング・ハーランドが、ピッチ外でも急速に存在感を高めている。世界的な知名度の急上昇が今回、ランキングという形で示された。マンチェスター・シティのストライカーは、偉大なクリスティアーノ・ロナウドを抜き、世界で最も商業的訴求力の高いサッカー選手に選ばれた。

    スポーツビジネスメディア企業のSportsProは、注目を集める年次ランキング「世界で最も商業的訴求力の高いアスリート50人」を発表した。順位は100点満点の評価に基づき、ブランド価値（45点）、勢い（40点）、商業的な成長見通し（15点）の3項目で決まる。つまり、選手が築いてきたブランド価値、その勢い、そして今後の成長余地を評価している。

    2025年7月1日から2026年6月30日までの1年間に収集されたデータを基に、70競技の1202人が評価された。首位は女子テニスのアリーナ・サバレンカ。中国のスキー選手アイリーン・グー、バスケットボール選手のヤニス・アデトクンボが続き、ハーランドが4位、男子テニスのカルロス・アルカラスが5位でトップ5を占めた。

    2026年のトップ10に入ったサッカー選手はハーランドただ一人。この1年で彼個人のブランドが飛躍的に成長したことを示している。一方、ロナウドは5位から14位に順位を落とし、ベテランのスーパースターの商業的訴求力は「低下傾向にある」とされた。

  • SNSで話題の人物

    Erling Haaland haircut
    Erling Haaland YouTube

    ハーランドは、開設からわずか1年の自身のYouTubeチャンネルで大きな成功を収めている。

    ハーランドの新たな知名度を大きく押し上げているのが、2025年10月に開設したYouTubeチャンネルの成功だ。登録者数は460万人に達し、ショート動画と長尺動画の総再生回数は2億5000万回に迫る。親しみやすく、いたずらっぽい人柄と、サッカー選手としての実力が、その成功を支えている。

    「スポーツコンテンツを見る場として、YouTubeの重要性は全般的に増しています。特に、自身のメディアでの存在感を高め、自分についてどう伝えるかを自ら決めたいアスリートにとって重要です」と、SportsProのコマーシャルコンテンツ責任者、マイケル・ロング氏はGOALに語る。「ハーランドは個人チャンネルを通じて自分の言葉で発信し、ファンと直接つながることができます。日常を追った動画も安定して質が高く、多くの視聴と反応を集めています」

    26歳のハーランドは新シーズン開幕前夜、自身の有名な、長くなびく「バイキング」風の髪を刈り上げる動画を公開し、YouTubeとソーシャルメディアで既に持つ影響力を示した。動画はネット上で大きな反響を呼んだ。7分間の動画ブログは現在までに約1000万回再生されており、インスタグラムやTikTokなどのソーシャルメディアで公開された予告動画を見て、反応した人はさらに多いだろう。

    散髪動画に登場する顔ぶれも、ハーランドの影響力の大きさを物語る。著名人が並ぶ連絡先にはノエル・ギャラガー、ズラタン・イブラヒモヴィッチ、ジャック・グリーリッシュ、ペップ・グアルディオラの電話番号があり、大胆に変えた髪型を見せようと電話をかけると、彼らは応じた。YouTubeで大きな人気を誇るKSIやサイドメンともコラボレーションしている。

    さらに今週、ハーランドは2026年の「インスタグラム・リングス」の受賞者の一人として発表された。これは、同プラットフォーム上で創造性を発揮し、影響を与えている人々をたたえる賞だ。声明では「インスタグラム上で、彼はその並外れて大きな存在感をさらに際立たせている。サッカー、ユーモア、そして際立った個性が一体となり、スポーツ界の内外にある他のアカウントとは一線を画している」と評された。

  • アメリカ進出

    Erling Haaland Norway
    Getty

    今夏の北米でのワールドカップは、ハーランドの米国での知名度を大きく高めた。

    ハーランドのYouTubeチャンネルも、この夏、長身FWが米国でブレークする大きな助けとなった。ワールドカップ期間中に現地で自身の知名度を高める機会をつかみ、そのカリスマ性と親しみやすい人柄で米国をすっかり魅了した。

    ノルウェーは28年ぶりのワールドカップ出場を決めて米国に乗り込み、得点を量産する背番号9の活躍もあって、大会前に付けられた「ダークホース」の評価に応えた。チームメートとともに披露して話題となった「バイキング・ロウ」のゴールパフォーマンスに加え、ハーランドはピッチ内外で人々を引きつけた。ノルウェーが準々決勝に進むまでの5試合で7得点を挙げ、決勝トーナメント1回戦で5度の優勝を誇るブラジルを破る番狂わせでは、鮮烈な2ゴールを決めた。

    その一方で、米国滞在中の舞台裏を伝える動画ブログを何本も投稿し、話題を呼んだ。ダラスでカウボーイ文化に触れ、ニューヨークの名物料理を試すなど、日常生活では比較的気づかれずに過ごせることを楽しんでいた。すると、ハーランドをアニメのキャラクターやバイキングなどに仕立てた奇妙なAI動画が次々と登場した。ハーランド自身も、土産として750ドルのアライグマの剥製を持ち帰り、話題を提供し続けた。

    ノルウェーの勝ち上がりとともに、ゴールやピッチ外での振る舞いを追い風に、ハーランドの知名度は飛躍的に高まった。大会期間中にインスタグラムでは新たに3200万人のフォロワーを獲得。これは他のどの選手よりも多く、代表する国の人口の5倍を超える数だった。その後の数カ月間にも、さらに数百万人を集めている。

    ハーランドは後に、ワールドカップが自身にとって「人生を変える」経験だったと認めた。当時、ノルウェーのメディア『VG』にこう語っている。「人生で経験した中で、最も素晴らしい数週間であり、旅だった。本当に現実とは思えず、今も受け止めるのが難しい。少し気が抜けたような感じになる。この40日間をざっと振り返っても、まったく信じられないような日々だった」

    米国の老舗報道機関『ABC』は、ハーランドを「ピッチ内外で世界的なサッカー界のセンセーション」と評し、「独特の人柄によって大会の枠を超えた」と伝えた。一方、『NBC』はこのストライカーを「小さな画面のMVP」と呼んだ。

    ロングは「ピッチ外に目を向ければ、今年はハーランドが真に世界的な存在となった年だった」と語る。「その大きな要因はワールドカップだ。重圧の中で素晴らしいプレーを見せ、トップストライカーとしての地位を確かなものにするとともに、北米という彼にとって比較的新しく、まだ開拓されていない市場でも人々の心をつかんだ」

  • 「人柄、ユーモアのセンス、親しみやすさ」

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    ここ1年、ハーランドは商業的な訴求力で他を圧倒しており、その勢いが衰える兆しもない。

    ハーランドは昨季、プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、あるいは優勝の可能性が低かったワールドカップではなく、国内カップ戦の2冠にとどまった。それでも、得点を量産する活躍に加え、飾らない人柄、オンラインでの発信力の急速な拡大、ファンに私生活の一端を見せる姿勢が相まって、SportsProのトップ5に入った。

    ブランドとの契約も収益性の高いものを数多く結んでいる。スパイクのサプライヤーであるナイキとの契約は、スパイク契約として史上最高額級の一つだ。このほか、ヘッドホンのBeats by Dre、時計のブライトリング、ワールドカップ期間中に広告キャンペーンに出演したバドワイザーとも契約している。

    「ハーランドは世界で最も人気のあるスポーツと、その主要大会の最前線にいます。そのため、年間を通じて自然と高い露出を得られます」とロングは説明する。「クラブと代表で記録を塗り替える活躍が人気をさらに高めています。また、独自の個性やユーモアのセンス、親しみやすさは、サッカー界の内外で人々の心をつかんでいます」

    「彼はソーシャルメディアも引き続き効果的に活用しています。アカウントを運営する有能なチームの支えもあり、定期的に発信するコンテンツに関しては、アスリートの中でも際立った存在です。こうしたすべてが、彼の市場価値をさらに高めています」

    「私たちの評価モデルでは、アスリートが築いてきたブランド資産と、示している勢いを測ります。ハーランドは両方で高い評価を得ています。急速に誰もが知る存在になりつつあり、なお大きな成長の余地がある。ブランドのマーケティング担当者にとって、非常に魅力的な組み合わせです」

    もちろん、サッカー界で最もマーケティング価値の高い選手というハーランドの地位には、大きな脅威もある。マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則に114件違反したと認定されたことに伴い、処分を受ける可能性だ。シティがその判断に徹底抗戦しているため、最終的な裁定がいつ下されるかは現段階ではなお不明だ。

  • ロナウドは「衰えつつある」が、今なお「並ぶ者はいない」

    FBL-KSA-NASSR-NEOM
    AFP

    ロナウドは今年、『SportsPro』のランキングで順位を下げた。ただし、それは順位の算出に用いられた指標が理由にすぎない。

    前述の通り、2026年のランキングでトップ10入りしたサッカー選手はアーリング・ハーランドだけだ。レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペとヴィニシウス・ジュニオールはそれぞれ19位と20位。バルセロナの逸材ラミン・ヤマルは23位で、偉大なリオネル・メッシはさらに下の27位となった。女子選手でトップ50に入ったのは、アーセナルのアレッシア・ルッソ（29位）と、バロンドールを3度受賞したアレクシア・プテジャス（47位）だけだ。

    ただ、最も目を引くのは、ロナウドが2025年の5位から今回は14位に順位を落としたことだ。41歳を迎え、輝かしいキャリアもいよいよ終盤に差しかかっている。ただし、成長の余地が重要な要素となるようSportsProの評価指標が調整された点には留意する必要がある。

    「サウジアラビアへの移籍を経てキャリアの晩年に入ったロナウドの市場価値は、低下しつつあると言えるかもしれない」とロングはGOALに語る。「しかし、我々のランキングで順位を落としたのは、必ずしも市場価値の低下が原因ではない。主な理由は、ランキングを決めるために用いた評価モデルが進化したことにある。そのため、前年との単純比較は少し誤解を招く」

    「今年のモデルでは、蓄積されたブランド価値よりも、現在の勢いや商業的な成長の見通しを重視している。つまり、すでに地位を確立したスターや、今後の競技人生が比較的短い年長の選手の多くが、ロナウドを含め、2025年より順位を落とした」。これなら、メッシの順位が低いことも、やや意外な24位だったネイマールの順位も、ある程度説明がつく。

    一方、26歳のハーランドは、選手としてまだ全盛期にさえ達していない。比較的短い期間で自身のYouTubeチャンネルに膨大な数字を生み出したことを考えても、キャリアのあらゆる面で今の勢いを維持できれば、その可能性は計り知れない。

    「ハーランドは商業面で大きな勢いを持つ、台頭中のスターだ。一方のロナウドは、確立された価値を持つ世界的なアイコンであり、個人ブランドは高度に商業化され、幅広いパートナーシップを築いている。だからこそ、今後の成長の余地は比較的小さい」とロングは説明する。「我々の評価モデルではハーランドがロナウドを上回る。しかし、実際のところ、それは『市場価値』をどう定義し、個人の商業的価値を高める上で何を最も重要と考えるかによる。今まさに注目を集めているのはハーランドだが、キャリア全体を考えれば、ロナウドの総合的な市場価値は誰にも並ぶものがないかもしれない」

  • 出番を待つ

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    ヤマルやエンバペも、来年ハーランドの座を奪うことを望んでいる。

    一見すると、エンバペやヤマルらの順位に驚く人もいるだろう。エンバペは現在、ラ・リーガの中国を巡る奇妙な危機の渦中にいる。両選手は世界最高峰の選手と広く見なされているが、なかでもまだ19歳のヤマルは、バルセロナでメッシの後継者と目され、将来バロンドールを複数回受賞するとも期待されている。そのため、ロングはヤマルの順位が上がるのも時間の問題だとみている。

    「成功を重ね、ピッチ上で優れた個人パフォーマンスを見せ続けることは、間違いなくプラスになります。ただ、SNSでの発信を続け、増え続ける視聴者や読者と交流することも必要です」と、『SportsPro』のコマーシャルコンテンツ責任者は語る。「現在集まっている大きな注目を、規模が大きく、活発に反応する個人のフォロワー層へとつなげられれば、彼のマーケティング価値はさらに高まるでしょう。ブランドとの提携や、その他の収益化の機会もきっと後に続きます。

    「少なくとも私たちのモデルで定義するマーケティング価値には、ほかの要素も影響します。彼はすでに、プレーする競技と所属クラブのおかげで、国際的に広く知られ、アプローチできる市場も非常に大きい。公の場で自分をどう見せるか、私たちが彼のSNS上のプロフィールをどう育てるか、どのブランドと提携するか、どのような文化的話題に関わることを選ぶか、スポーツ以外の分野にどこまで進出するか。こうした要素すべてが、今後の彼のマーケティング価値と、私たちのランキングでの順位に影響します」

    エンバペとヴィニシウスについては、ロングは両選手とも「非常に高いマーケティング価値を持つ」と考えており、将来ハーランドに対抗できるだけの力があることは間違いない。「エンバペは2018年以降、毎年ランキングに入り、4度トップ10に入っています」と語る。「ヴィニシウスは2度ランクインし、2024年には2位でした。世界中の全アスリートの中でトップ20に入るということは、今年評価した何百人ものアスリートと比較しても、両選手が依然として非常に高いマーケティング価値を持つことを示しています」

    ハーランドが間違いなく「今、最も勢いのある男」である一方、2027年に世界で最もマーケティング価値の高いサッカー選手の座から彼を引きずり下ろすための競争は、熾烈を極めそうだ。